Covid News: Fragwürdige Überwachung, fehlerhafte Forschung, Pandemie geimpfter Kinder und Bill Gates

Im Folgenden sind einige aktuelle Nachrichten über Covid aus verschiedenen Quellen zusammengestellt.

Von den Ursprüngen von SARS-CoV-2 über die fragwürdige Überwachung von Impfstoffschäden in Großbritannien bis hin zur Frage, ob die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention („CDC“) Fehler in ihrer Impfstoffforschung zugeben werden, während Robert F. Kennedy Jr. bald das Department of Health and Human Services leitet.

Während ein Autor auf die Pandemie der geimpften Kinder hinweist, betont ein Podcaster, dass 90 % der Einwohner von British Columbia jetzt Impfgegner seien. Und natürlich wäre keine Diskussion über Impfstoffe vollständig, ohne Bill Gates mindestens einmal zu erwähnen. In diesem Fall wird er zweimal genannt: einmal im Zusammenhang mit Covid-Impfstoffen und ein weiteres Mal, um die weltweite Rindfleischversorgung zu „beeinflussen“.

Sunetra Guptas Sichtweise zu den Ursprüngen von SARS-CoV-2 und der „Gefahr“ der Gain-of-Function-Forschung

Professorin Sunetra Gupta hält sowohl die Lab-Leak- als auch die Wildtiermarkt-Hypothese zu den Ursprüngen von SARS-CoV-2 für gleichermaßen unwahrscheinlich. Sie vermutet, dass das Virus bereits in China zirkulierte, bevor es in Wuhan entdeckt wurde.

Prof. Gupta glaubt, dass die Gefahren der Gain-of-Function-Forschung „stark überbewertet“ sind und dass sie ein nützliches Werkzeug zum Verständnis von Viren und zur Entwicklung medizinischer Interventionen darstellen. Sie sagt, es sei äußerst schwierig, ein lebensfähiges Virus im Labor zu erschaffen, und viele Bedenken hinsichtlich dieser Forschung basieren auf einem Missverständnis darüber, wie Viren funktionieren.

Ihre Ausführungen machte sie während des Panels „COVID-19 Origins and the Regulation of Virology“ beim Stanford-Universitäts-Symposium „Pandemic Policy: Planning the Future, Assessing the Past“ am 4. Oktober 2024.

Die MHRA und die Überwachung von Covid-Impfstoffen

Ein Augenarzt bemerkte während der Einführung des Impfstoffs eine ungewöhnlich hohe Zahl von Bell’s Palsy-Fällen. Diese Beobachtung führte zu einer Artikelreihe von Dr. Tom Jefferson und Prof. Carl Heneghan über den Comirnaty-Impfstoff von Pfizer.

Eine Vorabveröffentlichung einer Studie vom 12. November 2022 trug den Titel „Implementierung und Ergebnisse der aktiven Impfstoffsicherheitsüberwachung während der COVID-19-Pandemie im Vereinigten Königreich“. Die Daten für diese Studie stammen aus dem Jahr 2022, wurden jedoch erst lange danach veröffentlicht.

Das britische Meldesystem Yellow Card wird von der Medicines and Healthcare products Regulatory Agency („MHRA“) betrieben. Die Studie wurde ebenfalls von der MHRA durchgeführt. Jefferson und Heneghan merkten an, dass die Autoren der Studie Angestellte der MHRA seien und erklärten, keine Interessenskonflikte oder Finanzierung zu haben – eine Situation, die als „Selbstüberwachung des Verursachers“ beschrieben wird.

Die Forscher analysierten die Vorabveröffentlichung und stellten unter anderem die gemeldeten Fälle von Bell’s Palsy sowie die Unterberichterstattung laut einer Anfrage nach dem Freedom of Information Act heraus. Die Studie berichtete von 22 lebensbedrohlichen Ereignissen unter 15.764 Expositionen (0,14 %). Hochgerechnet auf die gesamte geimpfte Bevölkerung im Vereinigten Königreich (50 Millionen Expositionen) könnten dies etwa 69.500 lebensbedrohliche Ereignisse und 350.000 Krankenhausaufenthalte bedeuten.

Pandemie der geimpften Kinder

Kinderimpfungen bergen inhärente Risiken, deren Nutzen fragwürdig ist. Es gibt eine Fülle von Indizien, dass die zunehmenden akuten und chronischen Erkrankungen bei Kindern mit dem ungezügelten Einsatz von Impfstoffen zusammenhängen.

