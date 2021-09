Covid willige Vollstrecker: Wie konnte es dazu kommen, dass ehemals normale Menschen so begierig darauf sind, den Tod vor Gericht zu bringen?

Vor ein paar Wochen teilten mir drei Freunde auf Facebook mit, dass sie sich meinen Tod wünschen.

Einen von ihnen kannte ich nicht wirklich. Er flippte aus, als ich ihm in aller Ruhe vorschlug, dass es gangbare Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit Covid gibt. Er antwortete: „Halten Sie sich aus meinem Leben raus! Ich hoffe, du bekommst Covid und stirbst!“

Die anderen beiden Freunde waren Leute, die ich vor 45 Jahren auf dem College kannte, einer war mein Zimmergenosse im ersten Studienjahr, und der andere stellte mir meine erste Frau vor. Der eine schlug vor, ich solle Darwins Theorie beweisen und an dem Virus sterben, der andere sagte nur, dass ich als egoistischer, ungeimpfter Wissenschaftsverweigerer das verdiene, was kommen würde.

Covids willige Henker.

Ich weiß, dass Facebook sicherlich nicht der ideale Ort für einen vernünftigen Diskurs ist. Als Psychologe finde ich es jedoch ein interessantes Beispiel für eine bestimmte extreme Art des Denkens und Verhaltens.

Ich glaube auch, dass meine Erfahrung mit „Freunden“, die mir den Tod wünschen, nicht ungewöhnlich ist für diejenigen, die in dieser Debatte auf dieser Seite des Zauns stehen. Zumindest nicht ungewöhnlich im Denken.

Wie wir alle wissen, ist Facebook ein Ort ohne Hemmungen. Dennoch halte ich es für sehr bedenklich, dass Menschen zu dieser dunklen Art des Denkens und Fühlens manipuliert werden können.

Das entscheidende Wort ist hier „manipulieren“.

Ich glaube, dass sich die meisten Menschen aus einer Höhlenmentalität heraus entwickelt haben, wenn sie sich mit „anderen“ in der Kultur auseinandersetzen. In der Höhlenzeit war unsere Psychologie auf Überleben programmiert, und es bedurfte nicht viel Zwang, um Mitgliedern eines anderen Stammes, die in ein fremdes Gebiet eindrangen, sofort mit Misstrauen und Angst zu begegnen.

Heute, viele tausend Jahre später, braucht es wohl ein wenig Manipulation, um den „Anderen“ als tödlich gefährlich zu betrachten – aber nicht viel Zwang, so scheint es.

In dieser Hinsicht haben wir anscheinend jedes Fünkchen gesunden Menschenverstands verloren. Wie kann eine Regierung (oder, was wahrscheinlicher ist, eine noch höhere Behörde) die Massen so leicht davon überzeugen, dass die Ungeimpften der Todfeind sind, ohne auch nur einen Hauch von Wissenschaft in die Argumentation einfließen zu lassen? Dies ist eindeutig ein Fall von des Kaisers neuen Kleidern, aber es braucht nicht nur die Begeisterung eines kleinen, unschuldigen Kindes, dass der Kaiser nackt ist, damit jeder sieht, was wahr ist.

Warum ist das so?

Ich fürchte, es ist die menschliche Natur – zumindest ein kleiner Teil der menschlichen Natur -, die heutzutage ein wenig Zwang braucht, um zu ihrer vollen Blüte zu gelangen. Für mich als Psychologe ist das ein weiterer Beweis dafür, dass hinter diesem ganzen Debakel eine organisierte Agenda steckt, ein „Psyop“, wenn man so will. Wenn Menschen in ein derartiges psychologisches Umfeld gebracht werden, ist ihre Reaktion sehr vorhersehbar.

