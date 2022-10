Das Ende der Freiheit der Ärzte, sich über die Vorschriften der Regierung und der pharmazeutischen Industrie hinwegzusetzen, sollte uns alle beunruhigen

Am 11. Oktober soll dem Parlament von Queensland ein Gesetzesentwurf vorgelegt werden, der drakonische Beschränkungen für das vorsieht, was Ärzte ihren Patienten sagen dürfen. Wenn der Gesetzentwurf verabschiedet wird, werden Ärzte nicht mehr in der Lage sein, ihre Meinung zu äußern oder ihre Erfahrung, Ausbildung und Schulung zu nutzen, wenn diese Meinung im Widerspruch zu dem steht, was die Gesundheitsbürokraten der Regierung als im allgemeinen Interesse der Öffentlichkeit liegend festlegen.

Das nationale Gesetz entstand, nachdem der Commonwealth, die Bundesstaaten und die Territorien 2008 ein zwischenstaatliches Abkommen geschlossen hatten. In dieser Vereinbarung wurde festgelegt, dass das Health Practitioner Regulation National Law (das Nationale Gesetz) zunächst vom Parlament von Queensland verabschiedet wird (Abschnitt 6.3), das dann von den anderen Bundesstaaten und Territorien übernommen und von den jeweiligen Parlamenten verabschiedet wird (Abschnitt 6.4). Mit derselben zwischenstaatlichen Vereinbarung wurde der Australian Health Workforce Ministerial Council (Abschnitt 7.1) eingerichtet, der mit der Überwachung des Nationalen Gesetzes beauftragt ist.

Nach der Verabschiedung durch das Parlament von Queensland müssen alle anderen Bundesstaaten und Territorien praktisch identische Gesetzesentwürfe erstellen und ihren Parlamenten zur Verabschiedung vorlegen, wodurch die gleichen Änderungen am nationalen Gesetz ihres Staates oder Territoriums vorgenommen werden (s.13.4).

Die australischen Ärzte werden verpflichtet sein, die Politik der Regierung ungeachtet gegenteiliger Beweise zu befolgen, was bedeutet, dass die Gesundheitsbürokraten der Regierung bestimmen werden, wie Ärzte die Behandlungsempfehlungen für ihre Patienten angehen sollen.

Die Health Practitioner Regulation National Law and Other Legislation Amendment Bill 2022 schlägt Änderungen vor, die dem Queensland Health Ombudsman, der Australian Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA) und dem Medical Board of Australia nie dagewesene Befugnisse einräumen würden, um Ärzte für die Äußerung ihrer beruflichen Meinung auf der Grundlage ihrer Einschätzung der besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse zu bestrafen.

Diese Änderung des Gesetzentwurfs zielt eindeutig darauf ab, unser Gesundheitssystem zu zerstören. Ein Patient geht zu seinem Arzt, um eine „Meinung“ einzuholen, die durch das Gesetz zunichte gemacht wird. Die Gesundheitsfürsorge ist nuanciert, fast jeden Tag „verstoße“ ich gegen Empfehlungen aus dem Lehrbuch, weil die Patienten nicht den idealisierten Darstellungen entsprechen, jeder hat seine eigenen Merkmale. Diese Abweichungen beruhen auf Erfahrung, die das größte Kapital des Patienten und des Arztes ist.

Die Medizin wird aufhören, sich weiterzuentwickeln. Sie wird in der Eiszeit von Covid versteinern. Kleinere Indiskretionen wie die Verschreibung von Antibiotika bei unklaren Indikationen könnten disziplinarisch geahndet werden. Die Leitlinien sind widersprüchlich, sodass es fast unmöglich wäre, Medizin zu praktizieren, ohne gegen die Vorschriften zu verstoßen. Die meisten Krankheitsklassifikationen sind bereits veraltet, da die Diagnosedefinitionen teilweise vor 100 Jahren oder mehr festgelegt wurden. Diese Gesetzgebung würde zu katastrophalen Folgen für alle Australier führen.

Ziel des Gesetzes muss es sein, den Weg für eine konzernübergreifende Verwaltung des Gesundheitswesens zu ebnen. Da 96 % der Einnahmen der Therapeutic Goods Administration, die für die Zulassung aller pharmazeutischen Produkte, einschließlich Impfstoffen, zuständig ist, von der Pharmaindustrie stammen, liegt das Potenzial für Interessenkonflikte auf der Hand. Therapeutische Eingriffe werden im Interesse der Pharmakonzerne gesetzlich geregelt. mRNA-Impfstoffe könnten aus „Gewissensgründen“ ungehindert verabreicht werden, auch an Kinder. Die Ladung in den mRNA-Impfstoffen kann nach Belieben geändert werden, ohne dass eine vollständige behördliche Genehmigung erforderlich ist. Wenn unsere Kinder fünf Jahre alt werden, wären sie durch den „Pharma-Schutzring“ umfassend „geschützt“, geimpft gegen alles, von Diabetes bis zu eingewachsenen Zehennägeln, und das alles ohne die Zwänge einer klinischen Stellungnahme.

In Ermangelung eines funktionierenden Gesundheitssystems wird der Einzelne von den Behörden ermutigt, seine Gesundheitsfürsorge online bei zugelassenen „vertrauenswürdigen Quellen“ zu suchen. Ärzte werden als Parias verteufelt, die im High-Tech-Zeitalter zurückgeblieben sind. Wir werden zweifellos ein Gebräu aus „Junk Food“-Medizin erhalten, das mit Pharma-Fritten angepriesen wird. Für jeden Gedanken, jede Handlung und jede Bewegung wird es eine pharmazeutische Lösung, ja sogar eine Forderung geben. Ihre bloße Existenz wird dies erfordern, zur Sicherheit der anderen.

Diese obszöne Rechtsvorschrift ebnet den Weg zu einem Orwellschen Albtraum mit Folgen, die weit über die Gesundheitsfürsorge hinausgehen und den Kern unserer Menschlichkeit berühren. Es ist die Entweihung unserer Rechte auf autonome Existenz, es ist der Monty-Python-Stiefel, der jedem einzelnen Australier ins Gesicht getreten wird. Unsere Kinder werden von Geburt an abgestempelt, versiegelt und ausgeliefert, wobei das Gewinnpotenzial ermittelt und katalogisiert wird.

Für den australischen Bürger ist dies unser Stalingrad. Eine Niederlage hier wird das Feld für unbegrenzte menschliche Ressourcen für unterdrückerische Kräfte öffnen, die niemals zurückgeschlagen werden können. Wir müssen uns dem mit aller Entschlossenheit entgegenstellen.

Frank Mercy“ ist ein Pseudonym für einen Arzt mit klinischer Praxis, der auch einen Lehrstuhl an einer australischen Universität innehat.