CTIL Files: Neue Dokumente zeigen, dass amerikanische und britische Militärunternehmer 2018 einen umfassenden Plan für globale Zensur entwickelt haben

Whistleblower stellt der Öffentlichkeit eine Fülle neuer Dokumente zur Verfügung, die die Entstehung des Zensur-Industrie-Komplexes als Reaktion auf den Brexit und die Trump-Wahl 2016 zeigen.

Ein Whistleblower hat einen brisanten neuen Dokumentenfundus veröffentlicht, der in Umfang und Bedeutung mit den Twitter Files und Facebook Files konkurriert oder sie sogar übertrifft. Sie beschreiben die Aktivitäten einer „Anti-Desinformations“-Gruppe namens Cyber Threat Intelligence League (CTIL), die offiziell als freiwilliges Projekt von Datenwissenschaftlern, Verteidigungs- und Geheimdienstveteranen begann, deren Taktiken aber im Laufe der Zeit offenbar in mehrere offizielle Projekte übernommen wurden, darunter auch das des Department of Homeland Security (DHS).

Die Dokumente der CTI League sind das fehlende Glied in der Kette, um wichtige Fragen zu beantworten, die in den Twitter- und Facebook-Dossiers nicht behandelt wurden. Zusammengenommen bieten sie ein umfassendes Bild der Entstehung des „Anti-Desinformations“-Sektors oder dessen, was wir den „industriellen Zensurkomplex“ genannt haben.

Die Dokumente des Whistleblowers beschreiben alles von der Entstehung moderner digitaler Zensurprogramme über die Rolle von Militär und Geheimdiensten, Partnerschaften mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und kommerziellen Medien bis zum Einsatz von Sockenpuppen-Accounts und anderen offensiven Techniken.

„Lock your shit down“ heißt es in einem Dokument über die Erstellung einer „Spionageverkleidung“.

In einem anderen Dokument wird erklärt, dass derartige Aktivitäten im Ausland zwar „typischerweise“ von der CIA, der NSA und dem Verteidigungsministerium durchgeführt würden, Zensurbemühungen „gegen Amerikaner“ jedoch mithilfe privater Partner durchgeführt werden müssten, da die Regierung nicht über die „rechtliche Befugnis“ verfüge.

Der Whistleblower behauptet, dass eine Leiterin von CTI, eine „ehemalige“ britische Geheimdienstanalystin, 2017 im Weißen Haus von Obama „anwesend“ war, als sie die Anweisung erhielt, ein Gegeninformationsprojekt zu schaffen, um eine „Wiederholung von 2016“ zu verhindern.

Im vergangenen Jahr haben Public, Racket, Kongressermittler und andere den Aufstieg des Zensurindustriekomplexes dokumentiert, eines Netzwerks von über 100 Regierungsbehörden und Nichtregierungsorganisationen, die zusammenarbeiten, um Zensur über Social-Media-Plattformen voranzutreiben und Propaganda über missliebige Personen, Themen und ganze Erzählungen zu verbreiten.

Die Cybersecurity and Information Security Agency (CISA) des US-Heimatschutzministeriums ist das Gravitationszentrum für einen Großteil der Zensur, wobei die National Science Foundation die Entwicklung von Zensur- und Desinformationswerkzeugen finanziert und andere Bundesbehörden eine unterstützende Rolle spielen.

Aus E-Mails von Partnern der CISA in NGOs und sozialen Medien geht hervor, dass die CISA im Jahr 2020 die Election Integrity Partnership (EIP) gegründet hat, an der das Stanford Internet Observatory (SIO) und andere Auftragnehmer der US-Regierung beteiligt sind. Die EIP und ihr Nachfolger, das Virality Project (VP), drängten Twitter, Facebook und andere Plattformen dazu, Social-Media-Beiträge sowohl von normalen Bürgern als auch von gewählten Vertretern zu zensieren.

Trotz der überwältigenden Beweise für eine von der Regierung geförderte Zensur konnte bisher nicht geklärt werden, woher die Idee einer solchen Massenzensur stammt. Im Jahr 2018 sorgte die SIO-Beamtin und ehemalige CIA-Mitarbeiterin Renee DiResta für Schlagzeilen, als sie vor dem US-Senat über die Einmischung der russischen Regierung in die Wahlen 2016 aussagte.

