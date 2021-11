Das WEF weiht im Zentrum von Detroit die urbane Transformation ein und was das mit der Einführung der digitalen Impfpässe zu tun haben könnte

Die nicht gewählte globalistische Agenda zur urbanen Transformation birgt die Gefahr, dass Städte zu digitalen Überwachungszentren werden: Perspektive

Die Stadt Detroit, Geburtsort der Automobilindustrie und Heimat des größten Freimaurertempels der Welt, ist der Ort, an dem das Weltwirtschaftsforum (WEF) mit einem Eröffnungsgipfel im Dezember den Grundstein für sein Zentrum für urbane Transformation legen wird.

Vom 6. bis 8. Dezember wird das WEF das Zentrum für urbane Transformation in Detroit, Michigan, mit einem dreitägigen Gipfel für urbane Transformation eröffnen.

„Das erste jährliche Gipfeltreffen für urbane Transformation in Detroit wird städtische Führungskräfte mit privaten, philanthropischen und kommunalen Führungskräften zusammenbringen, um Kooperationen anzustoßen, die Maßnahmen zu den kritischsten Themen, mit denen Städte heute konfrontiert sind, vorantreiben werden“, heißt es auf der Veranstaltungsseite.

Warum konzentriert sich das WEF auf die Städte?

Städte sind das Fundament der Weltwirtschaft und beherbergen eine wachsende Mehrheit der Weltbevölkerung. Angesichts der zunehmenden globalen Herausforderungen – von COVID-19 bis zum Klimawandel – stehen die Städte an vorderster Front“ – WEF Urban Transformation Summit

Laut WEF wird die Stadtbevölkerung im Jahr 2030 voraussichtlich 5 Milliarden betragen, wobei 600 Städte mehr als 60 % des globalen Bruttoinlandsprodukts erwirtschaften. Städte sind nicht nur Motoren für Wachstum und Innovation, sondern stehen auch an vorderster Front der globalen Herausforderungen, von erschwinglichem Wohnraum bis hin zum Klimawandel.“

Gratiot Site Plans, Bildquelle: Bedrock

Apropos „Bedrock“: Detroits größtes Immobilienunternehmen, Bedrock, wird das neue Zentrum für urbane Transformation des WEF beherbergen, das laut einer WEF-Agenda-Ankündigung „ein Testfeld zum Überdenken und Neudefinieren der Vorteile und Möglichkeiten des städtischen Lebens“ bieten wird.

Das Zentrum für urbane Transformation wird seine Aktivitäten im Bedrock-Portfolio im Stadtzentrum von Detroit ansiedeln und beabsichtigt, sich den Plänen des Entwicklers für die Gratiot Site anzuschließen.

Von dort aus wird die weitere Arbeit von den Büros des Weltwirtschaftsforums in Peking, Genf, Mumbai, New York, San Francisco und Tokio aus geleitet werden.

Neue Modelle für die öffentlich-private Zusammenarbeit und gemeinsam genutzte kommunale Dienstleistungen verändern auch die Art und Weise, wie Städte Dienstleistungen für Einwohner und Unternehmen erbringen, und verwischen die Grenzen zwischen Regierung und Privatsektor“ – WEF Shaping the Future of Urban Transformation Platform

Ob es um die urbane Transformation, die Pandemie oder den Klimawandel geht, die Globalisten wollen die Grenzen zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor verwischen.

In der WEF-Plattform „Shaping the Future of Urban Transformation“ heißt es: „Neue Modelle für die öffentlich-private Zusammenarbeit und gemeinsam genutzte kommunale Dienstleistungen verändern auch die Art und Weise, wie Städte Dienstleistungen für Einwohner und Unternehmen erbringen, und lassen die Grenzen zwischen Regierung und Privatsektor verschwimmen.“

Welche nicht gewählte globalistische Agenda wäre vollständig ohne die Vermählung von Unternehmen und Staat?

Für die Eliten in Davos geht es bei der urbanen Transformation darum, die Städte in digitale Überwachungszentren zu verwandeln, in denen Sensoren, Kameras und vernetzte Geräte eingesetzt werden, um das Verhalten zu überwachen und zu verändern, um so den vermeintlichen Herausforderungen des Klimawandels und der veralteten Infrastruktur zu begegnen.

