Covid-Whistleblower enthüllt: Die Wahrheit über die Pandemie, die CIA und die Verbindungen von Peter Daszak nach China

In einem aufsehenerregenden Interview mit Tucker Carlson spricht Dr. Andrew Huff, ein ehemaliger Vizepräsident der EcoHealth Alliance, über seine Erfahrungen und Erkenntnisse bezüglich der Ursprünge der COVID-19-Pandemie, der Rolle der US-Regierung und der fragwürdigen Aktivitäten seines ehemaligen Arbeitgebers. Huffs Bericht wirft ein grelles Licht auf die Verflechtungen zwischen der EcoHealth Alliance, dem Wuhan Institute of Virology, der CIA und anderen Akteuren. Dieser Artikel beleuchtet die brisanten Enthüllungen, die nicht nur Fragen zur Herkunft des Virus, sondern auch zur Ethik in der Wissenschaft und zur Verantwortung von Regierungsbehörden aufwerfen.

Der Hintergrund: Dr. Andrew Huff und die EcoHealth Alliance

Dr. Andrew Huff ist ein Wissenschaftler mit einem beeindruckenden Hintergrund: Er ist promovierter Ingenieur, ehemaliger Soldat, der im Irak verwundet wurde, und arbeitete jahrelang in einem nationalen Kernwaffenlabor in New Mexico. Mit einer Top-Secret-Sicherheitsfreigabe und einer Expertise in der Vorhersage und Überwachung von Infektionskrankheiten kam er 2014 zur EcoHealth Alliance, einer Organisation, die er zunächst für eine Art „World Wildlife Fund“ hielt – ein gemeinnütziges Unternehmen, das sich dem Schutz von Wildtieren und der Verhinderung von Pandemien widmet. Doch was er dort entdeckte, war weit entfernt von diesen hehren Zielen.

Huff wurde als leitender Wissenschaftler eingestellt, um ein angeschlagenes Programm zur Vorhersage von Infektionskrankheiten zu leiten. Mit einem Zuschuss von 4,6 Millionen US-Dollar vom Verteidigungsministerium (DoD) gelang es ihm, die finanziell angeschlagene Organisation zu stabilisieren. Seine Erfolge führten dazu, dass er schnell zum Vizepräsidenten befördert wurde und Einblick in die internen Abläufe und Finanzierungen der EcoHealth Alliance erhielt. Doch je tiefer er grub, desto klarer wurde ihm, dass die Organisation nicht das war, was sie vorgab zu sein.

Das PREDICT-Programm: Ein milliardenschwerer Betrug?

Das Hauptfinanzierungsprogramm der EcoHealth Alliance war PREDICT, ein von der US-amerikanischen Entwicklungshilfebehörde USAID finanziertes Projekt, das angeblich weltweite Überwachung von Infektionskrankheiten durchführen sollte, um aufkommende Pandemien vorherzusagen. Auf den ersten Blick schien dies ein lobenswertes Ziel zu sein, das mit Huffs eigener Expertise in der Biosurveillance übereinstimmte. Doch nach eingehender Analyse der technischen Berichte kam er zu einer schockierenden Erkenntnis: PREDICT war ein „gigantischer Schwindel“.

Huff stellte fest, dass die Datenerhebung des Programms weder systematisch noch ausreichend war, um Pandemien tatsächlich vorherzusagen. Die Proben wurden nicht regelmäßig oder in ausreichender Menge gesammelt, und die Methodik war wissenschaftlich mangelhaft. „Es war sofort offensichtlich, dass das nicht echt ist“, sagt Huff. Stattdessen schien das Programm darauf ausgelegt, große Summen an Fördergeldern zu generieren, ohne die versprochenen Ergebnisse zu liefern.

