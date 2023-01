Das verzerrte Modell von Covid

Geschädigte Menschen bedeuten ein großes Geschäft für Big Pharma

Ist die Heilung von Patienten ein nachhaltiges Geschäftsmodell? Das fragten die Analysten von Goldman Sachs in einem Bericht vom April 2018 über die „Genomrevolution“. Die Analysten waren nicht dieser Meinung und argumentierten, dass mit „einmaligen Heilungen“ nur wenig Geld zu verdienen sei. Aber mit chronisch verletzten Menschen könne man unendlich viel Geld verdienen, argumentierten sie.

Ein aktueller Bericht des Phinance Technologies Team, der die Daten des Bureau of Labor Statistics in den USA bis November 2022 auswertet, zeigt einen dramatischen Anstieg der Behinderungen bei Menschen zwischen 16 und 64 Jahren, der mit der Einführung der Impfstoffe zusammenfällt. Die Behandlung dieser Menschen wird für Big Pharma in absehbarer Zukunft sicherlich ein rentables Geschäftsmodell darstellen.

In welchem Zusammenhang steht dies mit der außerordentlich hohen Zahl von Verletzungen und Todesfällen, die Experten zufolge durch die Covid-Impfstoffe verursacht werden?

Dr. Richard Ennos, ein pensionierter Professor für Evolutionsbiologie an der Universität Edinburgh, ist der jüngste namhafte Wissenschaftler, der die sofortige Rücknahme der mRNA-Covid-Impfstoffe fordert und schreibt: „Es gibt eindeutige Sicherheitssignale, die auf eine Schädigung des Lymphsystems, des Herzens und der weiblichen Fortpflanzung hindeuten“.

Zu diesem Schluss kam Dr. Ennos nach einer gründlichen Analyse detaillierter Daten, die die britische Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA) in ihrer Datenbank mit unerwünschten Ereignissen des Impfstoffs Covid-19 gesammelt hatte und deren Freigabe die Behörde nach mehr als 18 Monaten Verzögerung endlich zusagte. Sie behauptete, dass die Weitergabe der Rohdaten zu aufwendig sei, obwohl die Rohdaten sofort an Pfizer und Moderna übermittelt werden.

Dr. Ennos ist vernichtend über die MHRA und schreibt, ihre regelmäßige Zusammenfassung der Berichte über die Gelbe Karte sei „eine Übung, um die Covid-19-Impfstoffe vor Kritik zu verteidigen, anstatt die britische Öffentlichkeit vor den Covid-19-Impfstoffen zu schützen“. Er bemängelt, dass es den Berichten an wissenschaftlicher Strenge fehle, dass sie keine einzige statistische Analyse zur Untermauerung der Schlussfolgerungen enthielten und bezeichnet sie als „einen Affront gegen die große Zahl von Menschen, die verletzt oder getötet wurden, als sie das taten, was sie für das Richtige hielten“.

Ennos widmet seinen Bericht der unschuldigen britischen Öffentlichkeit und den engagierten Ärzten, die die Berichte über die Gelbe Karte eingereicht haben, und schreibt: „Ich möchte, dass Sie wissen, dass Ihr Leid und Ihre Bemühungen nicht umsonst waren“.

Die Arbeit von Dr. Ennos schließt an einen offenen Brief an, den Dr. Tess Lawrie im Juni 2021 an Dr. June Raine, die Leiterin der MHRA, schickte und in dem sie den Stopp der massenhaften Einführung von COVID-Impfstoffen forderte, nachdem sie eine „hohe Zahl von Todesfällen und unerwünschten Arzneimittelwirkungen im Kontext des COVID-19-Impfstoffes entdeckt hatte, die über das Yellow-Card-System gemeldet worden waren“.

Dr. Ennos und Dr. Lawrie sind nicht allein. In den vergangenen zwei Wochen forderte Dr. Joseph Fraiman, Hauptautor einer von Fachleuten begutachteten Studie, in der die Daten der Covid-Impfstoffversuche von Pfizer und Moderna neu analysiert wurden, die sofortige Aussetzung der Impfung: „Wir haben schlüssige Beweise dafür, dass die Impfstoffe zum plötzlichen Herztod führen. Vor ihm forderte der prominente britische Kardiologe Dr. Aseem Malhotra, der ebenfalls eine von Experten begutachtete Studie zu den Impfstoffen durchgeführt hat, deren Aussetzung. Der führende US-amerikanische Kardiologe Dr. Peter McCullough forderte ebenfalls die sofortige Aussetzung der Impfstoffe und sagte: „Ich will das ganz klar sagen. Der Impfstoff tötet Menschen, und zwar eine große Anzahl von Menschen“.

