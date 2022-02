Das Zeitalter der Ungewissheit und die kommende Anarchie…

Dieser Krieg wird nicht zu Ende sein, wenn die Mandate enden, es geht nicht mehr nur darum. Die Menschheit begibt sich in unbekannte Gewässer, und was als nächstes kommt, ist alles andere als sicher.

Es heißt: „Die Götter lachen über diejenigen, die Pläne machen“. Das sollte allen zu denken geben, deren Lebenspläne in den letzten zwei Jahren durchkreuzt wurden. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass für niemanden etwas so gelaufen ist wie geplant. Da die Zukunft voller Ungewissheit ist, müssen alle Pläne ein Element des „Wunschdenkens“ enthalten. Es gibt nur wenige Gewissheiten, auf die man sich stützen kann. Dies zu akzeptieren ist schwierig, denn eine Zukunft, die nicht vorhersehbar ist, schreckt die meisten verständlicherweise ab.

Einst als undenkbar angesehen, ist ein Krieg auf globaler Ebene heute eine reale Möglichkeit. Die Eliten haben den Krieg schon lange genutzt, um von innenpolitischen Problemen abzulenken, und die Aggression des Westens gegenüber Russland, China und dem Iran hat sie alle zu potenziellen Krisenherden gemacht. Die angeblichen „Bedrohungen“ durch diese identifizierten Gegner beruhen alle auf deren Weigerung, den Wünschen des Imperiums zu entsprechen. Trotz der unerbittlichen Propaganda und Panikmache ist von der westlichen Bevölkerung wenig Unterstützung für einen Krieg zu erwarten. Alle Kriege beruhen auf Lügen, und leider haben diese Lügen nur allzu oft funktioniert. Da „Massenvernichtungswaffen“ im öffentlichen Bewusstsein immer noch stark präsent sind, werden nur wenige eine Rechtfertigung für einen Krieg glauben. Das Kriegsnarrativ des Imperiums hat sich kaum verändert, wohl aber die Menschen. Covid ist, wie immer deutlicher wird, das größte Verbrechen, das den Menschen jemals in einem solchen globalen Ausmaß aufgezwungen wurde. Mit wenigen Ausnahmen hat es jeden getroffen, überall. Das Massenerwachen, das es ausgelöst hat, hat zu Massenaufständen rund um den Globus geführt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts gibt es keine Anzeichen für ein Abflauen, im Gegenteil, sie nehmen zu. Je mehr Informationen über die Pandemie auftauchen, desto schlimmer wird es, da das Ausmaß des Bösen immer deutlicher wird. Es ist anzunehmen, dass diejenigen, die die Lüge immer noch akzeptieren, sich dem Zorn der bereits Erwachten anschließen werden, wenn weitere Details ans Licht kommen.

Die Covid-Tyrannei hat die totale Korruption nicht nur der politischen Klasse, sondern aller Institutionen der Macht und Kontrolle aufgedeckt. Die politische Klasse hat jeden Rest an Glaubwürdigkeit verloren, den sie vor Covid noch gehabt haben mag, was, damit wir es nicht vergessen, schon vor Covid zweifelhaft war. Die überwältigende Mehrheit der Menschen versteht jetzt, dass es nie um etwas ging, von dem man jetzt weiß, dass es nicht mehr als eine saisonale Grippe ist. Es geht um die totalitäre Kontrolle über jeden Aspekt des Lebens der Menschen. Hätte sich dies nur auf die politische Klasse beschränkt, wären die Ergebnisse vielleicht anders ausgefallen, aber es hat sich gezeigt, dass alle Regierungsinstitutionen an dieser Gräueltat beteiligt waren. Die Mainstream-Medien, die lange Zeit von der Öffentlichkeit verachtet wurden, haben sich als Mitverschwörer erwiesen. Ohne die von ihnen unterstützten Lügengeschichten wäre das alles nicht möglich gewesen. Zu dieser abscheulichen Gruppe gehören auch Big Tech und die sozialen Medien. Sie haben echte, aber abweichende medizinische Experten zum Schweigen gebracht und gleichzeitig Prominenten und unqualifizierten Personen (Bill Gates) erlaubt, die Öffentlichkeit mit diesen Lügen zu füttern. Das medizinische Establishment hat sich trotz aller wissenschaftlichen Beweise des Gegenteils ebenso schuldig gemacht. Die so genannten Justizsysteme des Westens haben bewiesen, dass sie mehr damit beschäftigt sind, das Establishment zu erhalten, als für Gerechtigkeit oder Verantwortlichkeit zu sorgen. Die Liste lässt sich fortsetzen. Das Ausmaß der globalistischen Kontrolle hat alle alarmiert und verärgert. Glaubwürdigkeit oder Vertrauen in eine dieser Einrichtungen gibt es zu Recht nicht mehr.

