Den Transhumanismus zurück auf den Teppich holen, Teil 4: Wer zieht die Fäden? Covid-Injektionen und das Internet der Bio-Nano-Dinge – Testen neuer menschlicher Knotenpunkte der Konnektivität.

Zusammenfassung

Da der Mensch im Allgemeinen das unberechenbarste Element jeder komplexen Organisation darstellt, müssen die Managementtechniken im Interesse der Aufrechterhaltung des Systems ständig verfeinert werden. Wie wir in Teil 3 erörtert haben, setzen die großen Macht- und Einflusszentren in den Gesellschaften alle verfügbaren Mittel ein, um so viele Bürger wie möglich in das globale Programm der letztendlichen Unterwerfung unter die technokratische Herrschaft einzubeziehen. Dazu gehören Geheimhaltung und Täuschung, die durch rhetorische, technologische und politische Tricks erreicht werden, scheinbar größtenteils unter der dünnen, aber effektiv verschleierten Führung des militärisch-intelligenten Komplexes. Teil 4 führt daher in eine kritische Diskussion der verschiedenen Täuschungen und offiziellen Programme für geheime Experimente nach dem Zweiten Weltkrieg ein, die im Laufe der Zeit und in verschiedenen Bevölkerungsgruppen begonnen haben. Wir untersuchen insbesondere Täuschungsmuster, die zeigen, wie weit die Regierungen gehen, wenn sie ihre Erkenntnisse über medizinische und psychologische Tests an Menschen anwenden. Vor dem Hintergrund historischer Verstöße gegen Gesetze und internationale Abkommen, die solche Experimente verbieten, analysieren wir die innerkörperlichen Netzwerke und Bio-/Nano-Kommunikationsknoten, die sich in biologischen Lebensformen in der Entwicklung und möglicherweise im Aufbau befinden. Wir weisen nach, dass diese und andere transhumanistische Pläne des militärisch-intelligenten Komplexes auf konkreter Forschung und Entwicklung beruhen, die Teil einer seit langem bestehenden öffentlich-privaten Vereinbarung zwischen Militär und Unternehmen ist. Im Rahmen dieser Vereinbarung ebnen medizinische und Lifestyle-Elektronik mit doppeltem Verwendungszweck den Weg für technologische Invasionen militärischer Qualität unter dem Deckmantel der Bequemlichkeit und Gesundheit. Wir untersuchen die Covid-Injektionen vor diesem Hintergrund durch das Prisma von Mikroskopikern auf der ganzen Welt, deren Ergebnisse wir in den Kontext der umfangreichen Literatur über transhumanistische Technologien stellen. Abschließend kehren wir zur WHO zurück, deren Vertrag über die Pandemievorsorge und die Änderung der Internationalen Gesundheitsvorschriften im Mai 2024 ansteht und ein öffentlich-privates „Gesundheitstheater“ bietet, das nicht nur für die globale Machtdynamik, sondern auch für eine schöne neue Ära der staatlich verordneten Bio-Nano-„Medizin“, wie sie vom militärisch-geheimdienstlichen Komplex vorgesehen ist, tiefgreifende Auswirkungen haben könnte.

Einführung

Da der Mensch in erster Linie ein soziales Wesen ist, besteht unsere natürliche und normale Neigung darin, nach Gleichgesinnten zu suchen, sie zu identifizieren und sich mit ihnen zu verbinden. Im Bio/Nano-Zeitalter besteht jedoch ein Teil des Problems der Identifizierung unserer Art darin, die verschiedenen Täuschungen zu erkennen, die dazu dienen, die vielen unnatürlichen Neigungen der Machthaber zu verschleiern – derjenigen, die eine Welt der sozialen Umkehrungen schaffen wollen, eine Welt der totalen Abnormität „mit völlig neuen konzeptionellen Kategorien für Sein und Tun, in die sich neue und anerkannte soziale Wesen bequem einfügen können“. Was können wir tun, wenn diese sozialen Verbindungen ohne unser Wissen oder unsere Zustimmung für uns hergestellt werden? Wie können wir die neuen Netzwerke erkennen und verstehen, die sich in uns und um uns herum bilden und die nicht den Bedürfnissen der Menschheit dienen, sondern den Projekten und Plänen nicht gewählter transnationaler Technokraten?

