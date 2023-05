Das Komplott der großen Regierung und der großen Banken, um uns auszubeuten

Am 1. Mai verkauften staatliche Bankbeamte die Republic Bank an JP Morgan Chase, die größte Bank des Landes. Sogar der Bericht der New York Times über den Verkauf räumte ein, dass die normalen Regeln außer Kraft gesetzt wurden, als die Interessen der großen Regierung und der großen Bankenkabale auf dem Spiel standen: „Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden haben Jahre damit verbracht, Gesetze und Regeln aufzustellen, die die Macht und Größe der größten US-Banken begrenzen sollten. Doch diese Bemühungen wurden in einer verzweifelten Nachtaktion von Regierungsbeamten beiseite geworfen, um eine Bankenkrise einzudämmen, indem die First Republic Bank beschlagnahmt und an die größte Bank des Landes, JPMorgan Chase, verkauft wurde.

Gegen 1 Uhr am Montag, Stunden nachdem die Federal Deposit Insurance Corporation einen Käufer für den angeschlagenen regionalen Kreditgeber bekannt geben sollte, informierten Regierungsbeamte die Führungskräfte von JPMorgan, dass sie das Recht erhalten hatten, die First Republic Bank und die Konten ihrer wohlhabenden Kunden, die meisten von ihnen in wohlhabenden Küstenstädten und Vororten, zu übernehmen.

Die Abwicklung von First Republic hat jedoch auch die seit Langem geführte Debatte darüber in den Vordergrund gerückt, ob einige Banken zu groß geworden sind, um zu scheitern, zum Teil deshalb, weil die Aufsichtsbehörden ihnen die Übernahme kleinerer Finanzinstitute erlaubt oder sie sogar dazu ermutigt haben, insbesondere in Krisenzeiten.

Die Aufsichtsbehörden betrachten sie als Erwachsene und Geschäftspartner“, sagte Tyler Gellasch, Präsident der Healthy Markets Association, einer in Washington ansässigen Gruppe, die sich für mehr Transparenz im Finanzsystem einsetzt, und bezog sich dabei auf Großbanken wie JPMorgan. Sie sind zu groß, um zu scheitern, und man gewährt ihnen das Privileg, dies zu sein“.

Er fügte hinzu, dass JPMorgan mit der Übernahme wahrscheinlich eine Menge Geld verdienen werde. JPMorgan erklärte am Montag, dass es davon ausgeht, dass die Übernahme seinen Gewinn in diesem Jahr um 500 Millionen Dollar steigern wird.

JPMorgan wird der F.D.I.C. 10,6 Milliarden Dollar für die Übernahme von First Republic zahlen. Die staatliche Behörde erwartet, dass sie einen Verlust von etwa 13 Milliarden Dollar aus den Vermögenswerten von First Republic decken wird.

Normalerweise darf eine Bank keine andere Bank erwerben, wenn sie dadurch mehr als 10 Prozent der nationalen Bankeinlagen kontrollieren könnte – eine Schwelle, die JPMorgan bereits vor dem Kauf von First Republic erreicht hatte. Das Gesetz sieht jedoch eine Ausnahme für die Übernahme einer insolventen Bank vor.

Warum sollte uns das interessieren? Ist die massive Bestechung durch den Vetternkapitalismus nicht ein alltägliches Ereignis? Es sollte uns interessieren, denn diese Übernahme ist nur die Spitze des Eisbergs. Unser gesamtes Bankensystem könnte insolvent sein. Manuel Garcia Gojon weist darauf hin: „Die Zähmung der Geldpolitik, die notwendig war, um die Preisinflation zu bremsen, hat einen Korrekturtrend bei der Bewertung von Finanzinstrumenten ausgelöst. Viele große Banken in den Vereinigten Staaten haben ihre Buchhaltungstechnik erheblich ausgeweitet, die es ihnen ermöglicht, bestimmte Vermögenswerte nicht mit ihrem aktuellen Marktwert zu bewerten, sondern stattdessen den Nennwert für ihre Bilanzberechnungen zu verwenden. Diese Bilanzierungstechnik besteht darin, dass sie ankündigen, dass sie beabsichtigen, diese Vermögenswerte bis zur Fälligkeit zu halten.

