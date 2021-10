Das Ende des physischen Geldes ist nahe und Kryptowährungen haben viel damit zu tun, so der Wirtschaftswissenschaftler und Autor von „The Future of Money“

„Das Ende der physischen Währungen, des Bargelds, ist nahe, und Kryptowährungen (einschließlich Bitcoin) haben den Weg für diese Revolution geebnet“, sagt Eswar Prasad, Autor von The Future of Money und Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Cornell University.

Von Business Insider:

In einem Interview auf Yahoo Finance Live, in dem er seine Ansichten über die Zukunft digitaler Währungen darlegt, sagt Prasad den Untergang des physischen Geldes voraus, aber auch, dass Kryptowährungen es nicht ersetzen werden.

Seiner Meinung nach werden digitale Währungen – und insbesondere dezentrale Währungen – am Ende nicht als Tauschmittel funktionieren, vor allem weil sie so volatil sind.

Der Professor argumentiert jedoch, dass Bitcoin und andere Kryptowährungen weitgehend für die Dynamik von Stablecoins verantwortlich sind, die durch Währungen wie den Dollar gedeckt sind.

Prasad glaubt, dass Stablecoins eine bessere Zukunft haben als Bitcoin und andere dezentrale Kryptowährungen, aber er sieht eine noch bessere Zukunft für digitale Währungen, die von Zentralbanken ausgegeben werden, wie z. B. der digitale Euro. Dies werde zu effizienteren Zahlungssystemen führen und die Finanzpolitik wirksamer machen, so der Experte.

Für ihn ist das Ziel der Ausgabe dieser digitalen Währungen in vielen Ländern die finanzielle Eingliederung, d. h. der Aufbau eines kostengünstigen digitalen Zahlungssystems, das für jeden zugänglich ist, auch für Menschen mit geringem Einkommen, die keinen Zugang zu einer Kreditkarte oder einem Bankkonto haben.

Bei digitalen Währungen steht die Privatsphäre auf dem Spiel

Wenn es einen Aspekt in der Debatte um Kryptowährungen und digitale Währungen gibt, der von den Zentralbanken vorbereitet wird, dann ist es der Datenschutz. Der Wirtschaftswissenschaftler erinnert daran, dass die Europäische Zentralbank eine Umfrage durchgeführt hat, in der gefragt wurde, was die Hauptsorge der Bürger in Bezug auf diese Vermögenswerte sei, und die Antwort lautete mehrheitlich: die Privatsphäre.

Seiner Meinung nach kann die Privatsphäre bei diesen Währungen verloren gehen, aber es gibt eine Lösung, und die liegt in der Technologie: China, so betont er, arbeitet an der Schaffung digitaler Geldbörsen, die es ermöglichen werden, kleine Transaktionen mit einem hohen Maß an Anonymität durchzuführen, während die Teilnehmer bei größeren Transaktionen ihre Identität preisgeben müssen.

Und es scheint, dass für Kryptowährungen noch nicht alles verloren ist, denn Prasad merkt an, dass es einige Währungen wie Monero oder Zcash gibt, die ein bemerkenswertes Maß an Anonymität bieten und die Bedürfnisse bestimmter Händler erfüllen können.