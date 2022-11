Das Pfizer-Model: Die Krankheit produzieren und dann das Heilmittel verkaufen

Die Impfungen von Pfizer können Herzmuskelentzündungen und Blutgerinnsel verursachen, und Pfizer hat Medikamente dagegen!

Vor der Covid-Manie war es allgemein üblich, den Behauptungen der großen Arzneimittelhersteller mit der nötigen Skepsis zu begegnen, vor allem bei Unternehmen, die bereits mehrere Milliarden Dollar für Betrügereien ausgegeben haben.

Am Dienstag veröffentlichte Pfizer seine neuesten Umsatzzahlen, wobei der Arzneimittelhersteller ein weiteres Quartal mit massiven Einnahmen und Gewinnen verzeichnete, die durch den Trichter der Steuerzahler gewährt wurden.

Der Arzneimittelhersteller wird das Jahr mit einem geschätzten Umsatz von 100 Mrd. USD abschließen, wobei etwa ein Drittel des von der Regierung zur Verfügung gestellten Geldes dem Nettoeinkommen entspricht. Ferner wird fast das gesamte Nettoeinkommen aus den experimentellen mRNA-Gentherapie-Spritzen und Paxlovid stammen, der oralen Covid-19-Pille, die für ihre „Paxlovid Rebound“-Nebenwirkungen bekannt ist.

Ein Wundermittel ist es nicht. Pfizer empfiehlt bereits die 5. und 6. Dosis seines einst als immunisierend angepriesenen „Impfstoffs“ – die mRNA-COVID-Spritze -, die derzeit nicht wirkt. Und jetzt schwenken sie auf das Abonnementmodell um.

In seinem Verkaufsgespräch mit den Aktionären machte Albert Bourla, CEO von Pfizer, deutlich, dass sein Unternehmen auf ein Abonnementmodell umsteigt, um die Einnahmen auch in den kommenden Jahren zu sichern. Wenn Pfizer die Gesundheit seiner Kunden am Herzen liegt, zeigt sich das auf seltsame Weise. So hat das Unternehmen unter anderem Sicherheitsbedenken völlig außer Acht gelassen, denn sein neuester Booster wurde bekanntermaßen nur an Mäusen getestet.

BRÆKING: BIDEN SAYS *FULLY VACCINATED* PEOPLE OVER AGE 5 NEED AN ANNUAL COVID SHOT.



“ONCE A YEAR… IT’S JUST LIKE THE FLU SHOT.” 🤡 pic.twitter.com/qXBcucrQ5H — Walker (@WalkerAmerica) October 25, 2022

Im Laufe der Jahre 2021 und 2022 wurden die fehlgeschlagenen mRNA-Experimente von Pfizer noch genauer unter die Lupe genommen. Vor allem werden diese Injektionen nun stark mit einem erhöhten Risiko für Blutgerinnsel und Herzmuskelentzündung in Verbindung gebracht.

Heute haben wir eine Analyse zu COVID-19-mRNA-Impfstoffen veröffentlicht, die die Öffentlichkeit kennen sollte. Diese Analyse zeigt ein erhöhtes Risiko für herzbedingte Todesfälle bei Männern zwischen 18 und 39 Jahren. FL wird die Wahrheit nicht verschweigen.

Today, we released an analysis on COVID-19 mRNA vaccines the public needs to be aware of. This analysis showed an increased risk of cardiac-related death among men 18-39. FL will not be silent on the truth.



Guidance: https://t.co/DcWZLoMU5E

Press Release: https://t.co/Y0r9yepi7F — Joseph A. Ladapo, MD, PhD (@FLSurgeonGen) October 7, 2022

Eine Myokarditis kann zu einer Schwächung des Herzens und zu einer sogenannten Kardiomyopathie führen.

Wenn Ihr Covid-19-Impfstoff eine Kardiomyopathie verursacht hat, hat Pfizer zum Glück ein Mittel dagegen!

Das Kardiomyopathie-Präparat Vyndaqel von Pfizer verzeichnete im letzten Quartal einen Umsatz von 602 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 29 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Warum kaufen so viel mehr Menschen dieses Medikament? Allein diese Frage sollte einige Augenbrauen aufwerfen.

Wie auch immer, haben Sie bei der 5. Auffris

chungsdosis ein böses Blutgerinnsel bekommen?

Nun, dann haben Sie noch einmal Glück gehabt!

Pfizer vertreibt Eliquis zur Behandlung von Blutgerinnseln!

Das blutgerinnungshemmende Medikament hat in diesem Quartal 1,46 Milliarden Dollar eingebracht, 15% mehr als im Vorjahr.

Pfizer ist das perfekte Beispiel für ein Unternehmen, das dank seiner Partnerschaft mit der US-Regierung nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden kann.

Natürlich gibt es keine Beweise dafür, dass Pfizer die Absicht hatte, seine Patienten mit seinen gescheiterten mRNA-„Impfstoffen“ krank zu machen. Es ist jedoch klar geworden, dass sich die Führungskräfte von Pfizer einfach nicht um die Gefahren ihrer gescheiterten Produkte scheren.

Sie wissen, dass sie für ihre eigenen Worte nicht haftbar gemacht werden können, ganz zu schweigen von den unzähligen Impfstoffverletzungen, die ihre Produkte verursacht haben.

Im Laufe der Covid-Manie ist deutlich geworden, dass Pfizer alles tun wird, um Geld zu verdienen, selbst wenn das bedeutet, Impfstoffverletzungen auszunutzen, um geschädigte Patienten zu Dauerkunden zu machen.

Pfizer interessiert sich nicht für Ihre Gesundheit. Sie interessieren sich nur für den Profit. Es ist an der Zeit, dass mehr Amerikaner zu dieser ernüchternden Realität erwachen.