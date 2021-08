Delta-Varianten, PCR-Tests und kognitive Dissonanz

Von F. William Engdahl: Er ist strategischer Risikoberater und Dozent, er hat einen Abschluss in Politik von der Princeton University und ist ein Bestseller-Autor über Öl und Geopolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“

Um einen berühmten Spruch des damaligen Präsidentschaftskandidaten Bill Clinton in einer Debatte mit seinem republikanischen Gegner im Jahr 1992 zu paraphrasieren: „It’s the vaccine, stupid!“ Das tägliche Narrativ der Mainstream-Medien und der Regierung, mit dem wir auf der ganzen Welt überschwemmt werden, ist für die meisten verwirrend, um es milde auszudrücken. Die so genannte Delta- oder „indische“ Variante breitet sich aus wie die Windpocken, wird uns gesagt, aber nicht, was dieses „Ausbreiten“ bedeutet. Ungeimpfte werden beschuldigt, COVID-19 auf vermeintlich Geimpfte zu übertragen. Die USA, das Vereinigte Königreich und die EU führen dieses verwirrende und tödliche Narrativ an.

Kinder werden von politischen Amtsträgern aufgefordert, sich impfen zu lassen, obwohl die WHO und nationale Gesundheitsbehörden wie die STIKO in Deutschland offiziell empfehlen, noch zu warten. PCR-Tests, die die Politik bestimmen, aber nichts darüber aussagen, ob eine Person ein bestimmtes Virus hat, werden als „Goldstandard“ für eine Infektion behandelt. Doch bis jetzt hat kein einziges Labor erfolgreich gereinigte Proben des angeblichen SARS-CoV-2-Virus isoliert, das die COVID-19-Krankheit verursachen soll. Wie können PCR-Tests kalibriert werden, wenn der angebliche Erreger nicht eindeutig ist? Wenn wir einen Schritt zurücktreten, wird deutlich, dass wir einer vorsätzlichen weltweiten Operation der kognitiven Dissonanz ausgesetzt sind, deren beabsichtigte Konsequenzen für die Zukunft unserer Zivilisation uns nicht mitgeteilt werden.

Auflösen der Dissonanz

Kognitive Dissonanz ist ein Begriff aus der Psychologie und bezeichnet die Erfahrung einer Person, die zwei widersprüchliche oder inkonsistente Erfahrungen macht, deren Widersprüchlichkeit ihr großen Stress bereitet. Der Stress wird im Gehirn aufgelöst, indem die Person unbewusste Tricks anwendet, um den Widerspruch aufzulösen. Das Stockholm-Syndrom kommt einem in den Sinn. In diesem Fall handelt es sich um das traditionelle Vertrauen in Autoritäten – Regierungen, WHO, CDC, RKI, Bill Gates und andere selbst ernannte epidemiologische Experten, die in vielen Fällen keinen medizinischen Abschluss haben. Diese Behörden verhängen drakonische Abriegelungen, Maskierungen und Reisebeschränkungen sowie eine De-facto-Zwangsimpfung mit ungetesteten Impfungen, deren unerwünschte Wirkungen in der EU und den USA inzwischen in die Millionen gehen.

Der normale Verstand sagt: „Warum sollten die Behörden uns schaden wollen? Wollen sie nicht das Beste für uns und das Land oder die Welt?“ Die realen Erfahrungen der letzten 18 Monate, seit die Weltgesundheitsorganisation wegen eines angeblichen Virus, der zuerst in Wuhan, China, ausgerufen wurde, eine Pandemie ausgerufen hat, legen nahe, dass entweder Politiker und Gesundheitsbeamte auf der ganzen Welt den Verstand verloren haben, absichtlich böse sind oder absichtlich destruktiv oder einfach korrupt. Um diesen beängstigenden Widerspruch aufzulösen, nehmen Millionen von uns ein experimentelles Gebräu ein, das als genetisch veränderte mRNA-Substanz bekannt ist, in der Annahme, dass sie dann vor einer Infektion oder schweren Erkrankung durch einen angeblich tödlichen Erreger namens COVID-19 geschützt sind. Manche greifen sogar diejenigen in ihrem Umfeld an, die diese Dissonanz anders sehen und aus Misstrauen und Vorsicht eine Impfung ablehnen. Doch selbst der allgegenwärtige Dr. Fauci in Washington gibt zu, dass die neuartigen mRNA-Impfstoffe nicht verhindern, dass man an der angeblichen Krankheit erkrankt oder infektiös wird, sondern nur dazu beitragen, ihre Auswirkungen zu verringern. Das ist kein Impfstoff, sondern eher etwas anderes.