Legalisierung von Menschenversuchen und „Medizinisierung“ biologischer Kriegsführung

Eine Möglichkeit, zu verstehen, wie die Ideologie des Transhumanismus aus ihrem dunklen „wissenschaftlichen“ Labormantel geschlüpft ist und soziale und biologische Lebensformen kontaminiert hat, besteht darin, die Geschichte der Politik zu verfolgen, die dazu dient, Absichten zu offenbaren und zu verschleiern. Die Reaktion auf „9/11“ beispielsweise schien weitgehend vom militärisch-industriellen Komplex (MIC) bestimmt zu sein, vor dem Dwight D. Eisenhower 1961 gewarnt hatte – einem riesigen, aber verborgenen Gebilde mit „ungerechtfertigtem Einfluss“[1], das den Status quo und die Staatsbeamten, die ihn schützen, aufrechterhält. Was jedoch nach dem Coronavirus-„Event“ am deutlichsten zutage tritt, ist das Auftauchen eines anderen Schlüsselinteresses, das vom Komplex streng gehütet wird – das fabrizierte Konzept der öffentlichen Gesundheit und der „Biomedizin“ (die bald zur „Nano-Biomedizin“ wird) als integraler Bestandteil der Macht und Autorität derjenigen, die den Status quo aufrechterhalten.

Während der Kalte Krieg es dem Komplex ermöglichte, eine breite Palette konventioneller Waffen zu entwickeln und in verschiedenen Stellvertreterkriegen zu testen, war die Entwicklung stiller und unkonventioneller Waffen kaum auf dem Radar. Um herauszufinden, wie die mikroskopisch kleinen Hinweise auf geheime Waffen auf dem Radar von Forschung und Entwicklung auftauchten, müssen wir uns die 1990er Jahre ansehen. Während die „Friedensdividende“, die durch den Fall des Sowjetkommunismus versprochen wurde, während eines Teils der 1990er Jahre für den Abwurf von Bomben auf dem Balkan verwendet wurde, tendierten die Neokonservativen zu der fabrizierten Notwendigkeit, die Finanzierung des Komplexes zu erweitern. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Clinton-Regierung in dieser Zeit in ihrem Bemühen, „das Vertrauen des amerikanischen Volkes … wiederherzustellen dahingehend, dass es der US-Regierung vertrauen kann, dass sie die Wahrheit sagt“[2], sich auch im Namen früherer Regierungen dafür entschuldigte, dass sie über Jahrzehnte hinweg Tausende von geheimen nuklearen, biologischen und chemischen Experimenten an ahnungslosen Bürgern im Namen der medizinischen Forschung und Wissenschaft durchgeführt hatten.

Präsident Clinton kündigte die Ergebnisse einer Studie an, in der freigegebene Dokumente untersucht worden waren, die zeigen, wie die

… die Regierung tatsächlich an [amerikanischen] Bürgern Experimente mit Strahlung durchgeführt hat, [und] dass Tausende von staatlich geförderten Experimenten in Krankenhäusern, Universitäten und Militärbasen in der ganzen Nation stattgefunden haben, … um die Auswirkungen der Strahlenbelastung auf den menschlichen Körper zu verstehen.[3]

Kommt Ihnen diese Art von Täuschung bei Regierungsprogrammen und -maßnahmen bekannt vor? Abgesehen von den jahrzehntelangen Tuskegee-Experimenten, die von der CDC unter dem Deckmantel der medizinischen Forschung an Amerikanern afrikanischer Abstammung durchgeführt wurden, stellte Clinton fest, dass die vom Energieministerium durchgeführten Strahlungsexperimente den Charaktertest der Nation und den Test der Menschlichkeit nicht bestanden, da

