Daria Dugina: Der Krieg in der Ukraine, „ein globalistischer und eurasischer Zusammenprall der Zivilisationen“ [Interview]

Mai 2022

Der Konflikt in der Ukraine ist immer noch nicht beendet. Im Westen werden wir mit Informationen bombardiert, die für die Ukraine und die Ukrainer sprechen. Wir vergessen, dass auch die Russen ihre Meinung haben. Aus diesem Grund befragten wir Daria Dugina, die Tochter von Alexander Dugin, zu der Situation. Ein spannendes Interview.

Übersetzung von Robert Steuckers

Breizh-info.com: Können Sie sich unseren Lesern vorstellen? Ist es nicht manchmal schwierig für Sie, den Namen Dugin zu tragen und damit zwangsläufig mit Ihrem Vater gleichgesetzt zu werden?

Daria Dugina: Ich bin Absolventin der Philosophischen Fakultät der Staatlichen Universität Moskau mit einem Abschluss in Philosophiegeschichte. Meine Forschung konzentrierte sich hauptsächlich auf die politische Philosophie des Spätneoplatonismus, ein Thema von unendlichem Interesse. Der Hauptgedankengang der politischen Philosophie der Spätneoplatoniker ist die Entwicklung der Idee einer Omologie von Seele und Staat und der Existenz einer ähnlichen dreifachen Ordnung in beiden. So wie es drei Grundlagen in der Seele gibt, so gibt es auch drei Bereiche im Staat (und die Platoniker beschreiben das indoeuropäische Modell, das später in den Arbeiten von Dumezil perfekt theoretisiert wurde) – dieses Modell manifestiert sich in der Antike und im Mittelalter. Das existentielle und psychische Verständnis von Politik ist heute in vielerlei Hinsicht verloren gegangen, wir sind daran gewöhnt, Politik nur als Technik zu sehen, aber der Platonismus offenbart eine tiefe Verbindung zwischen politischen und psychischen Prozessen. Es ist heute dringend notwendig, eine solche umfassende Sicht der politischen Prozesse wiederherzustellen, d.h. die „existentielle Politik“ zu untersuchen.

Ich fühle mich geehrt, mit meinem Vater im selben Boot zu sitzen (auf demselben existentiellen Schiff), da ich die Tochter eines großen Forschers der Tradition bin, der das 24-bändige Werk Noomachia („Kriege des Geistes“ – Analyse aller Kulturen der Welt durch die drei Logos) verfasst hat. Die Tatsache, dass wir von den USA, Kanada, Australien und dem Vereinigten Königreich mit Sanktionen belegt wurden, ist auch ein Symbol dafür, dass wir, die Familie Dugin, im Kampf gegen den Globalismus auf dem Weg der Wahrheit sind. Daher würde ich sagen, dass es eine Ehre ist, in eine solche Familie hineingeboren worden zu sein.

Breizh-info.com: Erzählen Sie uns etwas über Ihre derzeitige Arbeit?

Daria Dugina: Ich bin eine politische Beobachterin der Internationalen Eurasischen Bewegung und eine Expertin für internationale Beziehungen. Mein Arbeitsbereich ist die Analyse der europäischen Politik und der Geopolitik. In dieser Eigenschaft trete ich in russischen, pakistanischen, türkischen, chinesischen und indischen Fernsehkanälen auf und präsentiere eine multipolare globale Sicht der politischen Prozesse. Mein Interesse gilt sowohl dem europäischen Zivilisationsraum als auch dem Nahen Osten, wo eine Art konservative Revolution stattfindet – von der ständigen Konfrontation des Iran mit der amerikanischen Hegemonie oder dem Kampf Syriens gegen den westlichen Imperialismus bis hin zur Türkei, die heute interessante Tendenzen der Abkehr von der NATO und dem angelsächsischen geopolitischen Block zeigt und versucht, ihre Außenpolitik auf einer multipolaren Basis aufzubauen, indem sie einen Dialog mit der eurasischen Zivilisation beginnt. Ich halte es für wichtig, die Prozesse in der Region des Nahen Ostens zu verfolgen, da dies einer der Schauplätze des Kampfes gegen den Imperialismus ist. Andererseits interessiere ich mich auch sehr für die afrikanischen Länder; sie stellen für Europa und Russland „den Anderen“ dar, durch dessen Analyse man seine eigene Zivilisation besser verstehen kann. Erinnern Sie sich an Arthur Rimbauds Reise nach Abessinien und Harrar oder an den russischen Dichter Nikolai Gumilev, der sich von Rimbaud inspirieren ließ („Afrikanisches Tagebuch“) und eine Reihe von Gedichten über Afrika schrieb, in denen er Afrika tatsächlich als eine unerforschte, bedeutungsvolle Zivilisation enthüllte, die der westliche Kolonialismus auf grausame Weise zu zerstören suchte. Heute finden auf dem afrikanischen Kontinent tektonische Verschiebungen statt und die Konfrontation der Zivilisationen: westlich und authentisch afrikanisch (so anders und so einzigartig) ist äußerst interessant.