Delta-Variante?

An dieser Stelle ist es sinnvoll, sich einige nachgewiesene Fakten zu diesem Coronavirus und seinen scheinbar unbegrenzten „Varianten“ anzusehen. Bei der aktuellen Panikmache im Vereinigten Königreich, in der EU und in den USA handelt es sich um eine so genannte Delta-Variante des Coronavirus. Das Problem ist nur, dass wir von den zuständigen Behörden nichts Brauchbares über diese Variante erfahren.

Da die angebliche Delta-Variante eines angeblichen, aber nirgendwo wissenschaftlich nachgewiesenen neuartigen Coronavirus aus Wuhan als Rechtfertigung für eine neue Runde drakonischer Abriegelungen und Impfzwänge herangezogen wird, lohnt sich ein Blick auf den Test, mit dem sich feststellen lässt, ob eine Delta-Variante bei einer mit dem von der WHO empfohlenen Standard-PCR-Test getesteten Person vorhanden ist.

Die Delta-Variante, die im Mai auftrat, wurde ursprünglich als die indische Variante bezeichnet. Schon bald wurde sie für bis zu 90 % der neuen positiven COVID-19-Tests im Vereinigten Königreich verantwortlich gemacht, wo es ebenfalls eine bedeutende indische Bevölkerung gibt. Was verschwiegen wird, ist, dass die angeblichen Delta-Positivtests in Indien in nur zwei Monaten drastisch zurückgegangen sind, von 400.000 täglich im Mai auf 40.000 im Juli. Die Symptome sollen denen eines gewöhnlichen Heuschnupfens verdächtig ähnlich sein, so dass die WHO die Krankheit kurzerhand in die Delta-Variante nach dem griechischen Alphabet umbenannte, um die Sache noch mehr zu verwässern. Ähnliche Delta-Rückgänge gab es im Vereinigten Königreich. „Experten“ behaupteten, es läge daran, dass verängstigte Inder zu Hause blieben, da nur winzige 1-3% der Bevölkerung geimpft worden waren. Im Vereinigten Königreich behaupteten die Experten, dass die Deltafälle zurückgingen, weil so viele geimpft worden waren. Wenn Sie den Eindruck haben, dass hier nur Erklärungen erfunden werden, um das Narrativ der Impfung zu untermauern, sind Sie nicht allein.

Es kommt noch schlimmer. Praktisch niemand im Vereinigten Königreich, in Indien, in der EU oder in den USA, der angeblich positiv auf Delta getestet wurde, hat einen spezifischen Delta-Varianten-Test durchgeführt, da ein solcher direkter Varianten-Test nicht existiert. Es wird behauptet, dass es komplexe und sehr kostspielige Tests gibt, aber es wird kein Beweis dafür erbracht, dass sie verwendet werden, um Behauptungen aufzustellen wie „90 % der Fälle im Vereinigten Königreich sind Delta…“. Labors auf der ganzen Welt führen einfach die standardmäßigen, äußerst ungenauen PCR-Tests durch, und die Gesundheitsbehörden erklären, es handele sich um „Delta“. Es gibt keinen einfachen Test für Delta oder eine andere Variante. Wenn das nicht wahr wäre, müssten die CDC oder die WHO oder andere Gesundheitsinstitute diese Tests im Detail erklären. Das haben sie aber nicht. Fragen Sie die einschlägigen Gesundheits-„Experten“, wie sie das Vorhandensein einer Delta-Variante des Virus nachweisen. Sie können es nicht. Testlabors in den USA geben zu, dass sie nicht auf Varianten testen.

Wertlose PCR-Tests

Auch der PCR-Test selbst ist kein Test für irgendein Virus oder eine Krankheit. Der Wissenschaftler Dr. Kary Mullis, der für die Erfindung des PCR-Tests mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, griff im Fernsehen namentlich den Leiter des NIAID, Tony Fauci, als inkompetent an, weil er behauptete, die PCR-Tests könnten jeden Erreger oder jede Krankheit nachweisen. Dafür wurde er nicht entwickelt, sondern als analytisches Laborinstrument für die Forschung. PCR-Tests können weder eine akute Infektion noch eine anhaltende Infektiosität oder eine tatsächliche Krankheit feststellen. Der PCR-Test ist eigentlich nicht dazu gedacht, eine aktive Infektionskrankheit festzustellen, sondern er identifiziert genetisches Material, sei es teilweise, lebendig oder sogar tot.

