Das Leben und Wirken des WHO-Generaldirektors als äthiopischer Terrorist und Menschenrechtsverletzer

Tedros Adhanom Ghebreyesus hätte nie zum Generaldirektor der WHO gewählt werden dürfen. Er hätte wegen Verbrechen gegen das äthiopische Volk angeklagt werden müssen.

Seine Zeit als Minister in der äthiopischen Regierung zwischen 2005 und 2016 hätte ihn für jedes internationale Amt disqualifizieren müssen. Nur wenige Regierungen konnten so schlecht sein wie diejenige, in der Tedros 11 Jahre lang diente, aber anstatt ihn für seine Verbrechen anzuklagen, beförderte die Weltgemeinschaft ihn zum Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation.

Der folgende Artikel wurde ursprünglich vom Spectator Australia am 12. Juni 2020 veröffentlicht. Wir haben einige Aussagen in dem Spectator-Artikel in Bezug auf Covid weggelassen, da wir uns auf die kriminelle Vergangenheit von Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus konzentrieren wollten und diese Aussagen nichts mit seiner Vergangenheit zu tun hatten. Den Originalartikel können Sie HIER lesen.

Tedros hätte niemals für das Amt des Generaldirektors der Weltgesundheitsorganisation („WHO“) nominiert werden dürfen. Nachdem er nominiert wurde, hätte jedoch niemand für ihn stimmen dürfen. Nachdem er gewählt worden war, hätte er den Anstand und die Menschlichkeit haben müssen, zu erklären, dass er für ein solches Amt nicht geeignet ist. Aber leider ist er immer noch im Amt.

Es ist seine Zeit als Minister in der äthiopischen Regierung zwischen 2005 und 2016, die ihn für jedes internationale Amt disqualifizieren sollte.

In den 1980er Jahren war die Äthiopische Revolutionäre Demokratische Volksfront (EPRDF“) ein Zusammenschluss mehrerer politischer Parteien, darunter die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF“). Die TPLF selbst wurde 1975 gegründet und stürzte als Teil der EPRDF mit Hilfe der Eritreischen Volksbefreiungsfront („EPLF“) die marxistische Regierung des Diktators Mengistu Haile Mariam und setzte eine andere marxistische Regierung unter der Führung von Meles Zenawi ein. Mengistu floh im Mai 1991 aus Addis Abeba und erhielt von Robert Mugabe Asyl. Das tat er natürlich auch. Im Jahr 2006 wurde Mengistu vom Obersten Gerichtshof in Äthiopien des Völkermordes für schuldig befunden. Die TPLF selbst wird seit 1976 in der Global Terrorism Database als terroristische Organisation geführt, als sie erstmals mit Entführungen und Geiselnahmen in Verbindung gebracht wurde.

Der 1965 geborene Tedros erwarb 1986 einen Abschluss in Biologie an einer äthiopischen Universität. Danach arbeitete Tedros offenbar als Gesundheitsbeamter, als Mengistu an der Macht war, verließ aber Äthiopien, um in England zu studieren, wo er 1992 einen Master of Science in Immunologie und im Jahr 2000 einen Doktortitel in Community Health an der Universität Nottingham erwarb. Es ist unklar, wann er der TPLF beigetreten ist, aber es ist unvorstellbar, dass er zu dem Zeitpunkt, als er 2005 Gesundheitsminister wurde, noch kein Mitglied war. Später wurde berichtet, dass Tedros viele Jahre lang zu den neun führenden Mitgliedern des Politbüros der TPLF gehörte.

Tedros war angesichts der erschreckenden Menschenrechtsbilanz der äthiopischen Regierung während seiner Zeit als leitender Minister stets ein ungeeigneter Kandidat für den Spitzenposten bei der WHO. Eine Durchsicht der Jahresberichte von Human Rights Watch („HRW“) und Amnesty International für diese 11 Jahre ist eine beunruhigende Lektüre.

