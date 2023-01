Den Bulldozer mit Liebe besiegen: Wir werden gewinnen

Tessa Lena

In diesen grausamen, herausfordernden Zeiten bleibt die Liebe der wichtigste Treibstoff für unsere Seelen.

In Neuseeland fordern die Behörden „gute Bürger“ auf, ihre Freunde und Nachbarn zu verpetzen

In den Niederlanden will die Regierung bis zu 3.000 Bauernhöfe schließen, um die EU-Naturschutzvorschriften einzuhalten

Das Weltwirtschaftsforum sagt, dass Glück kein Ziel mehr ist

Dieser nicht enden wollende Folterzirkus muss aufhören, und wir sind die Helden, auf die wir gewartet haben

In diesen grausamen Zeiten bleibt die Liebe der wichtigste Treibstoff für unsere Seele, und sie hat die Macht, uns Klarheit zu verschaffen und jede Angst zu beseitigen

In dieser Geschichte geht es um die Widerstandsfähigkeit und die Freude, an der wir festhalten müssen, wenn der Bulldozer der Tyrannei versucht, unsere Freiheit und Würde mit dem Bulldozer zu plätten, und wir uns dann bei den Tyrannen bedanken müssen.

In diesem dystopischen Theater des Absurden, in dem sich der Bulldozer immer weiter dreht und keine Besserung in Sicht ist, benötigen wir eine Menge Widerstandskraft und eine enge Verbindung zu unserer unveräußerlichen Freude, um mit dem Bulldozer fertig zu werden und unsere Herzen zu schützen.

Dieses dystopische Theater des Absurden, eine Million grausamer Bulldozer, die sich im Gleichschritt von Horizont zu Horizont drehen und die Erinnerung an die Würde, die persönliche Autonomie und die freie Meinungsäußerung eines jeden platt machen, ist das, was die Welt heute für so viele ist. Sie ist sehr abnormal. Und doch sind wir hier, stehen aufrecht, unsere Herzen schlagen und geben uns die Kraft, den Tyrannen zu widerstehen.

Der Missbrauch jedoch … der Missbrauch ist so wahnsinnig, dass er sich fast wie ein Cartoon anfühlt, der von einem sadistischen Cartoon-Regisseur gemacht wurde.

Die Geliebten verraten

In Neuseeland fordert die Generaldirektorin für Sicherheit, Rebecca Kitteridge, brave Bürger auf, ihre Freunde und Nachbarn zu verraten. Hier ist, was der Guardian schreibt:

Neuseeland führt ein maßgeschneidertes Deradikalisierungsprogramm ein, da die Bedrohung durch Menschen, die gewalttätige, autoritätsfeindliche Ansichten vertreten, zunimmt und die neuseeländischen Sicherheitsbehörden einen noch nie dagewesenen Appell an die Öffentlichkeit richten, Personen zu melden, die Anzeichen für extremistische Handlungen zeigen …

Rebecca Kitteridge, die Generaldirektorin der Sicherheitsbehörde, sagte, dass sich die Fallzahlen ihrer Behörde nun zu gleichen Teilen auf gewalttätigen Extremismus mit identitäts- und glaubensbedingten Motiven sowie auf antiautoritäre Ansichten verteilen – eine deutliche Veränderung gegenüber dem Vorjahr, als letztere in der Bedrohungslandschaft nicht vorkamen.

Solche Ansichten gewannen während der neuseeländischen Covid-19-Absperrungen und der Einführung von Impfstoffen an Bedeutung, und einige waren während der Besetzung des Parlamentsgeländes zu sehen.

Die offizielle Definition von „Extremismus“, die auf der Website der neuseeländischen Regierung zu finden ist, ist etwas merkwürdig:

Religiöse, soziale oder politische Glaubenssysteme, die in weiten Teilen der Gesellschaft weitgehend außerhalb der allgemein akzeptierten Glaubenssysteme stehen und von weiten Teilen der Gesellschaft oft als anstößig empfunden werden. Extreme Ideologien können radikale Veränderungen in der Natur der Regierung, der Religion oder der Gesellschaft anstreben oder eine auf ihrer Ideologie basierende Gemeinschaft schaffen [Hervorhebung von mir].

