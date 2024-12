Das Syrien-Rätsel: Wie es zum ersten BRICS-Krieg werden könnte

Pepe Escobar

Die globale Mehrheit sollte in voller Alarmbereitschaft sein. Der Angriff auf Greater Idiblistan ist Teil einer komplexen, vernetzten Operation.

Der Zeitstrahl erzählt die Geschichte.

18. November: Ronen Bar, der Chef des israelischen Shin Bet, trifft sich mit den Leitern des MIT und des türkischen Geheimdienstes.

25. November: NATO-Chef Mark Rutte trifft sich mit dem türkischen Sultan Erdogan.

26. November: Salafistische Dschihadisten der Hayat Tahrir al-Sham (HTS), ehemals Nusa-Front, die von türkischen Geheimdiensten unterstützt werden, sowie eine starke Rent-a-Dschihad-Koalition starten einen blitzschnellen Angriff auf Aleppo.

Die Offensive der Rent-a-Jihadi hat ihren Ursprung im Großraum Idlibistan. Dort hatten sich Zehntausende von Dschihadisten verschanzt, wie es die – inzwischen erwiesenermaßen gescheiterte – Strategie 2020 Damaskus-Moskau vorsah, die die Türkei zähneknirschend akzeptieren musste. Die Rent-a-Jihadi-Mafia besteht aus Dutzenden Söldnern, die – woher auch sonst – aus der Türkei übergelaufen sind: Uiguren, Usbeken, Tadschiken, Ukrainer, sogar ISIS-K-Importe.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghaei, bestätigte Anfang der Woche, dass die salafistische Dschihadistenoffensive von den USA und Israel koordiniert wurde.

Baghaei erwähnte die Türkei nicht, betonte jedoch, dass der Terroranschlag unmittelbar nach zwei entscheidenden Ereignissen stattfand: Israels Annahme eines Waffenstillstands mit der Hisbollah, den Tel Aviv bereits dutzende Male gebrochen hatte, und Netanjahus öffentlicher Anschuldigung gegen den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad, „mit dem Feuer zu spielen“, indem er den Transport moderner iranischer Raketen und militärischer Ausrüstung über Syrien an die Hisbollah erlaubte.

Unmittelbar vor dem Waffenstillstand hat Tel Aviv praktisch alle Kommunikationswege zwischen Syrien und dem Libanon zerschlagen. Netanjahu betonte anschließend, dass man sich jetzt auf „die iranische Bedrohung“ konzentriere, die für die Zerschlagung der Widerstandsachse unerlässlich sei.

Laut einer Quelle der syrischen Spezialdienste, die mit RIA Novosti sprach, spielten ukrainische Berater die Schlüsselrolle bei der Einnahme von Aleppo – sie stellten Drohnen und amerikanische Satellitennavigations- und elektronische Kriegsführungssysteme zur Verfügung und unterrichteten syrische Kollaborateure und Mitglieder der Islamischen Partei Turkestans im Umgang mit diesen Systemen.

Die Kommunikation der Syrisch-Arabischen Armee (SAA) wurde durch diese Systeme zur elektronischen Kriegsführung vollständig gestört: „Die Angriffsgruppen und Drohnen waren mit verschlüsselten GPS-Geräten und einem umfangreichen Einsatz von KI ausgestattet, sodass der Einsatz und die Navigation von Angriffsdrohnen und Kamikaze-Drohnen aus großer Entfernung erfolgte.“

Der Mechanismus wurde bereits vor Monaten in Gang gesetzt. Kiew hat mit den Salafisten ein einfaches Geschäft gemacht: Drohnen im Austausch gegen eine Reihe von Takfiris, die im Stellvertreterkrieg der USA und der NATO in der Ukraine gegen Russland eingesetzt werden sollen.

Was hat die Türkei wirklich vor?

Die praktische Rolle der Türkei bei der salafistisch-dschihadistischen Offensive in Groß-Idlibistan ist vollkommen unklar.

Am vergangenen Wochenende hat Außenminister Hakan Fidan, bezeichnenderweise auch ein ehemaliger Geheimdienstchef, jegliche türkische Rolle geleugnet. Niemand – außer der NATO-Sphäre – glaubt ihm. Kein Salafisten-Dschihadist im Nordwesten Syriens kann ohne grünes Licht des türkischen Geheimdienstes auch nur ein Streichholz anzünden – denn das System Ankara finanziert und bewaffnet sie.

Die offizielle Linie der Türkei besteht darin, die syrische – salafistisch-dschihadistische – „Opposition“ als Ganzes zu unterstützen, während sie die Offensive in Groß-Idlibistan leicht bedauert. Wieder einmal eine klassische Absicherung. Die logische Schlussfolgerung ist jedoch, dass Ankara den Astana-Prozess möglicherweise gerade begraben hat – indem es seine politischen Partner Russland und Iran verraten hat.