Vielleicht hat Tedros während seiner gesamten Amtszeit als Gesundheits- und Außenminister den Inhalt dieser Berichte und die Geschehnisse in seinem Land nicht zur Kenntnis genommen, aber es ist kaum vorstellbar, dass er 11 Jahre lang von Menschenrechtsverletzungen nichts wusste oder ihnen gleichgültig gegenüberstand. Sicherlich sollten einige der internationalen Geber Äthiopiens bedauern, dass sie Äthiopien in dieser Zeit weiter unterstützten, ohne die Regierung ausreichend auf diese Missstände hinzuweisen. Zu diesen Gebern gehörten die USA, das Vereinigte Königreich und natürlich China.

Aus den Berichten von Human Rights Watch und Amnesty für die Jahre 2005-2016 geht hervor, dass die Regierung, der Tedros angehörte, entweder schockierende Verbrechen im eigenen Land beging oder diese ignorierte.

Bei der Durchsicht zahlreicher Artikel, Berichte, Gutachten und anderer Materialien über Äthiopien zwischen 2005 und 2016 findet sich kein einziger Hinweis darauf, dass Tedros das Verhalten der von der Regierung kontrollierten Armee oder Polizei beanstandet hätte. Es gibt keinen einzigen Hinweis darauf, dass er Menschenrechtsverletzungen oder das harte Durchgreifen gegen Dissidenten oder Oppositionelle verurteilt hätte. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass er die Inhaftierung von Journalisten oder das Verstummen der Stimmen von Menschenrechtsverteidigern beanstandet hätte. In der Tat gab es keinerlei Hinweise darauf, dass Tedros etwas anderes tat, als sich bereitwillig an den Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu beteiligen, die von der äthiopischen Regierung begangen wurden, der er 11 Jahre lang als Minister angehörte.

Im Jahr 2006 wurde in den Berichten von Repressionskampagnen und Brutalität in vielen Teilen des Landes durch Sicherheitskräfte und Zivilbeamte berichtet. Unter anderem wurden sechsundsiebzig Oppositionspolitiker und Journalisten verhaftet. Unabhängige Zeitungen und ihre Redakteure berichteten über Schikanen und Einschüchterungen und sahen sich aufgrund ihrer Berichterstattung mit Strafanzeigen konfrontiert. Es wurde von Folterungen und Inhaftierungen (auch von Schulkindern) durch die Behörden eines lokalen Bundesstaates berichtet. Bei Gräueltaten wie außergerichtlichen Tötungen und Vergewaltigungen durch äthiopische Streitkräfte im Bundesstaat Gambella im Jahr 2003 ergriff die Regierung „keine nennenswerten Maßnahmen, um gegen [diese] weit verbreiteten Gräueltaten vorzugehen“. Angebliche Hinrichtungen und Folterungen im Osten Äthiopiens konnten nicht untersucht werden, weil das Militär den Zugang zu der Region einschränkte.

Die Berichte für 2007 sind auch nicht besser. HRW stellt fest: „Regierungstruppen haben während einer Kampagne gegen äthiopische Rebellen in [der] Region Ostsomali [in Äthiopien] schwere Menschenrechtsverletzungen begangen, darunter Vergewaltigungen, Folter und Dorfverbrennungen.“ Als Reaktion auf Angriffe der Ogaden National Liberation Front, einer Oppositionsgruppe, haben die Sicherheitskräfte der Regierung „ganze Dörfer niedergebrannt, öffentliche Hinrichtungen durchgeführt, Frauen und Mädchen vergewaltigt und belästigt, Verdächtige in militärischem Gewahrsam willkürlich verhaftet, gefoltert und manchmal getötet und Tausende zur Flucht aus ihren Häusern gezwungen.“ Im Januar starb ein Schüler der 10. Klasse nach Schlägen durch die Polizei, und zwei Gymnasiasten wurden erschossen. Im März sollen Sicherheitsbeamte 19 Männer und ein 14-jähriges Mädchen hingerichtet haben. Amnesty stellt in seinem Bericht 2007 fest, dass die Genitalverstümmelung von Frauen weiterhin weit verbreitet ist.