Doch was geschah zwischen 2018 und dem Frühjahr 2020? Das Jahr 2019 war bisher ein schwarzes Loch in der Forschung des Zensur-Industrie-Komplexes. Als einer von uns, Michael, im März dieses Jahres vor dem US-Repräsentantenhaus über den Zensur-Industrie-Komplex aussagte, fehlte das ganze Jahr in seiner Zeitleiste.

Ein früherer Starttermin für den industriellen Zensurkomplex

Aus einer Vielzahl neuer Dokumente, darunter Strategiepapiere, Schulungsvideos, Präsentationen und interne Mitteilungen, geht nun hervor, dass im Jahr 2019 US-amerikanische und britische Militär- und Geheimdienstunternehmen unter der Leitung der ehemaligen britischen Verteidigungsforscherin Sara-Jayne „SJ“ Terp den umfassenden Zensurrahmen entwickelt haben. Diese Auftragnehmer leiteten gemeinsam die CTIL, die im Frühjahr 2020 mit der CISA fusionierte.

Tatsächlich begann der Aufbau des industriellen Zensurkomplexes sogar schon früher – im Jahr 2018.

Interne Slack-Nachrichten der CTIL zeigen, dass Terp, ihre Kollegen und Beamte des DHS und von Facebook im Zensurprozess eng zusammenarbeiten.

Der CTIL-Rahmen und das öffentlich-private Modell sind die Keimzelle dessen, was sowohl die USA als auch Großbritannien 2020 und 2021 einführen werden, darunter die Verschleierung von Zensur innerhalb von Cybersicherheitsinstitutionen und Anti-Desinformations-Agenden; ein starker Fokus darauf, missliebige Erzählungen zu stoppen, nicht nur falsche Fakten; und Druck auf Social-Media-Plattformen, Informationen zu löschen oder andere Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass Inhalte viral gehen.

Im Frühjahr 2020 begann CTIL damit, missliebige Inhalte in sozialen Medien zu verfolgen und zu melden, unter anderem Anti-Lockdown-Darstellungen wie „alle Arbeitsplätze sind wichtig“, „wir werden nicht zu Hause bleiben“ und „Amerika jetzt öffnen“. Als Teil dieser Bemühungen richtete CTIL einen Strafverfolgungskanal für die Meldung von Inhalten ein. Die Organisation stellte auch Nachforschungen über Personen an, die Anti-Lockdown-Hashtags wie #freeCA posteten, und führte eine Tabelle mit Details aus deren Twitter-Bios. Die Gruppe diskutierte auch die Beantragung von „Takedowns“ und die Meldung von Website-Domains an die Registrierungsstellen.

Der CTIL-Ansatz zur „Desinformation“ ging weit über Zensur hinaus. Die Dokumente zeigen, dass die Gruppe offensive Operationen zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung durchführte, indem sie Möglichkeiten zur Förderung von „Gegenbotschaften“, zur Übernahme von Hashtags, zur Verwässerung missliebiger Botschaften, zur Erstellung von Sockenpuppen-Accounts und zur Infiltration privater Gruppen, die nur auf Einladung zugänglich waren, diskutierte.

In einer vorgeschlagenen Liste von Umfragefragen schlug CTIL vor, Mitglieder oder potenzielle Mitglieder zu fragen: „Haben Sie jemals mit Beeinflussungsoperationen gearbeitet (z.B. Desinformation, Hate Speech, andere digitale Schäden etc. In der Umfrage wurde dann gefragt, ob diese Beeinflussungsoperationen „aktive Maßnahmen“ und „Psyops“ umfassten.

Diese Dokumente wurden uns von einem sehr glaubwürdigen Whistleblower zur Verfügung gestellt. Wir konnten ihre Legitimität unabhängig überprüfen, indem wir die Informationen mit öffentlich zugänglichen Quellen verglichen. Der Whistleblower gab an, er sei durch monatliche Cybersicherheitstreffen des DHS zur Teilnahme an CTIL angeregt worden.

Das FBI lehnte eine Stellungnahme ab. Die CISA reagierte nicht auf unsere Bitte um Stellungnahme. Auch Terp und die anderen CTIL-Führungskräfte reagierten nicht auf unsere Bitte um Stellungnahme.

