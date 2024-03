Das Vereinigte Königreich: Das geheime Machtzentrum des Zionismus

Kit Klarenberg

Das jahrhundertelange Engagement Großbritanniens für den Zionismus und die Zusammenarbeit mit Israel spielt eine oft übersehene Rolle bei der Aufrechterhaltung der Unterdrückung und des Völkermords gegenüber den Palästinensern.



Die Rolle Großbritanniens bei der Aufrechterhaltung des zionistischen Staates

Auch in Großbritannien gibt es eine bisher unerwähnte Zusammenarbeit mit Israel, die darauf hindeutet, dass das Vereinigte Königreich eine heimliche Drehscheibe für den internationalen Zionismus ist.

Der britische Verteidigungsminister James Heappey informierte das Parlament am 9. Februar darüber, dass israelische Militäroperationen “derzeit im Vereinigten Königreich stationiert sind”, sowohl innerhalb der diplomatischen Mission Tel Avivs “als auch als Teilnehmer an von Großbritannien geleiteten Verteidigungskursen”. Diese Kooperation zeigt deutlich, dass trotz jüngster Aufrufe aus London an die Regierung von Benjamin Netanyahu, bei ihrem Völkermord in Gaza Zurückhaltung zu üben oder zumindest einen Waffenstillstand zu vereinbaren, das Vereinigte Königreich weiterhin eine geheime Drehscheibe für den internationalen Zionismus bleibt.

Nur wenige Tage zuvor gab Heappey ebenfalls zu, dass seit der Operation Al Aqsa Flood am 7. Oktober des letzten Jahres neun israelische Militärflugzeuge in Großbritannien gelandet sind. Untersuchungen der unabhängigen Website Declassified UK zeigen, dass in derselben Zeit auch Flugzeuge der Royal Air Force nach Israel geflogen sind, zusammen mit 65 Spionageflugzeugmissionen, die von der weitgehend unbekannten militärischen und geheimdienstlichen Basis des Vereinigten Königreichs in Zypern gestartet wurden.

Der Zweck dieser Flüge und was sie transportierten sind ein Staatsgeheimnis. Anfragen nach Informationsfreiheit wurden abgelehnt, das britische Verteidigungsministerium hat sich geweigert, Stellung zu nehmen, und die lokale Medienberichterstattung ist weitgehend stumm geblieben.



Dennoch gaben britische Minister im Juli 2023 zu, dass die britische Ausbildung des israelischen Militärs medizinische Hilfe auf dem Schlachtfeld, „organisatorisches Design und Konzepte“ und „Verteidigungsausbildung“ umfasst. Es ist nicht bekannt, ob diese „Ausbildung“ in irgendeiner Weise in die „Ausbildung“ des israelischen Militärs integriert ist.

Britische Militärpräsenz im besetzten Palästina

In der Vergangenheit hat London eine hoch einflussreiche Rolle bei der Unterdrückung und dem Massenmord an Palästinensern durch Tel Aviv gespielt. Diese Tatsache wird zwar oft versteckt, ist aber eindeutig. Zum Beispiel nahm die israelische Luftwaffe im September 2019 an einem gemeinsamen Kampftraining mit ihren britischen, deutschen und italienischen Kollegen teil.

Die Israelis setzten dabei F-15-Kampfflugzeuge ein, die seit dem 7. Oktober praktisch täglich Gaza bombardieren und wahllos Schulen, Krankenhäuser, Geschäfte und Häuser zerstören, wobei unzählige Unschuldige getötet werden. Bereits im Oktober 2022 wurde im britischen Parlament zugegeben, dass London mehrere “ständige Militärpersonen in Israel” unterhält, die alle in der britischen Botschaft in Tel Aviv stationiert sind:

“Sie führen Schlüsselaktivitäten in der Verteidigung und Diplomatie durch. Das Verteidigungsministerium unterstützt das HMG-Programm für den Nahost-Friedensprozess in den besetzten palästinensischen Gebieten und Israel. Das Programm zielt darauf ab, die politische und physische Machbarkeit einer Zwei-Staaten-Lösung zu schützen. Wir würden aus Sicherheitsgründen den Standort und die Anzahl der Militärpersonen nicht offenlegen.“

