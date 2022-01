Das spektakuläre Scheitern der Covid-Impfungen

Mercola.com

Britische Daten zeigen, dass die COVID-Impfungen ein katastrophaler Misserfolg sind, da die COVID-Infektionsraten in Großbritannien bei den „Vollgeimpften“ in allen Erwachsenenjahrgängen höher sind

Auch die Infektionsraten steigen bei den vollständig Geimpften schneller an als bei den ungeimpften Kohorten aller Altersgruppen. Alles in allem beweisen diese Daten, dass Impfpässe und Impfvorschriften völlig sinnlos sind.

Die Daten aus Schottland zeigen noch mehr vom Gleichen. Doppelt geimpfte Schotten werden mit größerer Wahrscheinlichkeit wegen COVID ins Krankenhaus eingeliefert als ungeimpfte. Seitdem sich Omikron durchgesetzt hat, sind die COVID-Fallzahlen auch bei den Ungeimpften niedriger als bei den einfach, doppelt und sogar dreifach Geimpften.

Auf internationaler Ebene versuchen die Journalisten nun, von den Fällen, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen abzulenken, indem sie darauf hinweisen, wie unzuverlässig diese Daten sind. Was sie nicht zugeben, ist, dass „gefährliche Fehlinformanten“ bereits seit zwei Jahren auf diese Probleme hinweisen

Omikron reißt riesige Löcher in das Pandemie-Narrativ, da die Pandemie vor allem die Geimpften betrifft, was beweist, dass Impfvorschriften und Impfpässe irrational und nutzlos sind.

An diesem Punkt gibt es einfach keine Frage. Die COVID-Impfungen sind in jeder Hinsicht ein Misserfolg. Immer wieder zeigen Datenanalysen aus der ganzen Welt eine negative Korrelation zwischen „Impfraten“ und der Verschlechterung von Infektionsraten und anderen Gesundheitstrends.

Es gibt keinen Grund für Impfpässe und Impfverpflichtungen

Zu den neuesten Datensätzen, die dies zeigen, gehören offizielle Statistiken der britischen Regierung. Ihr Nationaler Grippe- und COVID-19-Überwachungsbericht: 13. Januar 2022 (Woche 2) zeigt, dass die COVID-Infektionsraten im Vereinigten Königreich bei den „vollständig Geimpften“ in allen Erwachsenenkohorten höher sind.

Auch die Wachstumsraten der Infektionen steigen bei den vollständig Geimpften schneller als bei den ungeimpften Kohorten aller Altersgruppen. Alles in allem beweisen diese Daten, dass Impfpässe und -verpflichtungen völlig sinnlos sind und nichts weiter als ein Zwangsmittel darstellen. Sie verringern in keiner Weise die Infektionsraten, Krankenhausaufenthalte oder Todesfälle durch COVID.

Unabhängig davon, wie viele Impfungen eine Person erhalten hat, infiziert sie sich immer noch und überträgt die Krankheit. Außerdem wissen wir, dass die Geimpften regelrechte Inkubatoren für mutierende Stämme sind. Alles an dieser Massenimpfkampagne ist schädlich für die öffentliche Gesundheit.

Weitaus höhere Infektionsraten unter den Geimpften

Anhand von Daten der britischen Regierung hat ein Twitter-Nutzer namens Don Wolt eine Reihe hilfreicher Grafiken erstellt, die er am 16. Januar 2022 veröffentlichte. Die folgende Grafik zeigt die Unterschiede bei den Infektionsraten nach Alter und Impfstatus und ist wirklich aufschlussreich.

UK HSA data shows infection rate growth correlates with vaccination rate for age cohorts >50. The more highly vaxxed an age cohort is – whether fully vaxxed or boosted – the faster the infection rate growth. Infectn rate growth in the unvaxxed is fairly consistent across cohorts. pic.twitter.com/40l01thdtS — Don Wolt (@tlowdon) January 16, 2022

Mit Ausnahme der Altersgruppe der über 80-Jährigen weisen die vollständig Geimpften deutlich höhere COVID-Infektionsraten auf, was den Mythos, wir befänden uns in einer „Pandemie der Ungeimpften“, völlig entkräftet. Das ist ganz klar nicht der Fall.

