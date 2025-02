Das Pentagon will Elon Musk anwerben, um einen Atomkrieg zu gewinnen1

Von Alan Macleod

Donald Trump hat seine Absicht angekündigt, ein gigantisches Raketenabwehrsystem zu bauen, um chinesischen und russischen Atomwaffen entgegenzuwirken, und er wirbt Elon Musk an, um ihm dabei zu helfen. Das Pentagon träumt schon lange davon, einen amerikanischen „Iron Dome“ zu bauen. Die Technologie ist in der Sprache der Verteidigung formuliert – d. h. um Amerika wieder sicher zu machen. Aber wie ihr israelisches Gegenstück würde sie als Offensivwaffe fungieren und den Vereinigten Staaten die Möglichkeit geben, überall auf der Welt Nuklearangriffe zu starten, ohne sich um die Folgen einer ähnlichen Reaktion sorgen zu müssen. Diese Macht könnte den fragilen Frieden, der durch Jahrzehnte der gegenseitig zugesicherten Zerstörung aufrechterhalten wurde, zunichte machen – eine Doktrin, die seit den 1940er Jahren die globale Stabilität untermauert hat.

Ein neues globales Wettrüsten

Die Kriegsplaner in Washington träumen schon lange davon, eine nukleare Konfrontation zu gewinnen, und streben seit Jahrzehnten danach, dazu in der Lage zu sein. Einige glauben, dass sie in dem in Südafrika geborenen Milliardär und seiner Technologie eine Lösung und einen Retter gefunden haben.

Die neokonservative Denkfabrik Heritage Foundation veröffentlichte im vergangenen Jahr ein Video, in dem behauptet wurde, Musk habe „die nukleare Bedrohung durch China gelöst“. Die Starlink-Satelliten seines Unternehmens SpaceX könnten leicht so modifiziert werden, dass sie Waffen tragen, mit denen anfliegende Raketen abgeschossen werden könnten. Wie sie erklären:

„Elon Musk hat bewiesen, dass man Mikrosatelliten für eine Million Dollar pro Stück in die Umlaufbahn bringen kann. Mit derselben Technologie können wir 1.000 Mikrosatelliten in eine kontinuierliche Umlaufbahn um die Erde bringen, die Raketen, die von Nordkorea, dem Iran, Russland und China aus gestartet werden, verfolgen, angreifen und mit Wolframgeschossen abschießen können.“

Obwohl die Heritage Foundation die Verwendung von Wolframgeschossen (d. h. Kugeln) als Abfangjäger empfiehlt, hat man sich stattdessen für Hyperschallraketen entschieden. Zu diesem Zweck wurde 2023 eine neue Organisation gegründet, die Castelion Company.

Castelion ist ein Ableger von SpaceX; sechs der sieben Mitglieder des Führungsteams und zwei der vier leitenden Berater sind ehemalige leitende Angestellte von SpaceX. Die beiden anderen Berater sind ehemalige hohe Beamte der Central Intelligence Agency, darunter Mike Griffin, Musks langjähriger Freund, Mentor und Partner.

Die Berater und das Führungsteam von Castelion sind eng mit SpaceX und der CIA verbunden

Castelions Mission besteht nach eigenen Angaben darin, an vorderster Front eines neuen globalen Wettrüstens zu stehen. Das Unternehmen erklärt:

„Obwohl das jährliche Verteidigungsbudget der USA höher ist als die Verteidigungsbudgets der zehn Länder mit den zweithöchsten Ausgaben zusammen, gibt es unwiderlegbare Beweise dafür, dass autoritäre Regime bei wichtigen militärischen Technologien wie Hyperschallwaffen die Führung übernehmen. Einfach ausgedrückt – das darf nicht passieren.“

Das Unternehmen hat bereits gigantische Verträge mit dem US-Militär abgeschlossen und Berichten zufolge erhebliche Fortschritte bei der Entwicklung seiner Hyperschall-Raketen erzielt.

Krieg und Frieden

Castelions Slogan lautet „Frieden durch Abschreckung“. In Wirklichkeit würde ein Durchbruch der USA in der Hyperschall-Raketentechnologie den seit über 70 Jahren bestehenden brüchigen nuklearen Frieden zerstören und eine neue Ära einläuten, in der Washington die Möglichkeit hätte, jederzeit und überall auf der Welt beliebige Waffen einzusetzen, in der sicheren Gewissheit, dass dies keine nukleare Reaktion einer anderen Nation nach sich ziehen würde.

