Covid-19: Pfizer-Impfstoff steht im Verdacht, 125 junge Europäer getötet zu haben, wobei die überwiegende Mehrheit gesund war

Robert W Malone

Investigativer Journalismus aus Portugal

Als ich versuchte, meine verschiedenen WhatsApp-Nachrichten aufzufrischen, stellte ich fest, dass ich eine von einer Journalistin verpasst hatte, die ich vor fast zwei Jahren in Portugal kennengelernt hatte, als ich vor einer kleinen Gruppe von frei denkenden Meinungsbildnern in Lissabon sprach, darunter Ärzte, Anwälte, Politiker und natürlich auch Journalisten. Die portugiesische Journalistin Elizabete Tavares hatte während einer dieser Sitzungen eine Diskussionsrunde moderiert, und vor zwei Monaten hatte sie mir geschrieben, um mich auf eine Veröffentlichung aus ihrer neuen journalistischen Heimat, der unabhängigen Zeitschrift „Pagina UM„, aufmerksam zu machen.

Hallo Dr. Robert: Hier ist Elisabete Tavares. Ich bin die Journalistin, die den Vortrag moderiert hat, den Sie 2021 in Lissabon besucht haben. Ich arbeite für eine unabhängige portugiesische Zeitung, Pagina UM. Wir haben heute einen ausführlichen Bericht über die Todesfälle von Kindern und Jugendlichen in Europa veröffentlicht, die auf den COVID-mRNA-Impfstoff zurückzuführen sind. Hier ist die Nachricht, falls Sie sie lesen und teilen möchten.

Leider wird der Bericht nur auf Portugiesisch veröffentlicht, aber das Thema erschien mir wichtig, so dass ich sie fragte, ob ich ihn durch ein maschinelles Übersetzungsprogramm laufen lassen und auf Englisch neu veröffentlichen könnte. Außerdem sind Jill und ich immer daran interessiert, unseren Substack-Lesern internationale Perspektiven näher zu bringen. Erlaubnis erteilt!

Für diejenigen, die fließend Portugiesisch sprechen, ist die portugiesische Originalversion dieses Artikels hier zu finden.

Nachfolgend finden Sie eine maschinell übersetzte Version des weitergeleiteten Artikels.

Bericht von Pedro Almeida Vieira // 27. Januar 2023

Pagina UM (Portugal)

Covid-19: Pfizer-Impfstoff steht im Verdacht, 125 junge Europäer zu töten, die überwältigende Mehrheit war gesund

PÁGINA UM hat damit begonnen, die Datenbank der Europäischen Arzneimittel-Agentur im Detail zu analysieren, während sie darauf wartet, dass das Verwaltungsgericht Infarmed verpflichtet (oder nicht), die Meldungen über unerwünschte Wirkungen von Impfstoffen gegen Covid-19 in Portugal offenzulegen. Bei den einzelnen Aufzeichnungen der schwersten Fälle in Europa – die zum Tod von Kindern und Jugendlichen führten -, die PÁGINA UM exklusiv vorstellt, geht es nicht darum, eine morbide Neugier zu befriedigen. Die Beunruhigung, die die Lektüre hervorrufen kann, sollte zu einer unmittelbaren Frage führen: Waren diese Opfer konkret notwendig, als Kollateralschaden, bei einer Krankheit, die bei Menschen unter 20 Jahren drei Todesfälle pro 1.000.000 Infektionen verursacht? Und dies gilt auch für Menschen mit schweren Begleiterkrankungen, denn bei den Opfern von Impfschäden war die überwiegende Mehrheit gesund, so dass sie mit absoluter statistischer Sicherheit in der Lage wären, eine Infektion mit SARS-CoV-2 zu überleben.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat bereits insgesamt 125 Todesfälle von Kindern und Jugendlichen erhalten und validiert, bei denen ein sehr starker Verdacht auf einen direkten Zusammenhang mit dem mRNA-Impfstoff besteht, der von Pfizer-BioNTech hergestellt und unter dem Markennamen Comirnaty vertrieben wird. Diese Zahl ergibt sich aus einer detaillierten, noch nicht abgeschlossenen Analyse, die PÁGINA UM in der EudraVigilance-Datenbank durchführt, in der Meldungen der pharmazeutischen Industrie selbst und von Aufsichtsbehörden in verschiedenen Ländern, darunter Infarmed, gesammelt werden.

