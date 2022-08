Das inflationsresistenteste Geld, das die Welt je kannte

Härte ist die wichtigste Eigenschaft eines guten Geldes.

Härte bedeutet nicht etwas, das unbedingt greifbar oder physisch hart ist, wie Metall. Stattdessen bedeutet es „schwer zu produzieren“.

Im Gegensatz dazu ist „leichtes Geld“ leicht zu produzieren.

Am besten kann man sich Härte als „Inflationsresistenz“ vorstellen, was dazu beiträgt, dass es ein gutes Wertaufbewahrungsmittel ist – eine wesentliche Funktion von Geld.

Würden Sie Ihre Ersparnisse in etwas investieren wollen, das jemand anderes ohne Aufwand oder Kosten herstellen kann?

Nein, natürlich nicht.

Das wäre so, als würden Sie Ihre Ersparnisse in Chuck-E.-Cheese-Spielmarken oder in Vielfliegermeilen einer Fluggesellschaft anlegen.

Leider ist es nicht viel anders, wenn Sie Ihre Ersparnisse in staatlichen Währungen anlegen.

Was bei einem guten Geld wünschenswert ist, ist etwas, das jemand anderes nicht so einfach herstellen kann.

Das Stock-to-Flow-Verhältnis (S2F) misst die Härte eines Vermögenswerts.

S2F-Verhältnis = Bestand / Durchfluss

Der Teil „Bestand“ bezieht sich auf die Menge von etwas Verfügbarem, wie z. B. aktuelle Lagerbestände. Es ist das Angebot, das bereits abgebaut wurde. Er ist sofort verfügbar.

Der „Flow“-Teil bezieht sich auf das neue Angebot, das jedes Jahr aus der Produktion und anderen Quellen hinzukommt.

Ein hoher S2F-Quotient bedeutet, dass das jährliche Angebotswachstum im Verhältnis zum vorhandenen Angebot gering ist, was auf einen inflationsresistenten Sachwert hindeutet.

Ein niedriges S2F-Verhältnis bedeutet das Gegenteil. Ein niedriges S2F-Verhältnis bedeutet, dass neue jährliche Angebote leicht das Angebot und die Preise beeinflussen können. Das ist nicht wünschenswert, wenn man als Wertaufbewahrungsmittel fungieren will.

In der nachstehenden Grafik ist die Härte verschiedener physischer Rohstoffe dargestellt.

Monetäre Rohstoffe wie Gold und Silber haben ein höheres S2F-Verhältnis. Industrierohstoffe haben niedrige S2F-Ratios, in der Regel etwa 1x.

Bei einem S2F-Verhältnis von 60x würde es etwa 60 Jahre dauern, bis die derzeitige Produktionsrate dem vorhandenen Goldvorrat entspricht.

Eine andere Betrachtungsweise ist die Umkehrung des SF-Verhältnisses, d. h. die jährliche Produktionsrate im Verhältnis zu den vorhandenen Lagerbeständen.

So beträgt beispielsweise die Jahresproduktion von Gold etwa 1,7 % der vorhandenen Bestände.

Kurz gesagt, kein anderer physischer Rohstoff kommt an die Härte und Inflationsresistenz von Gold heran.

Zwei Dinge können das hohe S2F-Verhältnis von Gold erklären – vor allem der Zähler.

Erstens: Gold ist unzerstörbar.

Im Gegensatz zu Silber zerfällt oder korrodiert Gold nicht. Das bedeutet, dass das meiste Gold, das die Menschen selbst vor Tausenden von Jahren produziert haben, auch heute noch vorhanden ist und zu den aktuellen Beständen beiträgt.

Zweitens hat Gold im Gegensatz zu anderen Metallen eine jahrtausendealte Geschichte der Produktion.

Aufgrund dieser beiden Faktoren sind die bestehenden Goldbestände – der Zähler des S2F-Verhältnisses – im Verhältnis zur Neuproduktion – dem Nenner – so groß.