Ein besonders wichtiges Thema ist für mich die Entwicklung der Theorie einer multipolaren Welt. Es ist klar, dass der globalistische Moment vorbei ist, das Ende des Liberalismus ist gekommen, das Ende der liberalen Geschichte. Gleichzeitig ist es äußerst wichtig zu verstehen, dass eine neue Phase voller Herausforderungen, Provokationen und Komplexitäten begonnen hat. Der Prozess der Schaffung von Multipolarität, der Strukturierung der zivilisatorischen Blöcke und der Herstellung eines Dialogs zwischen ihnen ist die Hauptaufgabe aller Intellektuellen heute. Samuel Huntington hat als Realist der internationalen Beziehungen zu Recht vor den Risiken eines Zusammenstoßes der Zivilisationen gewarnt. Fabio Petito, ein Experte für internationale Beziehungen, betonte, dass der Aufbau eines „Dialogs der Zivilisationen“ die zentrale Aufgabe und „der einzige Weg nach vorne“ sei. Um die multipolare Welt zu konsolidieren, müssten die Grenzgebiete (Zwischenräume) zwischen den Zivilisationen sorgfältig behandelt werden. Alle Konflikte finden an den Grenzen (Zwischenzonen) der Zivilisationen statt, wo die Einstellungen aufeinanderprallen. Die Entwicklung einer „Grenz-“ (Zwischen-) Geisteshaltung ist daher von entscheidender Bedeutung, wenn die multipolare Welt vollständig funktionieren und vom „Zusammenstoß“ zum „Dialog“ der Zivilisationen übergehen soll. Ohne dies besteht die Gefahr eines „Schocks“.

Breizh-info.com: Wie beurteilen Sie den Krieg in der Ukraine? Und die Reaktionen im Westen und in der Welt?

Daria Dugina: Die Situation in der Ukraine ist genau ein Beispiel für den Zusammenprall der Zivilisationen; sie kann als ein Zusammenprall der globalistischen und eurasischen Zivilisationen betrachtet werden. Nach der „großen geopolitischen Katastrophe“ (wie der russische Präsident den Zusammenbruch der UdSSR nannte) wurden die Gebiete des einstmals geeinten Landes zu „Grenzen“ (Zwischenzonen) – Räume, auf die die Nachbarn verstärkt achteten, da die NATO und vor allem die USA daran interessiert waren, die Situation an den Grenzen Russlands zu destabilisieren. In den 1990er Jahren wurde eine kohärente Arbeit mit den Führungskräften der neuen Regierungen der neuen Staaten begonnen – die Ukraine ist hier keine Ausnahme. Die Ereignisse in der Ukraine im Jahr 2014, der Maidan, der sowohl von Nuland als auch vom berühmten Bernard-Henri Levy, einem Soldaten der Ultraglobalisierung, so leidenschaftlich unterstützt wurde, waren ein Wendepunkt, der in der Tat die Tür für die Errichtung eines direkten globalistischen Diktats über die Ukraine öffnete. Darüber hinaus schlossen sich die liberalen und nationalistischen Elemente, die vor 2014 mehr oder weniger neutral waren, einer vereinten Front mit einer globalistischen und pro-amerikanischen Agenda an. Acht Jahre lang wurde in der Ukraine die Russophobie durch verschiedene Programme gezüchtet und die Geschichte umgeschrieben, bis hin zum physischen Massaker an den Russen: dieselben acht schrecklichen Jahre für den Donbass mit täglichen Bombardements. Das französische Publikum kann die Dokumentarfilmerin Anne Laure Bonnel hören, die diese acht Jahre in Donezk miterlebt hat und die sich nicht scheut, in ihren Filmen und Interviews die Wahrheit zu sagen.