Im Jahr 2008 erklärte Amnesty: „Die Regierungstruppen waren für Massenverhaftungen, Folter, Vergewaltigungen und außergerichtliche Hinrichtungen in einem anhaltenden Konflikt mit einer bewaffneten (Oppositions-)Gruppe verantwortlich. Tausende von Regierungsgegnern wurden ohne Gerichtsverfahren inhaftiert.“ HRW berichtete: „Die äthiopischen Streitkräfte haben im Zuge der Aufstandsbekämpfung weiterhin ungestraft Kriegsverbrechen und andere schwerwiegende Übergriffe begangen… Lokale Oppositionsgruppen wurden geschwächt, und bei den Wahlen im April gewannen die Regierungspartei und ihre Verbündeten mehr als 99 % aller Wahlkreise.“ Die Regierung führte außerdem ein Gesetz ein, das die meisten unabhängigen Menschenrechtsaktivitäten kriminalisieren würde. Im April überfielen Regierungssoldaten, die in Mogadischu zur Unterstützung der somalischen Regierung arbeiten, eine Moschee und töteten 21 Menschen, von denen sieben die Kehle durchgeschnitten wurde. Bis 2008 waren die chinesischen Investitionen in Äthiopien von 10 Mio. USD fünf Jahre zuvor auf mehr als 350 Mio. USD angestiegen.

2009 stellte HRW fest, dass sich die Menschenrechtslage „verschlechtert“. Der Oppositionsführer wurde inhaftiert. Gesetze machten Menschenrechtsarbeit unmöglich. Andersdenkende Handlungen wurden durch neue Gesetze zu terroristischen Handlungen. Die neuen Gesetze über die Zivilgesellschaft wurden als „mit die restriktivsten aller vergleichbaren Gesetze in der Welt“ bezeichnet. Gefangene wurden in Polizei- und Militärgewahrsam gefoltert. Regierungssoldaten, die Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben, wurden von der Regierung nicht zur Rechenschaft gezogen und nur selten untersucht, aber es überrascht nicht, dass eine Untersuchung des Verhaltens der Streitkräfte im August 2008 ergab, dass es keine schwerwiegenden Missbräuche gegeben hat.

Im Bericht von Amnesty aus dem Jahr 2009 heißt es: „Äthiopische Truppen, die zur Unterstützung der föderalen Übergangsregierung gegen Aufständische in Somalia kämpfen, haben Menschenrechtsverletzungen begangen und sollen Kriegsverbrechen begangen haben. Regierungstruppen griffen eine Moschee in Mogadischu an und töteten 21 Männer, einige davon in der Moschee. Am 22. Mai wurden vier äthiopische Piloten in Abwesenheit zum Tode verurteilt, weil sie während ihrer Ausbildung in Israel im Jahr 2007 Asyl beantragt hatten.

Bei den Parlamentswahlen 2010 erhielt die EPRDF 99,6 % der Stimmen. Hunderte von politischen Gefangenen blieben im Gefängnis, doch nach 22 Monaten Haft wurde die Oppositionsführerin Birtukan Midekssa freigelassen, obwohl die Vereinten Nationen im Dezember 2009 feststellten, dass ihre Inhaftierung gegen internationales Recht verstößt. Laut HRW wurden „Hunderte anderer Äthiopier willkürlich verhaftet und inhaftiert und manchmal der Folter und anderen Misshandlungen ausgesetzt… Folter und Misshandlungen wurden von der äthiopischen Polizei und anderen Mitgliedern der Sicherheitskräfte eingesetzt, um ein Spektrum von vermeintlichen Dissidenten zu bestrafen…. Nur sehr wenige Foltervorfälle wurden umgehend und unparteiisch untersucht, geschweige denn strafrechtlich verfolgt… Das äthiopische Militär und andere Sicherheitskräfte sind für schwere Verbrechen in der Region Somali verantwortlich, darunter auch Kriegsverbrechen, aber… die Regierung hat keine glaubwürdigen Anstrengungen unternommen, um die für diese Verbrechen Verantwortlichen zu ermitteln oder strafrechtlich zu verfolgen.“

Zeitungen wurden geschlossen und Redakteure flohen aus Angst aus dem Land. Fünfzehn weitere Journalisten flohen aus dem Land. Die Voice of America wurde ebenso wie die Deutsche Welle überlastet.