Gemeinsame Aktivität

Netanyahu und andere israelische Beamte haben offen und wiederholt damit geprahlt, ihre persönliche Rolle bei der Verhinderung eines palästinensischen Staates zu spielen. Wir fragen uns daher, worum es den Briten wirklich geht – es ist sicherlich nicht der Schutz der “politischen und physischen Machbarkeit einer Zwei-Staaten-Lösung”, da dieses gesamte Projekt offensichtlich von Anfang an nicht “machbar” war. Es könnten die “ständigen Militärpersonen” sein, die im Rahmen einer hoch vertraulichen militärischen Kooperationsvereinbarung vom Dezember 2020 zwischen London und Tel Aviv anwesend sind.

Britische Verteidigungsministeriumsbeamte beschreiben die Vereinbarung als ein “wichtiges Stück Verteidigungsdiplomatie”, das die militärischen Beziehungen zwischen den beiden stärkt und gleichzeitig “einen Mechanismus für die Planung unserer gemeinsamen Aktivitäten” bietet. Ihr Inhalt bleibt jedoch nicht nur der Öffentlichkeit, sondern auch den gewählten Gesetzgebern verborgen. Es kann nur spekuliert werden, dass die Vereinbarung Großbritannien dazu zwingt, Israel im Falle eines Angriffs zu verteidigen. Diese Vermutungen werden nur verstärkt durch die sichtbare Präsenz der Eliteeinheiten SAS des Vereinigten Königreichs in Gaza heute.

Wie eine Untersuchung von The Cradle im Dezember 2023 zeigte, wird diese offensichtliche Operation durch eine D-Notice des Verteidigungsministeriums vor den Medien und der Öffentlichkeit verborgen, zusammen mit anderen beunruhigenden Indikatoren, die darauf hindeuten, dass Großbritannien die Bühne gestaltet und in Westasien die Weichen für einen ausgewachsenen und langwierigen Krieg in der gesamten Region stellt.



Dazu gehört auch der bisher erfolglose Versuch, Beirut dazu zu drängen, bewaffneten britischen Soldaten volle und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit im Libanon zu gewähren, verbunden mit Immunität vor Verhaftung und Strafverfolgung bei der Begehung von Straftaten.

Die Abkehr der Monarchie von der Neutralität

Bei unzähligen Solidaritätskundgebungen mit den Palästinensern in aller Welt haben Demonstranten seit Oktober letzten Jahres Transparente und Plakate hochgehalten, auf denen sie US-Präsident Joe Biden aufforderten, einen Waffenstillstand im Gazastreifen zu verkünden, wenn nicht gar Netanjahu zu befehlen, den Frieden zu suchen. Das ist eine edle Forderung, aber sie könnte fehlgeleitet sein. Die wirkliche Macht, Tel Avivs derzeitigem Vorstoß zur Erfüllung der völkermörderischen Gründungsmission des Zionismus Einhalt zu gebieten, liegt vielleicht nicht in Washington DC, sondern in London – genauer gesagt im Buckingham Palace.



Eine außergewöhnliche und weitgehend unbemerkte Entwicklung seit Beginn des israelischen Militärangriffs auf Gaza ist die schamlose Aufgabe der „politischen Neutralität“ der britischen Monarchie gegenüber Israel.



Königin Elisabeth II. hat sich in den 70 Jahren ihrer Regentschaft zumindest öffentlich nicht zu aktuellen Themen geäußert oder den Anschein erweckt, in irgendeiner Frage „Partei“ zu ergreifen. Ihr jüngst gekrönter Sohn scheint jedoch ohne großes Aufsehen mit dieser langjährigen Konvention gebrochen zu haben.

König Charles der Zionist

Nur wenige Stunden nach Beginn der Operation Al-Aqsa-Flut verurteilte König Charles offen die Hamas und erklärte, er sei „zutiefst schockiert“ und „entsetzt“ über die „Schrecken“, die von der Widerstandsgruppe und ihren „barbarischen Terrorakten“ verursacht würden. Die Hamas wird von der Mehrheit der internationalen Staaten nicht als terroristische Organisation anerkannt, während die BBC – die unermüdlich den Völkermord in Gaza gutgeheißen hat – sich weigert, diese Bezeichnung zu verwenden.



