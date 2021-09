Den biomedizinischen Sicherheitsstaat sehen

Von Josiah Lippincott: Er ist ein ehemaliger Marineoffizier und derzeitiger Doktorand an der Van Andel School of Statesmanship am Hillsdale College. Sie können ihn auf Twitter unter @jlippincott_ finden.

Giorgio Agamben und eineinhalb Jahre Abriegelungen haben uns gezeigt, wo wir stehen.

Wir können entweder eine freie Gesellschaft oder einen biomedizinischen Sicherheitsstaat haben“.

Als der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, diesen Satz in einer Pressekonferenz Anfang August verwendete, ging er in den sozialen Medien viral. Dieser Satz, „biomedizinischer Sicherheitsstaat“, hat die Medien aufhorchen lassen.

Ein paar Tage später nahm ein Reporter der Washington Post Kontakt zu mir auf. Als er den Ursprung des Begriffs untersuchte, stellte er fest, dass ich im Oktober 2020 als Erster die Worte „biomedizinischer Sicherheitsstaat“ getwittert hatte. Seitdem hatte ich den Begriff immer wieder in meinem Twitter-Feed verwendet, und ein paar Tage vor der Pressekonferenz ging ein Tweet von mir mit dem Begriff viral.

Ein Anruf bei DeSantis‘ Kommunikationsabteilung seitens des Reporters war ergebnislos. Es war nicht klar, woher der Gouverneur den Satz genau hatte; seine Äußerungen waren unvorbereitet. Aber die Kraft des Begriffs ist unverkennbar. Die offensichtliche Verbindung zu meiner eigenen Arbeit ist erfreulich.

Ich prägte den Begriff im Frühjahr 2020, nachdem ich eine Reihe von Blogbeiträgen des bekannten italienischen Philosophen Giorgio Agamben gelesen hatte. Die Wendung hatte es in sich. Der Begriff „biomedizinischer Sicherheitsstaat“ fasst die Realität unseres derzeitigen Regimes zusammen: der Überwachungsapparat der „nationalen Sicherheit“ nach dem 11. September 2001, der mit dem globalen medizinischen Establishment und Big Pharma verschmolzen ist. Der TSA-Kontrollpunkt und das Krankenhaus, vereint in einer Person.

Agambens Arbeit ist unglaublich nützlich. Seine jüngste Schrift über die Abriegelungen in Italien verdeutlicht seine früheren Forschungen über den „Ausnahmezustand“, der auch der Titel seines bekanntesten Werks ist. Darin untersucht er die rechtlich-juristische Grundlage der Tendenz im Westen, sich nach dem Zweiten Weltkrieg vom normalen Recht zu Notstandsverordnungen zu entfernen. Für Agamben ist das Konzentrationslager, provokant gesagt, der „Nomos der Moderne“. Für Agamben hat sich das geistige Zentrum des Westens von „Athen nach Auschwitz“ verlagert. Die liberale Demokratie, die weit davon entfernt ist, wirkliche menschliche Freiheit zu schaffen, habe sich dem Ideal des Konzentrationslagers hingegeben.

Der „Souverän“ setzt diese Gesetze im Namen der Sicherheit und des Schutzes außer Kraft. Der Herrscher reduziert damit den Bürger auf einen bloßen Körper, auf den das Regime direkt einwirkt. Was diese Ausnahmezustände so heimtückisch macht, ist die Tatsache, dass ihre Existenz im Gesetz kodifiziert ist. Das Gesetz setzt das Gesetz außer Kraft. Agamben weist darauf hin, dass das nationalsozialistische Deutschland beispielsweise praktisch während seiner gesamten Existenz auf der Grundlage von Artikel 48 der Weimarer Verfassung regiert wurde, der die Aussetzung des deutschen Rechts in Zeiten des Notstands erlaubte.

Agambens Werk ist häufig schwer zu verstehen. Wie andere postmoderne Autoren neigt er dazu, abstrakt zu schreiben. Die Wut über die Abriegelungen gab ihm jedoch Klarheit.

