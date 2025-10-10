Das Dollar-Risiko von Gold

Der massive, alle Rekorde brechende Bullenrun des Goldes in den letzten Jahren war episch. Bemerkenswert ist, dass es sich dabei um einen einzigen gewaltigen Aufschwung handelte, der keine korrekten Abverkäufe erlebte. Aber Gold ist gerade wieder in den Bereich der extremen Überkauftheit zurückgekehrt. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit eines erheblichen Abverkaufs erheblich, um die überdehnten technischen Faktoren und die Stimmung wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die Entwicklung des US-Dollars ist ein wichtiger Risikofaktor, der einen solchen Ausverkauf auslösen könnte.

Von Anfang Oktober 2023 bis Mitte der Woche ist Gold um außergewöhnliche 112,3% gestiegen! Dieser kolossale Bullenlauf hat Gold Anfang Dezember 2023 zunächst auf einen neuen Rekordschlussstand gebracht und nun insgesamt phänomenale 84 erreicht. Die Performance von Gold hat sich im letzten Vierteljahrhundert fast verdoppelt und liegt nun fast doppelt so hoch wie die des S&P 500. Ausgehend von den jeweiligen langfristigen Tiefstständen zu Beginn der 2000er Jahre ist Gold um 1.405% gestiegen, während der SPX um 764% zulegte!