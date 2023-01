Da die Impfschäden weltweit zunehmen, muss die WHO jetzt reagieren und veröffentlicht ein bizarres Video zur Sicherheit von Impfstoffen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ein Propaganda-Video in den sozialen Medien veröffentlicht, in dem es um Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Coronaimpfstoffen geht.

In dem Clip ist Kate O’Brien als Expertin zu sehen. Sie ist Direktorin der Abteilung für Impfstoffe bei der WHO und hat zuvor eng mit Gavi, der Vaccine Alliance, zusammengearbeitet, einer Organisation, die vorwiegend mit Geldern der Gates Foundation gegründet wurde.

Nach Angaben der WHO sind die Nebenwirkungen der Coronaimpfung „extrem selten“ und schützen vor schwerer Morbidität und Mortalität.

Was mit geimpften Menschen passiert, sollte nicht auf ihre Impfung zurückgeführt werden, sagt O’Brien im Video. „Es ist völlig klar, dass diese Impfstoffe Leben retten“, behauptet der Kinderarzt und selbst ernannte „Impfstoff-Champion“.

Sie behauptet weiter, dass die Impfung allein im ersten Jahr 20 Millionen Todesfälle verhindert hat, und warnt vor „unglaubwürdigen“ Beiträgen in sozialen Medien über junge Sportler und Impfschäden. Was diesen Sportlern passiert, kann jedem passieren, sagte der Arzt. Nur weil eine Person geimpft wurde, bedeutet dies nicht, dass der Impfstoff zu einem Gesundheitsproblem beigetragen hat.

O’Brien sagt auch, es sei „äußerst wichtig“, dass die Menschen ihre Informationen aus „zuverlässigen Quellen“ beziehen.

„Dies ist eine absichtlich irreführende Werbung für Medikamente, die nicht getestet wurden, nicht sicher sind, nicht heilen und auch nicht das tun, wofür sie hergestellt und zugelassen wurden. Dies sind Gangsterpraktiken der WHO. Bitte lösen Sie diese private Organisation auf und enteignen Sie sie!“ antwortet der plastische Chirurg Jeff Hoeyberghs.

Der Allgemeinmediziner Frank Peeters schreibt: „Die WHO behauptet, dass Informationen über Nebenwirkungen der Spritze, die in den sozialen Medien veröffentlicht werden, nicht glaubwürdig sind und dass Sie andere glaubwürdige, korrekte Quellen für Informationen konsultieren sollten.“