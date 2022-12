Die Geschichte über den Laptop aus der Hölle von Hunter Biden, dem Sohn von US-Präsident Joe Biden, wurde in den Medien kaum erwähnt. Die auf dem Laptop enthaltenen E-Mails zeigen unter anderem, wie sich die Familie Biden bereichert hat.

Kürzlich enthüllten die veröffentlichten Twitter Files, dass die Geschichte von Twitter zensiert wurde. Im Mittelpunkt der Dokumente steht das Herausfiltern einer für den Präsidenten schmerzhaften Geschichte über das Fehlverhalten seines Sohnes Hunter in einem sozialen Medium.

First Draft News, eine gemeinnützige Organisation, die von den Open Society Foundations des Milliardärs George Soros finanziert wird, spielte eine Schlüsselrolle bei der Zensur der Geschichte über den Laptop, wie aus veröffentlichten internen Dokumenten hervorgeht. Die Organisation wurde im Juni aufgelöst.

Das Aspen Institute, das u. a. von der Rockefeller Foundation finanziert wird, organisierte im September 2020 eine Medien- und Social-Media-Übung zu hypothetischen Datenlecks, wie die Geschichte über Hunter Bidens Laptop, die einen Monat später veröffentlicht wurde.

31. The organizer was Vivian Schiller, the fmr CEO of NPR, fmr head of news at Twitter; fmr Gen. mgr of NY Times; fmr Chief Digital Officer of NBC News



Attendees included Meta/FB's head of security policy and the top nat. sec. reporters for @nytimes @wapo and others pic.twitter.com/3yO5ZIc2Jy