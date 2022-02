Das Narrativ bricht in sich zusammen

Seien wir ehrlich: Die Reaktion der öffentlichen Gesundheitspolitik auf die Pandemie war miserabel. Mir ist klar, dass ich hier nicht gerade eine Neuigkeit verkünde, aber man kann es nicht oft genug sagen.

Sogar die politische Linke, wie Bari Weiss von der New York Times und der Komiker Bill Maher, beginnen, Mandate und andere Anti-COVID-Maßnahmen öffentlich in Frage zu stellen.

Natürlich haben die Mainstream-Medien ihre pflichtbewussten Schoßhündchen, die immer noch Dr. Fauci hofieren, aber was erwarten Sie?

Lassen Sie uns am Anfang beginnen…

Im Januar 2020 sagte Dr. Fauci, es bestehe keine Gefahr, dass das COVID-19-Virus die Vereinigten Staaten befallen würde. Bald darauf wurden wir damit überschwemmt.

Dann riet Fauci der Öffentlichkeit, keine Masken zu tragen. Dann sagte er, man solle zwei Masken tragen, drinnen und draußen. Fauci und andere befürworteten Abriegelungen und Quarantänen.

Dann sagten sie, die Impfstoffe würden die Infektion verhindern und die Ausbreitung des Virus stoppen. Man könne seine Masken wegwerfen und zum normalen Leben zurückkehren.

Gleichzeitig warnten sie vor einer frühzeitigen Behandlung mit Medikamenten wie Hydroxychloroquin und Ivermectin, obwohl zahlreiche Studien bewiesen, dass sie sowohl sicher als auch wirksam sind. Und je früher sie verabreicht werden, desto besser.

Mörderische medizinische Ratschläge

Doch die Gesundheitsbehörden rieten den COVID-Patienten, einfach zu Hause abzuwarten, bis sie Atemprobleme haben. Erst dann sollten sie in ein Krankenhaus gehen. Aber wissen Sie was? Wenn die Atemprobleme auftreten, ist es in vielen Fällen bereits zu spät, weil der Krankheitsprozess schon weit fortgeschritten ist.

Außerdem besteht bei einem Krankenhausaufenthalt die Gefahr, dass man an ein Beatmungsgerät angeschlossen und mit Remdesivir behandelt wird, einem Medikament, das sich als wenig wirksam erwiesen hat, aber potenziell schwerwiegende Nebenwirkungen hat, darunter Herz- und Nierenschäden.

Um die Unterdrückung einer frühzeitigen Behandlung ranken sich eine Menge Verschwörungen. Es ist nicht nötig, hier darauf einzugehen, aber es ist klar, dass die Gesundheitsbehörden beschlossen, dass Massenimpfungen die Lösung sind, und sie wussten, dass wirksame Therapien die Begründung für die Impfstoffe untergraben würden.

Denken Sie daran, dass die Impfstoffe eine Notfallgenehmigung erhielten, die unter anderem voraussetzte, dass es keine alternativen Behandlungsmethoden gab. Mit der Behauptung, es gäbe keine wirksamen Therapeutika (unter Berufung auf mangelhafte Studien, die ein Biologiestudent der Mittelstufe auseinandernehmen könnte), machten sie den Weg für die Notfallgenehmigung frei.

Sie befürchteten, dass die Menschen ihre experimentellen mRNA-Impfstoffe nicht einnehmen würden, wenn sie wüssten, dass sie diese sicheren und wirksamen Medikamente einnehmen könnten, wenn sie krank würden.

Also setzten sie alles daran, die Therapeutika und ihre Befürworter zu diskreditieren. Sie behaupteten, Quacksalber würden ein „Pferde-Entwurmungsmittel“ propagieren, was lächerlich ist, da die Menschen seit Jahrzehnten Ivermectin einnehmen.

Aber die Behörden, die mit Big Tech zusammenarbeiten, wollten den Anschein erwecken, dass die Impfung die einzige legitime Option sei.

Nun, so ziemlich alles, was sie sagten, war falsch.

Man kann sich nicht gegen eine Pandemie impfen lassen

Die Impfstoffe verhindern weder die Infektion noch die Ausbreitung. Erinnern Sie sich noch, als Fauci und andere von einer „Pandemie der Ungeimpften“ sprachen? Das stimmte überhaupt nicht, wie Statistiken aus den am stärksten geimpften Ländern wie Israel zeigen.

Die Geimpften erkranken sehr häufig, und es scheint, dass sie eher an der Omikron-Variante erkranken als die Ungeimpften.

Es ist nicht so, dass die Impfstoffe überhaupt keine Rolle spielen sollten. Aber sie sollten auf ältere Menschen und solche mit schweren Erkrankungen ausgerichtet sein. Sie sollten nicht der gesamten Bevölkerung aufgezwungen werden, insbesondere nicht den Kindern, die praktisch keinerlei Risiko durch COVID haben.