… Wissenschaftler 18 Patienten ohne deren Wissen Plutonium injiziert [haben] …. [und] mittellose Krebspatienten überhöhten Strahlendosen aus[gesetzt haben], eine Behandlung …, die genau an jenen Bürgern durchgeführt wurde, die am meisten auf die Regierung zählen, wenn es um ihre Gesundheit geht – die Mittellosen und die Schwerkranken.[4]

Auch Soldaten, Matrosen und Marinesoldaten – also genau die Bürger, die die Regierung zur Verteidigung der Nation aufruft – wurden nicht davor bewahrt, an geheimen Experimenten teilzunehmen, die an ihnen durchgeführt wurden, da ihnen das Recht auf informierte Zustimmung angesichts offensichtlicher Verstöße gegen den Nürnberger Kodex[5], die Erklärung von Helsinki[6], die Genfer Konventionen[7], die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte[8], die Allgemeine Erklärung über Bioethik und Menschenrechte[9] und den Hippokratischen Eid verweigert wurde. [10, 11] Erinnern diese Tatsachen der Geschichte an ein anderes Experiment aus jüngerer Zeit, an dem Bürgersoldaten zur Teilnahme gezwungen wurden[12] und dessen Rechenschaftspflicht über die Auswirkungen auf den Tod und schwerwiegende unerwünschte Ereignisse bis heute streng kontrolliert wird?[13] Die Ergebnisse der nuklearen Strahlungstests an Menschen aus der Zeit des Kalten Krieges wurden als geheim eingestuft und verheimlicht, nicht aus Gründen der nationalen Sicherheit, sondern aus Angst vor Peinlichkeiten. Die mögliche Exposition gegenüber Peinlichkeiten (und nicht gegenüber Toxinen, Seuchen oder Giften) scheint jedoch ein ernsthaftes Problem für Regierungen zu sein, die sich über die ethische Verantwortung hinwegsetzen wollen, die ihnen in früheren Verträgen auferlegt wurde.

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die heimliche Entwicklung chemischer und biologischer Waffen trotz internationaler Abkommen (Genfer Protokolle, 1925), die von zahlreichen Nationen unterzeichnet wurden, um diese moralisch verwerfliche Forschung zu unterbinden[14], unvermindert fortgesetzt. Forscher waren daher kaum überrascht über den Nachweis von pestinfizierten Flöhen, die während des Koreakriegs zur Verbreitung tödlicher Bakterien eingesetzt wurden[15]. In den späten 1970er Jahren legte die US-Armee in freigegebenen Dokumenten offen, dass sie von 1949 bis 1969 239 geheime Freiluft-Experimente zur biologischen Kriegsführung an Bevölkerungszentren durchgeführt hatte, die als „unwissende Versuchskaninchen“ dienten.[16] Der angebliche Grund, warum solche Experimente für gerechtfertigt gehalten wurden, war, „zu lernen, wie man einen biologischen Krieg führt und sich dagegen verteidigt“.[17] Die fadenscheinige Behauptung scheint also heute als Vorlage für viele Formen höchst fragwürdiger Forschung und Entwicklung mit doppeltem Verwendungszweck zu dienen.

Während die Clinton-Regierung behauptete, ein neues Zeitalter der staatlichen Transparenz in Bezug auf das Ausmaß früherer geheimer Experimente eingeleitet zu haben, haben die Regierungseliten dennoch weiterhin rechtliche Schlupflöcher ausgenutzt und Waffensysteme für neue Formen des Regimewechsel-Krieges gegen die offensichtlich als gegnerisch wahrgenommenen Kräfte in der Zivilgesellschaft verfeinert. Im November 1996 gelang dem US-Kongress ein genialer Kunstgriff, indem er die Verpflichtung des Verteidigungsministeriums aufhob, dem Kongress über seine Programme für chemische und biologische Tests und deren Auswirkungen auf unwissende Menschen zu berichten[18].