In der jüngsten Aktualisierung der Sicherheitsinformationen vom 8. Dezember letzten Jahres berichtet die EMA, dass bereits etwa 57,3 Millionen Dosen an Kinder und Jugendliche (unter 18 Jahren) verabreicht wurden – was bedeutet, dass in diesen Altersgruppen etwa 30 Millionen geimpft wurden -, aber kein Wort oder keine Zahl über Todesfälle und schwerwiegende unerwünschte Wirkungen.

Dieser Impfstoff von Pfizer war der einzige, der in Portugal verwendet werden durfte. Darüber hinaus wurden in Europa nach Angaben der EMA rund 3,1 Millionen Dosen von Spikevax, dem Impfstoff von Moderna, an Kinder und Jugendliche verabreicht. PAGE ONE hat die unerwünschten Wirkungen von Spikevax in diesen Altersgruppen noch nicht untersucht.

Nur eine detaillierte Abfrage der EudraVigilance-Datenbank – die nicht sehr intuitiv ist und eine weitere Datenanalyse erfordert – ermöglicht es, einzelne Datensätze (anonymisiert und ohne Länderkennung) zu erhalten und die unerwünschten Wirkungen von Impfstoffen gegen Covid -19 genau zu bestimmen.

Zusätzlich zu den 125 Todesfällen wurden allein für diesen Pfizer-Impfstoff und das vergangene Jahr mehr als 11 500 als schwerwiegend eingestufte Nebenwirkungen gemeldet, davon etwa 9 000 in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen. Zu wissen, in wie vielen Fällen es zu Krankenhausaufenthalten und Folgeerkrankungen kam, ist sehr schwierig, nicht zuletzt wegen des Mangels an Informationen in den zur Verfügung gestellten Einzelaufzeichnungen. Andererseits ist die EMA-Datenbank so strukturiert, dass eine genauere Analyse schwierig ist.

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass alle in EudraVigilance enthaltenen Meldungen von Todesfällen durch Angehörige der Gesundheitsberufe erfolgten, was den starken Verdacht erhärtet, dass der Impfstoff der alleinige „Verursacher“ des tödlichen Ausgangs ist. Auch weil die Meldung immer das verdächtige Medikament enthalten muss.

Merkwürdigerweise wurden 97 der 125 Berichte über Todesfälle bei Kindern und Jugendlichen sogar von Pfizer angegeben, das auf ein Auskunfts- und Klärungsersuchen von PÁGINA UM nicht reagiert hat. Der Grund dafür scheint einfach zu sein: Da die Impfstoffe gegen Covid-19 einen besonderen Notfallstatus haben, der von internationalen Institutionen gewährt wird und die Pharmaunternehmen von ihrer Verantwortung entbindet, wird Pfizer (und jedes andere Unternehmen, das sie vertreibt) nur dann Probleme bekommen, wenn es absichtlich einige relevante Informationen verschweigt. Auf jeden Fall würde das amerikanische Pharmaunternehmen diese 97 Todesfälle bei Kindern und Jugendlichen nicht angeben, wenn es nicht mit großer Sicherheit wüsste, dass sie durch seinen Impfstoff verursacht wurden.

Doch bis zu einer aktiven Haltung der Vorsicht und der öffentlichen Berichterstattung über tatsächliche unerwünschte Ereignisse, vor allem bei nicht gefährdeten Gruppen (wie gesunden Kindern und Jugendlichen), ist es ein weiter Weg. Pfizer hat nie von Todesfällen bei Jugendlichen und Kindern gesprochen und seinen Impfstoff in einer Kosten-Nutzen-Analyse als sicher und sogar notwendig dargestellt. Und die Politik und die Gesundheitsbehörden stimmten dem zu.

In der Tat ist die geringe Zahl der von den Aufsichtsbehörden in verschiedenen Ländern gemeldeten tödlichen Fälle recht merkwürdig, wenn man bedenkt, dass die institutionellen Gesundheitsbehörden über die größte technische (und sogar rechtliche) Kapazität verfügen, um Diagnosen und gerichtsmedizinische Untersuchungen zu vertiefen, um die tatsächliche Todesursache zu ermitteln und den Zusammenhang mit Impfstoffen zweifelsfrei zu bestätigen. Es ist jedoch nicht weniger offensichtlich, dass die Gesundheitsbehörden, die mit den Regierungen verbunden sind, kein großes politisches Interesse daran haben, (mit wissenschaftlichen Beweisen) irgendeinen Zusammenhang zwischen den Impfstoffen gegen Covid-19 und dem Tod von Kindern und Jugendlichen nachzuweisen, vor allem, weil starke Überzeugungskampagnen (oder sogar Druckkampagnen) für die Eltern eingerichtet wurden, damit sie ihre Kinder impfen lassen.