Aber eine involvierte Person, Bonnie Smalley, antwortete über LinkedIn und sagte: „Alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich der CTIL-Liga beigetreten bin, die mit keiner Regierungsorganisation verbunden ist, weil ich den Injektionsbleiche-Unsinn im Internet während der Covid…. bekämpfen wollte, aber ich kann Ihnen versichern, dass wir nichts mit der Regierung zu tun hatten“.

Aus den Dokumenten geht jedoch hervor, dass Regierungsbeamte engagierte Mitglieder von CTIL waren. Ein Mitarbeiter des DHS, Justin Frappier, war im CTIL sehr aktiv, nahm an regelmäßigen Treffen teil und leitete Schulungen.

Das ultimative Ziel der CTIL, so der Informant, „war es, Teil der Bundesregierung“ zu werden. Bei unseren wöchentlichen Treffen machten sie deutlich, dass sie diese Organisationen innerhalb der Bundesregierung aufbauen würden, und wenn man die erste Iteration aufbaue, könne man sich einen Job sichern.

Terps Plan, den sie 2019 in Präsentationen vor Informations- und Cybersicherheitsgruppen vorstellte, bestand darin, „Misinfosec Communities“ zu gründen, die die Regierung einschließen sollten.

Sowohl öffentliche Aufzeichnungen als auch Dokumente des Whistleblowers deuten darauf hin, dass sie dieses Ziel erreicht hat. Im April 2020 kündigte Chris Krebs, der damalige Direktor der CISA, auf Twitter und in mehreren Artikeln an, dass die CISA eine Partnerschaft mit CTIL eingehe. „Es geht wirklich um den Austausch von Informationen“, so Krebs.

Die Dokumente zeigen auch, dass Terp und seine Kollegen über eine Gruppe namens MisinfoSec Working Group, der DiResta angehörte, eine Zensur-, Beeinflussungs- und Anti-Desinformationsstrategie namens Adversarial Misinformation and Influence Tactics and Techniques (AMITT) entwickelten. Bei der Entwicklung von AMITT wurde ein Rahmenwerk für Cybersicherheit übernommen, das von MITRE entwickelt worden war, einem großen Auftragnehmer für Verteidigung und Nachrichtendienste mit einem Jahresbudget von 1-2 Milliarden US-Dollar.

Terp nutzte AMITT später zur Entwicklung des DISARM-Frameworks, das von der Weltgesundheitsorganisation zur Bekämpfung von Anti-Impf-Kampagnen in ganz Europa eingesetzt wurde.

Eine Schlüsselkomponente der Arbeit von Terp durch CTIL, MisinfoSec und AMITT war die Einführung des Konzepts der „kognitiven Sicherheit“ in die Bereiche Cybersicherheit und Informationssicherheit.

Aus der Gesamtheit der Dokumente ergibt sich ein klares Bild der hochgradig koordinierten und ausgeklügelten Bemühungen der Regierungen der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs, im eigenen Land ähnliche Zensur- und Beeinflussungsmaßnahmen einzuführen wie in anderen Ländern. An einer Stelle verwies Terp offen auf ihre Arbeit „hinter den Kulissen“ zu Fragen der sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Arabischen Frühling. Ein anderes Mal, so der Whistleblower, habe sie ihre eigene offensichtliche Überraschung darüber zum Ausdruck gebracht, dass sie solche Taktiken, die für ausländische Staatsbürger entwickelt worden waren, jemals gegen amerikanische Staatsbürger einsetzen würde.

Der Informantin zufolge arbeiteten etwa 12 bis 20 aktive CTIL-Mitarbeiter für das FBI oder die CISA. „Zeitweise trugen sie ihre Dienstsiegel – FBI, CISA, was auch immer – neben ihren Namen“, sagte der Whistleblower über den Messaging-Dienst Slack. Terp „hatte ein CISA-Siegel, das verschwand“, so der Informant.

Die Ambitionen der Pioniere der Zensurindustrie im Jahr 2020 gehen weit über die einfache Aufforderung an Twitter hinaus, Tweets mit einem Warnhinweis zu versehen oder Personen auf schwarze Listen zu setzen. Das AMITT-Rahmenwerk fordert die Diskreditierung von Personen als notwendige Voraussetzung für die Forderung nach Zensur gegen sie. Es fordert, dass Influencer geschult werden, um Botschaften zu verbreiten. Und es wird gefordert, Banken dazu zu bringen, Finanzdienstleistungen für Personen zu sperren, die Demonstrationen oder Veranstaltungen organisieren.

