Das Problem der Global Governance

Das ist zumindest ein Rückschlag für die Weltregierung.

Ein Gericht in Australien hat der regierungseigenen eSafety-Kommission mitgeteilt, dass Elon Musk recht hat: Ein Land kann nicht die ganze Welt zensieren. Das Unternehmen X, früher bekannt als Twitter, muss sich an nationales Recht halten, aber nicht an globales Recht.

Herr Musk scheint einen fast identischen Kampf in Brasilien gewonnen zu haben, wo ein Richter nicht nur einen nationalen, sondern einen globalen Takedown verlangte. X weigerte sich und gewann. Für den Moment.

Das wirft eine ernsthafte Frage auf: Wie groß ist die Bedrohung durch diese globalen Regierungsinstitutionen?

Seit Jahrhunderten träumen, verträumte, dumme und oft unheimliche Intellektuelle von einer Weltregierung. Wenn man reich und intelligent genug ist, scheint diese Idee eine ewige Versuchung zu sein. Auf der Liste der Befürworter finden sich Menschen, die ansonsten bemerkenswerte Beiträge geleistet haben: Albert Einstein, Isaac Asimov, Walter Cronkite, Buckminster Fuller und viele andere.

Oft wird der Traum nach großen Umwälzungen wie Krieg und Depression geboren. Oder nach einer Pandemie, wie wir sie gerade erlebt haben. Der Einsatz von “Desinformation” als grenzüberschreitender Testfall globaler Regierungsmacht zielt darauf ab, eine neue Strategie des Regierens überhaupt zu etablieren, eine, die nationale Kontrolle zugunsten globaler Kontrolle vernachlässigt.

Davon hat man schon immer geträumt. In der Geschichte wurde zum Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg auf Drängen von Präsident Woodrow Wilson der Völkerbund gegründet, ein Vorläufer der Vereinten Nationen. Beide wurden von den Intellektuellen als notwendige Bausteine für das angesehen, was sie eigentlich wollten, nämlich einen verbindlichen Weltstaat.

Das ist keine Verschwörungstheorie. Es ist das, was sie sagten und was sie wollten.

Der von der Liga inspirierte H.G. Wells war 1919 von dieser Idee so begeistert, dass er eine umfassende Neuinterpretation der Weltgeschichte vom neunten vorchristlichen Jahrhundert bis heute schrieb. Es trug den Titel “Der Umriss der Geschichte”.

Ziel des Buches war es, die populäre Whig-Theorie des vorigen Jahrhunderts zu widerlegen, die die Geschichte als eine Geschichte immer größerer Freiheit für den Einzelnen und weg von mächtigen Staaten sah. Wells erzählte die Geschichte von Stämmen, die sich in Nationen und dann in Regionen verwandelten, mit immer weniger Macht für das Volk und immer mehr Macht für Diktatoren und Planer. Genau das wollte er festhalten und verteidigen.

Es war ein riesiger Bestseller in einer Zeit, in der der Hunger nach Büchern unersättlich war, weil sie erschwinglich wurden und die Bevölkerung nach allgemeiner Bildung gierte. Die These seines Buches, in mancher Hinsicht von historischem Wert, war wirklich bizarr. Er stellte sich einen zukünftigen Weltstaat vor, der von einer winzigen Elite der klügsten Köpfe regiert wird, die alle Volkswirtschaften, Informationsflüsse, Migrationsmuster und Regierungssysteme planen und dabei nationale Ambitionen, freies Unternehmertum, Traditionen und Verfassungen unterdrücken.

Das war eine verrückte Sache und hat nicht wirklich stattgefunden. Aber die Bemühungen einer bestimmten Klasse von Intellektuellen haben nie aufgehört. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ähnliche Bestrebungen, von denen die UNO nur eine war. Das 1944 in Bretton Woods ausgehandelte Abkommen führte zur Gründung der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds (IWF), die zusammen mit einem neuen Weltwährungssystem die Grundlage für einen globalen Planungsapparat bilden sollten.

Auch das funktionierte nicht. IWF und Weltbank endeten als gut finanzierte Pfründe für die akademische Elite, aber nicht wirklich als finanzielle Basis für einen Weltstaat. Die UNO war für viele eine Enttäuschung. Die Bemühungen um ein globales Handelsmanagement trugen schließlich mit der Welthandelsorganisation Früchte, aber diese Maschinerie erwies sich als weitgehend zahnlos und war nicht in der Lage, die weitgehende Abkehr vom Freihandel zu stoppen, die in den vergangenen fünf Jahren stattgefunden hat. Heute hat kein Land mehr wirklich Angst vor dieser Organisation.

Die Einigung Europas wurde als liberaler Schritt zur Förderung der Handels- und Reisekooperation und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit gepriesen. Aber das war nur der Vorwand. In Wirklichkeit war die Europäische Union die Schaffung einer bösen Bürokratie in Brüssel, die sich über die Souveränität der Nationen hinwegsetzen und einen neuen Zentralstaat in Europa durchsetzen sollte, für den es in der Geschichte keinen Präzedenzfall gab. Es handelte sich um ein Experiment in regionaler Regierungsplanung.

