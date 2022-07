COVID-Impfstoffe scheinen die Menschen besonders empfindlich für Affenpocken, Allergien und Lebensmittelgifte wie Aflatoxine zu machen.

Wie selbst Tedros von der WHO jetzt offen ausspricht, befallen die Affenpocken vor allem schwule Männer, die mehrere Sexualpartner haben. Es gibt jedoch einen Aspekt dieses Affenpockenausbruchs, der von den meisten noch nicht erkannt wird: Die Tatsache, dass 96 % der LGBT-Personen gegen Covid geimpft sind. Das bedeutet, dass fast alle schwulen Männer, die derzeit an Affenpocken erkrankt sind, auch „geimpft“ sind – oder, technisch gesehen, mit experimentellen genverändernden mRNA-Zubereitungen geimpft wurden.

Diese Impfstoffe wiederum unterdrücken nachweislich die Immunfunktion. Über einen Zeitraum von mehreren Monaten – vor allem, wenn sie durch zusätzliche „Auffrischungsimpfungen“ verstärkt werden – verschlechtert sich das Immunsystem eines Menschen in einem solchen Ausmaß, dass er sich nicht mehr vor den vielfältigen chemischen, biologischen und umweltbedingten Bedrohungen schützen kann, denen der Körper ausgesetzt ist. Dies führt dazu, dass viele Menschen zum Beispiel unter explosionsartigen Ausbrüchen von Ekzemen leiden, die vor der Impfung unter Kontrolle waren.

Diese Frau erlebte eine schockierende Explosion von Ekzemen, nachdem sie drei Impfungen erhalten hatte, und sie weiß jetzt, dass alles durch den Impfstoff selbst verursacht wurde:

Es gibt Hinweise darauf, dass dasselbe Phänomen auch bei Affenpocken und schwulen Männern auftritt, die mit mehreren Partnern Sex haben. Die Affenpocken werden nachweislich durch Speichel, Urin und Sperma übertragen, so die veröffentlichte Studie des Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal). Siehe den vollständigen Bericht auf StudyFinds.org, in dem es heißt

Ein neuer Bericht über Affenpocken erhöht die Besorgnis, dass das Virus über die Körperflüssigkeiten eines Patienten andere Menschen infizieren könnte. Forscher in Spanien haben in Speichel, Sperma, Urin und anderen Proben von bestätigten Affenpocken-Patienten hohe Virusmengen entdeckt. Laut den Studienautoren wurden die ersten Fälle in Großbritannien, Portugal und Spanien hauptsächlich bei Männern entdeckt, die Sex mit anderen Männern haben. In den Vereinigten Staaten wurden bisher über 1.400 Fälle bestätigt.

Es ist jedoch wichtig, darauf hinzuweisen, dass sich die Verhaltensweisen der Teilnehmer bei schwulen Sexorgien wahrscheinlich nicht plötzlich geändert haben. Mit anderen Worten: Schwule Männer haben nicht plötzlich mit Aktivitäten begonnen, bei denen Speichel, Urin und Sperma unter den Teilnehmern ausgetauscht werden. Diese Art von Aktivitäten gibt es schon seit sehr langer Zeit. Was sich geändert hat, ist, dass sie jetzt geimpft sind, was bedeutet, dass ihr Immunsystem zerstört wird. Und deshalb kann ihr Immunsystem die Belastungen, denen sie seit langem ausgesetzt sind (wie rektale Bakterien, Fäkalien, Blut aus Mikrohautrissen usw.), nicht mehr abwehren.

Daher sind die Affenpocken nicht nur als eine „Schwulen-Sexorgie-Krankheit“ zu verstehen, sondern vielmehr als eine geimpfte Schwulen-Sexorgie-Krankheit. Es sei auch darauf hingewiesen, dass bei homosexuellen Paaren, die monogam leben und nicht mit mehreren Partnern zusammenleben, das Risiko einer Ansteckung mit Affenpocken nahezu Null ist. Es geht also nicht darum, einfach nur schwul zu sein, sondern um eine Kombination aus Impfung + mehreren Sexpartnern + schwulen Sexaktivitäten. Diese Kombination führt zu einem geschwächten Immunsystem und zur Exposition gegenüber einer Vielzahl von Krankheitserregern, von denen einige im unteren Teil des Verdauungstrakts angesiedelt sind und biologische Abfallprodukte darstellen.