Das bedeutet, dass niemand das Goldangebot willkürlich erhöhen kann, was dazu beiträgt, dass Gold ein neutrales Wertaufbewahrungsmittel ist. Das ist es, was Gold einzigartige und unübertroffene monetäre Eigenschaften unter anderen Metallen verleiht.

Dies ist der wichtigste Punkt.

Die Härte ist die wichtigste Eigenschaft eines guten Geldes. Alle anderen monetären Eigenschaften sind bedeutungslos, wenn das Geld für jemanden leicht zu produzieren ist.

Deshalb ist die Geschichte des Geldes die Geschichte des härtesten Wertes, den es zu gewinnen gibt, und deshalb hat Gold immer die Oberhand behalten.

Aber jetzt hat Gold einen ernsthaften Konkurrenten…

Heute liegt das S2F-Verhältnis von Bitcoin bei etwa 57x und damit leicht unter dem von Gold.

Aufgrund des unveränderlichen Protokolls wissen wir genau, wie das Bitcoin-Angebot in Zukunft wachsen wird.

Ein wesentliches Merkmal ist, dass das neue Angebot alle vier Jahre halbiert wird, was dazu führt, dass sich die Härte von Bitcoin alle vier Jahre verdoppelt. Dieser Prozess ist als „Halbierung“ bekannt – oder was ich gerne als „quantitative Härtung“ bezeichne.

Das nächste Mal, dass das Bitcoin-Angebot halbiert wird, ist im Mai 2024.

Wenn das passiert, wird die Härte von Bitcoin fast doppelt so hoch sein wie die von Gold.

So könnte Bitcoin im Mai 2024 das härteste Geld werden, das die Welt je gesehen hat. Und es wird noch härter werden.

Der Bitcoin-Standard

Die Ressource, die mein Denken über Bitcoin und Geld am meisten beeinflusst hat, ist The Bitcoin Standard: The Decentralized Alternative to Central Banking. Der Autor, Saifedean Ammous, ist ein solider österreichischer Wirtschaftswissenschaftler und ein alter Freund aus der Zeit, als ich in Beirut, Libanon, lebte. Ich halte sein Buch für eine unverzichtbare Lektüre.

Knappheit ist nicht Härte

Es ist wichtig, klarzustellen, dass Härte nicht dasselbe ist wie Knappheit. Es handelt sich um verwandte Konzepte, aber nicht um dasselbe.

Platin und Palladium sind zum Beispiel knapper als Gold, aber sie sind keine harten Güter. Die derzeitige Produktion ist im Verhältnis zu den vorhandenen Lagerbeständen hoch.

Im Gegensatz zu Gold haben sich die Platin- und Palladiumvorräte nicht über Tausende von Jahren hinweg angesammelt. Das ist der Hauptgrund, warum neue Angebote den Markt leicht erschüttern können.

Aufgrund ihres niedrigen S2F-Verhältnisses sind Platin (0,4x) und Palladium (1,1x) als Geld noch weniger geeignet als Silber. Ihre niedrigen S2F-Werte deuten darauf hin, dass es sich in erster Linie um Industriemetalle handelt, was der tatsächlichen Verwendung durch die Menschen heute entspricht.

Absolute Knappheit

Das aktuelle und zukünftige Angebot von Bitcoin ist endlich und allen bekannt.

Es wird nie mehr als 21 Millionen Bitcoins geben, und es gibt nichts, was irgendjemand tun könnte, um das zu ändern – nicht einmal Elon Musk, Jeff Bezos, die chinesische Regierung, die US-Regierung oder irgendeine dieser mächtigen Organisationen zusammen.

Selbst wenn Satoshi Nakamoto – der anonyme Cypherpunk-Schöpfer von Bitcoin – nach seinem Verschwinden im Jahr 2011 zurückkehren würde, könnte er Bitcoin nicht verändern.

Das ist es, was Bitcoin echte Knappheit und Glaubwürdigkeit als neutrales Geld verleiht.

Das Angebot an Bitcoin wird von nun an nicht mehr viel wachsen.

