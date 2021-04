Das pure, reine Böse

Mike Yeadon ist ein leise und ruhig sprechender Mikrobiologe und ehemaliger Vizepräsident der Allergy and Respiratory Research bei Pfizer. 32 Jahre lang arbeitete er für große pharmazeutische Firmen und er ist ein führender Experte für virale Atemwegsinfektionen. Er ist auch ein Mann mit einem Auftrag, und seine Mission ist es, so viele Menschen wie möglich über die elitären Strippenzieher zu informieren, die diese Pandemie als Vorwand benutzen, um ihre wahren Ziele zu verhüllen. Hier ist Yeadon in einem kürzlichen Interview:

„Wenn man einen bedeutenden Teil der Welt entvölkern wollte, und das auf eine Art und Weise, die nicht die Zerstörung der Umwelt mit Atomwaffen oder die Vergiftung aller mit Anthrax oder so etwas erfordern würde. Und wenn man eine plausible Bestreitbarkeit wollte, während man eine mehrjährige Infektionskrankheitskrise hat; ich glaube nicht, dass man mit einem besseren Arbeitsplan aufwarten könnte, als dem, was vor mir zu liegen scheint. Ich kann nicht sagen, dass es das ist, was sie tun werden. Aber ich kann mir keine gutartige Erklärung vorstellen, warum sie es tun.“ („Interview mit Dr. Mike Yeadon“, The Delingpole Podcast; Minute 44: 25, https://delingpole.podbean.com/e/dr-mike-yeadon-1617215402/ )

„Entvölkerung“? Wer hat irgendwas von Entvölkerung gesagt? Ist das nicht etwas weit hergeholt, wenn man von einer Massenimpfungs- Kampagne zu Mutmaßungen über eine Verschwörung zur „Entvölkerung eines bedeutenden Teils der Welt“ kommt?

In der Tat, das ist es. Aber Yeadon hat in der Sache ausgiebig geforscht und liefert überzeugende Beweise