Kurz gesagt war die Angst vor einem nuklearen Gegenschlag Russlands oder Chinas eine der wenigen Kräfte, die die Aggressivität der USA in der Welt mäßigten. Wenn dies verloren geht, hätten die Vereinigten Staaten freie Hand, ganze Länder – oder sogar Regionen des Planeten – in Rauch aufgehen zu lassen. Dies würde ihnen wiederum die Macht verleihen, die Welt zu terrorisieren und jedes beliebige wirtschaftliche und politische System überall dort durchzusetzen, wo sie es wünschen.

Das mag vielleicht etwas übertrieben klingen, aber diese „nukleare Erpressung“ war in den 1940er und 1950er Jahren mehr oder weniger offizielle Politik aufeinanderfolgender amerikanischer Regierungen. Die Vereinigten Staaten sind nach wie vor das einzige Land, das jemals eine Atombombe im Zorn abgeworfen hat, und zwar zweimal im Jahr 1945 gegen einen japanischen Feind, der bereits besiegt war und versuchte, sich zu ergeben.

Präsident Truman ordnete die Zerstörung von Hiroshima und Nagasaki als Machtdemonstration an, vor allem gegenüber der Sowjetunion. Viele in der US-Regierung wollten die Atombombe gegen die UdSSR einsetzen. Präsident Truman argumentierte jedoch sofort, dass die Rote Armee als Reaktion auf einen amerikanischen Atomangriff auf Moskau in Europa einmarschieren würde.

Daher beschloss er, zu warten, bis die USA über genügend Sprengköpfe verfügten, um die Sowjetunion und ihr Militär vollständig zu zerstören. Die Kriegsplaner kalkulierten diese Zahl auf etwa 400, und zu diesem Zweck – insgesamt eine Nation, die ein Sechstel der Landmasse der Welt ausmacht – ordnete der Präsident die sofortige Steigerung der Produktion an.

Diese Entscheidung stieß in der amerikanischen Wissenschaftsgemeinde auf heftigen Widerstand, und es wird allgemein angenommen, dass Wissenschaftler des Manhattan-Projekts, darunter auch Robert J. Oppenheimer selbst, Nukleargeheimnisse an Moskau weitergaben, um ihr Atomprojekt zu beschleunigen und eine Abschreckung zu entwickeln, die dieses Weltuntergangsszenario aufhalten sollte.

Am Ende gelang es der Sowjetunion, erfolgreich eine Atomwaffe zu entwickeln, bevor die USA in der Lage waren, Hunderte zu produzieren. Daher wurde die Idee, die UdSSR von der Erdoberfläche zu tilgen, ad acta gelegt. Inzwischen geht man davon aus, dass der gleichzeitige Abwurf hunderter Atomwaffen wahrscheinlich gewaltige Feuerstürme über Russland ausgelöst hätte, die so viel Rauch freigesetzt hätten, dass die Erdatmosphäre erstickt, die Sonnenstrahlen für ein Jahrzehnt blockiert und das organisierte menschliche Leben auf dem Planeten ausgelöscht worden wäre.

Da sich das russische Nuklearfenster 1949 schloss, richteten die USA ihr Nukleararsenal auf die aufstrebende Volksrepublik China.

Die USA marschierten 1945 in China ein und besetzten Teile des Landes vier Jahre lang, bis kommunistische Truppen unter Mao Zedong sie und ihre nationalistischen KMT-Verbündeten aus dem Land vertrieben. Während des Koreakrieges sprachen sich einige der einflussreichsten Stimmen in Washington dafür aus, als Reaktion auf den Kriegseintritt Chinas Atombomben auf die zwölf größten chinesischen Städte abzuwerfen. Tatsächlich setzten sowohl Truman als auch sein Nachfolger Dwight D. Eisenhower die Androhung der Atombombe öffentlich als Verhandlungstaktik ein.

Die von den USA unterstützte KMT wurde auf dem Festland in die Flucht geschlagen und floh nach Taiwan, wo sie einen Einparteienstaat errichtete. 1958 standen die USA auch kurz davor, die Bombe auf China abzuwerfen, um das neue Regime ihres Verbündeten bei der Kontrolle über die umstrittene Insel zu schützen – eine Episode der Geschichte, die im heutigen Konflikt um Taiwan nachhallt.

Bis 1964 hatte China jedoch seinen eigenen Atomsprengkopf entwickelt, was die Ansprüche der USA effektiv beendete und dazu beitrug, die Ära der Entspannung und der guten Beziehungen zwischen den beiden Mächten einzuleiten – eine Epoche, die bis weit ins 21. Jahrhundert hinein andauerte.