In den Jahren unmittelbar vor seiner Thronbesteigung machte Charles seinen Zionismus deutlich, indem er mit der unausgesprochenen Politik seiner Mutter brach, Israel nicht zu besuchen, und heimlich an den Beerdigungen der ehemaligen israelischen Führer Yitzhak Rabin und Shimon Peres teilnahm. Im letzteren Fall besuchte er 2016 auch die Gräber seiner Großmutter, Prinzessin Alice, und seiner Tante, Großherzogin Elisabeth, auf einem Friedhof auf dem Jerusalemer Ölberg, in der Nähe des größten jüdischen Friedhofs der Welt. Beide waren christliche Zionisten.



Die Jerusalem Post bezeichnete Charles‘ zionistische Sympathien und seine familiäre Verbindung zum Ölberg als „ein Problem für die Palästinenser“ und argumentierte, er habe eine klare Vorstellung davon, „wem die Stadt und das Land gehören“. Die Times of Israel bezeichnete ihn hingegen als „Freund“ des Judentums „mit besonderen und historischen Verbindungen zu Israel“. Eine dieser „Verbindungen“ war eine enge Freundschaft mit dem ehemaligen britischen Oberrabbiner und Präsidenten des United Jewish Israel Appeal, Jonathan Sacks.

Pädagogische Indoktrination

Neben anderen Bekehrungsbemühungen hat Sacks eine Reihe von Maßnahmen überwacht und unterstützt, die darauf abzielen, Schulkinder aller Altersstufen mit dem Zionismus zu indoktrinieren, oft unter dem Vorwand, „Antisemitismus“ in Klassenzimmern und an Universitäten zu bekämpfen. Es ist wohl kein Zufall, dass das Bildungsministerium jetzt ein millionenschweres Projekt vorgestellt hat, um „Personal und Lernende“ an britischen Schulen, Colleges und Universitäten darin zu schulen, „Vorfälle von Antisemitismus zu erkennen und zu bekämpfen“.



Ein nobles Unterfangen, möchte man meinen. Aber es passt offensichtlich zu Sacks‘ Lieblingsprojekten. Eines der erklärten Hauptziele des Programms ist es, „Bildungspersonal mit den notwendigen Werkzeugen auszustatten, um Diskussionen über historische und aktuelle Konflikte [in Westasien] zu führen und zu erleichtern und gegen Desinformation vorzugehen einschließlich der Situation in Israel nach den Terroranschlägen vom 7. Oktober“. Darüber hinaus sollen die Universitäten „ihr praktisches Engagement für die Definition von Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) unter Beweis stellen“.

Herstellung und Aufrechterhaltung der zionistischen Einheit

Die meisten britischen Universitäten akzeptierten die höchst umstrittene Definition der IHRA, nachdem die Regierung ihnen direkt mit der Kürzung ihrer Mittel gedroht hatte, falls sie sich weigerten. Die Gültigkeit und Legitimität der Definition wurde weithin in Frage gestellt, auch von dem Wissenschaftler David Feldman, einem der Autoren der Definition. Im Jahr 2017 äußerte er ernsthafte Bedenken, dass „diese Definition ungenau ist“ und Judentum und Israel fälschlicherweise gleichsetzt, wobei der Schwerpunkt auf Israel liegt, was „die Gefahr birgt, dass der Gesamteffekt dazu führt, dass Israelkritiker beweisen müssen, dass sie keine Antisemiten sind“.



Die Initiative zielt eindeutig darauf ab, Kritik an Israel und seiner Besatzung zu unterdrücken und gleichzeitig sicherzustellen, dass die britische Jugend vom frühesten und prägendsten Alter an zur Unterstützung Israels erzogen wird.



Die Regierung Seiner Majestät glaubt eindeutig an das Fortbestehen Tel Avivs und will dieses mephistophelische Projekt langfristig erhalten. Es gibt keinen besseren Beweis dafür, dass die gegenwärtige Krise in Westasien in London entstanden ist.