Die zeitliche Abfolge von der Arbeit der CISA mit CTIL bis zur Arbeit mit EIP und VP deutet stark darauf hin, dass das Modell der öffentlich-privaten Zusammenarbeit aus einem ursprünglich von militärischen Auftragnehmern geschaffenen Rahmen entstanden sein könnte. Ferner ähneln die von CTIL beschriebenen Techniken und Materialien sehr stark denen, die später von der Countering Foreign Intelligence Task Force der CISA und dem Mis-, Dis-, and Maliformation Team entwickelt wurden.

In den kommenden Tagen und Wochen beabsichtigen wir, diese Dokumente den Ermittlern des Kongresses zur Verfügung zu stellen, und wir werden so viel wie möglich davon veröffentlichen, wobei wir die Identität des Informanten und anderer Personen, die keine leitenden Angestellten oder Personen des öffentlichen Lebens sind, schützen werden.

Doch zunächst müssen wir einen genaueren Blick darauf werfen, was in den Jahren 2018 und 2019 vor der Gründung der CTIL geschah und welche Schlüsselrolle diese Gruppe bei der Entstehung und dem Wachstum des Zensurindustriekomplexes gespielt hat.

„Ehrenamtliche“ und „ehemalige“ Regierungsbeamte

Bloomberg, die Washington Post und andere veröffentlichten im Frühjahr 2020 leichtgläubige Berichte, in denen behauptet wurde, die CTI League sei lediglich eine Gruppe freiwilliger Cybersicherheitsexperten. Ihre Gründer waren: ein „ehemaliger“ israelischer Geheimdienstmitarbeiter, Ohad Zaidenberg, ein „Sicherheitsmanager“ von Microsoft, Nate Warfield, und der Leiter der Sicherheitsabteilung der Hacker-Messe DEF CON, Marc Rogers. In den Artikeln wurde behauptet, dass diese hoch qualifizierten Cyberkriminalitätsexperten beschlossen hätten, in ihrer Freizeit und ohne Bezahlung aus rein altruistischen Motiven milliardenschweren Krankenhäusern zu helfen.

In nur einem Monat, von Mitte März bis Mitte April, war das angeblich rein ehrenamtliche CTIL auf „1.400 verifizierte Mitglieder in 76 Ländern und 45 verschiedenen Sektoren“ angewachsen, hatte „dabei geholfen, 2.833 cyberkriminelle Objekte im Internet legal abzuschalten, darunter 17, die sich als Regierungsorganisationen, die Vereinten Nationen und die Weltgesundheitsorganisation ausgaben“, und hatte „mehr als 2.000 Schwachstellen in Gesundheitseinrichtungen in mehr als 80 Ländern identifiziert“.

Bei jeder Gelegenheit betonten die Männer, dass sie nur Freiwillige seien, die von Altruismus motiviert seien. „Ich wusste, dass ich etwas tun musste, um zu helfen“, sagt Zaidenberg. „Es gibt ein wirklich starkes Bedürfnis, Gutes in der Gemeinschaft zu tun“, sagte Rogers während eines Webinars des Aspen Institute.

Ein klares Ziel der CTIL-Leiter war es, die Unterstützung für die Zensur unter den nationalen Sicherheits- und Cybersicherheitsinstitutionen zu erhöhen. Zu diesem Zweck versuchten sie, die Idee der „kognitiven Sicherheit“ als Rechtfertigung für die Beteiligung der Regierung an Zensurmaßnahmen zu fördern. „Kognitive Sicherheit ist das, was man will“, sagte Terp in einem Podcast im Jahr 2019. „Man will diese kognitive Ebene schützen. Im Grunde geht es um Verschmutzung. Fehlinformationen, Desinformationen sind eine Form der Verschmutzung des Internets.“

Terp und Pablo Breuer, ein weiterer CTIL-Direktor, haben wie Zaidenberg einen militärischen Hintergrund und sind ehemalige Militärunternehmer. Beide arbeiteten für SOFWERX, „ein gemeinsames Projekt des U.S. Special Forces Command und des Doolittle Institute“. Letzteres transferiert über das Air Force Resource Lab Technologien der Luftwaffe in den privaten Sektor.