Kurz gesagt, ist es also nur die Existenz einer glaubwürdigen Abschreckung, die das Handeln Washingtons in der Welt mäßigt. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben die Vereinigten Staaten nur relativ wehrlose Länder angegriffen. Der Grund dafür, dass die nordkoreanische Regierung an der Macht bleibt, die Regierungen Libyens, des Irak, Syriens und anderer Länder jedoch nicht, ist die Existenz der umfangreichen konventionellen und nuklearen Streitkräfte Nordkoreas. Die Entwicklung eines amerikanischen Iron Dome könnte dieses empfindliche Gleichgewicht stören und ein neues Zeitalter der militärischen Dominanz der USA einläuten.

Japan mit Atomwaffen angreifen? OK. Den Mars mit Atomwaffen angreifen? Noch besser!

Musk hat jedoch sowohl die Wahrscheinlichkeit als auch die Folgen eines Atomkriegs heruntergespielt. Im Lex Friedman Podcast bezeichnete er die Wahrscheinlichkeit einer tödlichen Konfrontation als „ziemlich gering“. Und während eines Gesprächs mit Trump im vergangenen Jahr behauptete er, dass ein nuklearer Holocaust „nicht so beängstigend ist, wie die Leute denken“, und bemerkte, dass „Hiroshima und Nagasaki bombardiert wurden, aber jetzt wieder volle Städte sind“. Präsident Trump stimmte dem zu.

Laut der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen gibt es weltweit über 12.000 Sprengköpfe, von denen die überwiegende Mehrheit Russland und den Vereinigten Staaten gehört. Während viele sie als Schandfleck der Menschheit betrachten und ihre vollständige Vernichtung befürworten, setzt sich Musk dafür ein, Tausende weitere zu bauen, sie ins All zu schicken und auf den Mars abzufeuern.

Musks utopischer Plan besteht darin, den Roten Planeten durch den Abschuss von mindestens 10.000 Atomraketen zu terraformen. Die durch die Bomben erzeugte Hitze würde die Polkappen zum Schmelzen bringen und Kohlendioxid in die Atmosphäre freisetzen. Der dadurch ausgelöste schnelle Treibhauseffekt würde die Temperaturen (und den Luftdruck) des Mars so weit ansteigen lassen, dass menschliches Leben möglich wäre.

Nur wenige Wissenschaftler haben diese Idee befürwortet. Tatsächlich bezeichnete Dmitry Rogozin, der damalige Leiter der russischen staatlichen Raumfahrtbehörde Roscosmos, die Theorie als völlig absurd und nichts weiter als einen Vorwand, um den Weltraum mit amerikanischen Atomwaffen zu füllen, die auf Russland, China und andere Nationen gerichtet sind, was den Zorn Washingtons auf sich zog.

„Wir verstehen, dass sich hinter dieser Demagogie eine Sache verbirgt: Dies ist eine Tarnung für den Start von Atomwaffen ins All“, sagte er. ‚Wir sehen solche Versuche, wir halten sie für inakzeptabel, und wir werden dies so weit wie möglich verhindern‘, fügte er hinzu.

Die ersten Maßnahmen der Trump-Regierung, darunter der Rückzug aus mehreren internationalen Verträgen über Raketenabwehrsysteme, haben diesen Prozess erschwert.

Elon und der militärisch-industrielle Komplex

Bis zu seinem Einzug ins Weiße Haus unter Trump wurde Musk von vielen noch als radikaler Außenseiter der Technologiebranche wahrgenommen. Dies war jedoch nie der Fall. Von Beginn seiner Karriere an war Musks Weg von seiner außergewöhnlich engen Beziehung zum nationalen Sicherheitsstaat der USA geprägt, insbesondere zu Mike Griffin von der CIA.

Von 2002 bis 2005 leitete Griffin In-Q-Tel, den Risikokapitalflügel der CIA. In-Q-Tel ist eine Organisation, die sich der Identifizierung, Förderung und Zusammenarbeit mit Technologieunternehmen widmet, die Washington mit Spitzentechnologien versorgen können, damit es der Konkurrenz immer einen Schritt voraus ist.

Griffin war einer der ersten, die an Musk glaubten. Im Februar 2002 begleitete er Musk nach Russland, wo die beiden versuchten, verbilligte Interkontinentalraketen zu kaufen, um SpaceX zu gründen. Griffin setzte sich bei Regierungssitzungen für Musk ein und bezeichnete ihn als potenziellen „Henry Ford“ des Technologie- und militärisch-industriellen Komplexes.