Im darauffolgenden Jahr, so Katherine Watt, hob der Kongress ein öffentliches Gesetz von 1977 auf, das dem Verteidigungsministerium – bizarrerweise – die Erlaubnis zu Experimenten an Soldaten ohne deren Zustimmung erteilt hatte, und ersetzte es durch ein neues Gesetz[19], das die Befugnisse durch den „Federal Food, Drug, and Cosmetic Act“[20] auf die FDA übertrug. Wie Watt bemerkt, waren diese beiden gesetzgeberischen Manöver zwar nur ein öffentlicher Vorwand, um das Interesse des Kongresses am Schutz von „Soldaten und Soldatinnen vor der erzwungenen Unterwerfung unter biologische und chemische Waffenexperimente“ vorzutäuschen, doch in Wirklichkeit ging es darum, die Waffenforschung und -entwicklung auf das Gesundheitsministerium zu übertragen.[21]

Mit der traurigen Ironie des „Dienstes“ an der „menschlichen Gesundheit“, die den Gesetzgebern offenbar entgangen ist, wurde in den 1990er Jahren die rechtliche Grundlage für die Praxis der „Emergency Use Authorization“ (EUA) geschaffen, die alle Bürger den sozialen, psychologischen, biologischen und wirtschaftlichen Zwangsprogrammen der Regierung aussetzte. Diese Änderungen des innerstaatlichen US-Rechts standen nicht für sich allein, da sie notwendig waren, um dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des Einsatzes chemischer Waffen und über deren Vernichtung[22] zu entsprechen.

Während Präsident Clinton 1998 den „Nationalen Arzneimittelvorrat“ als Gesetz unterzeichnete, das „bis zur Erschöpfung für … Impfstoffvorratsaktivitäten“[23] bei der CDC zur Verfügung steht, erfüllte die vom Kongress verabschiedete Dual-Use-Gesetzgebung ein weiteres entscheidendes Ziel, wie Watt betont: Sie stellte den illegalen Vorrat des Verteidigungsministeriums an biologischen und chemischen Waffen in eine „legale“ Kategorie als Vorrat an pharmazeutischen Produkten und Impfstoffen. Nach Debbie Lermans Einschätzung bedeutet dies für uns heute, dass die

Reaktion auf die Covid-Pandemie von Gruppen und Agenturen geleitet [wurde], deren Aufgabe es ist, auf Kriege und terroristische Bedrohungen zu reagieren, nicht auf Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit oder auf den Ausbruch von Krankheiten. [24]

Dies steht im Einklang mit der Vorhersage des „War College“ der US-Armee aus dem Jahr 2004, dass „Machtinstrumente“ in immer kleineren Verpackungen daherkommen werden – ohne jedoch an Tödlichkeit einzubüßen. [25] Daher die Militarisierung von Etiketten und Arzneimitteln. Diese Praxis der (Neu-)Benennung und (Neu-)Definition im Interesse des Machterhalts oder der Machterweiterung hat eine lange Geschichte.

Zugrundeliegende Forschung und Entwicklung

So haben die geheimen Menschenversuche des letzten Jahrhunderts, die gesetzgeberischen Taschenspielertricks und die nach dem 11. September gefälschten Bioüberwachungsbefugnisse den Weg für die massenhafte Einführung experimenteller BioNano-Impfstoffe in diesem Jahrhundert geebnet und den offiziellen Schwerpunkt auf Gen-Editierung, verkabelte Menschen und die „Programmierung der Biologie“ wie bei Computern gelegt [26]. Angesichts einer solchen Realität ist es verlockend zu hoffen, dass die transhumanistische Zukunft und die politischen Ergebnisse eher selbstverherrlichende Ablenkungsmanöver sind als realisierbare Schlachtpläne. Die entscheidende Frage ist hier, ob die erforderliche Technologie existiert und/oder realistischerweise in den vorgeschlagenen ungefähren Zeiträumen eingesetzt werden könnte, um militärische transhumanistische Pläne für Menschen und Gesellschaften zu verwirklichen. Sind zum Beispiel die Bio-Nano-Werkzeuge mit doppeltem Verwendungszweck verfügbar, um „intelligente“ Netze [27] zu schaffen, die menschliche Körper und Gehirne zu Knotenpunkten eines Netzwerks machen können?