Im Jahr 2011 hatte sich die Lage nicht verbessert. „Hunderte von Äthiopiern … wurden willkürlich verhaftet und inhaftiert und sind weiterhin der Gefahr von Folter und Misshandlung ausgesetzt“, so HRW. Mehr als 200 Anhänger der Opposition wurden verhaftet. Zahlreiche Journalisten wurden verhaftet und des Verrats beschuldigt. Im August wurde eine Delegation von Amnesty International aus Äthiopien ausgewiesen.

Tedros muss sich als Gesundheitsminister gut geschlagen haben, denn 2011 wurde er als erster Nicht-Amerikaner mit dem Jimmy and Rosalynn Carter Humanitarian Award ausgezeichnet.

Die Rolle von Tedros als Gesundheitsminister zwischen 2005 und 2012 brachte ihm viel Lob für seine Arbeit ein, die zu einem Rückgang der Sterblichkeitsraten bei HIV und Malaria führte, obwohl behauptet wird, dass drei Choleraausbrüche während seiner Zeit als Gesundheitsminister als Durchfallerkrankungen umklassifiziert wurden, um eine internationale Blamage zu vermeiden.

Im Jahr 2012 verstarb Premierminister Meles, doch die Lage verbesserte sich nicht. Dreißig Journalisten und Oppositionsmitglieder wurden wegen terroristischer Handlungen verurteilt. Bei Protesten von Muslimen kam es zu willkürlichen Verhaftungen, Inhaftierungen und Schlägen. Mehrere der renommiertesten Menschenrechtsaktivisten Äthiopiens flohen aufgrund von Drohungen aus dem Land. Zwei Journalisten wurden zu vierzehn Jahren Haft verurteilt. Eine Haftstrafe wurde später auf fünf Jahre herabgesetzt. Ein anderer Journalist wurde zu 18 Jahren Haft verurteilt. Zwei schwedische Journalisten, die 2011 zu elf Jahren Haft verurteilt worden waren, wurden jedoch im September zusammen mit mehr als 1950 anderen Gefangenen im Rahmen einer Amnestie zum äthiopischen Neujahrsfest freigelassen.

Im März richtete eine von der Regierung unterstützte paramilitärische Truppe zehn Männer in ihrem Gewahrsam hin und tötete neun weitere Dorfbewohner bei einem Zwischenfall in einem Dorf in Raqda. Im April verhafteten äthiopische Soldaten zahlreiche junge Männer und verübten Folter, Vergewaltigung und andere Misshandlungen an zahlreichen Dorfbewohnern, als sie versuchten, nach einem Angriff auf eine örtliche Farm Informationen zu erhalten, so HRW.

Im Jahr 2013 „haben sich die Hoffnungen, dass Äthiopiens neue Führung nach dem Tod von Premierminister Meles Zenawi im August 2012 Menschenrechtsreformen durchführen würde, zerschlagen; 2013 gab es keine greifbare Änderung der Politik“, so HRW. Sie fuhren fort: „Das Verprügeln von Demonstranten und willkürliche Verhaftungen hielten an. Der Zugang zu Rechtsbeistand wurde oft verweigert. Menschenrechtsgruppen haben entweder das Thema „Menschenrechte“ aus ihren Mandaten gestrichen oder ihre Aktivitäten drastisch reduziert. Webseiten und Blogs werden häufig blockiert oder gesperrt. Proteste von Muslimen führen zur Verhaftung von Journalisten, die über solche Demonstrationen berichten.“

Zweifellos aufgrund seiner hervorragenden Menschenrechtsbilanz wurde Äthiopien 2012 zum Mitglied des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen gewählt.