… die Fallzahlen sind bei ungeimpften Personen niedriger als bei einfach, doppelt oder sogar dreifach Geimpften, seit Omikron die vorherrschende Variante in Schottland ist. ~ The Herald

(Wolt stellt klar, dass jeder Balken in diesem Diagramm vier Wochen an Daten repräsentiert, die aus aufeinanderfolgenden wöchentlichen HSA-Berichten in Großbritannien stammen, und das Diagramm zeigt die Infektionsraten – d. h. die Anzahl der Infektionen pro 100.000 Menschen – nicht die absoluten Zahlen. „Impf 2-dosen“ schließt auch diejenigen ein, die eine dritte Auffrischung erhalten haben).

Schnellerer Anstieg der Infektionsraten bei vollständig Geimpften

In einem weiteren Diagramm ist deutlich zu sehen, dass die Infektionsraten in den vollständig geimpften Jahrgängen ebenfalls schneller ansteigen als in den ungeimpften – und dies ist nicht auf höhere Impfraten zurückzuführen.

Hier hat Wolt das Wachstum der Infektionsrate für jede Alterskohorte ermittelt, indem er die Daten der Woche 1 mit denen der Woche 2 im Überwachungsbericht verglichen hat. Wie Sie an den orangefarbenen Balken erkennen können, ist die Wachstumsrate der Infektionen bei den Ungeimpften über die Altersgruppen hinweg relativ flach, während die Wachstumsrate der Infektionen bei den vollständig Geimpften mit dem Alter tendenziell weiter ansteigt.

Wie Wolt feststellt, ist dieser Anstieg der Infektionsrate nicht auf eine Zunahme der Zahl der Personen zurückzuführen, die eine zweite oder dritte Impfung erhalten. Die Daten zeigen, dass die Infektionswachstumsrate (d. h. die Steigerungsrate von einer Woche zur nächsten) umso höher ist, je höher die Impfrate einer Alterskohorte ist.

Das Sterberisiko ist in den Altersgruppen unter 50 Jahren extrem niedrig

Aus dem britischen COVID-Überwachungsbericht vom 13. Januar 2022 geht hervor, dass die COVID-Impfung bei Personen ab 50 Jahren offenbar die Hospitalisierungs- und Sterberaten senkt.

Bei allen Personen unter 50 Jahren, die positiv auf eine SARS-CoV-2-Infektion getestet werden, ist das Risiko einer Krankenhauseinweisung oder eines Todesfalls jedoch nach wie vor außerordentlich gering, unabhängig vom Impfstatus. Bei Personen unter 30 Jahren ist das Risiko, wegen COVID ins Krankenhaus eingeliefert zu werden oder daran zu sterben, „praktisch gleich Null“, stellt Wolt fest, was wiederum „eine Impfpflicht völlig ungerechtfertigt macht“.

Als Antwort auf Kritiker, die darauf hinweisen, dass der Bericht davor warnt, die Rohdaten zur Einschätzung der Wirksamkeit von Impfstoffen zu verwenden, weist Wolt darauf hin, dass seine Grafiken nicht dazu gedacht sind, die Wirksamkeit von Impfstoffen an sich zu veranschaulichen. Sie zeigen lediglich die Entwicklung der Raten zwischen „Geimpften“ und Ungeimpften, und diese Trends entkräften eindeutig jede vermeintliche Notwendigkeit von Impfvorschriften. Die Daten aus Schottland zeigen das Gleiche. Wie The Herald am 13. Januar 2022 berichtete:

Doppelt geimpfte Schotten werden jetzt häufiger mit COVID ins Krankenhaus eingeliefert als ungeimpfte, da immer mehr ältere Menschen aufgrund der nachlassenden Immunität erkranken. Dies geschieht vor dem Hintergrund „merkwürdiger“ Daten, die zeigen, dass die Fallzahlen bei ungeimpften Personen niedriger sind als bei einfach, doppelt oder sogar dreifach Geimpften, seit Omicron die vorherrschende Variante in Schottland geworden ist.

