Das sind die Lügen hinter dem im Labor gezüchteten Fleischimitat

Die GVO-Industrie – die von der Technologie- und Chemieindustrie finanziert, gestützt und verteidigt wird – versucht nun, Rindfleisch, Geflügel, Milchprodukte und Fisch durch synthetische Biologie, kultiviertes Fleisch, Präzisionsfermentierung, zellbasierte und gentechnisch veränderte Lebensmittel zu ersetzen

Die Umstellung auf kultiviertes Fleisch, das aus in einer Petrischale gezüchteten Tierzellen hergestellt wird, ist ein großes Ziel der globalen Lebensmittelindustrie. Ziel ist es, die Bevölkerung zu kontrollieren, indem man sie von privaten Unternehmen abhängig macht, die die Lebensmittelversorgung kontrollieren.

Das vom Wellcome Trust mitbegründete EAT Forum hat die sogenannte „Planetary Health Diet“ entwickelt, die auf die gesamte Weltbevölkerung angewendet werden soll. Sie sieht vor, den Verzehr von Fleisch und Milchprodukten um bis zu 90 % zu reduzieren und größtenteils durch Lebensmittel zu ersetzen, die im Labor hergestellt wurden, sowie durch Getreide und Öl

Kultiviertes Fleisch (Fleisch auf Zellbasis) wird aus tierischen Gewebezellen hergestellt, die in fötalem Rinderserum (FBS) aus dem Blut von Rinderföten gezüchtet werden. Für die Herstellung von kultiviertem Rindfleisch werden also sowohl Kühe als auch ungeborene Kälber geschlachtet, denen bei lebendigem Leib das Blut abgezapft wird.

Pflanzliche Fleischalternativen enthalten keine tierischen Fette, sondern nur industrielle Samenöle, die mit Linolsäure (LA) angereichert sind. Der übermäßige Verzehr von Linolsäure in der modernen Ernährung ist bereits eine der Hauptursachen für chronische Krankheiten, und pflanzliche Fleischersatzprodukte werden die Situation nur noch verschlimmern.

Wie Organic Insider berichtet, versucht die GVO-Industrie – die von der Technologie- und Chemieindustrie finanziert, gestützt und verteidigt wird – nun, tierische Produkte wie Rindfleisch, Geflügel, Milchprodukte und Fisch durch synthetische Biologie, kultiviertes Fleisch, Präzisionsfermentierung, zellbasierte und gentechnisch veränderte Lebensmittel zu ersetzen.

Unternehmen, die an der Herstellung dieser Art von gefälschten Lebensmitteln beteiligt sind, haben sogar an der diesjährigen Natural Products Expo West teilgenommen, die bisher ausschließlich Unternehmen aus der Natur- und Biobranche vorbehalten war. Alan Lewis, Vice President of Advocacy bei Natural Grocers, kommentierte die Präsenz von Lebensmitteltechnologieunternehmen auf der Expo 2022:

Es scheint, dass wir trotz aller Klugheit und aller Erfahrung in der Gemeinschaft der Naturprodukte nicht verstanden haben, dass wir Ziel einer koordinierten globalen Kampagne sind, die die Einführung von synthetischen Produkten in natürlichen Kanälen erzwingen soll. Die Kampagne ist die Ausgeburt der berüchtigten GVO-Lobby, die nun ermutigt und von Technologiemogulen unterstützt wird.

The Great Reset in Aktion

Auf der Expo wurde sogar ein Ernährungsziel des Great Reset ausgerufen. In seinem Hauptvortrag erklärte Nick McCoy von Whipstitch Capital: „Die einzige Möglichkeit, wie wir die Nachfrage auf dem Planeten decken können, ist kultiviertes Fleisch“. Das ist eine glatte Lüge, aber eine, die den Befürwortern von The Great Reset gut in den Kram passt. Zu den Hauptargumenten für synthetisches Fleisch gehören:

Nachhaltigkeit – Die Viehzucht ist nicht nachhaltig, da sie große Mengen an Land benötigt. Synthetisches Fleisch kann mit einem geringen Flächenbedarf hergestellt werden, und es kann viel schneller produziert werden, um mit dem wachsenden Nahrungsmittelbedarf Schritt zu halten.