Äthiopien hatte eine dreijährige Amtszeit, wurde aber trotz seiner langen und skandalösen Menschenrechtsbilanz 2016 für weitere drei Jahre wiedergewählt. Die Charta des Rates sieht vor, dass er die Menschenrechte auf der ganzen Welt fördert und schützt, aber dieses Gremium hat seit seiner Gründung im Jahr 2006 mehr Anträge zur Verurteilung Israels verabschiedet als alle anderen Länder der Welt zusammen.

Im Jahr 2013 stellte der Africa Report fest, dass Tedros nach dem Tod von Premierminister Meles einer der drei „einflussreichen Neulinge“ innerhalb der TPLF geworden ist.

2014 verurteilte der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in seiner allgemeinen regelmäßigen Überprüfung Äthiopiens das Land wegen Verstößen gegen internationale Standards in Bezug auf repressive innerstaatliche Rechtsvorschriften, die willkürliche Verhaftungen ermöglichen und die freie Meinungsäußerung einschränken. Mitglieder von Oppositionsparteien wurden weiterhin verhaftet. Dutzende von Journalisten flohen aus dem Land. Die Eigentümer von sechs Zeitungen wurden nach einer Zeit der Schikanen gegen ihre Veröffentlichungen angeklagt. Inlands- und Auslandsgespräche wurden von der Regierung regelmäßig überwacht. Bis zu 1,5 Millionen Dorfbewohner auf dem Land sollten umgesiedelt werden, „um ihren Zugang zur Grundversorgung zu verbessern“, obwohl solche Umsiedlungen von Schlägen, willkürlichen Verhaftungen und anderen Formen der Gewalt begleitet wurden. Nach dem äthiopischen Strafgesetzbuch sind gleichgeschlechtliche Beziehungen eine Straftat, die laut HRW mit bis zu fünfzehn Jahren Gefängnis bestraft werden kann.

In ihrem Bericht 2014/15 stellte Amnesty fest, dass Folter in lokalen Polizeistationen, regionalen Gefängnissen und Militärlagern stattfand. Zu den Foltermethoden gehörten Verbrennungen und Elektroschocks. Amnesty berichtete außerdem, dass die Sicherheitskräfte in den drei Jahren bis 2017 mindestens 800 Demonstranten getötet haben.

Im Jahr 2015 gewann die EPRDF bei den Wahlen im Mai alle 547 Sitze. Ein wirklich bemerkenswertes Ergebnis. Die Oppositionsparteien konnten keine Kundgebungen abhalten und viele ihrer Organisatoren wurden verhaftet. Achtzehn muslimische Demonstranten wurden zu Haftstrafen zwischen sieben und 22 Jahren verurteilt, nachdem sie gegen die Einmischung der Regierung in ihre religiösen Angelegenheiten protestiert hatten. Die paramilitärischen Polizeikräfte des somalischen Regionalstaats verübten laut HRW „weiterhin schwere Menschenrechtsverletzungen“.

Im Jahr 2016, dem letzten Jahr der Amtszeit von Dr. Tedros als Außenminister, berichtete HRW, dass „äthiopische Sicherheitskräfte gegen … weitgehend friedliche Demonstrationen vorgingen und mehr als 500 Menschen töteten“ in den Regionen Oromia und Amhara. Im August wurden über 100 Menschen bei Protesten in Amhara und Oromia getötet. Viele Fälle von Folter und Vergewaltigung wurden nie untersucht. Weitere Journalisten wurden verhaftet und Websites blockiert. Als Reaktion auf die Tötungen in Oromia und Amhara kam die von der Regierung geleitete und euphemistisch als „Äthiopische Menschenrechtskommission“ bezeichnete Behörde zu dem Schluss, dass der Einsatz von Gewalt durch die Sicherheitskräfte „in einem angemessenen Verhältnis zu der Gefahr stand, die von den Demonstranten ausging“, was laut HRW im Widerspruch zu den vorliegenden Beweisen steht.