Gain-of-Function-Forschung: Die dunkle Seite der EcoHealth Alliance

Noch beunruhigender war Huffs Entdeckung, dass die EcoHealth Alliance in sogenannte „Gain-of-Function“-Forschung (GoF) involviert war. Diese umstrittene Praxis zielt darauf ab, Viren künstlich zu verändern, um sie gefährlicher oder ansteckender zu machen, angeblich um ihre potenzielle Bedrohung zu studieren und Gegenmaßnahmen wie Impfstoffe zu entwickeln. Huff erkannte jedoch, dass diese Forschung nicht nur wissenschaftlich fragwürdig, sondern auch potenziell gefährlich war.

Die EcoHealth Alliance arbeitete eng mit dem Wuhan Institute of Virology (WIV) in China zusammen, einer Einrichtung, die in Huffs Kreisen seit Jahren als das chinesische Biowaffenlabor bekannt war. Gemeinsam mit dem Labor von Dr. Ralph Baric an der University of North Carolina führte die EcoHealth Alliance Experimente durch, bei denen neue, potenziell pandemische Viren entwickelt wurden. „Wir haben neue tödliche Viren erschaffen“, sagt Huff, und betont, dass dies weit entfernt von der angeblichen Mission war, Wildtiere zu schützen oder Pandemien zu verhindern.

Huff war entsetzt, als er erfuhr, dass die Organisation keine Naturschutzarbeit betrieb, obwohl dies in ihrer öffentlichen Kommunikation betont wurde. In einer Sitzung fragte er nach den Ausgaben für Naturschutz, nur um von Peter Daszak, dem Präsidenten der EcoHealth Alliance, eine schockierende Antwort zu erhalten: „Wir machen keine Naturschutzarbeit.“ Diese Offenbarung zerstörte Huffs Illusionen über die Organisation und führte ihn dazu, ihre wahren Absichten zu hinterfragen.

Die Verbindung zur CIA: Peter Daszak als Geheimdienst-Asset

Eine der brisantesten Enthüllungen des Interviews ist die Verbindung zwischen Peter Daszak und der CIA. Huff berichtet von einem Gespräch im Jahr 2015, in dem Daszak ihm offenbarte, dass er von der CIA kontaktiert wurde. Die Agency zeigte Interesse an den Orten, an denen die EcoHealth Alliance arbeitete, den beteiligten Personen und den gesammelten Daten. Huff, der selbst aus der Welt der nationalen Sicherheit stammt, war alarmiert. „Ich dachte sofort: Spricht er wirklich mit der CIA, oder ist das jemand, der sich als CIA-Agent ausgibt?“

Huff glaubt, dass Daszak als eine Art Geheimdienst-Asset genutzt wurde, um Zugang zum Wuhan Institute of Virology zu erhalten. „Die Chinesen lassen keine westlichen Wissenschaftler einfach so in ihr Biowaffenlabor“, erklärt er. Der Deal war, dass die USA fortschrittliche Biotechnologie – insbesondere von Ralph Barics Labor – an China weitergaben, um im Gegenzug Informationen über das Labor zu sammeln. Diese „wissenschaftliche Diplomatie“ war jedoch ein riskantes Spiel, das letztlich katastrophale Konsequenzen hatte.

Der Ursprung von COVID-19: Laborunfall oder absichtliche Freisetzung?

Huff ist überzeugt, dass COVID-19 aus dem Wuhan-Labor stammt, und lehnt die offizielle Erzählung eines natürlichen Ursprungs aus einem Wet Market entschieden ab. „Das macht aus infektionskrankheitstechnischer Sicht keinen Sinn“, sagt er. Wet Markets in China, wie der in Wuhan, handeln hauptsächlich mit Meeresfrüchten, nicht mit Säugetieren wie Pangolinen, die als mögliche Zwischenwirte genannt wurden.

Er skizziert zwei mögliche Szenarien für den Ursprung des Virus:

Ein Laborunfall: Ein Mitarbeiter, möglicherweise ein Doktorand, könnte sich im Labor infiziert haben und das Virus unbeabsichtigt verbreitet haben. Dies ist die derzeit populärste Theorie unter Experten, die an einen Laborursprung glauben.

