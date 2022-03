Das Völkerrecht ist nur noch sonderbares Klopapier

Eine Welt: In den letzten Jahren rückt das Völkerrecht zunehmend in den Mittelpunkt der Diskussion. Dabei fällt immer heftiger auf, dass gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilt werden. Man könnte auch sagen, das Blockdenken zieht sich bei der Auslegung des Völkerrechts durch die Debatte. Ein unschöner Umstand, wenn man unterstellen wollte, dass das Recht und ausgerechnet das Völkerrecht, für alle Menschen verbindlich und gleich sein sollte zur Sicherung der Menschenrechte. Demnach muss es darin Verwerfungen geben, die so unvereinbare Auslegungen zulassen.

Um es noch etwas volkstümlicher auszudrücken: Besagtes Völkerrecht