Bekämpfung des Klimawandels – Es ist umweltfreundlicher als die Viehzucht, die eine Quelle für Methangas ist.

Tierschutz – Es ist human, da keine Tiere für die menschliche Ernährung getötet werden.

Diese Argumente sind jedoch alle nachweislich falsch und nichts weiter als ein fadenscheiniger Deckmantel, um die Wahrheit zu verschleiern, nämlich dass es bei der Umstellung auf patentierte Lebensmittel nur darum geht, durch Abhängigkeit Bevölkerungskontrolle zu schaffen.

Das vom Wellcome Trust mitbegründete EAT Forum hat die sogenannte „Planetary Health Diet“ entwickelt, die auf die gesamte Weltbevölkerung angewendet werden soll. Sie sieht vor, den Verzehr von Fleisch und Milchprodukten um bis zu 90 % zu reduzieren und weitgehend durch im Labor hergestellte Lebensmittel sowie durch Getreide und Öl zu ersetzen.

Ihre größte Initiative heißt FReSH, die darauf abzielt, das Lebensmittelsystem zu verändern, indem sie mit Biotech- und Fake-Fleisch-Unternehmen zusammenarbeitet, um ganze Lebensmittel durch im Labor hergestellte Alternativen zu ersetzen. Sobald die Tech-Giganten die Kontrolle über Fleisch, Milchprodukte, Getreide und Öle haben, werden sie diejenigen sein, die von der Lebensmittelversorgung profitieren und diese kontrollieren, und die privaten Unternehmen, die die Lebensmittelversorgung kontrollieren, werden letztendlich auch Länder und ganze Bevölkerungen kontrollieren.

Die Biotechnologie wird letztendlich Landwirte und Viehzüchter aus der Gleichung verdrängen und damit jede Hoffnung auf Ernährungssicherheit zunichte machen. Bei der Arbeit, die im Namen der Nachhaltigkeit und der Rettung des Planeten geleistet wird, geht es also in Wirklichkeit darum, die Kontrolle über die Bevölkerungen auf private Unternehmen zu übertragen.

Diese Konzerne wiederum werden von derselben globalistischen Kabale finanziert und/oder gehören ihr, die versucht, alles andere in der Gesellschaft „umzustellen“. Und genau wie der ganze Rest der „The Great Reset“-Agenda sind auch die geplanten Veränderungen in der Nahrungsmittelversorgung zum Nachteil der Weltbevölkerung. Sie werden zu einem niedrigeren Gesundheitsniveau, mehr chronischen Krankheiten und letztlich zu einer geringeren Lebenserwartung führen.

Synthetische Biologie ist GVO-Junkfood auf Steroiden

Wie Dr. Michael Hansen, leitender Wissenschaftler bei Consumer Reports, feststellt, sind Fleisch- und Milchalternativen eigentlich nur Junk Food und GVO auf Steroiden. Die Abkehr von echten tierischen Lebensmitteln hin zu künstlichen Alternativen kann nichts Gutes bringen:

Die Unternehmen nennen diese Dinge ’synthetische Biologie‘ und ‚Fermentierungstechnologie‘, aber diese Lebensmittel sind alle nur GVOs. Sie verwenden Begriffe, die die Menschen nicht verstehen, damit sie nicht erkennen, dass es sich um GVO-Zutaten handelt. Oft handelt es sich um stark verarbeitete Lebensmittel, die laut einer Studie des National Institute of Health mit einer erhöhten Kalorienaufnahme und Gewichtszunahme in Verbindung gebracht werden.

Auch wenn diese Unternehmen als Tech-Start-ups wahrgenommen werden, sind die von ihnen hergestellten Produkte so konzipiert, dass sie in ein industrielles Lebensmittelsystem passen, und die Gesellschaft wendet sich eindeutig gegen diesen Trend und für ein agrarökologisches Lebensmittelsystem. Darüber hinaus führen sie neuartige, gentechnisch veränderte Proteine in die Lebensmittelversorgung ein, die unbekannte potenzielle Auswirkungen auf das menschliche Mikrobiom und die Umwelt haben werden, und diese Unternehmen bestätigen sich selbst den GRAS-Status bei der FDA, ein freiwilliges Verfahren, das unglaublich problematisch ist und dem Schutz des Verbrauchers sehr, sehr wenig gerecht wird.