Erdogan und Hakan Fidan haben es bisher versäumt, ganz Westasien – und auch dem globalen Süden – zu erklären, wie diese ausgeklügelte Rent-a-Jihadi-Operation von den USA/Israel ohne jegliches Wissen der Türkei eingefädelt werden konnte.

Und für den Fall, dass dies eine Falle gewesen wäre, hat Ankara einfach keine souveräne Befugnis, dies zu verurteilen.

Die Fakten zeigen, dass de facto eine neue Front gegen den Iran eröffnet wurde, dass die USA/Israel mit ihrem „Divide et Rule“-Ansatz das Potenzial haben, das Bündnis zwischen Teheran und Ankara vollständig zu zerschlagen, und dass wichtige russische Ressourcen – vorwiegend aus der Luft- und Raumfahrt – von der Ukraine abgezogen werden müssen, um Damaskus zu unterstützen.

Es ist kein Geheimnis: Seit Jahren brennt Ankara darauf, Aleppo zu kontrollieren – und sei es auch nur indirekt, um es für die Wirtschaft zu „stabilisieren“ (zum Nutzen türkischer Unternehmen) und auch um die Rückkehr vieler relativ wohlhabender Aleppo-Flüchtlinge zu ermöglichen, die sich derzeit in der Türkei aufhalten. Parallel dazu ist die Besetzung von Aleppo auch ein amerikanisches Projekt: in diesem Fall, um die Achse des Widerstands zugunsten von Tel Aviv ernsthaft zu schwächen.

Was sonst noch neu ist: Sultan Erdogan – jetzt ein BRICS-Partner – sitzt wieder einmal auf dem heißen Stuhl. Schlimmer noch: gegenüber zwei wichtigen BRICS-Mitgliedern. Moskau und Teheran erwarten eine Menge detaillierter Erklärungen. Nichts verabscheut Putin mehr als offenen Verrat.

Erdogan ergriff die Initiative und rief Putin an – mit einer Wendung: Er konzentrierte sich auf die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Russland und der Türkei. Nach dem Tsunami der Sanktionen gegen Russland wurde die Türkei zu einer wichtigen, privilegierten Brücke zwischen Moskau und dem Westen. Außerdem gibt es erhebliche russische Investitionen in der Türkei: Gas, Atomkraft, Lebensmittelimporte. Beide Akteure haben den Krieg in Syrien immer im Kontext der Geoökonomie betrachtet.

Rent-a-Jihadi-Mobs im Aufwind

Inzwischen sind die Fakten wieder unerbittlich. HTS, die frühere Al-Nusra-Front, ist vielleicht kein reiner ISIS, sondern eher ein türkischer ISIS. Befehlshaber Abu Mohammed al-Joulani, de facto Emir der ultraschwachen Umbenennung, hat alle Al-Qaida-Varianten plus ISIS aufgegeben, um HTS zu gründen. Er befehligt eine Reihe von Rent-a-Jihadis – meist aus dem Kernland. Und er ist ein Liebling des türkischen MIT. Ergo, ein Liebling von Israel/NATO.

CIA/Pentagon, die jeweils ihr eigenes Netzwerk betreiben, bewaffneten 21 von 28 syrischen Milizen, Salafisten und andere, die vom türkischen MIT zu einer Art „nationaler Söldnerarmee“ in Groß-Idlibistan organisiert wurden, so die türkische Denkfabrik SETA.

Der Syrien-Analyst Kevork Almassian hat aufgezeigt, wie die sprichwörtlichen „ehemaligen israelischen Beamten“ die Bande in Groß-Idlibistan mit Geld, Waffen, Munition und sogar medizinischer Versorgung versorgten.

Der ehemalige Oberst der israelischen Armee Mordechai Kedar gab offen zu, „Rebellen“ zu unterstützen, um „das Dreieck aus Hisbollah, Iran und Assad zu entfernen“. Die „Rebellen“ hätten sogar ihren Wunsch geäußert, „israelische Botschaften in Damaskus und Beirut zu eröffnen“.

HTS ist die jüngste Inkarnation eines der Lieblingsspielzeuge des kollektiven Westens: die „gemäßigten Rebellen“ (erinnern Sie sich an Obama/Hillary?) ihre Loyalität gilt zu fast 100 % Ankara. Sie hassen Schiiten und Alawiten – und betreiben ein umfangreiches Gefängnisnetzwerk.

Es sind HTS-Salafisten, die die kampflose Kapitulation von Aleppo erzwungen und sich vor der legendären Zitadelle gefilmt haben. Von 2012 bis 2016 gelang es nur ein paar Dutzend SAA-Soldaten, die Zitadelle erfolgreich zu verteidigen, selbst wenn sie komplett umzingelt waren.