Sicher ist, dass die Informationen, die die EMA auf ihrer Website für jeden Todesfall zur Verfügung stellt, unverständlicherweise nur wenige relevante klinische Details enthalten – sie ignorieren beispielsweise den Zeitraum zwischen der Verabreichung des Impfstoffs und dem Tod -, ob die Informationen über Krankenhausaufenthalte (oder nicht) korrekt sind, und es ist auch nicht ersichtlich, dass es Autopsien und Post-mortem-Diagnosen gab.

Bei dieser Analyse der verfügbaren offiziellen Informationen wird jedoch deutlich, dass wir es in der überwältigenden Mehrheit der Fälle mit tragischen Ergebnissen bei gesunden jungen Menschen zu tun haben, da in der Regel keine anderen Medikamente im Verdacht stehen. Von den 125 Todesfällen, die im Rahmen des Pfizer-Impfstoffs verzeichnet wurden, waren nur in 16 Fällen andere Arzneimittel beteiligt, obwohl in einigen Fällen der Verdacht besteht, dass sie während eines Krankenhausaufenthalts eingenommen wurden.

Insgesamt sind die meisten Todesfälle bei Jungen zu verzeichnen: 67 bei Knaben gegenüber 58 bei Mädchen. Die repräsentativste Gruppe – und auch die größte, weil sie am häufigsten geimpft wurde – ist die der Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren mit 93 Todesfällen. Während bei einigen dieser tragischen Ereignisse sicherlich nur allgemeine Symptome – wie Fieber, Schwäche, Erbrechen und Durchfall – hervorgehoben werden, die nicht einmal eine Bewertung der „Wirkung“ des Impfstoffs zulassen, beziehen sich die festgestellten klinischen Ereignisse in anderen Fällen auf spezifische Erkrankungen, die Anlass zur Sorge gaben. Dazu gehören Herzprobleme und insbesondere Myokarditis.

In einer globalen Analyse der unerwünschten Wirkungen von Comirnaty im vergangenen Jahr hebt Pfizer die Feststellung von 1.028 Myokarditisfällen als schwerwiegend hervor. Von den 13 Fällen, die zum Tod führten, wurden nach den von PÁGINA UM eingesehenen Unterlagen 10 bei Jungen und drei bei Mädchen beobachtet, was die Hinweise mehrerer Studien zu diesem Thema bestätigt.

Es gibt aber noch weitere beunruhigende Daten, die zum Nachdenken über ethische Fragen anregen sollten, darunter die Möglichkeit, bei einer Person, die für eine Krankheit nicht anfällig ist, nachteilige Auswirkungen zu verursachen, wenn auch nur mit minimaler Wahrscheinlichkeit.

In der Tat ist es in allen nachfolgend beschriebenen Fällen – und in einigen sogar mehr als in anderen – beunruhigend, sich die Entwicklung des Gesundheitszustands der Kinder und Jugendlichen vorzustellen, die schließlich gestreichelt wurden. Und manche im wahrsten Sinne des Wortes, wie die acht, die einen akuten Herzinfarkt erlitten, oder die fünf, die plötzlich starben.

Und das, so scheint es, aufgrund der Verabreichung eines Medikaments, das sie vor einer Krankheit zu retten versprach, die in ihrem Alter ohne Impfung eine Sterblichkeitsrate von 0,0003 % aufwies – wie eine in diesem Monat in einer wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlichte Studie bestätigt, an der John Ioannidis, der weltweit führende Epidemiologe, mitgewirkt hat.

INDIVIDUELLE (ANONYMISIERTE) AUFZEICHNUNGEN VON TODESFÄLLEN IN DEN LÄNDERN DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS AUFGRUND VERMUTETER UNERWÜNSCHTER WIRKUNGEN DES IMPFSTOFFS VON PFIZER-BIONTECH (COMIRNATY) sind hier zu finden.