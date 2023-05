Das kriegstreiberische US-Imperium bricht zusammen, die Tage der verlogenen westlichen Medien sind gezählt

Finian Cunningham

Die westlichen Mainstream-Medien waren noch nie so unverhohlen in ihrer Propaganda für das US-Imperium.

Die Vorspiegelungen sind fadenscheinig. In dem Maße, wie die kriegstreiberische US-Regierung und ihre imperialistischen Lakaien aus dem Westen und der NATO immer mehr entlarvt werden und verzweifelt versuchen, ihre Glaubwürdigkeit zu bewahren, werden auch ihre Medieninstrumente immer unglaubwürdiger. Die New York Times, BBC, CNN – und viele andere – sind ein verachtenswerter Scherz für die Öffentlichkeit. Sie sind eine Beleidigung für die allgemeine Intelligenz.

Fake News gibt es schon seit Jahrhunderten, aber jetzt werden sie überdeutlich und selbstzerstörerisch. Genauso wie das kriegstreiberische Imperium der USA immer offensichtlicher und selbstzerstörerischer wird.

Die Realitätsferne und der Verfall des angeblich unabhängigen Journalismus spiegeln sich in einem rekordverdächtigen Misstrauen der westlichen Öffentlichkeit gegenüber den von Unternehmen kontrollierten Mainstream-Nachrichtenmedien wider.

In einem Interview (> Video in englischer Sprache) demontieren die in den USA lebenden Autoren Bruce Gagnon und Daniel Lazare die Anmaßungen westlicher Medien.

Die systematische Vertuschung der Nord-Stream-Sabotage durch die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten – ein Akt des Krieges und des Staatsterrorismus – zeigt die unterwürfige Funktion westlicher Medien, die behaupten, Säulen unabhängiger Nachrichten und der Informationsfreiheit zu sein.

Medien wie die New York Times, die Washington Post und die staatliche britische BBC, neben vielen anderen, wurden als erbärmliche Propagandawerkzeuge der Vereinigten Staaten und anderer imperialistischer NATO-Regime entlarvt.

Alle westlichen Medien haben die glaubwürdige investigative Berichterstattung von Seymour Hersh (und anderen) ignoriert, die die Sabotage von Nord Stream durch die USA, die auf Anweisung des amerikanischen Präsidenten Joe Biden durchgeführt wurde, sehr plausibel dargelegt hat.

Ein weiteres brisantes Thema ist die abscheuliche Verfolgung von Julian Assange. Die westlichen Medien haben erneut vertuscht, was eine schockierende Verletzung von Assanges Rechten und seiner prinzipiellen Veröffentlichung durch die Whistleblower-Organisation Wikileaks darstellt. Julian Assanges einziges „Verbrechen“ besteht darin, dass er die von den USA und ihren imperialistischen Lakaien begangenen Kriegsverbrechen aufgedeckt hat.

Assanges entsetzliche Misshandlung, ja Folter – vier Jahre in britischer Einzelhaft in Erwartung einer Auslieferung an die USA wegen fadenscheiniger „Spionagevorwürfe“ – ist ein bösartiger Angriff auf den Journalismus und das Recht der Öffentlichkeit auf Information. Doch die angeblichen selbsternannten Verteidiger der „Wahrheit“ und der „faktenbasierten“ objektiven Information in den westlichen Medien haben sich verschworen, zu schweigen und die Verfolgung von Assange zuzulassen. Westliche Medien machen sich mitschuldig an der Zerstörung genau der journalistischen Grundsätze, die sie vorgeben, zu verteidigen.

Wie Bruce Gagnon und Daniel Lazare betonen, ist es ein Verbrechen, die Wahrheit zu sagen, und die westlichen Medien werden durch ihre abscheuliche Verletzung der Pflicht, unabhängig zu berichten, bloßgestellt. Sie werden mehr denn je als Werkzeuge des Imperiums angesehen.

Ein richtiges Verständnis der Nord Stream-Sabotage und des Falls Julian Assange würde der westlichen Öffentlichkeit einen kritischen Einblick in die imperialistische Natur ihrer Regierungen geben – Regime, die kriegstreiberischen kapitalistischen Interessen dienen. Die kritische Masse muss um jeden Preis von den medialen Fußknechten des Imperiums verhindert werden.

Aus Sicht der US-geführten westlichen imperialistischen Macht ist es unerlässlich und absolut lebenswichtig, die Skandale um den Nord-Stream-Anschlag und Julian Assange und andere zu vertuschen. Wenn die Öffentlichkeit mehr darüber erfährt, stürzt das ganze Gebäude der westlichen Regierungen ein. Deshalb sind die westlichen Medien mehr denn je bemüht, zu vertuschen. Aber die Wahrheit wird sich durchsetzen.

Der Krieg in der Ukraine entpuppt sich immer mehr als Kriegstreiberei und imperialistischer Stellvertreterkrieg gegen Russland. Dieser Krieg läuft Gefahr, sich zu einem totalen Weltkrieg auszuweiten, der eine nukleare Katastrophe auslösen könnte.

Die gleiche Vertuschung durch die westlichen Medien findet auch im Hinblick auf die von den USA angeführte NATO-Aggression gegen China statt. Auch hier verbreiten die westlichen Medien imperialistische Propaganda über eine angebliche chinesische Bedrohung, um eine wahnsinnige kriegstreiberische Agenda zu rechtfertigen, die auf eine Konfrontation mit China abzielt und die hegemonialen Ambitionen der USA unterstützt.

Eine verlockende positive Aussicht ist, dass kritische, unabhängige Medien allmählich und unerbittlich das Monopol der westlichen Propagandamedien brechen. Dafür sorgen das Internet und die globale Kommunikation – wenn auch gegen die unheilvolle Zensur westlicher Regime.

Insgesamt werden die etablierten westlichen Medien in der westlichen Öffentlichkeit und weltweit zunehmend mit Misstrauen und Verachtung betrachtet.

Wir leben in einer exemplarischen Zeit des sagenumwobenen „Kaisers ohne Kleider“. Das falsche Bild der herrschenden westlichen Regime und ihrer verlogenen Konzernmedien war noch nie so zerrüttet, aber auch noch nie so zerbrechlich. Die Tage der westlichen Lügenmaschine sind gezählt. Sie hat nur sich selbst die Schuld zu geben, weil sie dem öffentlichen Interesse einen Bärendienst erwiesen hat.

Die westlichen staatlich geförderten Medien behaupten, „frei“ zu sein. Lächerlicherweise sind sie „frei“, um Sklaven von Lügen und Propaganda zu sein.

Ein Zusammenbruch ist längst überfällig.