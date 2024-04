Das Schweizer Militär hat schon immer gelogen

Letzte Woche hat die Schweiz den Beitritt zur «European Sky Shield Initiative» beschlossen, zu einem Vertrag zur Verteidigung des europäischen Luftraumes. Aber die Kontakte des Schweizer Verteidigungsministeriums zur NATO sind wohl eh schon viel enger, als man wissen darf. Und die Doppelmoral der Schweizer Regierung wird immer deutlicher.

1988 – es war in meinem 8. und letzten Jahr als Chefredakteur der damals größten Zeitung der Zentralschweiz «Luzerner Neuste Nachrichten» LNN – rief mich eines Tages völlig unerwartet der deutsche Inhaber eines in der Zentralschweiz domizilierten Unternehmens an und meldete mir, er werde in zwei Tagen mit seinem privaten Flugzeug den bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauss von München in die Schweiz fliegen, wo dieser einen Besuch beim Militär auf dem Programm habe. Ob ich interessiert wäre, mitzufliegen? «Sehr interessant», sagte ich, und