Nach In-Q-Tel wurde Griffin zum Hauptverwalter der NASA. 2018 ernannte ihn Präsident Trump zum Staatssekretär für Forschung und Technik im Verteidigungsministerium. Während seiner Zeit bei der NASA brachte Griffin Musk zu Besprechungen mit und sicherte SpaceX den großen Durchbruch. 2006 vergab die NASA einen Auftrag über 396 Millionen US-Dollar für die Raketenentwicklung an das Unternehmen – ein bemerkenswertes „Glücksspiel“, wie Griffin es nannte, zumal SpaceX noch nie eine Rakete gestartet hatte. National Geographic schrieb, dass SpaceX „ohne die NASA nie dorthin gekommen wäre, wo es heute ist“. Und Griffin war für diese Entwicklung von entscheidender Bedeutung. Dennoch befanden sich sowohl SpaceX als auch Tesla Motors 2008 in einer Notlage, da Musk nicht in der Lage war, die Gehälter zu zahlen, und davon ausging, dass beide Unternehmen bankrott gehen würden. Zu diesem Zeitpunkt wurde SpaceX durch einen unerwarteten Auftrag der NASA über 1,6 Milliarden US-Dollar für kommerzielle Frachtdienste gerettet.

Heute stehen sich die beiden Unternehmen nach wie vor sehr nahe, wobei Griffin als offizieller Berater von Castelion fungiert. Ein Zeichen dafür, wie stark diese Beziehung ist, ist, dass Musk seinen Sohn 2004 nach seinem CIA-Führungsoffizier „Griffin“ nannte.

Heute ist SpaceX ein Kraftpaket mit jährlichen Einnahmen in zweistelliger Milliardenhöhe und einem Unternehmenswert von 350 Milliarden US-Dollar. Dieser Reichtum stammt jedoch größtenteils aus Aufträgen aus Washington. In der Tat gibt es nur wenige Kunden für Raketen außer dem Militär oder den verschiedenen Spionageagenturen mit drei Buchstaben.

Im Jahr 2018 erhielt SpaceX den Auftrag, ein 500 Millionen Dollar teures GPS von Lockheed Martin in die Umlaufbahn zu bringen. Während Militärsprecher die zivilen Vorteile des Starts hervorhoben, bestand der Hauptgrund für das Projekt darin, die Überwachungs- und Zielfähigkeiten Amerikas zu verbessern. SpaceX hat auch Verträge mit der Luftwaffe über die Lieferung seines Kommandosatelliten in die Umlaufbahn, mit der Space Development Agency über den Versand von Ortungsgeräten in den Weltraum und mit dem National Reconnaissance Office über den Start seiner Spionagesatelliten abgeschlossen. Alle „großen fünf“ Überwachungsbehörden, einschließlich der CIA und der NSA, nutzen diese Satelliten.

Daher ist SpaceX in der heutigen Welt, in der so viel nachrichtendienstliche Aufklärung und Zielerfassung über Satellitentechnologie erfolgt, für das amerikanische Imperium genauso wichtig geworden wie Boeing, Raytheon und General Dynamics. Einfach ausgedrückt: Ohne Musk und SpaceX wären die USA nicht in der Lage, ein so invasives Programm zur weltweiten Spionage oder Drohnenkriegsführung durchzuführen.

Globale Macht

Ein Beispiel dafür, wie wichtig Musk und sein Technologieimperium für die Fortsetzung der globalen Ambitionen der USA sind, findet sich in der Ukraine. Heute sind im Land rund 47.000 Starlinks in Betrieb. Diese tragbaren Satellitenschüsseln, die von SpaceX hergestellt werden, haben sowohl die ukrainische Zivilbevölkerung als auch das Militär online gehalten. Viele davon wurden direkt von der US-Regierung über USAID oder das Pentagon gekauft und nach Kiew verschifft.

In seinem High-Tech-Krieg gegen Russland ist Starlink zum Grundpfeiler des ukrainischen Militärs geworden. Es ermöglicht die satellitengestützte Zielerfassung und Drohnenangriffe auf russische Streitkräfte. Tatsächlich benötigen viele Waffen auf dem heutigen Schlachtfeld eine Internetverbindung. Ein ukrainischer Beamter sagte gegenüber der Times of London, dass er Starlink „benötige“, um feindliche Streitkräfte per Wärmebildkamera ins Visier zu nehmen.