Seit Beginn des Krieges im Jahr 2011 hat Damaskus noch nie eine so verheerende Niederlage erlitten wie den Fall von Aleppo. Der Irak hat 2014 mit dem Fall von Mosul etwas Tragisches erlebt. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die absolute Mehrheit der Syrer gegen das Abkommen zwischen Russland, der Türkei und dem Iran aus dem Jahr 2020 ist, das die Befreiung von Idlib verhindert hat: ein großer strategischer Fehler.

Es kommt noch schlimmer – denn das Problem begann eigentlich 2018, als die Türken noch nicht einmal in Afrin waren und die Befreiung von Hama/Idlib zugunsten der Befreiung der Vororte von Damaskus unterbrochen wurde. Von dort aus wurden Zehntausende von Dschihadisten nach Idlib verlegt.

Als wir das Jahr 2020 erreichten, war es bereits zu spät: Idlib wurde von niemand anderem als der türkischen Armee verteidigt.

Was Idlib betrifft, so hat sich die SAA als eine Katastrophe erwiesen, die am Rad geschlafen hat. Sie hat ihre Verteidigung nicht aufgerüstet, den Einsatz von Drohnen nicht integriert, keine taktische Verteidigung gegen FPV-Kamizake-Drohnen und Beobachtungsdrohnen vorbereitet und sich nicht um die zahlreichen ausländischen Spione gekümmert. Kein Wunder, dass die Rent-a-Jihadi-Mafia keinen Widerstand fand und innerhalb von 48 Stunden den größten Teil von Aleppo einnahm.

Nach dem Abkommen von 2020 verließen der Iran und die iranfreundlichen Kräfte Syrien, insbesondere die Provinzen Aleppo und Idlib. Diese Sektoren wurden an die SAA übergeben. Was die russischen Unternehmen betrifft, die ohnehin nicht gerade daran interessiert waren, durch eine Zuwiderhandlung gegen die westliche Blockade gegen Damaskus sanktioniert zu werden, wurden sie von den lokalen Clans, Stämmen und Familien brüskiert.

Dieses Mal war seit Monaten klar, dass die HTS eine Offensive vorbereitete. Warnungen wurden nach Damaskus geschickt. Doch die Syrer vertrauten auf das Abkommen mit der Türkei und die wiederhergestellten Beziehungen zu den arabischen Staaten. Ein großer Fehler.

Daraus ergeben sich für Russland mindestens zwei ernste Lehren. Fortan wird Moskau, was auch immer geschieht, diese inzestuösen – und korrupten – syrischen Netzwerke in die Schranken weisen müssen, um die Souveränität des Landes tatsächlich zu verteidigen. Und was in Idlib passiert ist, zeigt, dass der Krieg gegen die Banderisten in Kiew bis zum Dnjestr gehen muss und nicht an den Grenzen der Donezk-Republik Halt machen darf.

Krieg auf der Straße – an einer Kreuzung der Verbindungen

Bislang machen die HTS und die Rent-a-Jihadi-Banden nicht allzu viele Fehler. Sie versuchen, alle Zufahrtsstraßen nach Aleppo zu besetzen, um weitere Kämpfe so weit wie möglich von der Stadt entfernt zu erzwingen, damit sie Zeit für eine vollständige Übernahme haben.

Der Krieg in Westasien findet auf der Straße statt. Entweder mit Pferden in der Wüste oder mit Toyotas. Es wird nicht viel abgebaut, und es gibt keinen Schlamm wie in der Ukraine. Der Krieg in Syrien ist also ständig in Bewegung – und immer auf der Straße. Die HTS nutzt bereits die Autobahn M4 von Idlib aus und rückt auf Abschnitte der wichtigen M5 von Aleppo nach Damaskus vor.

Inzwischen werden die Weichen für eine Gegenoffensive gestellt. Aus dem Irak sind Zehntausende von schiitischen, jesidischen und christlichen Milizen der Kata’ib Hisbollah, der Fatemiyoun-Brigade und der Hashd al-Shaabi (der im Kampf gegen ISIS sehr erfahrenen Popular Mobilization Units, PMUs) über den al-Bukamal-Übergang im Nordosten nach Syrien gelangt.

Die 25. Division/Tigerkräfte des angesehenen Kommandeurs Suhail Al-Hassan, eigentlich die besten syrischen Streitkräfte, sind an der Seite von Stammesmilizen auf dem Vormarsch.

Syrien ist ein absolut wichtiger Verkehrsknotenpunkt – in Anlehnung an die alten Seidenstraßen. Wenn die US/Israel-Kombo ihren immerwährenden Traum vom Regimewechsel in Damaskus verwirklicht, blockieren sie den entscheidenden Transitpunkt für den Iran zum östlichen Mittelmeer.