Laut Terps Biografie auf der Website eines Beratungsunternehmens, das sie gemeinsam mit Breuer gründete, lehrte sie „Datenwissenschaft an der Columbia University, war CTO des Big-Data-Teams der Vereinten Nationen und entwickelte Algorithmen für maschinelles Lernen und unbemannte Fahrzeugsysteme für das britische Verteidigungsministerium.

Breuer ist ein ehemaliger Kommandant der US-Marine. Seinem Lebenslauf zufolge war er „militärischer Direktor der Donovan-Gruppe des US Special Operations Command und leitender militärischer Berater und Innovationsbeauftragter für SOFWERX, die National Security Agency und das US Cyber Command sowie Direktor für C4 beim U.S. Naval Forces Central Command“. Breuer ist auf seiner LinkedIn-Seite als Mitglied der Navy während der Gründung von CTIL aufgeführt.

Im Juni 2018 nahm Terp an einer zehntägigen Militärübung des U.S. Special Operations Command teil, wo sie Breuer nach eigenen Angaben erstmals traf und mit ihm über moderne Desinformationskampagnen in sozialen Medien diskutierte. Wired fasst die Schlussfolgerungen ihres Treffens zusammen: „Desinformation, so erkannten sie, könnte auf die gleiche Weise behandelt werden: als ein Problem der Cybersicherheit. Und so gründeten sie CogSec mit David Perlman und einem weiteren Kollegen, Thaddeus Grugq, an der Spitze. Im Jahr 2019 war Terp Co-Vorsitzender der Misinfosec Working Group innerhalb von CogSec.

Breuer gab in einem Podcast zu, dass es sein Ziel sei, militärische Taktiken auf Social-Media-Plattformen in den USA anzuwenden. „Ich trage zwei Hüte“, sagte er. „Ich bin der militärische Direktor der Donovan Group und einer von zwei Innovationsmanagern bei Sofwerx, einer völlig unklassifizierten 501c3 Non-Profit-Organisation, die vom U.S. Special Operations Command finanziert wird.“

Breuer fuhr fort und beschrieb, wie sie glaubten, den ersten Verfassungszusatz umgehen zu können. Seine Arbeit mit Terp, erklärte er, sei eine Möglichkeit, „nicht-traditionelle Partner in einen Raum zu bringen“, darunter „vielleicht jemanden von einem der Social-Media-Unternehmen, vielleicht ein paar Special Forces-Operatoren und einige Leute vom Heimatschutzministerium…, um in einer nicht-attributierten, offenen Umgebung auf eine nicht-klassifizierte Weise zu sprechen, sodass wir besser und freier zusammenarbeiten und wirklich damit beginnen können, die Art und Weise zu ändern, wie wir einige dieser Themen angehen“.

Der Misinfosec-Bericht spricht sich für eine umfassende staatliche Zensur und Gegenmaßnahmen gegen Desinformation aus. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2019, so die Autoren, hätten sie „Vorfälle“ analysiert, ein Meldesystem entwickelt und ihre Vision der Zensur mit „vielen Staaten, Verträgen und NGOs“ geteilt.

Bei jedem erwähnten Vorfall waren die Opfer der Desinformation auf der politischen Linken zu finden, darunter Barack Obama, John Podesta, Hillary Clinton und Emmanuel Macron. Der Bericht spricht offen darüber, dass die Motivation für den Kampf gegen Desinformation die beiden politischen Erdbeben des Jahres 2016 waren: Brexit und die Wahl Trumps.

„Die Untersuchung der Vorgeschichte dieser Ereignisse führte uns zu der Erkenntnis, dass etwas mit unserer Informationslandschaft nicht stimmt“, schreiben Terp und seine Co-Autoren. „Die üblichen nützlichen Idioten und fünften Kolumnisten – jetzt verstärkt durch automatisierte Bots, Cyborgs und menschliche Trolle – sind damit beschäftigt, die öffentliche Meinung zu manipulieren, Empörung zu schüren, Zweifel zu säen und das Vertrauen in unsere Institutionen zu untergraben. Und jetzt werden unsere Gehirne gehackt“.

Der Misinfosec-Bericht konzentrierte sich auf Informationen, die „Überzeugungen“ durch „Erzählungen“ verändern, und empfahl einen Weg, Fehlinformationen zu bekämpfen, indem bestimmte Glieder einer „Kill Chain“ oder Einflusskette der Fehlinformation angegriffen werden, bevor sie sich zu einer ausgewachsenen Erzählung entwickelt.