Der wichtige Vorbehalt ist, dass unter dem Bulldozer der auf den Kopf gestellten Sprache diejenigen von uns, die Autorität über ihren eigenen Körper anstreben, Freaks der Natur sind, die „unsere Demokratie“ gefährden und „Oma-Killer“ sind. (Ich frage noch einmal: Wessen Demokratie ist das?)

Interessanterweise sieht es so aus, als ob dieses spezielle neuseeländische Programm nur ein paar Wochen vor der Ankündigung der „globalen Coronavirus-Pandemie“ gestartet wurde. Das ist kein Zufall, da gibt es nichts zu sehen. Und jetzt geben die neuseeländischen Behörden eine Broschüre für die allgemeine Bevölkerung heraus, in der erklärt wird, wie man Volksfeinde erkennt.

Großzügigerweise heißt es in der Broschüre, dass sie sich nur mit gewalttätigen Formen des Extremismus befasst, während „gewaltlose Formen des Extremismus, so verwerflich sie auch sein mögen, nicht Gegenstand dieser Broschüre sind und nicht in den Fokus des NZSIS fallen.“ Vielen Dank, nein, wirklich, vielen Dank.

Land an die Tyrannen

Wie der Telegraph berichtet, plant die niederländische Regierung den Aufkauf und die Schließung von bis zu 3.000 Bauernhöfen, um die EU-Naturschutzvorschriften einzuhalten.

Die Niederlande versuchen, die Stickstoffverschmutzung einzudämmen und werden Zwangsaufkäufe durchführen, wenn nicht genügend Betriebe das Angebot freiwillig annehmen. Den Landwirten wird ein Angebot unterbreitet, das „weit über“ dem Wert des Betriebs liegt, so der Plan der Regierung, der die Schließung von 2.000 bis 3.000 landwirtschaftlichen Betrieben oder anderen großen umweltbelastenden Unternehmen vorsieht. In früheren, durchgesickerten Versionen des Plans war von 120 Prozent des Wertes des Betriebs die Rede, aber diese Zahl wurde von den Ministern noch nicht bestätigt. Es gibt kein besseres Angebot“, sagte Christianne van der Wal, die Stickstoffministerin, am Freitag vor den Abgeordneten. Sie sagte, dass die Enteignung, wenn nötig, mit ‚Schmerz im Herzen‘ erfolgen würde.

Van de Wals offizieller Titel lautet „Minister für Natur und Stickstoffpolitik“. Was für ein erstaunlicher Titel. In der Zwischenzeit erinnert das Weltwirtschaftsforum uns Bauern daran, dass wir zwar immer noch nichts besitzen, das Glück aber kein Ziel mehr ist.

Wie können wir diese Folter beenden?

Dieser sadomasochistische, quälende Zirkus muss aufhören, und da es keinen heldenhaften Retter gibt, ist es unsere Aufgabe, ihn zu beenden. Aber wie können wir ihn beenden? Und können wir es schnell beenden?

Ich denke, die ehrliche Antwort lautet: Es kommt darauf an. Existenziell, denke ich, hängt es davon ab, wie schnell wir mit den schlechten geistigen Gewohnheiten fertig werden, die wir kollektiv über viele Jahrhunderte des Lebens unter Herrschaft angehäuft haben – sei es die Bereitschaft, Missbrauch zu akzeptieren – oder die Bereitschaft, andere zu missbrauchen, die nicht „unserer Art“ sind.

Ich glaube, dass die Möglichkeit eines Sieges sehr real ist – und eines Tages wird unser Leben heilen und in großer Schönheit und wahrer Freiheit erstrahlen – aber unsere Aussichten auf einen baldigen Sieg hängen in hohem Maße davon ab, wie schnell wir unser Ego, unseren Stolz und unsere Anhaftung an verschiedene Argumente loslassen – und anfangen, wie Kinder mit dem Geist zu kommunizieren, in wehrloser Ehrlichkeit und Vertrauen, und ohne zu versuchen, andere im Namen unserer Ideen zu beherrschen.

