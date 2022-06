Das EU-Parlament ist vollständig auf die kranke, globalistische „Brave New World-Agenda“ ausgerichtet!

Es war ziemlich absurd, dass Justin Trudeau, der Premierminister Kanadas, in diesem Parlament über Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sprach, während er in Kanada ein quasi-totalitäres Regime führt. Das sagte die Europaabgeordnete Christine Anderson (AfD) am Montag im Europäischen Parlament.

Ungeimpfte Kanadier dürfen nicht in ein Flugzeug steigen, um das Land zu verlassen. Während ungeimpfte Passagiere kein Risiko darstellen, könnten geimpfte Piloten ein Risiko darstellen, betonte Anderson. Der Impfstoff könnte sie flugunfähig gemacht haben. „Was für ein Schock!“ rief der Abgeordnete aus.