Der Bericht beklagt, dass Regierungen und Medienunternehmen nicht mehr die volle Kontrolle über Informationen haben. „Lange Zeit gehörte die Fähigkeit, ein Massenpublikum zu erreichen, dem Nationalstaat (z.B. in den USA durch die Vergabe von Sendelizenzen an ABC, CBS und NBC). Heute jedoch ist die Kontrolle über die Informationsinstrumente in die Hände großer Technologieunternehmen übergegangen, die sich glücklicherweise selbstgefällig und mitschuldig machen, indem sie den Informationsbetreibern den Zugang zur Öffentlichkeit zu einem Bruchteil dessen ermöglichen, was es sonst gekostet hätte“.

Die Autoren plädieren für die Beteiligung von Polizei, Militär und Geheimdiensten an der Zensur in allen Five Eyes-Staaten und schlagen sogar die Einbeziehung von Interpol vor.

Der Bericht schlug einen Plan für AMITT und die Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsbehörden, Nachrichtendiensten und Strafverfolgungsbehörden vor und sprach sich für eine sofortige Umsetzung aus. „Wir müssen und können es uns nicht leisten, 27 Jahre zu warten, bis der AMITT-Rahmen (Adversarial Misinformation and Influence Tactics and Techniques) in Kraft tritt“.

Die Autoren riefen dazu auf, Zensurbemühungen in den Bereich der „Cybersicherheit“ einzuordnen, obwohl sie einräumten, dass „Desinformationssicherheit“ etwas völlig anderes als Cybersicherheit sei. Sie schreiben, dass die dritte Säule der „Informationsumgebung“ nach der physischen und der Cyber-Sicherheit die „kognitive Dimension“ sein sollte.

Der Bericht weist auf die Notwendigkeit einer Art „Pre-Bunking“ hin, um „eine anfällige Bevölkerung präventiv gegen Nachrichten zu impfen“. Der Bericht wies auch auf die Möglichkeit hin, die vom DHS finanzierten Information Sharing and Analysis Centres (ISACs) zu nutzen, um die öffentlich-private Zensur zu orchestrieren, und argumentierte, dass diese ISACs genutzt werden sollten, um das Vertrauen in die Regierung zu fördern.

Hier sehen wir die Idee für EIP und VP: „Während soziale Medien nicht als kritischer Sektor identifiziert werden und sich daher nicht für ein ISAC qualifizieren, könnte und sollte ein ISAC für Desinformation Hinweise und Warnungen in ISACs einspeisen“.

Terps Auffassung von „Desinformation“ war eindeutig politisch. „Die meisten Fehlinformationen sind eigentlich wahr“, stellte Terp im Podcast 2019 fest, „aber in einem falschen Kontext dargestellt.“ Terp erklärt eloquent die Strategie der „Anti-Desinformation“, um Einflussoperationen durchzuführen. „Meistens versucht man nicht, Menschen dazu zu bringen, Lügen zu glauben. Meistens versucht man, ihre Überzeugungen zu ändern. Und auf einer tieferen Ebene versucht man, ihre inneren Geschichten zu verändern, die Geschichten, die die Grundlage ihrer Kultur bilden. Das könnte also die Grundlage Ihrer Kultur als Amerikaner sein“.

Im Herbst versuchten Terp und andere, ihren Bericht zu verbreiten. Ein Beispiel war der Podcast, den Terp 2019 mit Breuer machte. Gemeinsam beschrieben Terp und Breuer das „öffentlich-private“ Modell der Zensurwäsche, das DHS, EIP und VP später übernehmen würden.

Breuer sprach frei und erklärte offen, dass die Kontrolle von Informationen und Erzählungen, die er im Sinn hatte, mit der der chinesischen Regierung vergleichbar sei, nur dass sie für Amerikaner angenehmer sei. „Wenn man mit dem chinesischen Durchschnittsbürger spricht, glaubt er fest daran, dass die Great Firewall of China nicht existiert, um zu zensieren“. Sie glauben, dass sie da ist, weil die Kommunistische Partei Chinas ihre Bürger schützen will, und sie glauben fest daran, dass das eine gute Sache ist. Wenn die US-Regierung versuchen würde, dieses Narrativ zu verkaufen, würden wir völlig ausflippen und sagen: „Nein, nein, das ist eine Verletzung unserer Rechte nach dem ersten Verfassungszusatz“. Deshalb müssen die Botschaften der eigenen Gruppe und die der anderen Gruppe oft unterschiedlich sein“.