Kurz gesagt, es scheint so zu sein. Im Anschluss an Bidens Durchführungsverordnung für 2022 kündigte das Pentagon beispielsweise eine Investition in Höhe von 1 Milliarde Dollar in öffentliche und private Partner an, um die entsprechende Forschung und Entwicklung zu finanzieren.[28] Beispiele für solche Nano-Bio-Info-Cogno[29]-Projekte in der Forschung und Entwicklung gibt es zuhauf. Entgegen dem weit verbreiteten Irrglauben, die Nanotechnologie sei neu, geht die „Revolution“ der Nanowissenschaften auf die späten 1950er Jahre zurück. Wie in einem Bericht des „Air Force Research Laboratory“ aus dem Jahr 2010 über nanowissenschaftliche Technologien beschrieben, hielt Richard Feynman, der später den Nobelpreis für Physik erhielt, 1959 einen Vortrag mit dem Titel „There’s Plenty of Room at the Bottom“ [Es gibt viel Platz am Boden, Anm. d. Übersetzers][30]. In diesem Vortrag wurde das im Entstehen begriffene Gebiet der Nanowissenschaft und Nanotechnologie vorgestellt, das sich mit der atomaren Manipulation von Materie befasst und von dem Feynman annahm, dass es künftige Entwicklungen in den Bereichen Computer, Informationstechnologie, Biologie und mechanische Systeme vorantreiben würde. Der Air Force-Bericht von 2010 stellt fest, dass die Nanotechnologie zu diesem Zeitpunkt – fünfzig Jahre nach Feynmans Vortrag – viele Produkte und Fähigkeiten in den von Feynman anvisierten Bereichen und darüber hinaus, wie z. B. in der Gesundheits-, Kommunikations-, Elektronik- und Freizeitindustrie untermauert.

Wie die Nanotechnologie sind auch die synthetischen menschlichen Systeme nicht neu. Im Jahr 1996 schrieb das Verteidigungsministerium in seinem Jahresbericht über Wissenschaft und Technologie, dass „einige wissenschaftliche und technologische Ergebnisse direkt in die Praxis umgesetzt wurden, wie z. B. … steriler künstlicher Blutersatz“[31] (der laut der Website des „Stanford University Blood Center“ im Jahr 2021 noch nicht in den zivilen Bereich vorgedrungen war)[32] und dass die DARPA im Jahr 2023 gerade erst öffentlich erklärt hatte, dass sie „mit der Arbeit“ an diesem Thema beginnen würde[33].

Um einen kurzen Einblick in den realen und umfangreichen Bestand an nicht klassifizierter, von der militärischen Intelligenz unterstützter Forschung und Entwicklung zu geben, die für den Transhumanismus relevant ist (abgesehen von der geheim gehaltenen oder „dunklen“ Forschung und Entwicklung), führen wir hier eine kleine Auswahl von Titeln auf.

Bio-inspirierte nanoskalige Hybridsysteme (2003): Technischer Abschlussbericht, gesponsert vom Büro für wissenschaftliche Forschung der US-Luftwaffe, gemeinsam verfasst mit Pfizer. Der Bericht beschreibt die technischen Ergebnisse von über 100 Forschungsprojekten an Universitäten und Forschungsinstituten auf der ganzen Welt, die sich mit der Kombination von natürlichen Nanosystemen (Biomolekülen) und künstlichen Nanospezies wie Metall- oder Halbleiternanopartikeln befassen.[34] Zwei Beispiele für die über 100 beschriebenen Technologien sind die Verwendung von Metallnanokristallen als Antennen zur Steuerung der DNA-Aktivität unter dem Einfluss externer Magnetfelder und die Integration funktionalisierter Nanopartikel und Nanoröhren mit Biomaterialien, einschließlich DNA, für bioelektronische Anwendungen.