Sie würden auch Katar in die Lage versetzen/zwingen, endlich eine Pipeline zu bauen, um Europa durch Syrien mit Erdgas zu versorgen, eines von Brzezinskis Gambits, um russisches Erdgas zu ersetzen – und ein Dossier, das ich bereits vor 12 Jahren ausführlich untersucht habe.

Die Taktik des „Deep State“ der USA ist nicht gerade neu: Sie versuchen, Russland abzulenken, indem sie sich auf Syrien konzentrieren, Moskau in die Länge ziehen und den Druck auf die Ukraine verringern, und das kurz vor der Unterzeichnung der sehr ernsten umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen Russland und dem Iran.

Aber es gibt komplizierende Faktoren für die USA. Saudi-Arabien, das zu Beginn des Krieges gegen Syrien ein eifriger Unterstützer des Terrors war, änderte seine Politik, nachdem sich Russland 2015 eingeschaltet hatte. Und jetzt ist Riad auch ein – noch unentschlossener – BRICS-Partner. Saudi-Arabien, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate unterstützen Assad gegen die HTS-Schläger.

Syrien ist für Russlands westasiatisch-afrikanische Gesamtstrategie absolut entscheidend. Damaskus ist eine wichtige russische Verbindung zu Afrika – wo Moskau de facto seine gesamte globale Macht einsetzt, wie ich kürzlich in Südafrika beobachten konnte, mit einigen interessanten Zusätzen in Form von De-facto-Gegensanktionen gegen westliche Oligarchen, deren Positionen in ganz Afrika immer mehr untergraben werden.

Die BRICS-Mitglieder Russland und Iran haben keine andere Wahl: Sie müssen die von Damaskus und der SAA an den Tag gelegte Inkompetenz mit allen Mitteln beheben, damit sie ihren Zugang zum östlichen Mittelmeer, zum Libanon, zum Irak und darüber hinaus behalten können. Das impliziert einen sehr ernsthaften Schritt: Russland zieht wichtige Mittel aus dem Kampf in Noworossija ab, um ein relativ souveränes Syrien zu erhalten.

Schlafwandeln in den ersten BRICS-Krieg

Gegenwärtig scheint die SAA in den Dörfern nördlich von Hama eine noch brüchige Verteidigungslinie errichtet zu haben. Der sagenumwobene General Javad Ghaffari, die ehemalige Nummer zwei von General Soleimani, ein Spezialist in allen Bereichen der Terrorbekämpfung, ist aus dem Iran gekommen, um zu helfen. Übrigens wollte er im Jahr 2020 bis nach Idlib vorstoßen. Deshalb verlangte Assad, dass er abziehen müsse; Damaskus entschied sich für ein Einfrieren des Krieges. Jetzt sieht die Sache ganz anders aus.

Die Rent-a-Jihadi/NATO-Mafia in Groß-Idlibistan hat keinerlei Luftabwehr. Sie werden jetzt praktisch ununterbrochen von russischen/syrischen Jets angegriffen.

Die Lage in Aleppo ist dramatisch. Die von der HTS geführten Terrorbanden kontrollieren praktisch die gesamte Rote Zone, und die wenigen Sektoren, die bisher nicht eingenommen wurden, werden belagert. Sie rücken auch an der Aleppo-Raqqa-Front vor, aber auch die von den USA unterstützten Kurden: Das bedeutet einen Vorstoß der NATO. In der Wüste ist es gespenstisch still.

Die russische Armee hatte nur 120 Leute in Aleppo. Diejenigen, die überlebt haben, sind gegangen. Wie geht es nun für Russland weiter? Das bestmögliche mittelfristige Szenario wäre, sich auf Lattakia zu konzentrieren, den syrischen Soldaten beizubringen, wie man nach russischer Art kämpft, und sie anzuleiten, wie sie ihr eigenes Land richtig befreien können.

Der unmittelbare Schritt besteht darin, sich der schrecklichen Folgen bewusst zu werden, die es hat, wenn man im Jahr 2020 Zehntausenden von Terroristen in Groß-Idlibistan einen sicheren Hafen bietet.

Der nächste Schritt besteht darin, uneingeschränkt zu verstehen, dass, wenn Moskau eine Art Minsk-3 mit der NATO aushandelt – was im Wesentlichen das ist, worauf Trump drängen würde – Kiew zu Idlib 2.0 werden wird. Und die banderistischen Banden werden dafür sorgen, dass es ein neues – gefallenes – Aleppo innerhalb der Russischen Föderation geben wird.

Die globale Mehrheit sollte in voller Alarmbereitschaft sein. Der Angriff auf Greater Idiblistan ist Teil einer komplexen, vernetzten Operation – mit Chaos als bevorzugtem Werkzeug -, die darauf abzielt, Westasien auf den Kopf zu stellen und buchstäblich in Brand zu setzen. Das könnte sich zum ersten BRICS-Krieg ausweiten.