Anstatt die Details dieses anderthalb Jahrzehnte alten Vorfalls auszugraben, ist es in der heutigen Zeit sinnvoller, die Bedeutung des Urteils des EGMR und die Weigerung Russlands, dem Urteil nachzukommen, zu analysieren.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) entschied, dass Russland der Witwe des ehemaligen Spions Alexander Litwinenko 100.000 Euro für den moralischen Schaden zahlen muss, für den Moskau aufgrund seiner mutmaßlichen Mitschuld an dessen frühem Tod im Jahr 2006 verantwortlich ist. Der Sprecher von Präsident Putin reagierte darauf, indem er die Entscheidung als unbegründet bezeichnete und erklärte: „Wir sind nicht bereit, uns solche Entscheidungen anzuhören.“ Russland ist auch rechtlich im Recht, nachdem sein Verfassungsgericht 2015 entschieden hat, dass das russische Recht über dem internationalen Recht steht, und Präsident Putin noch im selben Jahr ein entsprechendes Gesetz unterzeichnet hat, das es ihm erlaubt, die Entscheidungen des EGMR und anderer internationaler Gremien außer Kraft zu setzen.

Anstatt die Details dieses anderthalb Jahrzehnte alten Vorfalls auszugraben, ist es in der heutigen Zeit sinnvoller, die Bedeutung des Urteils des EGMR und Russlands Weigerung, sich daran zu halten, zu analysieren. Alle Länder geben einen Teil ihrer Souveränität auf, wenn sie sich bereit erklären, an internationalen Strukturen wie der EMRK teilzunehmen. Russland trat der EMRK bei, um sich dem Westen anzunähern, was als ausreichende Belohnung für den Verzicht auf Aspekte seiner Souveränität angesehen wurde. Inzwischen hat der Kreml jedoch die Weisheit dieses Schrittes überdacht, nachdem er glaubhaft die Befürchtung geäußert hat, dass das Gremium als Waffe der „Rechtspflege“ gegen ihn missbraucht wird.

Dieser Begriff bezieht sich auf die Bewaffnung mit rechtlichen Mitteln zur Erreichung strategischer Ziele. Im aktuellen Kontext lässt der EGMR einen alten Skandal wieder aufleben und trägt damit zum Informationskrieg des Westens unter Führung der USA gegen Russland bei. Der Zweck dieser Kampagne ist es, das Land auf der internationalen Bühne zu diskreditieren, obwohl der Ruf der eurasischen Großmacht im Westen nach den letzten sieben Jahren des unaufhörlichen Informationskriegs gegen sie ohnehin schon schlecht ist, so dass diese spezielle Entscheidung daran nicht viel ändern wird. Es ist auch nicht zu erwarten, dass sie außerhalb des Westens ein normatives Gewicht hat.

Diese zweite Beobachtung ist besonders wichtig, weil Russland nicht mehr viel von dem ernst nimmt, was der Westen sagt, nachdem er bewiesen hat, dass er ein unzuverlässiger Partner ist. Für den Kreml ist es nicht mehr so wichtig, was die Führer dieser Länder denken. Russland wünscht sich, dass seine Bevölkerung eine genauere Vorstellung von ihm hätte, muss aber leider einsehen, dass sich dies wahrscheinlich nicht so bald ändern wird. Daher ist es für Russland nicht vorrangig, seine nationalen Interessen in dem verzweifelten Versuch zu vernachlässigen, eine einzige positive Schlagzeile in den westlichen Mainstream-Medien zu erzeugen, die vielleicht nicht einmal von der zahlenden Witwe Litwinenkos geschrieben wird, wie es der EGMR entschieden hat.

Russland hat vielmehr erkannt, dass es aus der Perspektive der „Soft Power“ viel mehr zu gewinnen hat, wenn es an seiner nationalen Souveränität festhält, die gegen es gerichtete Strafverfolgung durch den EGMR verurteilt und damit ein Beispiel für andere Staaten setzt, die mit ähnlichen Mitteln schikaniert werden. Die Wahrung seiner Souveränität ist nun Russlands oberste Priorität, und danach folgt die Ausweitung der Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Ländern, die seine Interessen wirklich respektieren, anders als der Westen es tut. Zu diesen neuen nicht-westlichen Partnern gehören China, Indien, Iran, Pakistan, Saudi-Arabien und die Türkei, die ebenfalls aufstrebende Mächte in der entstehenden multipolaren Weltordnung sind.

Sie alle sind ebenfalls vehemente Gegner von Lawfare (Rechtsprechung) und werden dem politisierten Urteil des EGMR keine Beachtung schenken. Im Gegenteil, man erwartet von ihnen, dass sie Russland mehr denn je respektieren, nachdem es gezeigt hat, wie selbstbewusst es sich gegen die Schikanen des Westens wehrt. In Anbetracht dieses unbeabsichtigt positiven Soft-Power-Ergebnisses lässt sich der Schluss ziehen, dass diese jüngste juristische Provokation gegen Russland nach hinten losgegangen ist. Das Urteil des EGMR hat die eurasische Großmacht keineswegs dazu gedrängt, Kompromisse bei ihrer Souveränität einzugehen, sondern sie vielmehr dazu veranlasst, ihre nationalen Interessen zu bekräftigen und dem Rest der Welt mit Stolz zu zeigen, dass das moderne Russland nicht sklavisch alles tut, was der Westen von ihm verlangt.