Direkte nanoskalige Umwandlung von biomolekularen Signalen in elektronische Informationen (2008): Abschlussbericht über die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, die im Rahmen eines vom „Office of Naval Research“ geförderten Fünfjahresprojekts von 2003 bis 2008 durchgeführt wurden. Ziel des Projekts war es, „bio-digitale Umwandlungsschnittstellen“ zu schaffen, die „einen direkten elektronischen Zugang zu biomolekularen Reaktionen … einschließlich der In-vivo-Erkennung menschlicher Reaktionen in Echtzeit“ ermöglichen.[35] Es führte zu 122 Veröffentlichungen in Fachzeitschriften, 93 Konferenzbeiträgen, 151 eingeladenen Vorträgen, 13 Patenten und 25 bedeutenden Auszeichnungen.

Selbstorganisation von DNA-Nanostrukturen in großem Maßstab und mit kontrollierter Form (2014): Abschlussbericht über Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Rahmen eines vom „Office of Naval Research“ geförderten Projekts, das von 2011 bis 2014 lief. Das Projekt konzentrierte sich auf die Schaffung verschiedener selbst zusammengesetzter Strukturen aus synthetischer DNA, einschließlich metallisierter DNA. Es führte zu 14 begutachteten Zeitschriftenartikeln und 48 Konferenzpräsentationen, unter anderem über synthetische Biologie und Biomanufacturing, und wurde mit 8 Preisen ausgezeichnet, darunter ein „Synthetic Biology Young Scientist Award“ und ein „World Economic Forum Young Scientist Award“.[36]

CyborgCell: Intrazelluläre Lieferung von molekularen und supramolekularen Ionenschaltungen für Cyborg-Gewebe (2018): Endgültiger Leistungsbericht eines dreijährigen Zuschusses, der vom Büro für wissenschaftliche Forschung der Luftwaffe von 2015-2018 gefördert wurde und sich auf die „Programmierung von Zellen und Systemen“ konzentrierte. Im Rahmen des Projekts wurden 9 Publikationen veröffentlicht, u. a. über Bioelektronik, synthetisches Gewebe und „elektrisch angetriebene mikrotechnische, bioinspirierte weiche Roboter“[37].

Cyborgcell: Molekular-Nanoskalige Schaltkreise zur aktiven Steuerung von Zellen (2018): Endgültiger Leistungsbericht eines dreijährigen Zuschusses, der vom Büro für wissenschaftliche Forschung der Luftwaffe von 2015-2018 gefördert wurde. Ziel des Projekts war es, „molekular-nanoskalige Schaltkreise zu entwickeln, die Zellen über externe Strahlung steuern“.[38]

Die Liste der damit zusammenhängenden Forschungsprojekte ließe sich nahezu endlos fortsetzen. Wichtig ist, dass die militärischen Nachrichtendienste sich nicht auf leere Zukunftsspekulationen beschränken, wenn sie ihre „Zukunfts“-Dokumente veröffentlichen oder Empfehlungen an Regierungen und andere Entscheidungsträger abgeben. Die militärischen Nachrichtendienste sind seit Jahrzehnten damit beschäftigt, in die erforderlichen Technologien zu investieren und sie zu entwickeln. Sollte der Harvard-Historiker Peter Galison richtig damit liegen, dass die geheimen oder „dunklen“ wissenschaftlichen Forschungen die offenen Literaturen im Verhältnis 5:1 – 10:1[39] übertreffen, und wenn Dennis Bushnell von der NASA Langley Recht hat, dass ein Großteil der vom Militär finanzierten wissenschaftlichen und technologischen Forschung und Entwicklung mehr als 40 Jahre lang aufbewahrt wird[40], dann ist davon auszugehen, dass die riesige Menge an nicht klassifizierter transhumanistischer Technologieforschung und -entwicklung des Militärs und der Geheimdienste nur die Spitze eines riesigen und nicht zu erfassenden Eisbergs darstellt.