Ein Freund von mir, Dr. Mark McDonald, der ein prominenter Psychiater ist und eine sehr angesehene Praxis in Kalifornien hat, sagte mir dies kürzlich in einem Gespräch:

Die „Pandemie der Ungeimpften“ ist ein Ausdruck der Propaganda, der Wut auf diejenigen schüren soll, die den experimentellen Impfstoff aus medizinischen Gründen aufschieben oder ablehnen. Sie soll jeden isolieren, beschämen und demütigen, der nicht bereit ist, die medizinische Autonomie an den Staat abzugeben. Er spaltet die Amerikaner absichtlich gegeneinander auf und lenkt gleichzeitig von der medizinischen Realität ab, die durch die geringe Wirksamkeit der Impfstoffe und die Schädlichkeit der Impfstoffe gekennzeichnet ist. Der Ausdruck hat keine wissenschaftliche Bedeutung, ist aber voller psychologischer Zwangsmittel. Er muss in Frage gestellt werden.

Auch in Dr. McDonalds Kommentar taucht der Begriff der „psychologischen Zwangsgewalt“ auf. Propaganda und die Manipulation der Massen sind ein zentrales Element totalitärer Regime. Menschen gegeneinander auszuspielen ist von größter Bedeutung, um die Kontrolle über die Massen zu haben. Sogar in Orwells dystopischem Roman 1984 wurde die Opposition gegen den Staat vom Staat geschaffen, um die Massen abzulenken, zumindest wird dies angedeutet.

Das erinnert mich an das Stanford-Gefängnis-Experiment und an die Gehorsamsstudien von Milgram in Yale. Milgram stellte ein Experiment auf, bei dem eine Versuchsperson, die die Parameter des Experiments nicht kannte, die Kontrolle über die Verabreichung eines Elektroschocks an den „Lernenden“ hatte, wenn er/sie bestimmte Fragen nicht richtig beantwortete.

Der „Lernende“ war ebenfalls in das Experiment eingeweiht und erhielt in Wirklichkeit keine Schocks. Die Autoritätsperson, die die Versuchsperson anspornte, war natürlich auch „dabei“ und spielte die Rolle der Autorität, der sich die Versuchsperson beugen musste. „Nur Befehle befolgen“ ist der Satz, der einem sofort in den Sinn kommt.

Das aktuelle Phänomen der Verfolgung von Ungeimpften steht insofern in gewissem Zusammenhang mit diesem Experiment, als Menschen, die von der „Mainstream-Autorität oder -Erzählung“ unter Druck gesetzt werden, dazu neigen, wenig oder gar kein natürliches Einfühlungsvermögen für die als „anders“ identifizierte Gruppe (die Ungeimpften) aufzubringen.

Die Versuchspersonen in Milgrams Experiment lösten sich konsequent vom Schmerz der Lernenden und neigten dazu, sich von ihnen als Mitmenschen zu distanzieren. Sie sahen sie nicht mehr als zum selben Stamm gehörig an wie sich selbst; sie wurden schnell als „andere“ eingestuft.

Der Unterschied zwischen den Ergebnissen dieses Experiments und der aktuellen Situation besteht darin, dass der „Andere“ (der „Lernende“) für die Versuchsperson in Milgrams Experiment keine Bedrohung darstellte. Er oder sie war lediglich ungehorsam gegenüber der Autorität, d. h. er oder sie tat nicht korrekt, was die Autorität von ihm oder ihr verlangte.

In unserer heutigen Situation werden die Geimpften von der Autorität davon überzeugt, dass die Ungeimpften tatsächlich eine Bedrohung darstellen (und auch nicht der elterlichen Agenda gehorchen). Die Behörden tun dies mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, und es macht keinen Unterschied, ob diese Mittel auch nur den geringsten wissenschaftlichen Wahrheitsgehalt haben (sie sagen natürlich, dass alles wissenschaftlich ist, aber bei näherer Betrachtung ist es das sicher nicht).

Wir haben das schon früh bei der Einhaltung der Maskenpflicht gesehen. Diejenigen, die Masken trugen, wurden als ein bestimmter Stamm identifiziert: der „gute“ Stamm, der über Gemeinschaftswerte verfügte. Diejenigen, die keine Masken trugen oder sich über sie beschwerten, waren der andere Stamm: der „schlechte“ Stamm, der egoistisch, dumm und wissenschaftsfeindlich war. (um Orwells Schafe in Animal Farm zu paraphrasieren: „vier Beine gut (Maske), zwei Beine schlecht (keine Masken)“).