Bemerkenswert ist, dass lesbische Paare dieses Affenpockenrisiko nicht teilen, selbst wenn sie mehrere lesbische Sexualpartnerinnen haben. Warum? Weil sie nicht die gleichen körperlichen Verhaltensweisen an den Tag legen wie Schwule, die mehrere Sexualpartner haben. Das erklärt, warum die Pocken fast ausschließlich bei schwulen Männern und nicht bei lesbischen Frauen diagnostiziert werden. Denn, wie Sie wissen, haben Männer und Frauen unterschiedliche Geschlechtsorgane, auch wenn die Medien derzeit so tun, als wäre das nicht der Fall.

Warum sagt die CDC promiskuitiven schwulen Männern nicht, dass sie ihre Sexorgien für 3 Wochen einstellen sollen, um die Kurve abzuflachen?

Wie ein Arzt (Dr. Paul Alexander) auf substack beklagt hat, ist es vielleicht an der Zeit, dass die CDC schwule Männer auffordert, „drei Wochen lang keinen Analsex zu haben“, um die Affenpocken-Kurve abzuflachen.

Natürlich würde sich die CDC niemals auf einen solchen Befehl einlassen. Es ist in Ordnung, die gesamte Bevölkerung zu Einsperrungen, Masken und Impfungen zu verdonnern, aber es ist in der „fortschrittlichen“ Gesellschaft niemals akzeptabel, Schwulen ausdrücklich zu sagen, dass sie mit dem Verhalten aufhören sollen, durch das die Affenpocken verbreitet werden. Dr. Alexander erklärt: „Wie kann man zwei Jahre lang Geschäfte wegen des COVID-Betrugs schließen, Geschäftsinhaber, entlassene Angestellte und Kinder dazu bringen, sich wegen des Schließungswahns umzubringen, aber man kann der schwulen Gemeinschaft nicht sagen, sie solle den Kontakt für drei Wochen einstellen?“

Er weist sogar darauf hin, dass es nicht darum geht, schwul zu sein, sondern um die physische Ursache und Wirkung:

Es geht nicht darum, schwul zu sein, sondern vielmehr um die Art des körperlichen Kontakts, der das Risiko der Übertragung von Körperflüssigkeiten, Pusteln usw. erhöht, wenn es zu Geweberissen (Mikrorissen) kommt, wie bei rektalen Rissen, analen Rissen, Penisrissen und sogar vaginalen Rissen, wenn der Sexualkontakt zwischen Heterosexuellen stattfindet. Es geht um das Einreißen von Gewebe und die Möglichkeit, dass die infizierte Flüssigkeit in die Mikroöffnungen des gerissenen Gewebes eindringt. Nicht darum, GAY zu sein.

Aber um Himmels willen, es ist an der Zeit, die richtige Anleitung zu geben und das Herumgeeiere mit der politischen Korrektheit zu beenden.

Auch wenn Sie nicht schwul sind, können Covidimpfstoffe Ihren Körper in ein hyperaktives Reaktionssystem verwandeln, das durch Umweltgifte ausgelöst wird.

Und hier wird die Sache interessant. Weit über die Affenpocken und die LGBT-Gemeinschaften hinaus können auch heterosexuelle, monogame Personen von Postulaten, allergischen Reaktionen, Muskelschmerzen, neurologischen Entzündungen und anderen schwerwiegenden Problemen geplagt werden, einfach weil sie routinemäßig Umweltgiften ausgesetzt sind, und zwar aufgrund einer Hypersensibilisierung bzw. eines Zusammenbruchs des Immunsystems durch Impfstoffe.

Das bedeutet, dass geimpfte Personen beispielsweise nicht mehr in öffentlichen Schwimmbädern schwimmen können, oder dass sie neue Allergien oder Nahrungsmittelüberempfindlichkeiten entdecken, die sie vorher nicht kannten. Sie können sogar allergisch auf Medikamente wie Antibiotika reagieren, und wenn sie in Gegenden mit hohem Pollenflug leben, können sie plötzlich feststellen, dass das Leben dort aufgrund ihrer allergischen Reaktionen unerträglich ist.

Dann gibt es noch das Problem der Aflatoxine in Lebensmitteln, einer Klasse von extrem giftigen Chemikalien, die von Pilzen produziert werden. Diese Pilzstämme befallen regelmäßig Cashews und andere Nüsse sowie Samen und Getreide wie Weizen und Mais. Aflatoxine sind für Rinder, Hühner und andere Nutztiere tödlich, und wenn sie von Menschen aufgenommen werden, ist eine gut funktionierende Leber erforderlich, um sie zu entgiften. (Aus diesem Grund ist es eine gute Idee, einen Vorrat an NAC-Präparaten bereitzuhalten und die Leberfunktion unter anderem mit frischen Löwenzahnblättern und -wurzeln zu unterstützen. P.S. Ich baue aus genau diesem Grund Löwenzahn in Hydrokultur an… dazu später mehr…)