Ende 2022 war Charles Schwab die Bank mit den meisten bis zur Endfälligkeit gehaltenen Vermögenswerten im Verhältnis zum Kapital. Charles Schwab ist nicht nur als Bank strukturiert, sondern auch ein bekannter Börsenmakler und Eigentümer von TD Ameritrade, einem weiteren bekannten Börsenmakler. Charles Schwab verfügte über 173 Mrd. USD an Vermögenswerten, die als „bis zur Fälligkeit gehalten“ gekennzeichnet waren. Sein Kapital (Aktiva minus Passiva) belief sich auf weniger als 37 Milliarden Dollar. Zu diesem Zeitpunkt betrug die Differenz zwischen dem Marktwert und dem Nennwert der bis zur Fälligkeit gehaltenen Vermögenswerte über 14 Mrd. $.

Wäre die Bilanzierungstechnik nicht angewandt worden, hätte sich das Kapital auf etwa 23 Mrd. $ belaufen. Dieser Betrag ist weniger als die Hälfte des Kapitals von Charles Schwab in Höhe von 56 Mrd. $, das Ende 2021 vorhanden war. Dies sind auch weniger als 15 Prozent der bis zur Fälligkeit gehaltenen Vermögenswerte, weniger als 10 Prozent der Wertpapiere und weniger als 5 Prozent des Gesamtvermögens. Bei einem Anstieg des Zinssatzes um 3 Prozent verringert sich der Barwert eines zehn Jahre vor Fälligkeit gehaltenen Vermögenswerts um 15 Prozent. Bei einer Erhöhung des Zinssatzes um 1,5 % verringert sich der Barwert eines Vermögenswerts mit einer Restlaufzeit von 20 Jahren um 15%.

Die Zinssätze für langfristige Finanzinstrumente sind im ersten Quartal 2023 relativ stabil geblieben, aber das kann sich ändern, da viele der langfristigen Vermögenswerte der kürzlich gescheiterten Silicon Valley Bank und Signature Bank verkauft werden müssen, damit die Federal Deposit Insurance Corporation ihre Liquidität wieder auffüllen kann. Der langfristige Zinssatz hängt auch stark von den Inflationserwartungen ab, da bei höherer Inflation ein höherer Nominalzins erforderlich ist, um den gleichen Realzins zu erhalten. Es darf auch nicht vergessen werden, dass der US-Kongress die Schuldenobergrenze für die Regierung weiterhin nicht anhebt, die nach derzeitigen Prognosen nicht in der Lage sein wird, bis August alle ihre Verpflichtungen zu erfüllen. Dies könnte sich auf den Wert der von den Banken gehaltenen Staatsanleihen auswirken.

Andere Banken, die möglicherweise kurz vor der Insolvenz stehen, sind die Bank of Hawaii und die Banco Popular de Puerto Rico (BPPR). Der hypothetische Fehlbetrag der Bank of Hawaii Ende 2022 übersteigt bereits 60 Prozent ihres Kapitals. Die BPPR hat mehr als das Doppelte ihres Kapitals an bis zur Fälligkeit gehaltenen Vermögenswerten. Alle drei Banken – Bank of Hawaii, BPPR und Charles Schwab – haben im letzten Monat zwischen einem Drittel und der Hälfte ihrer Marktkapitalisierung verloren.

Es ist schwierig, mit Sicherheit zu sagen, ob sie tatsächlich heimlich kurz vor der Zahlungsunfähigkeit stehen, da sie möglicherweise über eine Art Versicherung verfügen, die einen Teil der Auswirkungen eines Wertverlusts ihrer Vermögenswerte auffangen könnte, aber wenn dies der Fall wäre, ist nicht klar, warum sie diese fragwürdige Bilanzierungstechnik so stark anwenden müssten. Das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit ist derzeit so hoch wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr.

Die Zentralbanken können Liquiditätsprobleme lösen, indem sie die Zinssätze weiter anheben und die Preisinflation bekämpfen, aber sie können Solvenzprobleme nicht lösen, ohne die Geldpolitik zu drehen oder durch eklatante Rettungsaktionen, die die Inflationserwartungen erhöhen und das Problem der sinkenden Bewertungen langfristiger Vermögenswerte noch verschärfen könnten. Letztendlich könnte die Federal Reserve zu dem Schluss kommen, dass der effektivste Weg, das gesamte System zu erhalten, darin besteht, die Schwächsten scheitern zu lassen.“

Was ist die Antwort auf die anhaltenden Bankenzusammenbrüche und Insolvenzen? Wir benötigen eine radikale Reform des Bankensystems, und der große Murray Rothbard hat genau das, was wir brauchen. „Aber in welchem Sinne ist eine Bank ‚gesund‘, wenn ein Flüstern des Untergangs, ein Schwanken des öffentlichen Vertrauens, die Bank schnell zu Fall bringen sollte? In welcher anderen Branche bringt ein bloßes Gerücht oder ein Hauch von Zweifel ein mächtiges und scheinbar solides Unternehmen schnell zu Fall? Was ist das Besondere am Bankwesen, dass das öffentliche Vertrauen eine so entscheidende und überwältigende Rolle spielt?