Großbritannien war immer ein widerwilliges Mitglied, aber als sich seine schlimmsten Befürchtungen bewahrheiteten, stimmten die Briten für den Austritt. Das Ergebnis war der Brexit, eine politische Bewegung, die die Eliten auf der ganzen Welt in Panik versetzte. Sie sahen ihre jahrzehntelangen Pläne in Rauch aufgehen. Boris Johnson wurde Premierminister mit dem Auftrag, den Brexit zu vollziehen, aber seine Herrschaft wurde auf Schritt und Tritt durchkreuzt. Schließlich kam die COVID-19-Pandemie und brachte seine gesamte Amtszeit ins Wanken.

Eine Möglichkeit, die COVID-19-Pandemie zu verstehen, ist ein weiteres Experiment der Weltregierung, eine Möglichkeit für die Eliten, dem ganzen Planeten zu zeigen, dass sie globale Zusammenarbeit erreichen können, wenn sie es wollen.

In fast allen Ländern war die Reaktion in Bezug auf Timing und Protokoll gleich. Überall gab es soziale Distanzierung und Maskierung. Die Auflösung von Versammlungen, einschließlich Gottesdiensten, und idiotische Regelungen wie Einbahnstraßen im Lebensmittelhandel wurden überall durchgesetzt. Auch die Slogans (“Wir sitzen alle im selben Boot”) und die Schilder (Hände waschen, Abstand halten, Maske aufsetzen) waren die gleichen.

Es war extrem beängstigend, besonders wenn man bedenkt, dass alles auf einmal passierte, obwohl wir genau wussten, dass es große hemisphärische Unterschiede in der Verbreitung von Atemwegserregern gibt. Etwas kann in New York ein Problem sein, aber nicht in Sydney. Warum passierte das alles auf einmal? Die Botschaft schien zu sein: So machen wir das bei einer globalen Pandemie.

Was sie niemandem sagten, war, dass es sich nicht um “Maßnahmen des gesunden Menschenverstandes im Bereich der öffentlichen Gesundheit” handelte, sondern um ein Experiment, das in der Geschichte der Menschheit ohne Beispiel war. Nirgendwo war dieser ganze Schwachsinn jemals durchgeführt worden. Nur Verrückte hatten sie in der Vergangenheit empfohlen, aber die Verrückten hatten sich durchgesetzt. Dahinter steckte eine Botschaft: Wir sind die Regierung, und wir regieren die Welt, ohne Rücksicht auf den Unmut der Populisten.

Dann hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Zügel in die Hand genommen, um die Nationen der Welt dazu zu bringen, ihre Souveränität aufzugeben und sich bereit zu erklären, jederzeit dieselben Protokolle umzusetzen, wenn die WHO es verlangt. Sie haben diesen Vertrag oder diese Vereinbarung, für die sie weltweit Unterzeichner suchen. Zuerst schien alles in trockenen Tüchern zu sein. Aber mit der Katastrophe der COVID-19-Pandemie im Rückspiegel erwies es sich als nicht so einfach.

Die REPPARE-Gruppe hat sich das Abkommen und seine Änderungen genau angesehen und festgestellt, dass das Ganze auf falschen Voraussetzungen, verzerrtem Denken und finanzieller Verschwendung beruht. Regierungen auf der ganzen Welt lehnen nun das Angebot, ihre Kontrolle über die Nationen aufzugeben, kategorisch ab. Das Abkommen der Weltgesundheitsorganisation scheint in Schwierigkeiten zu sein. Es gibt sogar erste Bestrebungen, die WHO ganz zu verlassen, wie es Präsident Donald Trump bereits 2017 versucht hat.

Es besteht kein Zweifel, dass heute eine Weltregierung im Entstehen begriffen ist. Sie übt enormen Einfluss auf Medien, Technologie und den Betrieb des Internets aus. Sie kontrolliert globale Finanzströme und Vermögenspreise. Ihr Ziel ist es, die nationale Souveränität auf bloße Markennamen für ein und dieselbe Sache zu reduzieren und es unmöglich zu machen, dass der Wille der Wähler bei allen politischen Entscheidungen zum Tragen kommt. Sie besteht aus großen, gut finanzierten Eliten, die sich zwischen öffentlichem und privatem Sektor bewegen und über Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen agieren. Von demokratischen Prozessen ist sie völlig abgekoppelt.

“Auf dem Gebiet der internationalen Wirtschaftsbeziehungen könnte nichts Verheerenderes geschehen als die Verwirklichung solcher Pläne”, schrieb Ludwig von Mises 1944. “Sie würde die Nationen in zwei Gruppen spalten – in Ausbeuter und Ausgebeutete; in solche, die die Produktion beschränken und Monopolpreise verlangen, und solche, die gezwungen sind, Monopolpreise zu zahlen. Sie würde zu unlösbaren Interessenkonflikten führen und unweigerlich neue Kriege nach sich ziehen”.

Mit anderen Worten, wie jede Regierungsmaßnahme würde auch eine Weltregierung das Gegenteil von dem bewirken, was sie verspricht: nicht Frieden, sondern Krieg, nicht Wohlstand, sondern Armut, nicht Gesundheit, sondern Krankheit, nicht eine bessere, sondern eine schlechtere Umwelt. Sie wäre ein Gefängnis für die Welt und vollkommen undurchführbar. Die Völker der Welt müssen wachsam sein und sich dem widersetzen, wann immer sich die Gelegenheit dazu bietet.

Aus diesem Grund sollten wir uns jedes Mal freuen, wenn globale Regierungsauflagen wie Zensur einen Rückschlag erleiden. Die Regierung eines einzigen Landes verursacht schon genug Probleme. Eine Einheitsregierung, die alle Länder regiert, würde die Reste der Zivilisation zerstören.