Derzeit gibt es über 19 Millionen Bitcoins, was bedeutet, dass mehr als 90% des gesamten Bitcoin-Angebots bereits geschaffen wurden.

Die verbleibenden 10 % werden mit einer festgelegten, ständig sinkenden Rate auf den Markt kommen, bis der letzte Bitcoin in etwa 120 Jahren, im Jahr 2140, geschaffen wird.

Am Ende dieses Jahrzehnts werden bereits über 98 % aller Bitcoins geschaffen worden sein.

Bei keinem anderen Geldwert gibt es eine derartige Sicherheit für die zukünftige Versorgung.

Am ehesten lässt sich das mit Gold vergleichen.

Der World Gold Council schätzt, dass weltweit 6,4 Milliarden Unzen Gold gefördert werden, und die Jahresproduktion liegt bei durchschnittlich 80 Millionen Unzen pro Jahr.

Das ist alles, was bekannt ist.

Wir wissen jedoch nicht, wie viel Gold in Zukunft entdeckt und abgebaut wird.

Wie viele geförderte Unzen Gold werden zum Beispiel am 1. Juni 2031 verfügbar sein?

Wir können wahrscheinlich eine ziemlich genaue Prognose abgeben, aber niemand kann es wissen.

Wie groß wird das Bitcoin-Angebot am 1. Juni 2031 sein?

Laut dem unveränderlichen Protokoll werden es etwa 20.589.121 Bitcoins sein.

Bitcoin hat ein weiteres einzigartiges Knappheitsmerkmal.

Er ist nicht nur knapp. Er ist absolut knapp.

Stellen Sie sich zum Beispiel vor, der Kupferpreis würde um das 5- oder 10-fache steigen.

Sie können sicher sein, dass dies die Produktion ankurbeln und das Kupferangebot schließlich vergrößern würde. Das Gleiche gilt natürlich auch für jeden anderen Rohstoff.

Die Dynamik, dass höhere Preise Anreize für eine höhere Produktion und letztlich ein größeres Angebot schaffen, wodurch die Preise sinken, gibt es bei allen physischen Rohstoffen. Gold ist jedoch am widerstandsfähigsten gegenüber diesem Prozess.

Diese Angebotsreaktion ist der Grund, warum die meisten Rohstoffpreise dazu neigen, sich im Laufe der Zeit wieder den Produktionskosten anzunähern.

Bitcoin widersetzt sich dieser Dynamik jedoch völlig, da sein Angebot vollkommen unflexibel ist. Es ist die einzige Ware, bei der höhere Preise nicht zu einem größeren Angebot führen können.

Mit anderen Worten: Bitcoin ist der erste – und einzige – monetäre Vermögenswert mit einem Angebot, das von einer erhöhten Nachfrage völlig unbeeinflusst ist.

Das ist eine erstaunliche und bahnbrechende Eigenschaft.

Das ist die Quintessenz.

Gold und andere Rohstoffe sind knapp, aber nur Bitcoin ist absolut knapp.

Im Gegensatz zu allen anderen Rohstoffen ist eine Erhöhung des Angebots als Reaktion auf eine erhöhte Nachfrage keine Option.

Das bedeutet, dass die einzige Möglichkeit, wie Bitcoin auf einen Anstieg der Nachfrage reagieren kann, darin besteht, dass der Preis steigt.

Anmerkung des Herausgebers: Doug Caseys Prognosen halfen Anlegern, sich vorzubereiten und zu profitieren von: 1) der S&L-Pleite in den 80er und 90er Jahren, 2) dem Zusammenbruch der Tech-Aktien 2001, 3) der Finanzkrise 2008, 4) und jetzt… schlägt Doug Alarm wegen eines katastrophalen Ereignisses. Eines, von dem er glaubt, dass es bald eintreten könnte. Damit Sie sich vorbereiten und davon profitieren können, haben Doug und sein Team ein spezielles Video vorbereitet. Klicken Sie hier, um es jetzt anzusehen.