Die einstimmige Unterstützung des Westens für die Ukraine im Jahr 2022, die Lieferung von Waffen in einem undenkbaren Ausmaß – all das sieht nach einer Agonie aus. Der Todeskampf eines globalistischen Regimes, das beginnt, gegenüber der Multipolarität an Boden zu verlieren. Für mich ist der größte Schmerz, dass Europa dem Einfluss der globalistischen Propaganda erlegen ist und statt neutral zu bleiben, die Partei des Krieges ergriffen hat. In vielerlei Hinsicht war dies sicherlich der Plan der USA, die den gesamten Konflikt so systematisch und kontinuierlich durch Waffenlieferungen in die Ukraine provoziert hatten. Allein aus den USA (laut Transparency International) wurden zwischen 2014 und 2017 mehr als 658 Mio. USD in die Hilfe für die Ukraine investiert.

Gleichzeitig ist festzustellen, dass die Länder Lateinamerikas, des Nahen Ostens, China und Indien keine globalistische Haltung eingenommen haben. Der venezolanische Staatschef Nicolas Maduro erklärte, dass sein Land „fest“ an der Position Russlands festhalte. In Kuba wurden Personen gesehen, die bei einer Demonstration am 1. Mai russische Flaggen und Z-Symbole trugen, berichtete das ZDF. Argentinien beschuldigte den Westen, mit zweierlei Maß zu messen. Die Vizepräsidentin des Landes, Cristina Kirchner, sagte, dass das Land mit London über die Falklandinseln im Streit liege. In Brasilien sagte der Präsidentschaftskandidat Lula da Silva, dass der ukrainische Führer Volodymyr Zelensky für die Geschehnisse in seinem Land verantwortlich sei. China sprach sich gegen die Expansion der NATO und die Provokationen der USA aus. Indien versuchte, seine strategische Neutralität zu wahren (in den 1990er Jahren war Indien selbst das Ziel sehr schmerzhafter Sanktionen der USA und des Westens, weil es sich weigerte, dem Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen beizutreten. Das Land, das der Westen von der Sauerstoffversorgung und Hochtechnologie abschneiden will, hielt damals stand (größtenteils dank der Zusammenarbeit mit Russland, das sich nicht an den Sanktionen beteiligte und sich für deren Abschaffung einsetzte). Eine Reihe von Ländern im Nahen Osten unterstützten die militärische Sonderoperation Russlands (Syrien, ein langjähriger Verbündeter Russlands, kennt den Kampf gegen den Globalismus besser als jeder andere), in der Türkei wird der Ruf nach einem Austritt aus der NATO immer lauter und der Präsident weigerte sich, die Aufnahme von Schweden und Finnland in die NATO zu genehmigen. Viele afrikanische Länder, insbesondere diejenigen, in denen die Anti-Globalismus-Stimmung stark ist, unterstützten die westliche Kritik an Russland nicht (Mali, Sudan, Zentralafrikanische Republik, Simbabwe, Republik Kongo, Eritrea). Diese Reaktionen deuten auf das Ende des Mythos eines „einheitlichen globalen Raums“ hin. Russlands militärische Sonderoperation in der Ukraine hat die Bildung einer multipolaren Welt beschleunigt und viele geopolitische Prozesse katalysiert.

Breizh-info.com: Glauben Sie nicht, dass Russland sich selbst isoliert? Welche Folgen wird dies Ihrer Meinung nach haben?

Daria Dugina: Ich denke, dass das Gegenteil der Fall ist. Russland findet neue Partner und die Souveränitätsprozesse (z.B. die wirtschaftliche Dedollarisierung) beginnen sich zu beschleunigen. Russland versucht, von den westlichen Ländern durch Sanktionen „bestraft“ zu werden, aber die Auswirkungen auf die russische Wirtschaft sind nicht sehr spürbar („Die internationalen Sanktionen gegen Russland scheinen den Alltag der Moskauer nicht zu beeinflussen“, erwähnte ein Journalist in einem Bericht von BFM TV). Die Sanktionspolitik des Westens war ein Katalysator für die Suche nach neuen Partnern und die Entwestlichung unseres Landes. Gleichzeitig haben diese Sanktionen die europäischen Länder schmerzhaft getroffen und wurden zu einer Art „Harakiri“ für viele europäische Volkswirtschaften. Dies ist eine sehr beunruhigende Nachricht, aber offenbar war dies auch Teil der amerikanischen Verschwörung zur Destabilisierung des europäischen Kontinents. Der ungarische Premierminister Viktor Orban sagte, dass Budapest die Verhängung von unüberlegten Sanktionen gegen Russland nicht unterstütze. „Sanktionen gegen Russland sind wie eine Atombombe, sie könnten nicht nur dazu führen, dass wir unsere Bevölkerung nicht mehr ernähren können, sondern auch dazu, dass wir eine Masse von Migranten an der Grenze aufnehmen müssen“, sagte der ungarische Premierminister.