Der umstrittene Mogul hat sich auch in die südamerikanische Politik eingemischt. Im Jahr 2019 unterstützte er den von den USA unterstützten Sturz des sozialistischen Präsidenten Evo Morales. Morales vermutete, dass Musk den Aufstand finanzierte, den er als „Lithium-Putsch“ bezeichnete. Als Musk direkt auf seine Beteiligung angesprochen wurde, antwortete er in seiner berüchtigten Art: „Wir putschen, wen wir wollen! Finden Sie sich damit ab!“ In Bolivien befinden sich die größten Lithiumvorkommen der Welt, ein Metall, das für die Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge, wie sie in Musks Tesla-Autos verbaut sind, von entscheidender Bedeutung ist.

In Venezuela ging Musk letztes Jahr sogar noch weiter und unterstützte den von den USA unterstützten rechtsextremen Kandidaten gegen den sozialistischen Präsidenten Nicolás Maduro. Er ging sogar so weit, dass er vorschlug, an einem Plan zur Entführung des amtierenden Präsidenten zu arbeiten. „Ich komme dich holen, Maduro. Ich werde dich auf einem Esel nach Gitmo bringen“, sagte er und bezog sich dabei auf das berüchtigte US-Folterzentrum.

In jüngerer Zeit hat sich Musk in die amerikanische Politik eingemischt, indem er Präsident Trump finanziell unterstützt und für ihn Wahlkampf betrieben hat. Nun wird er Trumps neues Ministerium für Regierungseffizienz (DOGE) leiten. Die erklärte Mission von DOGE ist es, unnötige und verschwenderische Staatsausgaben zu kürzen. Mit Musk an der Spitze scheint es jedoch unwahrscheinlich, dass die Milliarden von Dollar an Militärverträgen und Steueranreizen, die seine Unternehmen erhalten haben, auf dem Spiel stehen.

Bei Trumps Amtseinführung sorgte Musk für internationale Schlagzeilen, nachdem er zweimal „Sieg Heil“ gerufen hatte – Gesten, die seine Tochter eindeutig als nationalsozialistisch einstufte. Musk, der aus einer Familie stammt, die in der Vergangenheit die Nazis unterstützte, nahm sich eine Auszeit von der Kritik an der Reaktion auf seinen Gruß, um bei einer Kundgebung der Alternative für Deutschland (AfD) aufzutreten. Dort sagte er, dass die Deutschen „zu sehr auf die Schuld der Vergangenheit“ (d. h. den Holocaust) fokussiert seien und dass „wir darüber hinausgehen müssen“. „Kinder sollten sich nicht für die Sünden ihrer Eltern schuldig fühlen – nicht einmal für die ihrer Urgroßeltern“, fügte er unter lautem Applaus hinzu.

Die jüngsten Handlungen des Tech-Tycoons haben bei vielen Amerikanern Empörung ausgelöst, da er behauptet, Faschisten und Nazis hätten nichts in der Nähe der US-Raumfahrt- und Verteidigungsprogramme zu suchen. In Wirklichkeit wurden diese Projekte jedoch von Anfang an von führenden deutschen Wissenschaftlern geleitet, die nach dem Fall von Nazi-Deutschland ins Land geholt wurden. Die Operation Paperclip brachte mehr als 1.600 deutsche Wissenschaftler nach Amerika, darunter den Vater des amerikanischen Mondprojekts, Wernher von Braun. Von Braun war sowohl Mitglied der NSDAP als auch der berüchtigten paramilitärischen SS-Eliteeinheit, deren Mitglieder Hitlers Vernichtungslager beaufsichtigten.

So gingen der Nationalsozialismus und das amerikanische Imperium lange Zeit Hand in Hand. Weitaus beunruhigender als ein Mann mit faschistischen Sympathien in einer Machtposition im US-Militär oder in der Raumfahrtindustrie ist jedoch die Fähigkeit, die die Vereinigten Staaten für sich selbst anstreben, um gegen Angriffe mit Interkontinentalraketen ihrer Konkurrenten immun zu sein.

Oberflächlich betrachtet mag Washingtons Iron-Dome-Plan defensiv klingen. In Wirklichkeit würde er jedoch freie Hand erhalten, jedes Land oder jede Einheit auf der Welt auf jede beliebige Weise anzugreifen – auch mit Atomwaffen. Dies würde den fragilen nuklearen Frieden, der seit den Anfängen des Kalten Krieges herrscht, auf den Kopf stellen. Die Hilfe von Elon Musk bei diesem Unterfangen ist viel besorgniserregender und gefährlicher als alle Salute oder Kommentare, die er jemals abgeben könnte.