Die Hogwarts-Schule der Desinformation

„SJ nannte uns die ‚Hogwarts-Schule für Fehlinformation und Desinformation'“, sagte der Whistleblower. „Sie waren Superhelden in ihrer eigenen Geschichte. Und zu diesem Zweck konnte man auf der CISA-Website immer noch Comics finden“.

CTIL, so der Whistleblower, „benötigte Programmierer, um Informationen von Twitter, Facebook und YouTube zu zerlegen. Für Twitter schrieben sie Python-Code zum Scrapen“.

Die CTIL-Aufzeichnungen, die der Whistleblower zur Verfügung stellte, zeigen genau, wie CTIL arbeitete und „Vorfälle“ verfolgte und was es als „Desinformation“ betrachtete. Unter der Überschrift „Wir werden nicht zu Hause bleiben“ schrieben CTIL-Mitglieder: „Haben wir genug, um zu fordern, dass die Gruppen und/oder Accounts gelöscht oder zumindest gemeldet und untersucht werden?“ und „Können wir alle Trolle auf ihren Hintern bekommen, wenn nicht?“.

Plakate, die zu Protesten gegen die Sperrung aufriefen, wurden von ihnen als Artefakte der Desinformation verfolgt.

„Wir hätten es kommen sehen müssen“, schrieben sie über die Proteste. „Fazit: Können wir die Ausbreitung stoppen, haben wir ausreichend Beweise, um die Superverbreiter zu stoppen und gibt es andere Dinge, die wir tun können (gibt es Gegenmessager, die wir anpingen können usw.)?

CTIL arbeitete auch an einem Brainstorming über Gegenbotschaften, wie z.B. die Aufforderung, Masken zu tragen, und diskutierte den Aufbau eines Verstärkungsnetzwerks. „Wiederholung ist Wahrheit“, sagte ein CTIL-Mitglied während eines Trainings.

CTIL arbeitete mit anderen Personen und Gruppen des industriellen Zensurkomplexes zusammen. Aus den Sitzungsprotokollen geht hervor, dass das Grafika-Team die Übernahme von AMITT erwog und CTIL DiResta konsultieren wollte, um Plattformen dazu zu bringen, Inhalte schneller zu entfernen.

Auf die Frage, ob Terp oder andere CTIL-Führungskräfte eine mögliche Verletzung des Ersten Verfassungszusatzes diskutiert hätten, antwortete der Informant: „Nein…. Das Ethos war, dass es legal ist, wenn wir damit durchkommen, und es keine Bedenken bezüglich des Ersten Verfassungszusatzes gibt, weil wir eine ‚öffentlich-private Partnerschaft‘ haben – das ist das Wort, das sie benutzten, um ihre Bedenken zu verschleiern. Private können Dinge tun, die öffentliche Bedienstete nicht machen können, und öffentliche Bedienstete können die Führung und Koordination übernehmen“.

Trotz ihres Vertrauens in die Rechtmäßigkeit ihrer Aktivitäten haben einige CTIL-Mitglieder möglicherweise extreme Maßnahmen ergriffen, um ihre Identität geheim zu halten. Das Handbuch der Gruppe empfiehlt die Verwendung von Wegwerfhandys, die Schaffung pseudonymer Identitäten und die Erstellung falscher KI-Gesichter mithilfe der Website „Diese Person existiert nicht“.

Im Juni 2020, so der Whistleblower, habe die mysteriöse Gruppe Maßnahmen ergriffen, um ihre Aktivitäten noch weiter zu verschleiern.

Einen Monat später, im Juli 2020, schickte SIO-Direktor Alex Stamos eine E-Mail an Kate Starbird vom Center for an Informed Public an der University of Washington und schrieb: „Wir arbeiten mit CISA an einigen Ideen zur Wahlbeobachtung und ich hätte gerne Ihr informelles Feedback, bevor wir uns zu weit aus dem Fenster lehnen. . . . [Dinge, die vor einem Jahr hätten zusammenkommen sollen, kommen diese Woche schnell zusammen“.