Kultiviertes Fleisch schont das Leben der Tiere nicht

Kultiviertes Fleisch oder Fleisch auf Zellbasis wird aus tierischen Gewebezellen hergestellt, die dann zu größeren Platten gezüchtet werden. Eines der wichtigsten Verkaufsargumente ist, dass Sie Ihr Rindfleisch essen können, ohne einem Tier zu schaden.

Was die PR jedoch verschweigt, ist, dass eine wichtige Zutat für das Wachstum der Zellen fötales Rinderserum (FBS) ist, das aus dem Blut von Rinderföten gewonnen wird. FBS wird verwendet, weil es ein universelles Wachstumsmedium ist (was bedeutet, dass jede Zelle darin wachsen kann, während andere Medien zellspezifisch sind) und Wachstumsfaktoren enthält, die den Zelltod verhindern. Im Jahr 2017 beschrieb das Slate Magazine den grausamen Prozess der FBS-Gewinnung:

Wenn eine Kuh, die zur Schlachtung kommt, trächtig ist, wird sie geschlachtet und entblutet, und dann wird der Fötus seiner Mutter entnommen und in einen Raum zur Blutentnahme gebracht. Dem Fötus, der während des folgenden Prozesses am Leben bleibt, um die Qualität des Blutes zu gewährleisten, wird eine Nadel ins Herz gestochen. Das Blut wird dann abgelassen, bis der Fötus stirbt, was in der Regel etwa fünf Minuten dauert. Dieses Blut wird dann raffiniert, und der daraus gewonnene Extrakt ist FBS.

Das ist falsche Werbung in Reinkultur. Der Verzehr von kultiviertem Fleisch bedeutet nicht nur, dass man ein Tier isst, das am Ende seines Lebens getötet wurde, sondern auch, dass man Lebensmittel isst, die von einem Tier stammen, das geopfert wurde, bevor es überhaupt geboren wurde. Das ist eine ziemlich bizarre Art, den Tierschutz zu fördern, wenn Sie mich fragen.

Tatsache ist, dass für die Herstellung von kultiviertem Rindfleisch sowohl Kühe als auch Kälberföten benötigt werden. Laut Christiana Musk, der Gründerin von Flourish*ink, handelt es sich bei kultiviertem Fleisch um „Fleisch ohne Schlachtung“. Aber das ist eindeutig eine Lüge, denn es handelt sich um Fleisch, für das Babykälber geschlachtet werden.

Nur weil man das Fleisch dieses Kalbs nicht isst, heißt das nicht, dass es nicht gestorben ist, damit man Fleisch essen kann. Schlimmer noch, das Fleisch dieses Kalbs wurde weggeworfen und sein Leben geopfert, nur um es ausbluten zu lassen, was ich als weitaus barbarischer und unmenschlicher empfinde als das Schlachten und Essen einer ausgewachsenen Kuh.

Abgesehen von allgemeinen ethischen Erwägungen entspricht gezüchtetes Rindfleisch nicht den Anforderungen an Vegetarier, und man könnte auch religiöse Einwände vorbringen. Juden und Christen ist es beispielsweise – biblisch gesprochen – verboten, das Blut eines Tieres zu verzehren, und in kultiviertem Fleisch ist Blut eine wichtige Zutat.

Beyond Meat sieht sich mit Sammelklage wegen falscher Behauptungen konfrontiert

Derzeit ist Singapur das einzige Land, das kultiviertes Fleisch für den kommerziellen Verkauf zugelassen hat, aber bisher ist es ein Verlustgeschäft. Wie die Daily Mail berichtet, wird FSB für 1.000 Dollar pro Liter verkauft, so dass kultiviertes Fleisch für 200.000 Dollar pro Pfund verkauft werden müsste, um kostendeckend zu sein.