In einem Beitrag mit dem Titel „Eine Frage“, der auf Italienisch in einem kleinen Blog veröffentlicht wurde, stellte Agamben fest, dass das Virus seine Mitbürger dazu gebracht hat, alle Zeichen und Symbole eines wahrhaft menschlichen Lebens aufzugeben. Der Verzicht auf Bestattungsrituale und gemeinschaftliche Interaktion sei besonders tiefgreifend: „Wir haben also allein im Namen eines nicht näher spezifizierbaren Risikos die faktische Aussetzung unserer Freundschafts- und Liebesbeziehungen akzeptiert, weil die Nähe zum Nächsten zu einer möglichen Quelle der Ansteckung geworden ist.“

Der Philosoph verurteilt die Kirche und die Juristen, weil sie ein solch unmenschliches Projekt mittragen. Diese Hüter des zivilisierten Lebens hätten sowohl die Religion als auch das Recht im Namen der totalen Ehrerbietung gegenüber der brachialen Wissenschaft aufgegeben. Agamben erkannte im März letzten Jahres die tiefgreifenden Veränderungen, die die Pandemie mit sich bringen würde. Er fürchtete zu Recht ihre Auswirkungen auf das menschliche Leben.

Agamben ist ein Prophet unserer Zeit. Sein Widerstand gegen das biomedizinische Regime und die Ausweitung des Nomos des Lagers sind nicht nur Worte auf dem Papier. Im Januar 2004 weigerte sich Agamben, in die Vereinigten Staaten zu reisen, um dort einen Vortrag zu halten, da er dafür biometrische Daten preisgeben müsste, die seiner Meinung nach dazu verwendet würden, ihn auf das bloße Leben zu reduzieren. Für Agamben sollte der Mensch nicht einfach wie ein Körper behandelt werden.

Die Unterscheidung zwischen höherem Leben (bios) und niederem Leben (zoe) ist für Agambens Werk und für das menschliche Leben insgesamt entscheidend. Ein Regime, das sich ganz der Sicherheit verschrieben hat, der biomedizinische Sicherheitsstaat, den DeSantis zu Recht verurteilt hat, steht in völligem Widerspruch zu einem Leben in menschlicher Entfaltung. Die Reduzierung des Menschen auf das bloße Leben, das Leben des Pilzes – Aufnahme von Nährstoffen und Ausscheidung von Abfallstoffen im Namen der reinen Existenz – ist unmenschlich.

Ein Leben, das nur dem Überleben dient und jedes Risiko vermeidet, hat keine Lebenskraft und kein Streben. Es hat keine Tugend. Freundschaft, Liebe, Kunst, Poesie, Wissenschaft und Gemeinschaft brauchen das Risiko, um entstehen zu können. Die Furcht vor dem Tod ist keine Art zu leben. Agambens Werk macht diese Lektion außerordentlich deutlich.

Die letzten anderthalb Jahre waren ein unerbittlicher Angriff auf das höhere menschliche Leben. Australien hat im Namen der Quarantäne buchstäblich Lager errichtet, um diejenigen einzusperren, die es für wandelnde Biogefahren hält. In Amerika prügeln die Harpyien der Personalabteilung auf diejenigen ein, die sich skeptisch gegenüber den medizinischen „Wundern“ der amerikanischen Unternehmen äußern. Überall herrschen Angst und Paranoia vor den eigenen Nachbarn und Freunden.

Man hat uns immer wieder gesagt, dass jeder, den wir treffen, ein wandelnder Krankheitsüberträger sein könnte. Aber gesunde Menschen im Namen der „Wissenschaft“ wie Pestträger zu behandeln, ist eine Abscheulichkeit. Kein Laborexperiment kann uns sagen, was Gerechtigkeit ist. Kein Computermodell kann uns sagen, wie wir ein gutes Leben führen können. Die radikale Unterwerfung unter die Notstandsgesetze und die Durchsetzung des permanenten Ausnahmezustands ist unmenschlich und krank.

Gewöhnliche Bürger müssen sich gegen diesen biomedizinischen Sicherheitsstaat wehren. Unsere Führungspersönlichkeiten, wie Ron DeSantis, haben das Recht, sich an die Spitze zu stellen.