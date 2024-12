Darmkrebs und Impfstoff-Rückstände: McKernan enthüllt alarmierende Sequenzen

Studie zeigt mögliche DNA-Integration durch Plasmide in geimpften Patienten.

Kevin McKernan, wissenschaftlicher Leiter und Gründer von Medicinal Genomics sowie ehemaliger Forschungs- und Entwicklungsleiter des Humangenomprojekts, beschreibt gegenüber Nick Jikomes, wie er und seine Kollegen eine Darmtumorbiopsie einer Person sequenzierten, die vier COVID-Injektionen erhalten hatte, und DNA-Plasmide – mit ziemlicher Sicherheit aus Pfizers COVID-Injektionsherstellungsprozess – in einem Verhältnis von 100 pro Zelle fanden. McKernan stellt jedoch fest, dass die Plasmide „nicht genau mit denen von Pfizer übereinstimmen“, was „ein echtes Rätsel“ darstellt.

Kevin McKernan… pic.twitter.com/Nom9szVakE — Sense Receptor (@SenseReceptor) December 1, 2024

„Wir haben die Arbeit bis jetzt nicht veröffentlicht, aber wir haben die Sequenzierung einer Dickdarmbiopsie von einem Patienten, der viermal geimpft wurde. Ein Jahr nach der Impfung hatte er Darmkrebs. Er hat am selben Tag eine Biopsie gemacht, und dann, 30 Tage später, ist er gestorben, und dann hat er eine Biopsie gemacht, und wir haben eine Sequenzierung sowohl der prämortalen als auch der postmortalen Proben“, sagt McKernan. Der Wissenschaftler und Unternehmer, der oft als der Erste zitiert wird, der eine DNA-Kontamination in den mRNA-COVID-Injektionen gefunden hat, fügt hinzu: „Wir finden Hunderte von Plasmidkopien pro Zelle. Sie sind nicht genau die gleichen wie die von Pfizer, was ein echtes Rätsel ist, aber sie sind da“.

„Es sind zwei“, sagt McKernan über die Plasmide. „Eines kodiert für Spike und eines für Nucleocapsid. Wir wissen nicht, wo zum Teufel das Nukleokapsid herkommt.“ (Zur Referenz: Das Nukleokapsid eines Virus ist die Proteinhülle oder das Kapsid, das den Inhalt der Nukleinsäure – DNA oder RNA – umhüllt und dem viralen Genom Schutz und Struktur verleiht).

Auf die Frage, warum die Plasmide nicht exakt mit denen übereinstimmen, die Pfizer bei der mRNA-Injektion verwendet, spekuliert McKernan: „Haben sie mehr als ein [DNA-Plasmid] im Umlauf? Hat BioNTech zum Beispiel ein anderes Produktionsplasmid als die Produktionsanlage hier in den USA, weil sie an zwei verschiedenen Standorten produzieren? Das ist möglich. Gibt es eine Kontamination in ihrem Labor, bekommen sie bei der Produktion das falsche Plasmid in ihren E. coli Behälter und plötzlich haben sie einen anderen Hintergrund?

„Und wir müssen alles tun, um sicherzustellen, dass wir es nicht eingeschleppt haben, und das tun wir. Wir führen alle möglichen Experimente durch, um zu zeigen, dass es eine Spike-Expression gibt. Es gibt eine Spike-Expression. Aber es gibt eine Reihe von Gründen, die das erklären könnten“, fügt McKernan hinzu.

Bei der Herstellung der mRNA-Injektionen wurden DNA-Plasmide verwendet – kleine, ringförmige, doppelsträngige DNA-Moleküle, die sich innerhalb einer Bakterienzelle unabhängig voneinander replizieren können. (Laut einem Artikel des Brownstone Institute zu diesem Thema kann die DNA-Kontamination in den Fläschchen 1.000 Mal höher sein als erlaubt. Titel des Artikels: „The Vax Gene Files: Eine zufällige Entdeckung“.)

„Wir haben jetzt einen Fall, auf den wir uns konzentrieren, der aussieht wie das SV40-Poly-A-Signal, das ein Terminationssignal ist. Es ist ein Transkriptions-Abschlusssignal. Ein Teil davon wird in das Chromosom 21 eingebaut und zerstört ein Gen, das an der Krebsentstehung beteiligt ist. „Das sieht wirklich interessant aus“, sagt McKernan zu Jikomes. „Das könnte der Auslöser sein. Aber das Programm spuckt eine lange Liste von möglichen Integrationen aus, die wir durchgehen müssen, um zu sehen, welche echt sind und welche Artefakte und so weiter. Ich möchte dem also nicht vorgreifen. Das ist noch nicht von Sanger verifiziert worden.“

(Zur Referenz: Die Sanger-Sequenzierung ist eine Methode, mit der die genaue Reihenfolge der Nukleotide in einem DNA-Molekül bestimmt werden kann. Der SV40-Promotor ist eine starke regulatorische Region des Simian Virus 40, die, wenn sie in genetische Konstrukte eingebaut wird, für eine hohe Genexpression in Säugetierzellen sorgt. Ein Poly-A-Signal ist eine Sequenz in der DNA oder RNA, die das Ende eines Gens signalisiert und bei der Prozessierung das Anhängen eines Polyadenin-Schwanzes an die mRNA auslöst, wodurch die mRNA stabilisiert und ihr Export aus dem Zellkern gefördert wird.)