Es ist also nicht schwer zu verstehen, warum Tedros im Jahr 2017 den verstorbenen Präsidenten von Simbabwe, Robert Mugabe, zum Botschafter des Guten Willens für die WHO ernennen würde, wenn man bedenkt, dass er selbst eine erschreckende Menschenrechtsbilanz aufweist. Ein Weggefährte, könnte man sagen. Wie The Australian bereits berichtet hat, zog Tedros die Nominierung Mugabes unter internationalem Druck schließlich zurück.

Tedros‘ enge Beziehungen zur kommunistischen Regierung Chinas, die während der aktuellen Covid-19-Pandemie deutlich geworden sind, sind keine Überraschung. Aus UN-Aufzeichnungen geht hervor, dass während seiner Amtszeit als Generaldirektor der WHO die chinesischen Beiträge von rund 23 Millionen US-Dollar im Jahr 2016 auf 38 Millionen US-Dollar im Jahr 2019 und auf versprochene 57 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 gestiegen sind. China war auch ein großer Geber für Äthiopien, wo die Spenden von 345.000 US-Dollar im Jahr 2000 auf 44 Millionen US-Dollar im Jahr 2017 stiegen, angeblich für Nahrungsmittel- und Flüchtlingsprogramme.

Falls es irgendeinen Zweifel an den Verbrechen der äthiopischen Regierung, der Tedros 11 Jahre lang als ranghoher Minister diente, gegen das eigene Volk gab, wurden diese vom derzeitigen äthiopischen Premierminister Abiy Ahmed im Juni 2018 ausgeräumt. Ahmed erklärte dem Parlament, dass frühere äthiopische Regierungen die Folterung ihrer politischen Gefangenen gebilligt hätten. Er gab zu, dass die äthiopischen Sicherheitskräfte in der Vergangenheit Menschen gefoltert und terroristische Taktiken angewandt haben, um an der Macht zu bleiben. Er räumte ein, dass es „verfassungswidrig“ sei, Gewalt anzuwenden, um an der Macht zu bleiben, was als Terrorismus betrachtet werden sollte. Ahmeds liberaleres Regierungskonzept, das auch die Freilassung politischer Gefangener vorsieht, wurde von Tedros‘ alter Partei, der TPLF, heftig bekämpft, die sich nun nach 28 Jahren an der Macht weigert, der neuen Regierung der Prosperity Party beizutreten.

Welche Schuld trägt ein hoher Minister an den kriminellen Handlungen der Regierung, der er dient? Ist es möglich, dass ein hochrangiger Minister wie Tedros elf Jahre lang nichts davon wusste, dass seine Regierung möglicherweise Kriegsverbrechen und/oder Menschenrechtsverletzungen begangen hat? Aber das ist eine unvorstellbare Behauptung. War er zweifellos entsetzt über das, was in seinem Land vor sich ging, und hat er einen Rücktritt und dann Asyl in Erwägung gezogen? Oder haben seine Handlungen bewiesen, dass es nur eine Schlussfolgerung geben kann, nämlich dass Tedros nicht nur von diesen Gräueltaten wusste, sondern sie auch akzeptierte, nichts unternahm, um sie zu verhindern, und daher dafür verantwortlich ist?

Politisch gesehen scheint sich die Lage in Äthiopien zu verbessern. Unter Premierminister Ahmed werden Freiheiten und Reformen eingeführt. Wir wissen nur, dass es nur wenige Regierungen gibt, die so schlecht sind wie die, in der Tedros 11 Jahre lang diente, bevor die Weltgemeinschaft beschloss, ihn zu fördern. Eine Schande für die Mitglieder der WHO.

Tedros hätte nie zum Generaldirektor der WHO gewählt werden dürfen. Er hätte eigentlich wegen Verbrechen gegen das äthiopische Volk angeklagt werden müssen, ebenso wie der frühere Staatschef Oberst Mengistu und seine Komplizen.