Daten sind das wertvollste Gut.

Sollten sich Klimasperren und andere Einschränkungen in Städten jemals durchsetzen, wird das Internet der Dinge (IoT) ein unschätzbares Werkzeug für die Massenüberwachung und -durchsetzung sein, das mit digitalen Identitätssystemen Hand in Hand gehen wird.

So hat das WEF kürzlich die Funktionsweise der Londoner „Ultra Low Emission Zone“ hervorgehoben und erklärt:

Sie fahren hinein. Sie werden erfasst – ein Bild Ihres Nummernschildes – und jemand gleicht es mit der Datenbank ab und kann anhand der Angaben in der Datenbank prüfen, ob Sie ein vorschriftsmäßiges Auto haben. Es wird also überprüft, ob Sie ein Euro-4-Benzinfahrzeug oder ein Euro-6-Dieselfahrzeug sind. Wenn dies nicht der Fall ist, müssen Sie 12,50 £ bezahlen. Und wenn man die 12,50 Pfund nicht bezahlt hat, bekommt man ein Bußgeld.

Im Hinblick auf die Umgestaltung der Städte wird das Internet der Dinge im kommenden Jahrzehnt eine wichtige Rolle spielen.

Willkommen im Jahr 2030. Willkommen in meiner Stadt – oder sollte ich sagen, ‚unserer Stadt‘. Ich besitze nichts. Ich besitze kein Auto. Ich besitze kein Haus. Ich besitze keine Geräte oder Kleidung“ – WEF-Artikel, veröffentlicht in Forbes, 2016

Das Jahr 2030 taucht überall in der globalistischen Agenda auf, auch in der inzwischen berühmten, vom WEF verfassten Schlagzeile „Welcome To 2030: I Own Nothing, Have No Privacy And Life Has Never Been Better“, die eine Vorstellung davon vermittelt, wohin sich die Städte entwickeln.

Die Geschichte beginnt: „Willkommen im Jahr 2030. Willkommen in meiner Stadt – oder sollte ich sagen, ‚unserer Stadt‘. Ich besitze nichts. Ich besitze kein Auto. Ich besitze kein Haus. Ich besitze keine Geräte oder Kleidung.“

Abschließend heißt es: „Alles in allem ist es ein gutes Leben“, aber: „Ab und zu ärgere ich mich über die Tatsache, dass ich keine wirkliche Privatsphäre habe. Nirgendwo kann ich hingehen, ohne registriert zu werden. Ich weiß, dass alles, was ich tue, denke und träume, irgendwo aufgezeichnet wird. Ich hoffe nur, dass das niemand gegen mich verwenden wird“.

Meine optischen, akustischen, GPS-, finanziellen und sozialen Daten? Nur zu. Meine Körperflüssigkeiten? Ja, nein danke“ – „Maple’s Story“, ein fiktives Memoir aus den 2030er Jahren des WEF

Wenn Sie nach einer anderen globalistischen Perspektive suchen, wie das Leben in den 2030er Jahren aussehen könnte, lesen Sie „Maple’s Story“ aus dem Insight Report des WEF, der im April 2021 unter dem Titel „Technology Futures: Projecting the Possible, Navigating What’s Next“ für eine wahrhaft dystopische Darstellung des städtischen Lebens im Metaversum.

Hier ist eine Vorschau:

Spätestens seit Mitte der 2020er Jahre sind medizinische Daten eine besonders heiße Ware. Für uns Anbieter sind sie in der Regel eine der schnellsten und größten Einnahmequellen. Aber der Verkauf meiner Daten an Mediziner macht mir Angst. Ich rede mir ein, dass es dem Wohl der Allgemeinheit dient – dass es irgendeinem Gutmenschen hilft, neue Sicherheitslücken besser zu analysieren und darauf zu reagieren -, aber manchmal kann ich nicht schlafen. Wie hoch sind die Kosten für mich? Wer kauft diese Daten noch von ihnen? Und werden sie sie gegen mich verwenden? … Wie auch immer, ich brauche das Geld.