Der enorme Anstieg körperlicher, neurologischer und emotionaler Erkrankungen wird von einer mechanisierten Gesundheitsindustrie ignoriert, die die Epidemie von Kinderkrankheiten mit Täuschung verschleiert.

Die Covid-19-Krise hat schädliche Taktiken aufgedeckt, die Instabilität fördern und schaden. Kinder sind davon besonders betroffen, und ihre Erfahrungen während dieser medizinischen Krise beleuchten die Dysfunktionalität unserer Gesellschaft.

Wird die CDC Fehler in ihrer Forschung eingestehen?

Es kursieren Gerüchte, dass die CDC unter der Leitung von Robert F. Kennedy Jr. möglicherweise erhebliche Mängel in ihrer Impfstoffsicherheitsforschung einräumt. Dies könnte Jahrzehnte an öffentlichen Gesundheitsrichtlinien infrage stellen und das Vertrauen in Institutionen massiv erschüttern.

Gates stellte NIH-Beamten vor der Pandemie BioNTech-CEO vor

Durch eine Anfrage nach dem Freedom of Information Act erhielt ICAN (Informed Consent Action Network) E-Mails, die zeigen, dass die Bill & Melinda Gates Foundation einen NIH-Beamten dem CEO von BioNTech vorstellte – noch bevor die Pandemie offiziell erklärt wurde. Es wurden zudem „Lizenzvereinbarungen“ diskutiert.

Liberty Talk Canada berichtete außerdem über angebliche Pläne von Bill Gates für Impfstoffimplantate unter der Haut und weitere politische Entwicklungen, darunter den Wahlsieg von Donald Trump und Robert F. Kennedy Jr.

Warum spricht Bill Gates davon, die Lebensmittelversorgung zu vergiften? (Townhall)

Milliardär Bill Gates fordert die Behandlung der weltweiten Rindfleischversorgung, um die Ziele des „Klimawandels“ zu erreichen.

„Es gibt eine ganze Reihe von Lösungen, um Fleisch ohne Kühe herzustellen“, beklagte Gates in einem Podcast und plädierte dafür, dass Menschen Laborfleisch aus einem Bioreaktor essen.

„Eine Möglichkeit besteht darin, die Kühe so zu impfen, dass die Bakterien in ihrem Verdauungstrakt, die Methan produzieren, durch die Impfung verschwinden“, erklärte er weiter.

Gates ist der größte private Farmlandbesitzer in den Vereinigten Staaten.

Ein Clip aus Reid Hoffmans „Possible Podcast“ kann HIER angesehen werden, und das vollständige 65-minütige Interview mit Gates, veröffentlicht am 30. Oktober 2024, finden Sie HIER.

Rund 90 % der Bevölkerung von British Columbia, Kanada, sind jetzt Impfgegner, darunter auch Wähler der Linken und Kommunisten (Liberty Talk Canada)

Die Zeitung Vancouver Sun hat kürzlich versucht, mit einer neuen psychologischen Kampagne ihre pharmazeutischen Geldgeber (man denke an Werbeeinnahmen) zu unterstützen, aber versehentlich gezeigt, wie wenige Menschen tatsächlich noch Covid- und Grippeimpfungen erhalten.

In der „wokesten“ und am stärksten „Covid-geimpften“ Provinz eines der am meisten geimpften Länder zeigt sich, dass die Mehrheit der moralisch urteilenden Linken und Kommunisten, einschließlich der Wähler von Grünen und NDP, seit langer Zeit keine Impfungen mehr erhalten haben – trotz der Bitten von Bonnie Henry, David Eby und Gesundheitsminister Adrian Dix.

Odessa Orlewicz, Gastgeberin von Liberty Talk Canada, beleuchtet die tatsächlichen Zahlen und entlarvt den verzweifelten Versuch der Vancouver Sun, den Menschen in British Columbia ein Gefühl von FOMO (Fear of Missing Out) zu vermitteln. Die Randgruppe ist jetzt die etwa 10 % der Bevölkerung, die Henry noch zuhören – und ein großer Teil davon sind ältere Menschen mit Demenz in Langzeitpflegeeinrichtungen.

Jedes Mal, wenn der kommunistische Führer David Eby sich über „Impfgegner“ lustig macht, spricht er nun über seine eigenen Wähler. David Eby und die linke Regierung sind jetzt selbst zur Randgruppe geworden.