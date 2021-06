COVID-Impfstoff-HORRORGESCHICHTEN: Diese Menschen haben was zu erzählen & teilen ihre Erfahrungen

„Ich war nie ein Impfgegner. Ich habe jede mögliche Impfung erhalten. Ich habe meine Pfizer-Impfung erhalten. Ich war bereit, es für meine Familie zu tun, für meine Gemeinschaft und für mich, um wieder in meine Karriere zurückzukehren. Ich fing an, mich schwindlig zu fühlen. Ich hatte Herzklopfen. Ich hatte das Gefühl, nicht atmen zu können. Ich hatte diese Anfälle von Schüttelgrost und ich würde es so erklären, dass mein Körper einfach heftig zitterte. Ich glaube, sie dachten, ich sei verrückt. Ich glaube wirklich, dass sie mich für verrückt hielten, bis, ja BIS ich andere wie mich fand und ihnen davon erzählen konnte. Schauen Sie, ich bin nicht der einzige, der darunter leidet, Leute. Es gibt noch mehr Menschen, denen das passiert“ – Kristi Dobbs, Missouri

„Ich bin für den Impfstoff und für die Wissenschaft. Ich erhielt Moderna und meine Beine fühlten meine Beine nicht mehr. Ich schaute nach unten, um zu sehen, dass ich Beine hatte, aber sie waren nicht da, sie waren nicht funktional. Ich konnte meine Füße nicht spüren. Ich konnte nichts von der Taille abwärts fühlen. Ich setzte m ich hin und machte mein Testament, das ich sogar aufnahm, damit mein Sohn das nicht durchmachen muss, falls ich es nicht schaffe. Ich fühle mich, als wäre ich ein Akkordeon. Als würde mein Körper einfach zuschnappen und zusammengefaltet und dann in eine kleine Schachtel gelegt werden. Der eine Arzt, der für meinen Fall zuständig war, sagte mir, ich solle mich daran gewöhnen, behindert zu sein. Sie können mir alle Dinge sagen, die ich nicht hatte, aber Sie können mir nicht sagen, was ich hatte, und ich kann Ihnen sagen, dass ich die Impfung bekommen habe. Ich denke, so werde ich es beenden. Ich werde nicht aufhören. Ich werde nicht aufgeben und ich werde nicht den Mund halten.“ – Candace Hayden, Michigan