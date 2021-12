COVID-Pandemie: Die 11 größten Lügen

Hier ist meine Liste:

Die Impfstoffe sind sicher und wirksam. Ignorieren Sie die 300.000 Todesfälle im VAERS-System. Ignorieren Sie die Tatsache, dass wir acht verschiedene Möglichkeiten aufzeigen können, wie Hunderttausende durch den Impfstoff getötet wurden. Ignorieren Sie die Tatsache, dass einige Ärzte von einem 20.000-fachen Anstieg der VAERS-Ereignisse in diesem Jahr berichten. Da wir ihnen die Approbation entziehen, wenn sie sich äußern, wird die Öffentlichkeit darüber im Unklaren gelassen.

Masken funktionieren. Ignorieren Sie, was die randomisierten Studien sagen (die beweisen, dass Masken absolut nichts bewirken). Wir sagen, es funktioniert, also funktioniert es. Verstehen Sie das? Es geht nur um Glauben, nicht um Wissenschaft.

Die Impfstoffe sind der einzige Ausweg. Ignorieren Sie Experten wie Geert Vanden Bossche, die etwas anderes behaupten. Auch wenn er alles vorhergesagt hat, was passiert ist, heißt das nicht, dass wir auf ihn hören sollten. Wir müssen weiter auf die Experten hören, die uns immer wieder Dinge erzählen, die nicht wahr sind.

Impfvorschriften sind notwendig. Ignorieren Sie die Tatsache, dass in Gibraltar die Impfrate bei 118 % liegt und die Fälle so hoch sind, dass sie Christman absagen mussten. Nur weil eine 100%ige Impfquote dort nicht funktioniert, heißt das nicht, dass sie hier nicht funktioniert. Übrigens: Wenn die Impfstoffe wie behauptet funktionieren würden, wäre eine Impfpflicht, die die Geimpften schützen soll, nicht notwendig.

Tun Sie, was die Behörden (CDC, FDA, NIH, WHO) Ihnen sagen, ohne zu hinterfragen. Sie dürfen niemals zur Rechenschaft gezogen werden, indem man ihnen Fragen stellt, die sie nicht beantworten wollen; das wäre viel zu peinlich.

Vertrauen Sie Ihrem Arzt. Wenn er Ihnen rät, sich impfen zu lassen, tun Sie, was er sagt. Er weiß es am besten, auch wenn er sich die zugrunde liegenden Daten nicht selbst angeschaut hat.

Frühe Behandlungen mit wiederverwendeten Medikamenten funktionieren nicht. Ignorieren Sie all die Ärzte, die Tausende von Patienten haben, die nur ein paar kleinere Krankenhausaufenthalte hatten. Sie lügen nicht, und wir können nicht erklären, warum ihre Ergebnisse so gut sind, aber glauben Sie uns… Sie müssen das ignorieren. Und ignorieren Sie die von Experten begutachteten systematischen Überprüfungen und Meta-Analysen. Diese waren früher die höchste Stufe der evidenzbasierten Medizin, aber wir müssen sie ignorieren. Die Expertenmeinung der NIH ist das Einzige, was zählt. Die NIH haben die Sache voll im Griff, wie bei Fluvoxamin, wo sie die Phase-3-Daten und die Meinung der wichtigsten Meinungsführer ignorieren. Sie ignorieren die Tatsache, dass sie nie eine Nutzen-Risiko-Analyse für eines dieser Medikamente durchführen. Vertrauen Sie ihnen. Sie sind die Experten.

Für die Arzneimittelhersteller ist ein vollständiger Haftungsschutz erforderlich. Dies sollte offensichtlich sein; wir alle wissen, dass diese Impfstoffe Hunderttausende von Menschen töten und viele weitere behindern. Würden die Pharmakonzerne zur Rechenschaft gezogen, wären sie aus dem Geschäft und dieser enorme Vermögenstransfer würde aufhören. Das können wir nicht zulassen.

Niemand ist durch die mRNA-Impfstoffe gestorben. Ignorieren Sie die Tatsache, dass einer der weltbesten Pathologen, Dr. Peter Schirmacher, eine Studie über nur 40 Patienten durchgeführt hat, die nach der Impfung gestorben sind, und festgestellt hat, dass die CDC lügt. Ignorieren Sie die Tatsache, dass die Ergebnisse von Dr. Schirmacher von anderen Spitzenpathologen wiederholt wurden. Ignorieren Sie die Tatsache, dass niemand zeigen kann, wie diese Studien falsch waren. Wir brauchen jeden, der glaubt, dass die Impfstoffe sicher sind, sonst fällt das ganze Spiel in sich zusammen.

Anderslautende Meinungen müssen zum Schweigen gebracht werden. Die Öffentlichkeit darf nur eine Seite der Geschichte hören – die der Behörden -, sonst fällt die ganze Erzählung in sich zusammen. Aus diesem Grund wird es nie eine Debatte zwischen den beiden Seiten geben. Verstehen Sie das?

Der Nürnberger Kodex gilt nicht für uns. Sicher, wir wissen von über 9.000 Ereignissen in VAERS, die nach diesen Impfstoffen stark erhöht sind. Aber da der Nürnberger Kodex nicht für uns gilt (weil wir das gesagt haben), sind wir nicht verpflichtet, dies der Öffentlichkeit mitzuteilen. Wenn wir das täten, würden sie den Impfstoff nicht nehmen.

In den Kommentaren unten gibt es weitere ausgezeichnete Vorschläge für diese Liste. Das waren nur meine bevorzugten Top 11 Lügen.

Die wissenschaftlichen Belege, die all diese Behauptungen widerlegen, finden Sie auf den Foliendateien in meinem Ressourcen-Artikel.