Diese Zukunft ohne Privatsphäre unter einer technokratischen Agenda, die Daten über alles, was ein Bürger tut, sammelt, wird durch das wachsende Ökosystem vernetzter Geräte angetrieben, das als Internet der Dinge bekannt ist, und im weiteren Sinne auch als Internet der Körper (IoB).

Wenn sich der Artikel „Willkommen im Jahr 2030“ als prophetisch erweist, werden Sie keines dieser Geräte besitzen.

Die Ereignisse des Jahres 2020 haben die Entwicklung des IoT und seine Rolle in der Gesellschaft für immer verändert“ – WEF Shaping the Future of Urban Transformation Platform

Wenn von intelligenten Städten, intelligenten Häusern, intelligenten Telefonen usw. die Rede ist, bezieht sich „intelligent“ in erster Linie auf die IoT- und IoB-Ökosysteme digitaler Geräte und Dienste, die über das Internet Daten sammeln und austauschen.

Laut der WEF-Plattform Shaping the Future of Urban Transformation (Gestaltung der Zukunft der städtischen Transformation) „haben die Ereignisse des Jahres 2020 die Entwicklung des IoT und seine Rolle in der Gesellschaft für immer verändert.“

Man kann es auch so sehen, dass die nicht gewählten Globalisten die Pandemie ausnutzen, um mithilfe von Technologien der sogenannten vierten industriellen Revolution, wie dem IoT, ihren großen Reset der Gesellschaft und der Weltwirtschaft einzuleiten.

Städte und Urbanisierung" ist eine der vielen Tentakel, die mit der großen Reset-Agenda verbunden sind, die sich stark auf neue Technologien für Massenüberwachung und Datenerfassung stützt.

„Städte und Urbanisierung“ ist eine der vielen Tentakel, die mit der großen Reset-Agenda verbunden sind, die sich stark auf neue Technologien für Massenüberwachung und Datenerfassung stützt.

Städte und Urbanisierung

In die WEF-Agenda zur Neuausrichtung von Städten und Urbanisierung sind Themen eingeflochten, die sich auf Folgendes beziehen:

Die vierte industrielle Revolution

Blockchain

Das Internet der Dinge

Die Zukunft der Mobilität

Datenwissenschaft

Die Rolle der Religion

Der Klimawandel

Grüne New Deals

Globales Regieren

Und vieles mehr

Great Reset „Cities and Urbanization“. Bildquelle: © Weltwirtschaftsforum

Im April 2016 veröffentlichte das WEF einen Bericht mit dem Titel Inspiring Future Cities & Urban Services (Inspirierende Städte und städtische Dienstleistungen), in dem die zehn wichtigsten Technologien aufgelistet sind, die den städtischen Wandel vorantreiben.

Alle diese Technologien erfordern die Erfassung großer Mengen von Bürgerdaten, die in eine elektronische Bürger-ID, auch „digitale Identität“ genannt, einfließen. (Anmerkung Red. Diese „digitalen Identität“ werden aktuell in Form eines digitalen Impfpasses weltweit ausgerollt.)

Mit dem Internet der Dinge, der Standort- und Zustandserfassung, der Erfassung durch mobile Geräte, der mobilen Gesundheitsüberwachung, offenen Daten in der Verwaltung usw. haben wir eine Liste von Technologien, die sowohl zum Guten als auch zum Schlechten eingesetzt werden können.

In Bezug auf die urbane Transformation sagt das WEF, dass das IoT „eine Möglichkeit bietet, physische Räume – unsere Häuser, Büros, Fabriken, Bauernhöfe, Gesundheitseinrichtungen und öffentlichen Räume – neu zu gestalten und umzugestalten, um anpassungsfähiger und individueller zu sein und sogar neue Bedürfnisse zu antizipieren, bevor sie entstehen.“

Neue IoT-Anwendungen – von der Überwachung der öffentlichen Gesundheit bis zur Integration der globalen Lieferkette – bringen enorme Vorteile mit sich, machen aber auch auf erhebliche Lücken in der Verwaltung dieser Technologien aufmerksam.