Neue Blöcke entstehen. „Die Entwicklungsländer, insbesondere China, Indien, Indonesien, Brasilien und andere Länder, die sich weigerten, nach den westlichen Sanktionen gegen Russland Partei zu ergreifen, sollten Wege finden, ihre wirtschaftliche Koordinierung zu verstärken, um weiteren vom Westen verursachten Schocks standzuhalten. Es ist wichtig zu beachten, dass die Entwicklungsländer eine Lösung durch finanzielle und handelspolitische Zusammenarbeit suchen sollten“, schrieb ein Journalist der Global Times aus China. Dies sind sehr interessante geopolitische Prozesse. Russland war also kein Opfer der Isolation, sondern ein Pionier einer multipolaren Weltordnung.

Breizh-info.com: Wie reagiert die russische Bevölkerung auf diesen Krieg, der offensichtlich bereits viele Verluste auf russischer Seite gefordert hat?

Daria Dugina: Jede Militäroperation ist immer mit Verlusten verbunden. Es ist anzumerken, dass die von ukrainischen Quellen angegebenen Zahlen (und diese werden in den westlichen Medien verbreitet) nicht korrekt sind und überprüft werden müssen. Wir haben es mit einer Situation des Informationskriegs zu tun, in der alles, von den Militärberichten bis zu den Zahlen, politisiert wird. Im Bereich der westlichen Medien gibt es leider praktisch keine alternative Sicht der Ereignisse. Ofpra erstellte 2016 ein Dossier über „Pravy Sektor („Rechter Sektor“)“, eine ukrainische Ultragruppe: „Pravy Sektor ist Gegenstand von Anschuldigungen wegen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit, homophoben Demonstrationen, illegalen Inhaftierungen und anderem Machtmissbrauch. Er gründete eine bewaffnete Miliz, das Ukrainische Freiwilligenkorps, das in den Konflikt mit den pro-russischen Separatisten im Donbass involviert ist. Die Spannungen zwischen dem Ukrainischen Freiwilligenkorps und den Behörden waren so lange anhaltend, bis es schwierig war, es in die regulären Streitkräfte zu integrieren. Im Jahr 2022 werden diejenigen, die 2016 noch mit Argwohn betrachtet wurden, zu Helden, die Ehefrauen der Azov-Kämpfer (eine Gruppe, die für die grausame Ermordung von Russen im Donbass verantwortlich ist) treffen sich mit dem Papst im Vatikan. Es ist sehr seltsam, dass etwas, das noch vor zwei Jahren verboten schien, in Europa alltäglich geworden ist. Oder das Treffen von BHL mit dem ehemaligen Führer des rusophobischen und xenophobischen radikalen Aydar-Bataillons (eine in Russland verbotene Terrororganisation), Marchenko. Heute geht der Liberalismus mit Fremdenfeindlichkeit und Nazismus einher. Das ist ein Paradoxon. Es lässt sich jedoch erklären, wenn man die „totalitäre Natur“ des modernen Liberalismus versteht. Dies ist das Thema der Manipulation von Informationen und Zahlen.

Was die Reaktion der Russen betrifft, so unterstützt eine überwältigende Mehrheit die militärische Sonderoperation. In ihren Augen ist dies eine verständliche Verteidigung der geopolitischen Interessen Russlands und ein Kampf gegen die Russophobie, da sich in Kiew ein Regime gebildet hat, das den Russen das Recht auf Selbstbestimmung (Sprache, Kultur, Identität) und Existenz abspricht. Einige Teile der Gesellschaft verließen das Land sofort nach dem Ausbruch der Feindseligkeiten – sie gingen in die USA, nach Europa und Israel. Bezeichnenderweise verließ Anatoly Chubais, der ehemalige Leiter der russischen Präsidialverwaltung und einer der Ideologen und Führer der Wirtschaftsreformen in Russland in den 1990er Jahren, das Land. In den 1990er Jahren bezeichnete ihn die Patriotische Front als „Verräter“ und verantwortlich für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten Russlands. Das ist symbolisch. Solche Fälle gibt es zweifellos.