Ein Mitarbeiter, möglicherweise ein Doktorand, könnte sich im Labor infiziert haben und das Virus unbeabsichtigt verbreitet haben. Dies ist die derzeit populärste Theorie unter Experten, die an einen Laborursprung glauben. Eine absichtliche Freisetzung: Huff schließt nicht aus, dass das Virus absichtlich freigesetzt wurde, möglicherweise von einer oder mehreren Gruppen. Diese Hypothese bleibt jedoch spekulativ, da keine endgültigen Beweise vorliegen.

Bemerkenswert ist, dass entscheidende epidemiologische Studien, die den Ursprung des Virus klären könnten, nicht durchgeführt wurden. Huff weist darauf hin, dass Blutbanken und historische Gewebeproben analysiert werden könnten, um die geografische und zeitliche Herkunft des Virus nachzuvollziehen. „Warum wurde das nicht gemacht?“, fragt er und deutet an, dass die Antwort möglicherweise politische oder geheimdienstliche Gründe hat.

Psychologische Operation und Vertuschung

Huff beschreibt die COVID-19-Pandemie nicht nur als Gesundheitskrise, sondern auch als eine massive psychologische Operation (PsyOp), die darauf abzielte, die Öffentlichkeit zu täuschen und die wahren Ursprünge des Virus zu verschleiern. Ein zentraler Teil dieser Operation war die Ernennung von Peter Daszak durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO), um die Ursprünge von COVID-19 zu untersuchen. „Sie haben den Mann, der wahrscheinlich dafür verantwortlich ist, an die Spitze der Untersuchung gestellt“, sagt Huff empört. Daszaks öffentliches Image als vertrauenswürdiger Wissenschaftler und Naturschützer machte ihn zur perfekten Figur, um die Erzählung eines natürlichen Ursprungs zu verbreiten.

Die Vertuschung wurde durch die Zusammenarbeit zwischen Regierungsbehörden, Pharmaunternehmen und Medien verstärkt. Huff weist darauf hin, dass die Impfstoffindustrie, insbesondere die Entwickler von mRNA-Technologien, ein Interesse daran hatte, die Laborursprungstheorie zu unterdrücken, da Gain-of-Function-Forschung eng mit der Impfstoffentwicklung verbunden ist. „Wenn die Öffentlichkeit wüsste, dass das Virus aus einem Labor stammt, würde das die Glaubwürdigkeit der Impfstoffe untergraben“, erklärt er.

Verfolgung und Einschüchterung: Huffs Kampf gegen die Mächtigen

Nachdem Huff begann, die Wahrheit über die EcoHealth Alliance und den Ursprung von COVID-19 öffentlich zu machen, wurde er zum Ziel einer intensiven Einschüchterungskampagne. Er berichtet von zahlreichen Vorfällen, die darauf abzielten, ihn zum Schweigen zu bringen:

Überwachung und Verfolgung: In der abgelegenen Upper Peninsula von Michigan, wo Huff lebt, wurde er von Fahrzeugen verfolgt, die sich als staatliche Undercover-Fahrzeuge herausstellten. Er meldete diese Vorfälle dem FBI, erhielt jedoch keine Unterstützung.

In der abgelegenen Upper Peninsula von Michigan, wo Huff lebt, wurde er von Fahrzeugen verfolgt, die sich als staatliche Undercover-Fahrzeuge herausstellten. Er meldete diese Vorfälle dem FBI, erhielt jedoch keine Unterstützung. Hacking und Sabotage: Seine Geräte wurden wöchentlich gehackt, was ihn zwang, seine Betriebssysteme regelmäßig neu zu installieren. Er identifizierte IP-Adressen von Angreifern, die auf Regierungs- oder Pharmaquellen hindeuteten.

Seine Geräte wurden wöchentlich gehackt, was ihn zwang, seine Betriebssysteme regelmäßig neu zu installieren. Er identifizierte IP-Adressen von Angreifern, die auf Regierungs- oder Pharmaquellen hindeuteten. Einbrüche und Tierquälerei: Unbekannte brachen in sein Haus ein, taseren seinen Hund und manipulierten seine Fahrzeuge. Fingerabdrücke, die er sammelte, wurden von den Behörden ignoriert.