In den USA und anderswo hat eine andere Art von Rindfleischalternative, die in der Herstellung kein Vermögen kostet, den Markt im Sturm erobert, nämlich Fleischersatzprodukte auf pflanzlicher Basis wie Impossible Burger und Beyond Meat. Ich habe bereits früher auf die starke Verarbeitung und die fragwürdigen Inhaltsstoffe hingewiesen, die in diesen Produkten enthalten sind.

Beyond Meat – zu dessen Hauptzutaten Erbsenprotein, Rapsöl und Reisprotein gehören – sieht sich nun mit einer Sammelklage konfrontiert, in der dem Unternehmen vorgeworfen wird, den Proteingehalt und/oder die Qualität sowie den allgemeinen Ernährungsnutzen von neun verschiedenen Produkten falsch angegeben zu haben. Wie von ClassAction.org berichtet:

Laut der vorgeschlagenen Sammelklage sind eine Reihe von Behauptungen des Unternehmens in Bezug auf Proteine und Nährwerte „falsch und irreführend“. In der 46-seitigen Klageschrift aus Illinois wird insbesondere behauptet, dass der pflanzliche Fleischersatzhersteller den Proteingehalt und die Proteinqualität seiner Produkte „falsch berechnet und überbewertet“.

In der Klage wird auch behauptet, dass Beyond Meat den Verbrauchern vorgaukelt, dass seine Produkte den gleichen Nährwert haben wie herkömmliche Fleischprodukte … In der Klage wird behauptet, dass die von den sechs Klägern durchgeführten branchenüblichen Tests ergeben haben, dass viele Beyond Meat-Produkte weniger Proteine enthalten als auf den jeweiligen Produktetiketten angegeben … Schlimmer noch, so die Klage, der prozentuale Tageswert an Eiweiß in jedem der Artikel ist „ein kleiner Bruchteil“ dessen, was Beyond Meat angibt …

Zum Beispiel enthält das Beyond Beef Plant-Based Ground 16oz Patties der Beklagten, das mit „20 g pro Portion“ und „40 % DV“ für Protein angegeben ist, nach Stickstofftests tatsächlich 19 g pro Portion und 7 % DV für Protein. Dies bedeutet eine Unterschreitung des Proteingehalts um 5 % und eine Unterschreitung des %DV für Protein um 33 %.

Vorsicht vor ungesunden Fetten

Abgesehen davon, dass Beyond Meat nicht so viel Eiweiß enthält, wie Sie glauben, ist das Fett, das es enthält, weitaus bedenklicher: Rapsöl. In diesen pflanzlichen Fleischersatzprodukten ist kein tierisches Fett enthalten. Stattdessen erhalten Sie industrielles Saatöl, das schlechteste Fett überhaupt.

Hohe Mengen davon können schwerwiegende Probleme verursachen, da es wie ein Stoffwechselgift wirkt, das bis zu sieben Jahre lang in den Zellen verbleibt. Ich bin davon überzeugt, dass ein Übermaß an LA in der modernen Ernährung eine der Hauptursachen für alle chronischen Krankheiten ist.

Um es klar zu sagen: LA ist das einzige Fett, das Sie in Ihrer Ernährung unbedingt minimieren sollten. Alles, was über 10 Gramm pro Tag liegt, ist wahrscheinlich gesundheitsschädlich. Weitere Informationen über die schädlichen Mechanismen von Linolsäure finden Sie unter „Wie Linolsäure Ihre Gesundheit ruiniert“. Meiner Meinung nach ist es eine der schlechtesten Ideen in der Geschichte der Menschheit, echte tierische Lebensmittel durch gefälschte Ersatzprodukte zu ersetzen, unabhängig davon, wie sie hergestellt werden.

Ganz einfach: Es gibt keine Vorteile – weder für die Umwelt noch für die menschliche Ernährung oder den Tierschutz – nur Gefahren und falsche Behauptungen. Wenn Sie also Wert auf Ihre Gesundheit legen, tun Sie gut daran, sich von Ersatzprodukten für tierische Lebensmittel fernzuhalten, egal ob es sich um Rindfleisch, Geflügel, Fisch oder Milchprodukte handelt.