Omikron zwingt die Medien, ihre Berichterstattung zu überdenken

Bei der COVID-Pandemie ging es vor allem um Social Engineering, was natürlich nicht ohne die volle Komplizenschaft der Mainstream-Medien möglich ist. Auf Umwegen räumt ein AP-News-Artikel vom 12. Januar 2022 diese Rolle ein:

Seit zwei Jahren sind die Zahl der Coronavirus-Fälle und die Zahl der Krankenhausaufenthalte weit verbreitete Barometer für den Vormarsch der Pandemie in der Welt. Aber die Omikron-Fälle bringt die üblichen Statistiken durcheinander und zwingt die Nachrichtenorganisationen dazu, die Art und Weise, wie sie über solche Zahlen berichten, zu überdenken. Es ist einfach eine „Datenkatastrophe“, sagt Katherine Wu, die für das Magazin The Atlantic über COVID-19 berichtet. Die Zahl der gezählten Fälle stieg über die Feiertage sprunghaft an, eine erwartete Entwicklung angesichts des Auftauchens einer Variante, die übertragbarer ist als ihre Vorgänger.

Diese Zahlen spiegeln jedoch nur wider, was von den Gesundheitsbehörden gemeldet wird. Sie umfassen nicht die meisten Menschen, die sich zu Hause selbst testen oder sich infizieren, ohne es zu wissen. Auch Feiertage und Wochenenden führen zu Verzögerungen bei den gemeldeten Fällen. Könnte man all diese Zahlen zusammenzählen – was nicht möglich ist -, wäre die Zahl der Fälle wahrscheinlich wesentlich höher. Aus diesem Grund hat die Associated Press ihre Redakteure und Reporter kürzlich angewiesen, die Zahl der Fälle nicht zu betonen … Viele Nachrichtenorganisationen debattieren darüber, wie sie während der Omikronwelle am besten mit Statistiken umgehen sollen …

Krankenhausaufenthalte und Sterberaten werden von einigen als zuverlässigeres Bild der aktuellen Auswirkungen von COVID-19 auf die Gesellschaft angesehen. Doch selbst die Nützlichkeit dieser Zahlen ist in den letzten Tagen infrage gestellt worden. In vielen Fällen handelt es sich bei den Krankenhauseinweisungen um Zufälle: Es gibt Menschen, die aus anderen Gründen eingeliefert werden und überrascht sind, dass sie positiv auf COVID getestet wurden.

Wechsel des Narrativs zur Vertuschung von Versäumnissen

Für diejenigen, die die Zensur und die irreführende Berichterstattung der letzten zwei Jahre „wach“ mitbekommen haben, ist dieser Versuch, das Narrativ in eine neue Richtung zu lenken, einfach lächerlich.

Wie konnte der AP nur entgehen, dass es sich von Anfang an um eine Datenkatastrophe handelte? Und zwar absichtlich? Die Fallzahlen waren schon immer unzuverlässig, da der PCR-Test keine aktive Infektion diagnostizieren kann, und überhöhte Zyklusschwellen garantierten eine lächerliche Anzahl falsch positiver Ergebnisse.

Die Daten über COVID-Krankenhausaufenthalte waren immer unzuverlässig, da jeder, der positiv auf COVID getestet wurde, als COVID-Krankenhausaufenthalt gezählt wurde, unabhängig davon, ob er Symptome aufwies oder nicht. In dieser Hinsicht hat sich nichts geändert.

Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass die Medien dies jetzt zugeben – natürlich unter dem Vorwand, dass dies eine brandneue Entwicklung sei. Dasselbe gilt für die COVID-Todeszahlen. Auch hier wurden von Anfang an viel zu hohe Zahlen genannt, weil man sich auf fehlerhafte PCR-Tests verlassen hat.

Die Medien behaupten nun, von „unzuverlässigen“ Daten wie Fallzahlen, Krankenhausaufenthalten und sogar Todesfällen abzurücken, und zwar aus all den Gründen, auf die wir in den letzten zwei Jahren hingewiesen haben. Für diejenigen, die die ganze Zeit aufgepasst haben, ist dies eindeutig ein Versuch, die Darstellung zu ändern, ohne jegliche Glaubwürdigkeit zu verlieren (was meiner Meinung nach zu diesem Zeitpunkt nahezu unmöglich ist).