Die zivile Maske der transhumanistischen Militärtechnologien

Zur Verwirklichung seiner wissenschaftlichen und technologischen Ziele finanziert der militärische Nachrichtendienst nicht nur seine eigenen Forschungsprojekte, sondern stützt sich auch auf den zivilen Sektor und arbeitet mit ihm zusammen. So schrieb das Verteidigungsministerium 1996 unter der Überschrift „Dual Use“ über Technologien wie Biomimetik (die Nachahmung der Biologie) und mikroelektromechanische Systeme (oder MEMS, die in „Smart Dust“ und anderen Bio-Nano-Technologien verwendet werden):

Wenn das Verteidigungsministerium überlegenes Material entwickeln, einsetzen und aufrechterhalten will, müssen wir uns zunehmend auf dieselbe industrielle Basis stützen, die auch kommerzielle Produkte herstellt … Das W&T-Programm wird zum Aufbau einer gemeinsamen industriellen Basis beitragen, indem es kommerzielle Praktiken, Prozesse und Produkte nutzt und, wo immer möglich, Technologien entwickelt, die die Grundlage sowohl für militärische als auch für kommerzielle Produkte und Anwendungen bilden können.[41]

Wenn es um die Verschmelzung von Körpern mit Technologie und drahtlosen Netzwerken geht, ist das medizinische/pharmazeutische Establishment ein wichtiger militärischer Partner, ebenso wie die Elektrotechnik/Internet der Dinge (IoT)/Internet der Körper (IoB)-Industrie. Das „Combat Capabilities Development Command“ (DEVCOM) der US-Armee – ein Wissenschafts- und Technologienetzwerk, das sich auf die Verbesserung von Soldaten konzentriert – schrieb 2019: „Es wird erwartet, dass sich die Entwicklung von Cyborg-Technologien in den nächsten 10-15 Jahren beschleunigen wird, angetrieben durch kommerzielle medizinische Anwendungen [Hervorhebung hinzugefügt].“[42]

In ähnlicher Weise sagte die NATO 2021, dass „ein anthropotechnischer Ansatz zur Entwicklung eines hybridisierten Mensch-Systems“ stattfinden wird, „vor allem durch die Verbindung von Informationstechnologie und Gesundheits-Nanotechnologien [Hervorhebung hinzugefügt] …, die es ermöglichen werden, dass Menschen mit verstärkenden Substanzen oder Nanotechnologien injiziert werden“[43].

Um strategische Visionen in die Realität umzusetzen, werden in der medizinischen Literatur die erforderlichen Technologien in biologischen Systemen sowohl in vivo (im lebenden Körper) als auch in vitro (im Labor) getestet, während in der elektrotechnischen Literatur Architekturen entwickelt werden, die es vielen medizinischen (und gleichzeitig militärischen) Geräten ermöglichen, die Menschheit 1.0 in Knotenpunkte von Netzen zu verwandeln, die in der elektrotechnischen Literatur als „zwischenkörperliche Netze“, „körpereigene drahtlose Netze“, „körperexterne Netze“, „Body Area Networks“ usw. bezeichnet werden.

Angesichts des inhärenten Nutzen-Risiko-Verhältnisses ist Krebs ein wichtiger medizinischer Forschungsbereich, in dem Bio-Nano-Geräte mit doppeltem Verwendungszweck erprobt und getestet werden. Auch für Nanotechnologien auf der Basis des Gehirns sind neurodegenerative Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson wichtige Forschungs- und Entwicklungsbereiche. Man denke beispielsweise an den Artikel „In Vivo Wireless Brain Stimulation via Non-invasive and Targeted Delivery of Magnetoelectric Nanoparticles“ [Drahtlose In-vivo-Hirnstimulation durch nicht-invasive und gezielte Zuführung von magnetoelektrischen Nanopartikeln, Anm. d. Übersetzers], der in der Zeitschrift „Neurotherapeutics“ veröffentlicht wurde. Darin wird die intravenöse Injektion magnetoelektrischer Nanopartikel beschrieben, die die Blut-Hirn-Schranke (BHS) überwinden und magnetisch zu den zu stimulierenden Hirnregionen geleitet werden, mit Anwendungen bei Epilepsie, Alzheimer und Parkinson. In dem Papier heißt es, dass die Technologie „möglicherweise eine Tür zu einer robusteren und präziseren Gehirnsteuerung öffnen könnte, die derzeit nicht möglich ist“[44]. Diese Technologie könnte auch gleichzeitig für die verbesserte virtuelle Realität und/oder bidirektionale Gehirn-Maschine-Schnittstellen oder neurologisch „verkabelte Menschen“ im Bereich der nationalen Sicherheit von Nutzen sein.