Was haben wir, wenn niemand die Autorität der bestehenden Institutionen der Kontrolle anerkennt? Wir haben Anarchie. Diese Institutionen können nur mit dem Vertrauen der Öffentlichkeit existieren, und dieses Vertrauen haben sie nicht mehr. In ihrer jetzigen Form ist es höchst unwahrscheinlich, dass das notwendige Vertrauen auf irgendeiner funktionalen Ebene wiedergewonnen werden kann. Das Wort Anarchie ruft normalerweise Bilder von brennenden Gebäuden und Molotowcocktails hervor. Die Aufstände in Australien, Kanada und anderswo haben gezeigt, dass sowohl Anarchie als auch Ordnung koexistieren können. Trotz der Versuche der Aufwiegler, zur Gewalt anzustiften, haben die Demonstranten dies klugerweise vermieden und sind friedlich geblieben. Sie haben verstanden, dass der Rückgriff auf Gewalt den Globalisten nur in die Hände spielt und gegenseitige Gewalt rechtfertigt, hoffen wir, dass das so bleibt. Gewalt verstehen sie und können sie für ihre Zwecke nutzen, friedliche Nichtbefolgung können sie nicht. Martin Luther King hat das verstanden, genauso wie Mahatma Ghandi, und die Mehrheit der neu geschaffenen Massen scheint das auch zu wissen, zu ihrer ewigen Ehre.

Die Bewegungen von MLK und Ghandi waren auf nationaler Ebene, diese Bewegung, die wir jetzt erleben, ist international. Es sind die Globalisten gegen die Menschheit, Andersdenkende in verschiedenen Ländern und weiter inspiriert durch ihre Pendants in anderen Nationen. Die schwerwiegenden und absurden Restriktionen der australischen Regierung haben in vielen Ländern zu Demonstrationen vor den australischen Botschaften geführt. Die mutige Haltung des kanadischen Volkes hat dazu geführt, dass die kanadische Flagge für die Menschen überall als Symbol der Freiheit gilt.

Im Laufe der Geschichte haben sich die Menschen immer wieder dagegen aufgelehnt, schlecht regiert zu werden, aber die „Elite“ hat sich immer dagegen gewehrt, überhaupt regiert zu werden. Wenn die Ausbeutung für die Mächtigen der Gesellschaft zur Lebensweise wird, schaffen sie Gesetze, um sie zu rechtfertigen, und einen Moralkodex, um sie zu verherrlichen. Ein auf Propaganda basierendes System aus Rauch und Spiegeln kann sich nur so lange halten, wie die Mehrheit es akzeptiert. Nicht der Tyrann ist zu fürchten, sondern die Mehrheit, die bereit ist, ihre kritischen Fähigkeiten auszuschalten und ihn zuzulassen, ist traditionell das Problem. Wir erleben gerade einen Wendepunkt in der Geschichte, einen Punkt, an dem die Mehrheit nicht mehr mit dem globalistischen Narrativ einverstanden ist. Das ist die größte Angst der Tyrannen. Und tatsächlich haben sie Angst, große Angst. Wir werden vielleicht sehen, wie sie ein paar Opferlämmer verbrennen, um den Mob zu besänftigen. Fauci, Macron, Trudeau sind alle entbehrlich, vielleicht sogar ein Bill Gates. Aber das ist nicht genug. Dieser Krieg wird nicht zu Ende sein, wenn die Mandate auslaufen, es geht nicht mehr nur darum. Die Menschheit begibt sich auf unbekanntes Terrain, und was danach kommt, ist alles andere als sicher. Sicher ist, dass alle Institutionen, die Macht und Kontrolle ausüben, entlarvt worden sind und dass das Vertrauen, das sie einst genossen haben, nicht mehr besteht. Unsere Freiheiten konnten sie uns nie nehmen, und sie um ihre Zustimmung zu bitten, um sie zurückzubekommen, stärkt nur ihre Kontrolle. Wir wissen nicht, wie die „neue Normalität“ aussehen wird, aber das müssen die Menschen entscheiden, nicht die Eliten. Diejenigen, die sich selbst als „Staatsdiener“ bezeichnen und gleichzeitig als „Herren“ agieren, werden keine Zukunft in einer wahrhaft Schöne neue Welt…