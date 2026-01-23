Davos-Eliten DRÜCKEN Labor-„Fleisch“ durch – trotz MASSIVEN Gegenwinds

Steve Watson

Während die Trump-Regierung ihre Initiative Make America Healthy Again hochfährt und verstärkt gegen verarbeitete Gifte und zugesetzten Zucker vorgeht, geraten die Davos-Eliten in Zugzwang, ihre Agenda synthetischer Lebensmittel zu verteidigen. Von im Labor gezüchtetem „Fleisch“ bis hin zu künstlichen Zusatzstoffen beharrt das Umfeld des World Economic Forum (WEF) darauf, dass ihre technologiegetriebenen „Lösungen“ den Planeten retten würden – selbst während der öffentliche Widerstand wächst und Bundesstaaten Verbote für kultivierte Zellprodukte verhängen.

Dieser Konflikt macht die Kluft deutlich zwischen Politiken, die nährstoffreiche, frisch vom Bauernhof stammende Lebensmittel priorisieren, und dem globalistischen Vorstoß zugunsten fabrikgefertigter Imitate und im Labor gezüchteter Substanzen, die mit unbekannten Risiken behaftet sind.

WEF-Insider preist Laborfleisch als „Weg nach vorn“ – unter Verweis auf ökologische Argumente

In einer Diskussion über Lebensmittelinnovation bewarb der Davos-Teilnehmer Andrea Illy technologische Lebensmittel wie kultiviertes Fleisch und wies kulturellen Widerstand als überholt zurück – obwohl er einen massiven Verbraucher-Backlash einräumte.

Davos participant Andrea Illy claims that fake, lab-grown foods "represent the way forward", despite massive public resistance.



"70% of the ecological footprint of agriculture is due to animal proteins."



"Why should I use animals when I can cultivate meat [in a lab]?" pic.twitter.com/tZYK4uy6ST — Wide Awake Media (@wideawake_media) January 22, 2026

Der Clip zeigt Illy mit den Worten:

„Ich denke also, ich erkenne an – lassen Sie mich sagen –, dass es einen schrecklichen kulturellen Widerstand der Verbraucher gibt, technologische Lebensmittel zu akzeptieren. Aber meiner Meinung nach stellen sie den Weg nach vorn dar.“

Er fuhr fort:

„Wenn man es aus ökologischer Perspektive betrachtet, müssen wir vielleicht selektiv sein. Denn wir wissen aus Statistiken – korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege –, dass 70 % des ökologischen Fußabdrucks der Landwirtschaft auf tierische Proteine zurückzuführen sind, und auf der anderen Seite wissen wir physiologisch, dass ein übermäßiger Konsum tierischer Proteine die Hauptursache nichtübertragbarer Krankheiten ist, die das größte Gesundheitsproblem der westlichen Gesellschaft darstellen.“

„Wie wäre es also damit, das tierische Protein auf ein gesundes Maß zu reduzieren und gleichzeitig den ökologischen Einfluss zu erhöhen beziehungsweise zu optimieren?“ schlug Illy vor und fügte hinzu:

„Warum sollte ich Tiere nutzen, wenn ich Fleisch kultivieren und nur den besten Teil davon bekommen kann? Ich weiß, das ist eine Art kulturelle Revolution, sie wird Jahrzehnte dauern.“

Dieser Vorstoß ignoriert die wachsende Evidenz für die Ineffizienz von Laborfleisch, seine hohen Kosten und potenziell unbekannten Gesundheitsrisiken.

Jüngste Entwicklungen zeigen, dass der Sektor kämpft: Ende 2025 kam es zu Schließungen wie bei Believer Meats, nachdem Investitionen zurückgingen.

Das niederländische Start-up Meatable stellte im Dezember 2025 ebenfalls den Betrieb ein, nachdem es keine Finanzierung sichern konnte.

Gleichzeitig greifen Bundesstaaten durch: Sieben von Republikanern geführte Staaten, darunter Texas, haben die Herstellung, den Verkauf oder den Vertrieb von im Labor gezüchtetem Fleisch verboten.

Der texanische Landwirtschaftskommissar Sid Miller kritisierte ein Bundesurteil, das eine Klage gegen das staatliche Verbot zuließ, und bezeichnete Laborprodukte als „trojanisches Pferd“, das ländliche Existenzen und die Lebensmittelsicherheit bedrohe.

Wir haben das immer wieder gesehen: Globalisten predigen, man müsse Insekten oder synthetisches Kunstfleisch essen – während sie selbst die besten Steaks und Kalbsschnitzel genießen.