Tatsache ist, dass Omikron die Löcher in der Erzählung so sehr vergrößert, dass alles zusammenbricht. Die Argumente für Impfpässe und Impfverpflichtungen bei der Arbeit, in der Schule und bei gesellschaftlichen Anlässen sind nicht mehr stichhaltig, denn je höher die Impfquote, desto höher die Infektionsrate.

Zu diesem Zweck kündigte der britische Premierminister Boris Johnson am 19. Januar 2022 an, dass er alle verbleibenden COVID-Beschränkungen in England aufheben werde, einschließlich der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und Schulen sowie der Impfpasspflicht bei öffentlichen Veranstaltungen.

Das ist das genaue Gegenteil von dem, was die Technokraten brauchen, um Pässe und Auflagen zu rechtfertigen. Um diesen Trend, der die Geschichte zerstört, so gut wie möglich zu verbergen, „erklären“ die Medien jetzt, warum sie nicht mehr über Fallzahlen oder sogar Krankenhausaufenthalte oder Todesraten sprechen werden.

Würden sie das tun, müssten sie zugeben, dass die Pandemiebekämpfung zu einer immer größer werdenden Katastrophe führt. Seien Sie also nicht überrascht, wenn Faktenprüfer anfangen, Statistiken zu entlarven, die beweisen, dass die Impfungen ein katastrophaler Misserfolg sind, indem sie sagen, dass die Daten zu Fällen, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen einfach zu unzuverlässig sind, um sie weiter zu verwenden.

Auch die neue Erzählung ergibt keinen Sinn

Laut AP News werden in der neuen Darstellung Dinge wie die Überlastung der Krankenhäuser und der allgemeine Personalmangel hervorgehoben.

Das Problem ist, dass auch dies kein wahrheitsgetreues Bild der Auswirkungen von COVID zeichnet, denn die Krankenhäuser haben aufgrund des Patientenmangels Personal entlassen (viele haben aus Angst vor COVID auf Routinebehandlungen verzichtet), sie haben Personal entlassen, weil es sich nicht impfen ließ, anderes Personal hat angesichts der Impfpflicht einfach gekündigt, und die Krankenhäuser haben aufgrund dieser Personalkürzungen ganze Abteilungen geschlossen.

Wenn die Patienten zurückkehren, könnten sie natürlich schnell mehr Patienten haben, als sie derzeit aufnehmen können. Was kann man sonst noch erwarten, wenn Krankenhäuser absichtlich derartige Kürzungen vornehmen?

Der allgemeine Personalmangel in anderen Branchen ist ein ebenso unzulänglicher Gradmesser für die Auswirkungen der COVID. Viele erhalten noch staatliche Unterstützung und wollen daher nicht wieder in den Beruf einsteigen. Andere werden aufgrund von Impfvorschriften aus dem Beruf gedrängt.

Wieder andere sind aufgrund von Verletzungen durch COVID-Impfungen zu krank, um zu arbeiten. Wie vor kurzem von OneAmerica, einer nationalen Lebensversicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit mit Sitz in Indianapolis, berichtet wurde, ist nicht nur die Zahl der Todesfälle unter den Amerikanern im erwerbsfähigen Alter um 40 % gestiegen (und sie sterben nicht an COVID), sondern auch die Zahl der Anträge auf Kurzzeit- und Langzeitinvalidität hat im dritten Quartal 2021 im Vergleich zurzeit vor der Pandemie deutlich zugenommen.

Amerikaner im erwerbsfähigen Alter werden zu krank, um zu arbeiten, und sterben in einem noch nie dagewesenen Ausmaß, und das liegt nicht an einer COVID-Infektion.

Wir haben versagt, geben die dänischen Medien zu

Derselbe Versuch, das Narrativ zu ändern, ist auch in anderen Ländern zu beobachten. Die dänischen Medien haben kürzlich zugegeben, dass sie die Öffentlichkeit im Stich gelassen haben, weil sie fast hypnotisch mit den täglichen Corona-Zählungen beschäftigt waren. „Wir, die Presse, müssen … unsere eigenen Anstrengungen aufrechnen“, schreibt der dänische Journalist Brian Weichardt, „und wir haben versagt.“

Weichardt räumt ein, dass Journalisten es versäumt haben, die Behörden um klare Antworten zu bitten, „was es konkret bedeutet, dass Menschen mit Corona und nicht wegen Corona ins Krankenhaus eingeliefert werden.“ Er räumt auch ein, dass dies „einen Unterschied macht“. Dies ist wiederum genau das, was viele von uns in den letzten zwei Jahren gesagt haben, und alles, was wir für die Mühe bekommen haben, war ein Etikett für inländische Terroristen.

