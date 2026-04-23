Das Einwegbecher-Müll-Problem könnte sofort gelöst werden

Von Peter Haisenko

In der BRD gibt es viele Probleme, die bekannt sind und seit langer Zeit immer wieder angeführt, aber nicht gelöst werden. Für die meisten gäbe es schnelle und einfache Lösungen. Die werden aber nicht einmal andiskutiert. Warum nicht?

Sehen wir uns dazu beispielhaft das „Einwegbecher-Müll-Problem“ an. Die Innenstädte, vor allem die Bereiche um Hamburger-Läden oder große Kaffee-Ketten, sind zugemüllt mit Einwegbechern und anderem Verpackungsmüll. Der muss auf Kosten der Steuerzahler von den Gemeinden weggeräumt werden. So verursacht er nicht nur Müll, sondern Kosten und die Verursacher bleiben außen vor. Und ja, auch die Konsumenten sind da zu benennen, die die leeren Verpackungen zumeist nicht anständig entsorgen oder überhaupt akzeptieren und kaufen. Es wäre zu sehr ein Allgemeinplatz, für dieses Verhalten den Verlust von Anstand, Gemeinsinn, Moral und Ehre anzuführen, obwohl es richtig wäre.