Unbekannte brachen in sein Haus ein, taseren seinen Hund und manipulierten seine Fahrzeuge. Fingerabdrücke, die er sammelte, wurden von den Behörden ignoriert. Psychologische Kriegsführung: Kleinere, aber gezielte Aktionen, wie das Anschnallen seines Sicherheitsgurts in seinem Auto, sollten ihn psychologisch destabilisieren.

Huff, der aufgrund seiner militärischen und geheimdienstlichen Ausbildung über die notwendigen Fähigkeiten verfügte, führte eine Art Gegenoperation durch, um Beweise zu sammeln. Er dokumentierte alles – von Nummernschildern bis hin zu Fingerabdrücken – und plant, eine 50-Millionen-Dollar-Klage gegen die US-Regierung einzureichen. „Sie wollten mich als Verrückten darstellen“, sagt er, „aber ich habe sie an jedem Punkt überlistet.“

Die Zukunft: Synthetische Biologie und die nächste Bedrohung

Huff warnt, dass die Gain-of-Function-Forschung nur die Spitze des Eisbergs ist. Die Wissenschaft hat sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt, und die nächste Bedrohung kommt aus der synthetischen Biologie. Wissenschaftler haben bereits synthetische Zellen geschaffen, die sich selbst replizieren können, und die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) in diese Technologie steht bevor. „In vier bis fünf Jahren werden wir synthetische Pathogene mit KI-gesteuerten Schwarmfähigkeiten sehen“, sagt Huff. Diese könnten genutzt werden, um spezifische genetische Populationen anzugreifen oder sogar unbelebte Objekte wie Satelliten oder U-Boote zu zerstören.

Während solche Technologien medizinische Vorteile haben könnten, wie die gezielte Bekämpfung von Krebs, sieht Huff auch ein enormes Missbrauchspotenzial. „Das Problem ist nicht die Technologie selbst, sondern die Menschen, die sie kontrollieren“, betont er. Er kritisiert die mangelnde ethische Ausbildung in der Wissenschaft und fordert eine Reform des Ausbildungssystems, um sicherzustellen, dass Wissenschaftler verantwortungsbewusst handeln.

Fazit: Ein Aufruf zur Wahrheit und Verantwortung

Dr. Andrew Huffs Enthüllungen werfen ein beunruhigendes Licht auf die Verflechtungen zwischen Wissenschaft, Geheimdiensten und der Politik. Seine Geschichte zeigt, wie Machtmissbrauch, Vertuschung und fehlende Transparenz die öffentliche Gesundheit und das Vertrauen in Institutionen gefährden können. Er fordert eine Untersuchung der COVID-19-Ursprünge im Rahmen des Uniform Code of Military Justice (UCMJ), da viele der beteiligten Akteuren unter die Zuständigkeit des Verteidigungsministeriums fallen. Gleichzeitig warnt er vor den Gefahren der synthetischen Biologie und plädiert für eine stärkere ethische Ausbildung in der Wissenschaft.

Huffs Mut, trotz massiver Einschüchterungsversuche die Wahrheit zu sagen, ist ein Weckruf für die Öffentlichkeit. Seine Geschichte unterstreicht die Notwendigkeit, wissenschaftliche Forschung und Regierungshandeln kritisch zu hinterfragen und eine Kultur der Verantwortung und Transparenz zu fördern. Für diejenigen, die mehr erfahren möchten, teilt Huff seine Gedanken auf Plattformen wie Substack und X unter dem Handle @AGHuff.

Die Welt steht an einem Scheideweg, und die Lehren aus der COVID-19-Pandemie könnten entscheidend sein, um zukünftige Katastrophen zu verhindern. Doch dafür braucht es Mut, Ehrlichkeit und eine Bereitschaft, die dunklen Seiten der Wissenschaft und Politik ans Licht zu bringen.