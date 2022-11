Das Bestattungsgewerbe boomt (und es ist nicht wegen COVID)

Wie schlimm ist der Anstieg der Sterblichkeit?

So schlimm, dass sich die Bestattungsunternehmen langsam Sorgen machen.

Heute hat die Service Corporation International, das größte gewinnorientierte Bestattungsunternehmen Nordamerikas, ihre Quartalszahlen bekannt gegeben. SCI hatte wieder ein großartiges Quartal, wie Sie sicher gerne hören werden! Im Jahr 2022 hat das Unternehmen bisher fast 500 Millionen Dollar Gewinn gemacht – und die Aktie ist seit dem Ergebnisbericht von letzter Woche um über 15 % gestiegen.

(Der Tod ist Ihre beste Investition!)

Die SCI-Geschäftsführung scheint den Investoren gegenüber recht offen zu sein. Viele Jahre lang beruhte ein Großteil des Wachstums des Unternehmens auf dem Kauf von familiengeführten Bestattungsunternehmen, deren Betreiber ausstarben. Das eigentliche Bestattungsgeschäft wächst nur langsam und ist sehr vorhersehbar.

Zumindest war es das einmal.

Wie Thomas L. Ryan, Chairman und Chief Executive der Service Corporation, am Mittwochmorgen gegenüber Investoren erklärte:

Wenn man in dieser Branche und insbesondere bei SCI zurückschaut, würde man die Zahl der Todesfälle von Jahr zu Jahr sehen – in einem Jahr ist man vielleicht 1 oder 2 % im Minus, im nächsten Jahr ist man 1 oder 2 % im Plus, was man über ein Jahr und über eine große Fläche wie die unsere ziemlich genau vorhersagen konnte, was wahrscheinlich passieren würde… 2020 kommt dann Covid, ein Wendepunkt, richtig. Wir müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt 20 % mehr Beerdigungen durchführen, was in einem Jahr im Vergleich zu, sagen wir mal, ein oder zwei Jahren zuvor, unerhört ist.

Die Service Corporation hatte also erwartet, dass sich das Geschäft nach der Verabschiedung von Covid wieder normalisieren würde…

Wir hätten erwartet, dass wir uns auf das Niveau von, sagen wir, 2019 zurückbewegen, vielleicht ein Prozent Wachstum für 2019, das würde ich erwarten. Das wäre also ein vernünftiges Niveau, das sich unserer Meinung nach stabilisieren würde. Und genau das haben wir erwartet…

Aber genau das ist nicht eingetreten.

Was wir Ihnen sagen wollen, ist, dass wir im dritten Quartal dieses Jahres 15 % mehr Anrufe getätigt haben als im dritten Quartal 2019. Das ist nicht das, was jemand erwartet hätte, und das hat nur einen sehr geringen Anteil an Covid-Todesfällen [Hervorhebung hinzugefügt].

Covid ist verschwunden. Aber es sterben weiterhin Menschen. Und warum?

Es überrascht nicht, dass Ryan die mRNA-Impfstoffe nirgends erwähnt hat. Warum sollte er auch? Das würde nur Kopfschmerzen verursachen, die er und die Service Corporation nicht benötigen.

Zu Beginn der Telefonkonferenz wies er jedoch auf „mehr Krebstote“ und allgemein auf einen Rückgang der allgemeinen Gesundheit hin:

Wir glauben, dass diese überschüssigen Leistungen eher dauerhafter Natur sind, eine Kombination aus alternder Demografie, höherem Risiko und einem weniger gesunden Lebensstil, der sich während der Pandemie entwickelt hat.

Ryan deutete auch an, dass eine verspätete medizinische Versorgung ein Problem sein könnte.

Diese Erklärungen sind… bestenfalls überspannt. Die demografische Alterung ist nicht neu, und die Sperrungen, die zu einem „weniger gesunden Lebensstil“ führten, endeten in den meisten roten Staaten bereits Mitte 2020 und fast überall Anfang 2021. Opioide und Überdosen sind nach wie vor eine schreckliche Krise, aber die Zahl der Todesfälle scheint Anfang 2022 ihren Höhepunkt erreicht zu haben und ist seitdem leicht zurückgegangen. Und trotz aller Diskussionen über Verzögerungen bei der medizinischen Versorgung funktionieren Krankenhäuser und Arztpraxen seit mindestens 18 Monaten im Wesentlichen normal.

Auf jeden Fall sind die Vereinigten Staaten nicht die einzigen, die im Jahr 2022 einen starken und bisher unerklärlichen Anstieg der Sterbefälle verzeichnen.

In Ländern von Deutschland über Australien bis Taiwan sind ähnliche Trends zu beobachten.

Sie alle haben etwas gemeinsam. Es gibt keine Punkte für das Raten, was.

Die Service Corporation geht jedenfalls davon aus, dass das Geschäft in den kommenden Jahren gut laufen wird.

„Diese Trends lassen sich nicht so schnell umkehren“, sagt Ryan.

„Ich hoffe, dass sie sich in drei, vier, fünf Jahren etwas abschwächen. Aber ich glaube nicht, dass das in nächster Zeit der Fall sein wird.“



Zerohedge: Es sind nicht nur Bestattungsunternehmen. Die Marktteilnehmer waren einigermaßen fassungslos, als Lincoln Financial letzte Woche seine Ergebnisse bekannt gab und die Aktien nach einem schockierenden und unerwarteten Verlust von 2,6 Milliarden Dollar im dritten Quartal um über 30 % einbrachen.

„Eine Katastrophe (und nicht die natürliche Art)“, sagten die Analysten von Wells Fargo Securities in einer Mitteilung an ihre Kunden am Mittwochabend nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des Lebens- und Rentenversicherungsunternehmens aus Pennsylvania.

Was war der Grund für den großen Verlust?

Lincoln Nationale Gruppenversicherungen für Todesfälle im erwerbsfähigen Alter in den USA für 18-64 Jährige. 2019 ist das Jahr vor der Impfung und stellt die Ausgangsbasis dar, 2020 trifft die Impfung ohne Impfstoff auf einen Anstieg von 9 %, 2021 ist die Impfung immer noch da, aber jetzt kommt der Impfstoff hinzu – ein Anstieg von 163 %. ZU IHRER INFORMATION:

Lincoln National group insurance death payouts for working age in USA 18-64 yr olds. 2019 is pre covid and is the baseline, 2020 covid hits no vaccine 9% increase, 2021 covid still here but now add the vaccine a 163% increase. FYI pic.twitter.com/Wb4B4GXjPs — Michael Evanson (@MichaelEvanson1) November 3, 2022

Wir fragen uns also, ob das die Post-Impf-Neue-Normale-Welt-Ordnung ist: kurz Lebensversicherer, lang Bestattungsdienstleister.