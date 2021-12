Demokratie-Gipfel: Joe Biden zieht einen neuen „Eisernen Vorhang“ gegen China und Russland

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalyst für internationale Beziehungen und die Außen- und Innenpolitik Pakistans, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Der so genannte „Demokratie-Gipfel“, den die Regierung Biden kürzlich abhielt, war nicht nur spaltend, sondern auch eher eine geopolitische als eine normative Veranstaltung, die darauf abzielte, über den Zustand der Demokratie als Regierungs- und Politiksystem zu beraten. Die Tatsache, dass die USA bestimmte Länder absichtlich ausschlossen und den Gipfel dann dazu nutzten, sie gezielt ins Visier zu nehmen – insbesondere China -, fügt sich direkt in das Narrativ ein, das die USA in den letzten Jahren entwickelt haben, um China und auch Russland als „revisionistische Kräfte“ darzustellen, die die Welt „destabilisieren“ wollen. Chinesischen Medienberichten zufolge war die Veranstaltung, an der mehr als 100 Länder im Namen der Demokratie teilnahmen, nichts weniger als eine bewusste „Bewaffnung der Demokratie“ als eine neue Form des „Eisernen Vorhangs“ aus dem Kalten Krieg, um die Welt in westliche Modelle und vom Westen bevorzugte „Demokratien“ und nicht-westliche und nicht-westliche „Nicht-Demokratien“ aufzuteilen. Es handelt sich um eine Art willkürlicher politischer Teilung, die auf unterschiedlichen Regierungssystemen beruht und die die USA nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen haben – eine Teilung, die den USA geholfen hat, sich als Verfechter der „freien Welt“ zu profilieren und die Welt vor den „Kommunisten“ zu schützen. Es ist wieder diese Art von Kluft, die die USA zu schaffen versuchen, um ihre Position gegenüber ihren globalen Rivalen zu stärken, die eine neue, multipolare Weltordnung aufbauen wollen. Der „Demokratie-Gipfel“ ist also nichts anderes als ein Versuch der USA, eine „Machtdemonstration“ gegenüber ihren globalen Rivalen China und Russland zu inszenieren.

Biden erwähnte zwar weder China noch Russland, nahm aber kein Blatt vor den Mund, um auf die so genannten „Autokraten“ hinzuweisen, die „ihre eigene Macht ausbauen, exportieren und ihren Einfluss auf der ganzen Welt ausweiten“ wollen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Biden – und zahlreiche offizielle politische Dokumente der USA – China (wie auch Russland) mit diesen rückschrittlichen Begriffen bezeichnet haben, um eine negative globale Wahrnehmung über sie aufzubauen. Es ist auch ein offenes Geheimnis, dass die Regierung Biden beabsichtigt, dem russischen und chinesischen Einfluss entgegenzuwirken. Wie Biden selbst betonte, werden die USA Millionen von Dollar in der ganzen Welt ausgeben, um ihre Botschaft der „Demokratie“ zu verbreiten. Wie die Geschichte zeigt, ist die US-Demokratiehilfe eine diskrete Methode, um etablierte Systeme zu destabilisieren – Länder, die sich entweder weigern, sich mit den USA zu verbünden, oder die zufällig mit den Rivalen der USA verbündet sind. Ein integriertes Programm zur „Stärkung der Demokratien“ auf der ganzen Welt ist somit eine gut getarnte Strategie des Regimewechsels, mit der die USA die Länder von China und Russland abbringen wollen. Indem sie sich das Recht anmaßen, den „Rückschritt bei den Rechten und der Demokratie“ rückgängig zu machen, haben sich die USA angeblich als Verfechter der Demokratie positioniert, obwohl ihr eigener Zustand der Demokratie fragwürdig geworden ist.