„Aber die Anzahl der Kopien allein deutet darauf hin, dass sie nicht vollständig fragmentiert sind. Nicht wahr? Diese Plasmide sollten sich nicht in hundert Kopien pro Zelle replizieren“, fügt McKernan hinzu. „Das könnten sie nicht, sie sollten nicht in dieser Menge vorhanden sein, denn wenn man einfach ausrechnet, wie viel im Impfstoff ist, wenn man eine Injektion davon gibt, dann hat diese Person vier Impfstoffe … 1,2 ml Pfizer … in etwa 87.000 ml [Körpervolumen]. Man müsste also eine massive Verdünnung im Körper haben. Aber wenn wir das sequenzieren und qPCR aus dem Tumor machen, sind die CTs, die aus dem Tumor zurückkommen, fast so hoch wie direkt aus der Ampulle.“ (Zur Referenz: qPCR – oder quantitative Polymerase-Kettenreaktion – ist eine Technik, die verwendet wird, um ein Ziel-DNA-Molekül zu amplifizieren und gleichzeitig zu quantifizieren. „CTs“ bezieht sich auf die Zyklusschwelle; die PCR-Zyklusschwelle ist die Anzahl der Zyklen, bei der das Fluoreszenzsignal der Reaktion den Hintergrund überschreitet, was anzeigt, dass die Ziel-DNA amplifiziert wurde).

McKernan fährt fort:

„Und selbst wenn es sich um ein Integrationsereignis handelte [d. h. das DNA-Plasmid wurde in das Genom integriert] … denke ich, dass hier zwei Dinge passieren könnten: Das Plasmid könnte sich episomal [in der Zelle] replizieren und Teile davon könnten integriert werden. Aber wenn es nur integriert wäre und das Plasmid nicht mehr da wäre, würden wir nicht erwarten, dass die Kopienzahl des Integrierten höher ist als die Kopienzahl des Genoms. Ist das richtig? Wir hätten wahrscheinlich eine Integration in ein Chromosom. Das wäre also die Hälfte des Signals, das man erhält, wenn man ein menschliches Gen wie RNAP, das wir verwenden, verstärkt. Man würde ein ähnliches CT erhalten, wenn es integriert wäre. Denn wenn es eine Treibermutation wäre, würden die Zellen abheben und vielleicht eine Kopie dieser Mutation mitbringen. Und wenn ein Tumor fortschreitet, würde man wahrscheinlich erwarten, dass man in der PCR einen CT-Score für diese Region sieht, der dem tatsächlichen genomischen Hintergrund ähnelt. Aber das sehen wir nicht. Wir sehen CTs, die weit voraus sind. Wenn es hundertmal so hoch wäre wie das, was wir verwenden, würden wir einen ähnlichen CT erhalten, wenn es integriert wäre. Denn wenn es eine Treibermutation wäre, würden die Zellen abheben und vielleicht eine Kopie dieser Mutation mitbringen. Und wenn ein Tumor fortschreitet, würde man wahrscheinlich erwarten, dass man in der PCR einen CT-Score für diese Region sieht, der dem tatsächlichen genomischen Hintergrund ähnelt. Aber das sehen wir nicht. Wir sehen CTs, die weit voraus sind. Wenn es hundertmal so hoch ist wie das, was wir verwenden, würden wir einen ähnlichen CT-Score sehen, wenn es hundertmal so hoch ist wie das, was wir verwenden. Dort ist es etwa sechs bis sieben CT-Scores vor dem RNAP-Gen, also dem menschlichen Gen. Und wenn wir dann sequenzieren, sehen wir dasselbe.

„Die Sequenzierungsabdeckung der Plasmide ist etwa 100- bis 200-mal [vs. 1-mal] des menschlichen Genoms. Sie sind also in wirklich hohen Konzentrationen in diesem Tumor vorhanden. Und das sagt uns, dass er sich replizieren muss. Und das war formalinfixiertes Gewebe. Es ist also nicht so, dass wir Plasmide aus unserem Labor darauf streuen können, um es zu kontaminieren und translationsaktiv zu machen. Formalin ist wie dieser Prozess, wenn man ein Gewebe nimmt und es formalinfixiert. Es ist wie … Han Solo mit Kohlenstoff einfrieren. Okay? Man kann also nicht nachträglich Plasmide hinzufügen und sie dazu bringen, sich in Zellen zu replizieren, und man kann nicht nachträglich Plasmide hinzufügen und sie dazu bringen, sich zu integrieren. Das geht nur, wenn die Zellen lebendig sind. Wir sind uns also ziemlich sicher, dass wir ausgeschlossen haben, dass das nicht von uns kommt. Die Impfgegner schütten keine Plasmide drauf, um eine Geschichte zu erfinden.“

„Es gibt bestimmte biologische Signale, die darauf hindeuten, dass das bei den Patienten zu Lebzeiten vorhanden war. Die Quelle kennen wir nicht. Sie wurden viermal geimpft, und einer der Impfstoffe, die sie benutzten, war einer der ersten Impfstoffe.“