Jetzt hat sich dieses Bemühen um Segregation und Verfolgung auf die Geimpften und die Ungeimpften verlagert. Es ist nicht die „richtige“ Wissenschaft, die diesen Stammeskonflikt auflösen wird: Es handelt sich um eine psychosoziale Frage, nicht um eine pragmatische, objektive Frage.

In einem kürzlich erschienenen Artikel von Charles Eisenstein „Mob Morality and the Unvaxxed“ heißt es:

Ich will damit sagen, dass diejenigen in der wissenschaftlichen und medizinischen Gemeinschaft, die der Verteufelung der Ungeimpften widersprechen, nicht nur mit gegenteiligen wissenschaftlichen Ansichten konfrontiert sind, sondern mit alten, mächtigen psychosozialen Kräften. Sie können über die Wissenschaft diskutieren, so viel sie wollen, aber sie haben es mit etwas viel Größerem zu tun.

Daniel Goldhagens Buch Hitlers willige Henker (von dem der Titel dieses Artikels abgeleitet ist) stellt die These auf, dass die Verfolgung der Juden in Hitlerdeutschland nicht nur eine Übung des Gehorsams gegenüber Hitlers Ideologie war, sondern das Ergebnis einer langen Geschichte des deutschen Antisemitismus. Das könnte durchaus stimmen, aber meiner Meinung nach war dieser historische Antisemitismus nur der Aufhänger, der es Hitler erleichterte, seine Ideologie aufzuhängen.

Die willigen Henker von heute brauchen keine Geschichte der Rassendiskriminierung, um ihren Hass auf Impfskeptiker aufzuhängen, sondern stützen sich stattdessen auf eine einfache Identifizierung des „Anderen“ (Ungeimpften) und einen Hass auf diejenigen, „die sich nicht um mich oder die, die ich liebe, kümmern.“ Der wichtigste gemeinsame Nenner scheint das gemeinsame Konzept zu sein, sich zuerst um andere zu kümmern, bevor man sich um sich selbst kümmert, was ironischerweise in dieser Situation eindeutig nicht der wahre psychologische Betreiber ist.

Diese Menschen scheinen sich viel mehr um sich selbst und ihre eigene Sicherheit (und ihre Meinung) zu kümmern als um die Rechte und Freiheiten (und die Sicherheit) anderer – nimm die Spritze, um mich zu retten, ohne Rücksicht darauf, dass du dabei sterben oder krank werden könntest.

Was wir also erleben, ist „normal“ – normal aus der Perspektive, dass Menschen die angeborene Fähigkeit haben, alle möglichen hässlichen Dinge zu sein, insbesondere wenn sie in Massen versammelt sind: Stämme.

Wenn sie auf eine bestimmte Weise gezwungen und manipuliert werden, wie es in der Weltgeschichte unzählige Male geschehen ist, können sie zu unbewussten, irrationalen, nicht-empathischen Monstern werden. Ich schließe mit einem Absatz aus einem anderen ausgezeichneten Artikel des Autors CJ Hopkins (der in seiner Gesamtheit auf der Website von Off-Guardian zu finden ist) „The Approaching Storm“:

Ihr Plan ist es also, unser Leben so miserabel wie möglich zu machen, uns auszugrenzen, zu stigmatisieren, zu dämonisieren, zu schikanieren und zu belästigen und uns auf Schritt und Tritt unter Druck zu setzen, uns anzupassen. Sie werden uns nicht in die Züge zu den Lagern setzen. GloboCap ist nicht die Nazis. Sie müssen die Simulation der Demokratie aufrechterhalten.

Deshalb müssen sie uns in eine Unterklasse von „antisozialen Verschwörungstheoretikern“, „Impfgegnern-Desinformation-anbiedern“, „Leugnern von Wahlergebnissen der weißen Suprematie“, „potenziell gewalttätigen Extremisten im eigenen Land“ und was immer ihnen sonst noch einfällt, verwandeln, damit wir als gefährlich gestörte Freaks dargestellt und aus der Gesellschaft ausgestoßen werden können, sodass es so aussieht, als hätten wir uns selbst ausgestoßen.

Verstecken Sie sich.