Und es ist durchaus möglich, dass die Massenimpfung tatsächlich Varianten hervorbringt, weil sie das Virus zwingt, sich schnell weiterzuentwickeln, um sich selbst zu erhalten. Viele Impfforscher werden Ihnen sagen, dass man sich nicht gegen eine Pandemie impfen lassen kann, weil diese Möglichkeit sehr groß ist. Es könnte sie sogar verschlimmern.

Abgesehen von den Impfstoffen funktionieren Masken nicht, weil das Gewebe nicht dicht genug ist und sie nicht richtig getragen werden. Abriegelungen schaffen Brutkästen für die Krankheit in Innenräumen. Sie verhindern nicht, dass sich das Virus ausbreitet. Abriegelungen führen auch zu sozialer Isolation und so genannten Krankheiten der Verzweiflung, einschließlich derer, die durch Drogen- und Alkoholmissbrauch entstehen.

Eine Geschichte von drei Städten

Unnötig zu erwähnen, dass Sperrungen auch wirtschaftlich destruktiv sind.

Hier einige Daten zu Essensreservierungen im Vergleich zwischen Januar 2022 und Januar 2020:

In Manhattan sind die Reservierungen um 64 % zurückgegangen. In San Francisco sind sie um 66 % gesunken.

Sowohl New York als auch San Francisco haben eine Impfpflicht. Hier ist eine Stadt, in der das nicht der Fall ist: Miami. Und die Reservierungen in Miami sind im Vergleich zum Januar 2020 um 14 % gestiegen.

Erkennen Sie hier ein Muster? Sie vielleicht, aber die Politiker, die Städte wie New York und San Francisco leiten, sehen das nicht, oder sie wollen einfach nicht zugeben, dass sie sich geirrt haben. Ich überlasse es Ihnen, das zu entscheiden.

Am besten ist es, sich ohne Maske draußen aufzuhalten, sich zu bewegen und frische Luft zu schnappen. Die Stärkung Ihres Immunsystems ist wahrscheinlich das Beste, was Sie tun können.

All diese Lügen und Inkompetenzen haben Menschenleben gekostet, die Wirtschaft ruiniert und das Vertrauen in die Wissenschaft und die Gesundheitsbehörden zerstört. Echte Wissenschaft (im Gegensatz zu DER WISSENSCHAFT von Schwindlern wie Fauci) zeigt eindeutig, dass die beste Verteidigung gegen das Virus die natürliche Immunität ist.

Fauci hat Blut an seinen Händen

Wenn Sie COVID hatten, verfügen Sie über natürliche Antikörper, die weitaus wirksamer als die Impfstoffe sind, um einen schweren Fall zu verhindern. Auf diese Weise haben menschliche Bevölkerungen schon immer Pandemien und Seuchen überlebt – indem sie sich einfach erholten und sich auf die Herdenimmunität verließen, um das Virus schließlich auszuschalten.

Unabhängige medizinische Studien zeigen, wie Dr. Marty Makary von Johns Hopkins für das Wall Street Journal schrieb, dass die natürliche Immunität bei der Verhinderung symptomatischer Erkrankungen durch das COVID-Virus 27 Mal so wirksam war wie die geimpfte Immunität“. Doch weil die Regierung die natürliche Immunität ignoriert und auf unwirksamen Impfstoffen besteht, wurden Tausende von Krankenschwestern, Ärzten und Notfallhelfern entlassen, weil sie sich nicht impfen ließen.

Dadurch wird den Krankenhäusern und Kliniken dringend benötigtes Personal entzogen, darunter auch sehr erfahrene Ärzte, die mit Zehntausenden von COVID-Patienten gearbeitet haben.

Das Ignorieren der natürlichen Immunität ist nicht nur dumm – es ist ein Todesurteil für einige Erkrankte, die nicht die Hilfe bekommen, die sie brauchen, weil medizinisches Fachpersonal ohne triftigen Grund entlassen worden ist.

Die Verhinderung einer frühzeitigen Behandlung mit neu entwickelten Medikamenten wie Hydroxychloroquin und Ivermectin ist ebenfalls kriminell. Möglicherweise hätten Hunderttausende von Leben gerettet werden können, wenn frühzeitige Behandlungsmöglichkeiten auf breiter Basis zur Verfügung gestellt worden wären. Sie waren es aber nicht.

Für viele war es lebensgefährlich, zu Hause zu warten, bis sie Atemprobleme bekamen, d. h. Faucis Rat zu befolgen.

Fauci und seine „Impfen-egal-was-es-kostet-Bande“ haben Blut an ihren Händen. Hoffentlich werden sie eines Tages zur Rechenschaft gezogen. Wenn das geschieht, werden sie gute Anwälte brauchen.