Ein Phänomen, das derzeit zu beobachten ist, besteht darin, dass die Lebensmittelvorräte aufgrund von Störungen in der Logistik und im Transportwesen länger gelagert werden, was auf Treibstoffknappheit, Treibstoffpreise, Arbeitskräftemangel, Bahnstreiks usw. zurückzuführen ist. Dadurch haben die Lebensmittelvorräte eine größere Chance, Aflatoxin produzierende Pilze zu bilden, und das bedeutet, dass die Lebensmittel zunehmend giftiger werden, während sie auf ihre Auslieferung warten. Jede heiße, feuchte Umgebung fördert das Wachstum von Aflatoxinen. (Hinweis: Der Health Ranger Store testet bereits alle Nüsse und Samen auf Aflatoxine, und wir entwickeln einen Aflatoxin-Test mit Hilfe von Massenspektrometern – LCMS -, der in naher Zukunft auch auf andere Lebensmittel angewendet werden soll).

Die Lebensmittelversorgung wird also immer toxischer, weil sich die Lieferungen verzögern. Schlimmer noch: Wenn Menschen mit den experimentellen Covid-Impfungen geimpft werden, schwächen sie möglicherweise die Fähigkeit ihres Körpers, diese starken Toxine zu neutralisieren. Tatsächlich scheinen viele der Symptome, die nach der Impfung bei den Menschen auftreten, den Symptomen einer Aflatoxinvergiftung stark zu ähneln.

Laut MoldPedia.com gehören zu den Aflatoxin-Symptomen:

Leberschäden

Leberkrebs

Geistige Beeinträchtigung

Unterleibsschmerzen

Erbrechen

Krämpfe

Ödeme

Lungenödem

Hämorrhagie

Störung der Verdauung, Absorption oder des Stoffwechsels der Nahrung

Koma

Tod

Beachten Sie, wie sehr diese Symptome den Symptomen nach einer Impfung ähneln. Es könnte sehr gut sein, dass viele dieser Erfahrungen nicht direkt durch den Impfstoff allein verursacht werden, sondern dass der Impfstoff das System der Menschen sehr anfällig für Aflatoxinvergiftungen macht, da Aflatoxine routinemäßig in mikroskopisch kleinen Mengen in der Lebensmittelversorgung vorhanden sind. (Erdnussbutter zum Beispiel kann Aflatoxine enthalten, da häufig minderwertige Erdnüsse verwendet werden, die manchmal Schimmel und Pilze beherbergen).

Ebenfalls von MoldPedia.com:

Die amerikanische Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) schätzt, dass 25 % der Nahrungsmittelpflanzen in der Welt von Mykotoxinen betroffen sind. Von diesen Mykotoxinen stellen die Aflatoxine das größte Problem dar.

Mais, Baumwollsaat und Erdnüsse sind die am stärksten von Aflatoxinen bedrohten Kulturen. Aspergillus wächst auch häufig auf Bohnen, Reis, Nüssen und Weizen. Auf anderen Getreidesorten und Nüssen kommt er seltener vor.

Wenn Tiere mit Aflatoxin-verseuchtem Futter gefüttert werden, können Aflatoxin-Mykotoxine in Milch, Eier und Fleisch gelangen. Aflatoxin M1 und M, die häufig in Kuhmilch vorkommen, sind Stoffwechselprodukte, die von Tieren produziert werden, die Aflatoxine gefressen haben.

Vorsicht vor Covid-Impfstoffen, die Sie anfällig für andere Expositionen machen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man sich vor den Auswirkungen von Covid-Impfstoffen hüten sollte, da sie den Körper anfälliger für andere Beeinträchtigungen, Chemikalien, Toxine, Krankheitserreger usw. machen können. In der Tat vervielfachen die Covid-Impfstoffe die toxischen Wirkungen anderer Gifte, und Essgewohnheiten (oder sexuelle Gewohnheiten), die zuvor kein wirkliches Risiko für Ihre Gesundheit darstellten, können sich plötzlich als äußerst ernsthaft erweisen, neben sehr offensichtlichen Symptomen wie Hautausschlägen, Postulaten, Atembeschwerden und so weiter.

Bei der Tour de France – die ich Tour de VAX genannt habe – klagen in letzter Zeit zahlreiche Radfahrer unter anderem über Atemnot und Beinschmerzen. Dies ist mit ziemlicher Sicherheit auf die Covid-Impfungen zurückzuführen, die für Radrennen vorgeschrieben sind. Daher auch der Name Tour de VAX.