Ein am 21. Januar 2020 veröffentlichtes Papier der beiden Deutschen Corman und Drosten diente zur Entwicklung des PCR-Tests, der von der WHO sofort als weltweiter Standard für den Nachweis von Fällen des neuartigen Coronavirus aus Wuhan übernommen wurde. Zu diesem Zeitpunkt waren lediglich sechs Personen mit dem neuartigen Coronavirus identifiziert worden. Im November 2020 überprüfte eine Gruppe von externen Wissenschaftlern die Drosten-Studie und stellte eine unglaubliche Anzahl schwerwiegender wissenschaftlicher Mängel sowie einen dreisten Interessenkonflikt von Drosten und Kollegen fest. Die Wissenschaftler stellten fest, dass das PCR-Design und die Arbeit von Drosten zahlreiche technische und wissenschaftliche Fehler aufwiesen, darunter ein unzureichendes Primer-Design, ein problematisches und unzureichendes RT-qPCR-Protokoll und das Fehlen einer genauen Testvalidierung. Weder der vorgestellte Test noch das Manuskript selbst erfüllen die Anforderungen an eine akzeptable wissenschaftliche Veröffentlichung. Außerdem werden schwerwiegende Interessenkonflikte der Autoren nicht erwähnt. Schließlich… wurde hier entweder kein systematisches Peer-Review-Verfahren durchgeführt oder es war von problematischer schlechter Qualität.“ Dennoch wurde das Drosten-PCR-Design sofort von der WHO als weltweiter Corona-Test empfohlen.

Bei der PCR wird genetisches Material mit Hilfe von Amplifikationszyklen vervielfältigt, bis die so genannte Zyklusschwelle (Ct) erreicht ist, d. h. die Anzahl der Amplifikationen, mit denen genetisches Material nachgewiesen werden kann, bevor die Probe wertlos wird. Mullis hat einmal gesagt, dass man bei einer ausreichenden Anzahl von Amplifikationszyklen so ziemlich alles in jedem Menschen finden kann, da unser Körper eine riesige Anzahl verschiedener, meist harmloser Viren und Bakterien in sich trägt. Selbst Dr. Fauci erklärte in einem Interview aus dem Jahr 2020, dass ein CT ab 35 wertlos sei. Dennoch wird angenommen, dass die CDC den Testlabors empfiehlt, einen CT-Wert von 37 bis 40 zu verwenden! Bei diesem Wert sind vielleicht 97 % der COVID-Positivbefunde wahrscheinlich falsch.

Weder die CDC noch die WHO veröffentlichen ihre Ct-Empfehlungen, aber Berichten zufolge empfiehlt die CDC jetzt einen niedrigeren Ct-Grenzwert für die Untersuchung von Geimpften, um die Zahl der COVID-Positive bei Geimpften zu minimieren, während sie für Ungeimpfte einen Ct-Wert von über 35 empfiehlt – eine kriminelle Manipulation, wenn es stimmt.

Wer sich für die Entwicklung der Pervertierung von PCR-Tests zur angeblichen Diagnose einer bestimmten Krankheit interessiert, sollte sich die schmutzige Geschichte ansehen, die in den 1980er Jahren begann, als Fauci und sein damaliger Untergebener, Dr. Robert Gallo, am NIAID die PCR-Technologie von Mullis benutzten, um fälschlicherweise zu behaupten, eine Person sei HIV-positiv – ein kriminelles Unternehmen, das zum unnötigen Tod von Zehn- oder Hunderttausenden von Menschen führte.

Bemerkenswert ist, dass fast alle prominenten COVID-Impfstoff-Befürworter von Fauci bis zu WHO-Chef Tedros aus dem HIV/AIDS-Sumpf und seinen gefälschten PCR-Tests herausgekommen sind. Die gesamten Panikmaßnahmen, die seit 2020 weltweit verhängt wurden, beruhen auf der falschen Annahme, dass ein „positiver“ RT-PCR-Test bedeutet, dass man krank oder mit COVID infiziert ist. Der COVID-19-Schreck, der im Dezember 2019 von Wuhan, China, ausging, ist eine Pandemie der Tests, wie viele Ärzte festgestellt haben. Es gibt keinen Beweis dafür, dass mit dem Test ein pathogenes Virus nachgewiesen wird. Es gibt auch keinen nachgewiesenen Referenzwert oder „Goldstandard“, um ein positives Ergebnis festzustellen. Der Test ist rein willkürlich. Recherchieren Sie und Sie werden es finden.