Die Antwort liegt in der Natur unseres Bankensystems, in der Tatsache, dass sowohl die Geschäftsbanken als auch die Sparbanken (Sparvereine auf Gegenseitigkeit und Spar- und Darlehenskassen) systematisch ein Fractional-Reserve-Banking betreiben, d.h. sie verfügen über weit weniger Bargeld, als Forderungen auf Bargeld ausstehen. Bei den Geschäftsbanken liegt der Mindestreservesatz heute bei etwa 10 Prozent, bei den Sparkassen ist er weit geringer.

Das bedeutet, daß der Einleger, der glaubt, er habe 10.000 Dollar bei einer Bank, sich täuscht; im Verhältnis dazu sind dort nur, sagen wir, 1.000 Dollar oder weniger. Und dennoch denken sowohl der Giro- als auch der Spareinleger, dass sie ihr Geld jederzeit auf Verlangen abheben können. Offensichtlich beruht ein solches System, das bei anderen Unternehmen als Betrug gilt, auf einem Vertrauensvorschuss, d.h. es kann nur so lange funktionieren, wie die Masse der Einleger nicht auf den Trichter kommt und versucht, ihr Geld abzuheben. Das Vertrauen ist wichtig, aber auch fehlgeleitet. Wenn die Öffentlichkeit erst einmal davon Wind bekommen hat und der Ansturm auf die Banken beginnt, ist er unwiderstehlich und kann nicht mehr aufgehalten werden.

Jetzt sehen wir, warum die Privatwirtschaft im Bereich der Einlagensicherung so schlecht funktioniert. Privates Unternehmertum funktioniert nämlich nur in einem Geschäft, das legitim und nützlich ist, in dem Bedürfnisse erfüllt werden. Es ist unmöglich, ein Unternehmen zu „versichern“, schon gar nicht eine Branche, die von Natur aus insolvent ist. Fraktionsreservebanken sind von Natur aus zahlungsunfähig und somit nicht versicherbar.

Was ist dann der Zaubertrank der Bundesregierung? Warum vertraut jeder der FDIC und der FSLIC, obwohl ihre Mindestreservesätze niedriger sind als die privater Agenturen und obwohl auch sie nur über einen winzigen Teil der gesamten versicherten Einlagen in bar verfügen, um einen Bank-Run zu verhindern? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach: Weil jeder weiß, und zwar richtig, dass nur die Bundesregierung – und nicht die Bundesstaaten oder private Unternehmen – gesetzliche Zahlungsmittel drucken kann. Jeder weiß, dass das US-Finanzministerium im Falle eines Ansturms auf die Banken einfach die Fed anweisen würde, genügend Bargeld zu drucken, um alle Einleger, die dies wünschen, zu retten. Die Fed hat die unbegrenzte Befugnis, Dollars zu drucken, und diese unbegrenzte Befugnis zur Inflationierung ist der Grund für das derzeitige fraktionale Reservesystem.

Ja, die FDIC und die FSLIC „funktionieren“, aber nur, weil die unbegrenzte Monopolmacht, Geld zu drucken, „funktionieren“ kann, um jede Firma oder Person auf der Erde zu retten. Denn es waren gerade die Bank-Runs, so schwer sie auch waren, die vor 1933 das Bankensystem unter Kontrolle hielten und eine nennenswerte Inflation verhinderten.

Aber jetzt sind die Bank-Runs – zumindest für die überwältigende Mehrheit der Banken, die der staatlichen Einlagensicherung unterliegen – vorbei, und wir haben den horrenden Preis für die Rettung der Banken gezahlt und werden ihn auch weiterhin zahlen: chronische und unbegrenzte Inflation.

Um der Inflation ein Ende zu setzen, ist nicht nur die Abschaffung der Fed, sondern auch die Abschaffung der FDIC und FSLIC erforderlich. Dann würden die Banken endlich wie jedes andere Unternehmen in jeder anderen Branche behandelt werden. Kurz gesagt, wenn sie ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommen können, müssen sie untergehen und liquidiert werden. Es wäre lehrreich zu sehen, wie viele Banken überleben würden, wenn die massiven staatlichen Hilfen endlich wegfallen würden.“

Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um unser korruptes Geldsystem zu beenden, das unsere Wirtschaft durch eine galoppierende Inflation und die Insolvenz der Banken zum Einsturz zu bringen droht. Wir müssen den Goldstandard wiederherstellen und die Fed abschaffen.