Auf der Makroebene können diese Technologien enorme Einblicke und Werkzeuge bieten, die Städte in sehr positiver Weise umgestalten, wie z. B. eine effizientere Energienutzung, bessere Gesundheitsdienste und verbesserte Verkehrssysteme.

Auf einer persönlicheren Ebene können diese Technologien dazu verwendet werden, menschliches Verhalten zu überwachen, Anreize zu schaffen, zu erzwingen und zu manipulieren und gleichzeitig grundlegende Menschenrechte auszuhöhlen.

Vertrauen ist alles.

Auslöser und Befähiger für die urbane Transformation. Bildquelle: WEF Report: Inspiring Future Cities & Urban Services

Die Idee ist, dass neu entstehende Technologien wie „Auslöser“ wirken, die den städtischen Wandel „ermöglichen“.

Der Schlüssel zu dieser Form der massiven Datenerfassung und Überwachung ist die Verbindung jedes Bürgers mit einer digitalen Identität.

Die digitale Identität, auch bekannt als „Citizen e-ID“, ist laut WEF eine der 10 wichtigsten Technologien, die den städtischen Wandel vorantreiben.

Die globale digitale Identitätsagenda hat im Jahr 2020 an Fahrt aufgenommen, beginnend mit der Ermittlung von Kontaktpersonen und weiterführend mit Immunitäts- und Impfpässen, um die Mobilität der Bürger zum Wohle der Allgemeinheit zu überwachen und zu kontrollieren.

Durch die Verknüpfung aller Ihrer Online-/Offline-Interaktionen kann Ihre digitale Identität mit anderen verbunden werden:

Jeder Klick, jeder Kommentar und jede Freigabe, die Sie in sozialen Medien tätigen

Jede finanzielle Transaktion, die Sie aufzeichnen

Ihr Standort und Ihre Reiseziele

Was Sie kaufen und verkaufen

Ihre persönlichen Gesundheitsdaten und medizinischen Aufzeichnungen

Die Websites, die Sie besuchen

Ihre Teilnahme an staatsbürgerlichen Funktionen (z. B. Wahlen, Steuern, Sozialleistungen usw.)

Wie viel Energie Sie verbrauchen

und vieles mehr

So kann Ihre digitale Identität zu einem Konto für Ihr soziales Verhalten werden, das auch kontrolliert werden kann.

In einem WEF-Bericht aus dem Jahr 2018 heißt es: „Unsere Identität ist im wahrsten Sinne des Wortes, wer wir sind, und mit dem Voranschreiten der digitalen Technologien der vierten industriellen Revolution ist unsere Identität zunehmend digital.“

„Diese digitale Identität bestimmt, auf welche Produkte, Dienstleistungen und Informationen wir zugreifen können – oder umgekehrt, was uns verschlossen bleibt.“

Die Daten, die von Mobiltelefonen, Smartwatches und anderen Geräten erfasst werden, sind die gleiche Art von Daten, die in digitale Identitätssysteme einfließen, die zur Bestimmung des Zugangs der Bürger zu Waren und Dienstleistungen verwendet werden können.

Der WEF-Bericht aus dem Jahr 2016 hebt Madrid als eine Stadt hervor, in der die gesammelten Daten genutzt wurden, um „einen umfassenden Überblick über die städtischen Dienstleistungen zu erhalten“, und zwar über eine Plattform, die „Daten von Bürgern mit Daten integriert, die über Sensoren, Kameras und Geräte des Internets der Dinge erfasst wurden“.

Daten sind die treibende Kraft hinter dem städtischen Wandel, und die Möglichkeiten, mit denen öffentliche und private Einrichtungen Informationen erfassen und verarbeiten können, werden immer vertrauter.

Der Urban Transformation Summit, der vom 6. bis 8. Dezember in Detroit stattfindet, folgt auf das WEF-Treffen in Dubai, bei dem WEF-Gründer Klaus Schwab rund 40 nicht gewählte Globalisten dazu aufrief, in weniger als 48 Stunden vom 11. bis 12. November eine große Erzählung für die Menschheit zu entwerfen.