In diesem Sommer richtete die CISA auch die Countering Foreign Influence Task Force ein, deren Aktivitäten die CTIL/AMITT-Methoden widerspiegeln, einschließlich einer „echten Fake“-Grafic Novel, die dem Informanten zufolge erstmals bei der CTIL vorgestellt wurde.

Der von AMITT inspirierte „DISARM“-Rahmen wurde offiziell von der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten als Teil eines „gemeinsamen Standards für den Austausch von strukturierten Bedrohungsinformationen über ausländische Informationsmanipulation und -intervention“ angenommen.

Bislang wurde den Details der CTIL-Aktivitäten wenig Aufmerksamkeit geschenkt, obwohl die Gruppe im Jahr 2020 in der Öffentlichkeit bekannt wurde. Im September 2020 veröffentlichte Wired einen Artikel über CTIL, der sich wie eine Pressemitteilung des Unternehmens liest. Der Artikel, wie auch die Berichte von Bloomberg und Washington Post in diesem Frühjahr, gehen unhinterfragt davon aus, dass es sich bei CTIL tatsächlich um ein „freiwilliges“ Netzwerk von „ehemaligen“ Geheimdienstmitarbeitern aus aller Welt handelt.

Im Gegensatz zu den Berichten von Bloomberg und der Washington Post beschreibt Wired aber auch die „Anti-Desinformations“-Arbeit des CTIL. Der Wired-Reporter zitiert keine Kritiker der Aktivitäten des CTIL, deutet aber an, dass einige etwas dagegen haben könnten. „Ich frage ihn [den Mitbegründer des CTIL, Marc Rogers], wie er es findet, Desinformation als Cyber-Bedrohung zu betrachten. „All diese bösen Akteure versuchen das Gleiche“, antwortet Rogers.

Mit anderen Worten: Die Verbindung zwischen der Verhinderung von Cyberkriminalität und dem „Kampf gegen Desinformation“ ist im Grunde dieselbe, denn in beiden Fällen geht es darum, das zu bekämpfen, was sowohl das DHS als auch die CTI League als „böse Akteure“ bezeichnen, was ein Synonym für „böse Jungs“ ist.

„Wie Terp verfolgt auch Rogers einen ganzheitlichen Ansatz bei der Cybersicherheit“, heißt es in dem Wired-Artikel. „Zuerst gibt es die physische Sicherheit, wie das Stehlen von Daten von einem Computer auf ein USB-Laufwerk. Dann gibt es das, was wir normalerweise als Cybersicherheit bezeichnen – den Schutz von Netzwerken und Geräten vor unerwünschten Eindringlingen. Und schließlich gibt es das, was Rogers und Terp als kognitive Sicherheit bezeichnen, bei der es im Wesentlichen darum geht, Menschen mithilfe von Informationen oder, was häufiger vorkommt, mithilfe von Fehlinformationen zu hacken.

Es scheint, dass die CTIL im Frühjahr und Herbst 2020 aus dem gleichen Grund für sich geworben hat wie die EIP: um später zu behaupten, dass ihre Arbeit offensichtlich ist und jeder, der behauptet, sie sei geheim, einer Verschwörungstheorie anhängt.

„Die Election Integrity Partnership hat immer offen und transparent gearbeitet“, behauptete die EIP im Oktober 2022. „Wir haben im Vorfeld der Wahl 2020 mehrere öffentliche Blogeinträge veröffentlicht, unmittelbar vor und nach der Wahl tägliche Webinare abgehalten und unsere Ergebnisse in einem 290-seitigen Abschlussbericht sowie in mehreren begutachteten wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht. Jede Unterstellung, dass Informationen über unsere Aktivitäten oder Ergebnisse bis zu diesem Zeitpunkt geheim gewesen seien, wird durch die zwei Jahre, in denen wir freie und öffentliche Inhalte erstellt haben, widerlegt.“

Doch wie interne Mitteilungen zeigen, war vieles von dem, was EIP tat, geheim, parteiisch und erforderte im Gegensatz zu ihren Behauptungen die Zensur durch Social-Media-Plattformen.

EIP und VP wurden angeblich aufgelöst, aber CTIL scheint immer noch aktiv zu sein, wenn man die LinkedIn-Seiten seiner Mitglieder betrachtet.