Die Förderung experimenteller Impfstoffe

Wenn es stimmt, dass wir seit Anfang 2020 Billionen von Dollar in der Weltwirtschaft vernichtet und zahllose Leben ruiniert haben, die auf wertlosen PCR-Tests beruhten, und nun derselbe Betrug den Wahnsinn für eine angebliche Delta-Variante ausweitet, ist die klare Schlussfolgerung, dass einige sehr einflussreiche Akteure diese Angst nutzen, um experimentelle genetische Impfstoffe voranzutreiben, die noch nie an Menschen oder in großem Umfang an Tieren getestet wurden.

Dennoch brechen die offiziellen Todeszahlen im Zusammenhang mit Impfungen in der EU und den USA weiterhin Rekorde. Laut der offiziellen EU-Datenbank zur Erfassung von Impfschäden, EduraVigilance, wurden bis zum 2. August insgesamt 20.595 Todesfälle von Menschen gemeldet, die zuvor die experimentellen genetischen mRNA-Impfstoffe erhalten hatten! Eine solche Zahl wurde noch nie zuvor verzeichnet. Darüber hinaus wurden 1.960.607 Verletzungen gemeldet, 50 % davon schwerwiegend, darunter Blutgerinnsel, Herzinfarkte, Menstruationsstörungen und Lähmungen, die alle auf COVID-19-mRNA-Injektionen zurückzuführen sind. Die Daten der VAERS-Datenbank der CDC in den USA werden offen manipuliert, aber auch sie zeigen mehr als 11.000 Todesfälle nach mRNA-Impfungen. Die großen Nachrichtenmedien erwähnen dies nie.

Behörden und Politiker entgegnen, es gebe keine Beweise dafür, dass die Todesfälle oder Verletzungen mit dem Impfstoff zusammenhingen. Aber sie können nicht beweisen, dass dies nicht der Fall war, weil sie den Ärzten verbieten, Autopsien durchzuführen. Wenn uns gesagt wird, wir sollen der Wissenschaft folgen, warum werden dann Ärzte von den Gesundheitsbehörden angewiesen, keine Autopsien bei Patienten durchzuführen, die NACH der Verabreichung von zwei mRNA-Impfstoffen gestorben sind? Nach Tausenden von impfstoffbedingten Todesfällen wurde nur über eine einzige Autopsie berichtet, die in Deutschland durchgeführt wurde, und die Ergebnisse waren erschreckend. Das mRNA-Spike-Protein hatte sich im gesamten Körper ausgebreitet. Die CDC hat im Mai die Überwachung nicht-schwerer COVID-19-Fälle unter Geimpften eingestellt. Dadurch wird die alarmierende Zahl der Geimpften, die ernsthaft erkranken, verschleiert.

Irgendetwas läuft gewaltig schief, wenn angesehene, erfahrene medizinische Experten verbannt werden, weil sie alternative Hypothesen zum gesamten COVID-Drama vorschlagen. Wenn andere Wissenschaftler, die sich an die offizielle Linie halten, zu jeglicher Kritik an Tony Fauci oder anderen Mainstream-COVID-Ärzten aufrufen, werden sie als „Hassverbrechen“ bezeichnet. Oder wenn billige und bewährte Heilmittel zugunsten der teuren tödlichen mRNA-Impfstoffe verboten werden, an denen Faucis NIAID finanziell beteiligt ist.

Schon jetzt sprechen Impfstoffbefürworter wie Fauci von der Notwendigkeit von mRNA-Auffrischungsimpfungen und warnen vor einer neuen „Lambda-Variante“, die sich abzeichnet. Wie wird man darauf testen? Oder sollen wir es einfach glauben, weil er oder sie von CNN oder BBC als „angesehene Autorität“ bezeichnet wird? Wie weit werden vernünftige Bürger zulassen, dass diese kognitive Dissonanz unser Leben zerstört?