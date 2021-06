Covid-19: Bangkok mobilisiert die Armee, um 80’000 Wanderarbeiter einzusperren.

Um sicher zu sein, das die Wanderarbeiter nicht abreisen, werden Truppen und Polizei mobilisiert die fast 600 Lager im Großraum Bangkok abriegeln sollen, bevor ihre Lager geschlossen werden.

bangkokpost.com

Die Regierung hat die Schließung von gefährlichen Orten, insbesondere von Bauarbeiterlagern, in Bangkok und den umliegenden Provinzen für 30 Tage angeordnet, beginnend am Montag, um die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen.

Etwa 80’000 Arbeiter, von denen die meisten Wanderarbeiter in Lagern im Großraum Bangkok sind, müssen in ihren Lagern bleiben, während diese abgeriegelt werden und auch für die nächsten 30 Tage so bleiben sollen.

Die Regierung versprach, die Bauverträge zu verlängern und den in ihren Lagern eingeschlossenen Arbeitern 50% der Löhne zu zahlen.

Die Regierung werde sich um die Versorgung der Arbeiter mit Lebensmitteln und Trinkwasser kümmern und Sicherheitsbeamte würden eingesetzt, um sie am Verlassen der Lager zu hindern, sagte Regierungssprecher Anucha Burapachaisri.

Gesundheitsbeamte und Sicherheitsbeamte inspizieren am Dienstag ein Wohnblock in dem Wanderarbeiter die hauptsächlich aus Migranten stammen innerhalb einer Baustelle im Bang Na Gebiet der Hauptstadt. Alle Lager in Bangkok und den angrenzenden Provinzen werden ab Montag für einen Monat abgeriegelt. (Foto: Wichan Charoenkiatpakul)

Dennoch äußerten mehrere Parteien die Befürchtung, dass die Arbeiter die Lager vor der Schließung verlassen und ein hohes Risiko einer landesweiten Virusübertragung auslösen werden.

Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Kongcheep Tantrawanich, sagte, dass die Streitkräfte und die Polizei Ressourcen mobilisiert hätten, um den Schließungsbefehl des Centre for Covid-19 Situatiin Administration (CCSA) am Samstag umzusetzen.

Der stellvertretende Verteidigungsminister Chaichan Changmongkol und der Staatssekretär für Verteidigung, Nat Intaracharoen, beriefen ein dringendes Treffen mit den wichtigsten Militär- und Polizeieinheiten ein, um die jüngsten Bemühungen der Regierung zur Bekämpfung des Ausbruchs zu unterstützen.

Generalleutnant Kongcheep sagte, dass während der Schließung Massentests durchgeführt würden und infizierte Arbeiter isoliert und nach den üblichen Protokollen behandelt würden.

Mobile Küchen würden eingerichtet, um die Baulager und die Gemeinden, die gesperrt sind, mit Lebensmitteln und lebenswichtigen Gütern zu versorgen.

Außerdem würden Sicherheitsbeamte entsandt, um die Kontrollen des Personenverkehrs im tiefen Süden zu verstärken, wo sich der zuerst in Südafrika entdeckte Virusstamm ausbreitet.

Die Streitkräfte würden sich auch eng mit dem Gesundheitsministerium abstimmen, um die Bettenknappheit zu beheben, indem sie die Anzahl der Betten auf den Intensivstationen der vom Militär betriebenen Krankenhäuser erhöhen, um einen Ausgleich zu schaffen.

Die Grenzkontrollen würden weiter verschärft, um die illegale Einreise von Migranten und die Ausbreitung von Covid-19 aus den Nachbarländern zu verhindern, sagte ein Sprecher der Verteidigung.

Arbeitsminister Suchart Chomklin zeigte sich zuversichtlich, dass sich die Arbeiter nicht aus den Lagern schleichen würden und sagte, dass Barzahlungen ihnen einen Anreiz geben sollten, zu bleiben.

„Wenn sie bleiben, werden sie zu 50% bezahlt. Wenn sie gehen, bekommen sie kein Geld“, sagte er und reagierte damit auf die Befürchtung, dass sich viele kurz nach der Ankündigung der Regierung aus dem Lager geschlichen haben könnten.

Der Schließungsplan wurde vom Vorsitzenden der Thailändischen Handelskammer, Sanan Angubolkul, begrüßt.

Herr Sanan hat sich für die Schließung der Baulager ausgesprochen und sagte, dass dies eine Reaktion auf die Covid-19-Situation sei und die Auswirkungen der einmonatigen Aussetzung der Arbeit „wahrscheinlich begrenzt sein werden“. Mehr Details in der Quelle.