Weichardt versucht in diesem Beitrag, die Schuld von den Journalisten auf die Behörden selbst zu schieben. Seiner Meinung nach sind sie schuld. „Die Botschaften der Behörden und Politiker an die Menschen in dieser historischen Krise lassen viel zu wünschen übrig“, schreibt er und ignoriert dabei die Tatsache, dass es die erste Pflicht eines Journalisten ist, tatsächlich zu recherchieren, zu überprüfen und zu hinterfragen und nicht einfach als zweibeiniger Papagei zu agieren.

Seit zwei Jahren wird jede abweichende Meinung als gefährliche Fehlinformation abgestempelt, selbst wenn sie völlig korrekt ist, weil die Propaganda so funktioniert. Die Tatsache, dass die Pressevertreter jetzt einen Rückzieher machen, um das bisschen Glaubwürdigkeit, das ihnen noch geblieben ist, zu retten, ändert nichts an der Tatsache, dass sie fast durchgängig als Förderer von Propaganda und nichts anderem gehandelt haben.

Jetzt, wo die Mehrheit der Menschen ihr Spiel durchschaut hat, versuchen sie so zu tun, als ob alles ein echter Fehler gewesen wäre. Netter Versuch. Mal sehen, wie sich diese von der Pharmaindustrie unterstützten Propaganda-Jockeys schlagen, wenn es darum geht, die Wahrheit über die Verletzungen durch COVID-Impfungen zu berichten. Das wird der Knackpunkt sein, wenn es darum geht, Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen, denn dann müssen sie die Hand beißen, die sie füttert – die Pharmaindustrie.

Die traurige Wahrheit ist, dass uns in Zukunft wahrscheinlich eine Lawine schwerer chronischer Krankheiten bevorsteht, darunter auch neurodegenerative Erkrankungen, wie Stephanie Seneff, Ph.D., in ihrem Artikel „SARS-CoV-2 Vaccines and Neurodegenerative Disease ausführlich beschreibt:

Es gibt viele Gründe, den COVID-19-Impfstoffen gegenüber vorsichtig zu sein. Sie wurden in aller Eile auf den Markt gebracht, ohne dass sie ausreichend evaluiert wurden, und werden aggressiv gegenüber einer uninformierten Öffentlichkeit beworben, was enorme, irreversible negative Folgen haben kann. Eine mögliche Folge ist die Erschöpfung des endlichen Vorrats an Vorläufer-B-Zellen im Knochenmark schon in jungen Jahren, was dazu führt, dass keine neuen Antikörper gegen Infektionserreger gebildet werden können. Eine noch besorgniserregendere Möglichkeit ist, dass diese Impfstoffe, sowohl die mRNA-Impfstoffe als auch die DNA-Vektor-Impfstoffe, irgendwann in der Zukunft zu lähmenden Krankheiten führen könnten.

Durch die prionenähnliche Wirkung des Spike-Proteins werden wir in den kommenden Jahren wahrscheinlich einen alarmierenden Anstieg mehrerer schwerer neurodegenerativer Erkrankungen erleben, darunter Parkinson, CKD, ALS und Alzheimer, und diese Krankheiten werden in immer jüngeren Bevölkerungsschichten immer häufiger auftreten. Leider werden wir nicht wissen, ob die Impfstoffe diesen Anstieg verursacht haben, da zwischen der Impfung und der Krankheitsdiagnose in der Regel ein langer Zeitraum liegt.

Das kommt den Impfstoffherstellern sehr gelegen, die mit unserem Unglück riesige Gewinne machen – sowohl durch den Verkauf der Impfstoffe selbst als auch durch die hohen medizinischen Kosten für die Behandlung all dieser schwächenden Krankheiten.