Alle Mitglieder meines Umfelds unterstützen die militärische Sonderoperation nicht nur mit Worten, sondern viele auch mit Taten, indem sie humanitäre Hilfe für die Flüchtlinge und die Region leisten. Darüber hinaus tun sie dies nicht erst seit den letzten Monaten, sondern schon seit vielen Jahren. Die gleichen acht Jahre, von denen der Westen so wenig wusste.

Breizh-info.com: Was denken Sie als Journalist über die Zensur von RT in der Europäischen Union oder von Sputnik und das Schweigen (oder sogar die Zustimmung) einer Mehrheit der europäischen Journalisten?

Daria Dugina: Dies ist ein beispielloser Fall von Verletzung des „Rechts auf freie Meinungsäußerung“. Freie Meinungsäußerung bedeutet die Möglichkeit anderer Standpunkte, die den Behörden manchmal nicht gefallen. RT und Sputnik waren keine Instrumente der russischen Propaganda, sondern Diskussionsplattformen. Ich habe viele Sendungen von RT France gesehen und sie waren interessant, weil sie Experten mit alternativen Ansichten zu denen der Systemmedien enthielten. Die Tatsache, dass die Journalisten in Europa in keiner Weise auf diese Blockaden reagiert haben, zeigt die „totalitäre“ Natur der gesamten westlichen Medienwelt. Das ist sehr traurig. Hoffen wir, dass die Medien der Reinformation aktiv bleiben und den Block der Desinformation längerfristig zerstören werden.

Breizh-info.com: In Frankreich sind die wirtschaftlichen Folgen bereits spürbar (z.B. steigende Benzinpreise). Wie kann ein Teufelskreis noch verhindert werden?

Daria Dugina: Die anti-russischen Sanktionen beginnen, die europäische Wirtschaft auszubluten. Le Pen bezeichnete sie in der Debatte mit Macron zu Recht als „Harakiri“ für die französische Wirtschaft. Aber überlegen wir einmal, wer braucht ein geschwächtes Europa? Geschwächt nach dem COVID, geschwächt durch die antirussischen Sanktionen, wird Europa all seine Kräfte auf die Frage der Rettung seiner eigenen Wirtschaft konzentrieren müssen, und in einer solchen Situation sind die Nutznießer die USA, die es schaffen, ihre Kontrolle über den Kontinent zu etablieren. Ein unabhängiges Rimland ist für die angelsächsische Zivilisation inakzeptabel, die wachsende antiamerikanische und Anti-NATO-Stimmung (in Frankreich haben Mélanchon, Le Pen, Zemmour und viele andere Kandidaten aktiv die NATO-Mitgliedschaft Frankreichs kritisiert und ein fast gaullistisches Szenario von 1966 gefordert) ist eine Bedrohung für die globale Dominanz der USA. Daher wurde die Idee der antirussischen Sanktionen mit dem eigennützigen Ziel umgesetzt, die Region zu schwächen. Die EU-Eliten fungierten bei diesem Vorhaben als Vermittler, als Bevollmächtigte der Globalisten und haben dem Wohlergehen der europäischen Völker und Bevölkerungen einen Schlag versetzt.

Breizh-info.com: Das letzte Wort?

Daria Dugina: Ich möchte alle Leser dringend bitten, kritisch zu sein und die von den Medien veröffentlichten Berichte zu hinterfragen. Wenn die westlichen liberalen Eliten so sehr darauf bestehen, Kiew zu unterstützen und Moskau zu dämonisieren, dann steckt dahinter eine Logik des Nutzens. Alles muss hinterfragt werden. Dies ist ein wichtiger Grundsatz, der es uns ermöglicht, einen nüchternen Blick zu bewahren. In einer Gesellschaft des Spektakels, der Propaganda und des totalitären Charakters der westlichen Systeme ist der Zweifel ein grundlegender Schritt, um aus der Höhle herauszukommen…

Das Interview wurde von Yann Vallerie geführt.