Es gibt einen sehr verständlichen Kriegsschrei unter den sehr tapferen Kriegern der Freiheit, der besagt, dass unser einziges Problem die Tyrannen sind. Meiner Meinung nach sind die Tyrannen – die schrecklichen, verachtenswerten, sadistischen Tyrannen – definitiv ein Problem.

Sie sind kriminelle Kreaturen. Sie haben Löcher in ihrem Herzraum. Sie nähren sich jedoch von jeder Art schlechter Energie, die wir in unserem Leben zulassen, sie nähren sich von unseren jahrhundertealten schlechten Gewohnheiten, und sie lieben es, wenn wir dogmatisch werden und uns wie Minityrannen aufführen, um unseren Standpunkt zu beweisen, und das Ziel, das Richtige zu tun, durch das Ziel ersetzen, recht zu haben und das letzte Wort im Gespräch zu haben.

Es wird oft gesagt, und ich sage es selbst, dass wir uns in einem geistlichen Kampf befinden – aber es lohnt sich zu fragen, was das bedeutet und um welche Art von geistlichem Kampf es sich handelt. Meiner Meinung nach ist der Kampf, in dem wir uns befinden, ein Kampf um die Liebe in unseren Herzen und um die Unantastbarkeit des freien Willens – und gegen das Prinzip der Herrschaft.

Es ist kein Kampf für Argumente einer bestimmten Gruppe von Menschen. Es ist kein Kampf der Ismen. Es ist kein Kampf, in dem ein institutioneller Glaube den anderen niedertrampelt.

Im spirituellen Kampf geht es um unsere tatsächliche Beziehung zu den unendlich lebendigen spirituellen Kräften, es geht darum, die Tatsache zu akzeptieren, dass wir für alles im Leben von den spirituellen Kräften abhängig sind, dass wir dankbar und gnädig sein sollten und dass wir an der Schöpfung teilhaben, indem wir unsere eigene Seele und die Seelen der anderen respektieren und indem wir Entscheidungen aus einem Ort der Liebe und Dankbarkeit für all die guten Dinge treffen, von denen einige völlig jenseits unseres Verständnisses liegen.

Ich glaube, dass dieser Kampf gewonnen wird, wenn wir uns auf das Geheimnis des Lebens einlassen und uns zeigen lassen, wie wir ihn unter geheimnisvollen Bedingungen gewinnen können, die spirituell solide und wunderbar heilend sind. Dafür gibt es keine Formel. Es ist einfach nur Liebe. Das Fehlen von Formeln ist das Schöne an unserer Beziehung zum Heiligen.

Unsere Geister sind wirklich heilig. Die Heiligkeit unserer Geister hängt nicht von unseren Vorstellungen ab, sie sind einfach heilig. Und ich glaube, wenn wir den Tyrannen verbieten, auf unseren Geistern zu reiten – sei es durch unbegründetes Vertrauen in sie oder durch Angstgefühle -, wenn wir unsere Verbindung mit dem Geist der Herrschaft ernsthaft abbrechen, werden Wunder geschehen. Wir können nicht wissen, wann es Zeit für unseren Sieg ist. Wir wissen nicht, wann er eintreten wird. Aber es wird geschehen.

Möge unsere Liebe helles Licht in all die dunklen Ecken werfen, in denen sich die Monster vor der Wahrheit zu verstecken hofften, mögen sie sich nicht mehr verstecken können, und möge unsere Liebe jede Angst auslöschen. Es gibt keine Angst in unseren Herzen, es gibt keine Angst in unserem Haus der Liebe. Wir werden siegen, mögen wir die Geduld und den Mut haben, alles zu tun, was nötig ist, bis wir tatsächlich siegen, und mögen wir uns und unsere Lieben vollständig heilen. Wir werden siegen, und möge unsere Liebe uns so schnell wie möglich zum Sieg führen.