Masanori Fukushima, ein angesehener Onkologe, emeritierter Professor der Universität Kyoto und Direktor des Translational Research Informatics Centre, stimmt dem zu. Zusammen mit anderen bedeutenden japanischen Professoren hat er einen sofortigen Stopp der Verwendung der mRNA-Impfstoffe gefordert, die er als „eine beispiellose Katastrophe“ bezeichnet. Er kann sich nicht vorstellen, wie viele Menschen in Japan wirklich gestorben sind, und der Bericht über 2.000 Todesfälle ist nur die „Spitze des Eisbergs“.

Masanori ist Spezialist für Pharmazie-Epidemiologie, die er als die „Untersuchung der Verhinderung von Arzneimittelkatastrophen“ bezeichnet. Er hat aktiv an der Bewertung der Covid-Impfstoffe mitgewirkt und plant, die japanische Regierung zu verklagen, weil sie sich weigert, lebenswichtige Informationen preiszugeben, die Leben retten könnten.

Masanori sagt, er habe die Regierungsbeamten aufgefordert, die Covid-Sterblichkeit bei den Geimpften im Vergleich zu den Ungeimpften am 1. August 2022 offenzulegen. Nachdem sie ihn zwei Monate lang hingehalten hatten, weigerten sie sich. Offenbar hatte die Regierung diese Informationen schon früher veröffentlicht, und es hatte sich gezeigt, dass die Sterblichkeitsrate bei Menschen unter 65 Jahren bei Ungeimpften niedriger war als bei Geimpften. Masanori glaubt, dass dies für die Regierung peinlich war, sodass sie sich weigerte, weitere Informationen zu veröffentlichen.

Interessanterweise hat die Regierung von NSW für den Zeitraum von Mai bis Dezember 2022 auch die Covid-Todesfälle nach Impfstatus offengelegt, und diese Statistiken zeigten ebenfalls eine etwas niedrigere Sterblichkeitsrate bei Ungeimpften im Vergleich zu Geimpften. Wie Japan wird auch NSW die Covid-Todesfälle nicht mehr nach dem Impfstatus ausweisen.

Als jedoch die Centers for Disease Control und die Food and Drug Administration einen möglichen Zusammenhang zwischen dem bivalenten Covid/Grippe-Impfstoff von Pfizer und einem erhöhten Schlaganfallrisiko untersuchten, erklärten sie innerhalb weniger Tage, es sei „sehr unwahrscheinlich“, dass der Impfstoff die Ursache sei. Wie ein Experte bemerkte, untersuchte die Securities and Exchange Commission wiederholt Bernie Madoff, ohne Beweise für Betrug zu finden.

Ein Teil des Problems scheint die Vereinnahmung durch die Regulierungsbehörden im großen internationalen Maßstab zu sein.

Dr. Raine hielt eine Rede, in der sie sich damit brüstete, dass die MHRA von einer Aufsichtsbehörde zu einem „Ermöglicher“ geworden sei und dass die MHRA bei der Regulierung der Covid-Impfstoffe „das Regelwerk zerrissen“ habe.

In den USA gibt es eine Drehtür zwischen großen Pharmaunternehmen und den Regulierungsbehörden, für die Scott Gottlieb nur das prominenteste Beispiel ist. Er arbeitete bei der FDA, dann in der Privatwirtschaft, kehrte als FDA-Kommissar zurück und sitzt seit 2019 im Vorstand von Pfizer. In ähnlicher Weise diente Stephen Hahn von 2019 bis 2021 als Leiter der FDA, bevor er Chief Medical Officer von Flagship Pioneering wurde, der Risikofirma hinter Moderna.

Ein weiteres Problem ist die Tatsache, dass die Impfstoffe in den USA im Rahmen einer Notfallzulassung und in Australien vorläufig zugelassen wurden, was den Pharmaunternehmen eine Entschädigung einbrachte, die sie gegenüber den Schäden, die die Impfstoffe verursacht haben, gleichgültig zu machen scheint. Und die Kontrolle der sozialen Medien durch die Biden-Regierung in den USA und die Trusted News Initiative auf internationaler Ebene haben die Impfstoffhersteller vor fast jeder Kritik abgeschirmt. Bislang scheint dies ein nachhaltigeres Geschäftsmodell zu sein als die Heilung von Patienten.