Zugleich ist die US-Meisterschaft höchst selektiv und parteiisch. Unter den zum Gipfel eingeladenen „Demokratien“ befanden sich Länder, die selbst nach dem von Biden selbst angeführten Freedom-House-Ranking nicht zu den echten Demokratien zählen. Mehr als 30 Prozent der 110 Länder, die Biden eingeladen hatte, wurden als „teilweise frei“ eingestuft. Einige sind zwar überhaupt nicht „frei“, doch wurden auch jene Länder – die Philippinen, Indien und Kenia – eingeladen, die von Freedom House derzeit als „Wahlautokratien“ eingestuft werden. Die von den USA getroffenen Entscheidungen waren nicht nur strategisch, sondern auch auf China ausgerichtet.

Während die USA zum Beispiel versucht haben, die Philippinen mit Verteidigungsgeschäften zu umwerben, um sie von China abzubringen oder sie daran zu hindern, sich China zu sehr anzunähern, ist Indien ein wichtiger QUAD-Partner. Die Tatsache, dass die Regierung Biden seit ihrem Amtsantritt versucht, die QUAD wiederzubeleben – und zu militarisieren – macht Indien zu einer logischen Wahl. In Anbetracht der Anwesenheit so vieler potenziell chinafeindlicher Mächte ist der „Demokratie-Gipfel“ also nichts weniger als eine QUAD im globalen Maßstab.

Der direkte Fokus des Gipfels auf China ist auch daran zu erkennen, dass er zeitgleich mit dem diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in China unter Führung der USA stattfand. Dieser Schritt erinnert an die Politik des Kalten Krieges, als Jimmy Carter 1980 einige Maßnahmen ergriff, um die Teilnahme amerikanischer Sportler an den Olympischen Spielen in Moskau zu verhindern.

Bidens Vorgehen steht in völligem Gegensatz zu seiner Rede vor den Vereinten Nationen vor wenigen Monaten, in der er sagte, er wolle die Welt nicht „spalten“. Der von den USA angeführte Boykott der Olympischen Spiele in Peking – dem sich das Vereinigte Königreich und Australien, die so genannten AUKUS-Mitglieder, angeschlossen haben – und das Narrativ, das er mit dem Demokratie-Gipfel aufzubauen versuchte, zeigen jedoch deutlich, dass die Regierung Biden eine zutiefst spaltende Politik verfolgt, um ein dem Kalten Krieg ähnliches Szenario oder einen „Kalten Krieg 2.0“ wiederherzustellen.

In Anbetracht des Narrativs, das die USA bewusst kreieren, führt dies unweigerlich zu einer Reaktion Russlands und Chinas, die den von Biden gezogenen Eisernen Vorhang herausfordern – und sich ihm widersetzen – wollen. In einem gemeinsamen Schreiben des russischen und des chinesischen Botschafters in den USA lehnen beide Länder das „Recht“ der USA ab, „selbst zu bestimmen, wer an der Veranstaltung teilnehmen darf und wer nicht, wer ein „demokratisches Land“ ist und wer für diesen Status nicht in Frage kommt.“ In dem Schreiben, das im vergangenen Monat an das US-Magazin The National Interest gerichtet wurde, heißt es ausdrücklich, dass die USA eine dem Kalten Krieg ähnliche Mentalität verfolgen – eine Politik, die den Konflikt dem Engagement vorzieht, die Auseinandersetzung der Koexistenz vorzieht und darauf abzielt, die Welt in Blöcke aufzuteilen, um die Hegemonie der USA in irgendeiner Form auf dem gesamten Globus aufrechtzuerhalten.

Kurz gesagt, die USA wollen das alte, US-zentrierte globale System beibehalten, das sie kurz nach dem Zweiten Weltkrieg aufbauen – und der Welt aufzwingen – konnten. Da das Aufkommen Chinas und das Wiedererstarken Russlands nach dem Kalten Krieg in Verbindung mit ihrem konzertierten Bestreben, das einseitig von den USA dominierte, auf den Dollar ausgerichtete System zu verändern, Washington vor die größte Herausforderung stellt, der es sich auf globaler Ebene seit dem Ende des Kalten Krieges gegenübersieht, kann der Vorstoß der USA nur im Sinne einer Hegemoniepolitik Sinn machen, die als Nullsummenwettbewerb strukturiert ist, bei dem die von China und Russland erzielten Gewinne automatisch zu Verlusten für die USA werden.