Oder die Abhandlung „Medical Micro/Nanorobots in Precision Medicine“, in der eine breite Palette von Mikro- und Nanorobotern und deren Einsatz in der medizinischen Sensorik, der Bildgebung, der Verabreichung von Medikamenten und DNA sowie bei chirurgischen Eingriffen im Körpergewebe und in den Zellen beschrieben wird[45]. Eine Suche nach dem Begriff „Nanoroboter“ bei „Google Scholar“ ergibt rund 19.000 Ergebnisse. Auch diese Technologien, von denen einige, die so genannten Mikrobohrer, in der Lage sind, sich mit hoher Geschwindigkeit im Körper fortzubewegen und in Gewebe einzudringen oder Zellen zu deformieren[46], haben ein doppeltes militärisches Potenzial als Waffen, Überwachungsinstrumente, gentechnische Geräte, Komponenten von Cyborg-Systemen und/oder drahtlose menschliche Netzwerke.

Als Beispiel für die Überschneidungen zwischen medizinischen und militärischen Technologien interpretiert die folgende Abbildung das Titelbild der Novemberausgabe 2020 der Zeitschrift „Advanced Science“ mit dem Titel Medical Robotics: Medical Micro/Nanorobots in Precision Medicine“ neu. Das Titelbild zeigt ein künstlerisches Konzept eines biohybriden/Cyborg-Mikroorganismus, der von einem Turm Input erhält, um ein Coronavirus im Blutkreislauf einzufangen. Im Einklang mit Hararis früherer „Prophezeiung“, dass die Überwachung mit Covid-19 „unter die Haut“ gehen würde, hat die Öffentlichkeit einen Monat nach der Ausgabe der Zeitschrift mit der Veröffentlichung der injizierbaren Gentherapie Anfang Dezember 2020 einen ersten Blick darauf erhalten, wie die Überwachung operationalisiert werden könnte.

In Bezug auf den kommerziellen IoB-/IoBNT-Sektor überprüfen Kyrie und Broudy (2022) in „Cyborgs R Us: The Bionano Panopticon of Injected Bodies“ [Das Bionano-Panoptikum injizierter Körper, Anm. d. Übersetzers] die gängige elektrotechnische Literatur, in der Architekturen zur Schaffung von „verkabelten Menschen“ beschrieben werden, die in Dokumenten des militärischen Geheimdienstes für angeblich „medizinische“ und „Lifestyle“-Zwecke beschrieben werden[47]. Die IoB/IoBNT-Architekturen nutzen sowohl Mikro- als auch Nanotechnologie, um körpereigene drahtlose Netzwerke zu schaffen, wie beschrieben z. B. in dem Papier „Enabling Deep-Tissue Networking for Miniature Medical Devices“[48] [Tiefengewebe-Vernetzung für medizinische Miniaturgeräte ermöglichen, Anm. d. Übersetzers]. Darin wird die In-vivo-Erprobung eines Vernetzungssystems beschrieben, bei dem injizierte Sensoren mit Antennen drahtlos aus der Tiefe des Gewebes bis zu 38 Meter außerhalb des Körpers übertragen können, also weit genug, um die Mobiltelefone der meisten Menschen zu erreichen, die als „Gateways“ fungieren und körpereigene Netzwerke mit dem Internet in IoB-Systemen verbinden[49].

Kurz gesagt, dieselben Bio-Nano-Technologien, die dem militärischen Transhumanismus zugrunde liegen, werden auch in der Medizin und der Elektrotechnik bzw. „intelligenten“ Elektronik eingesetzt. Das Verteidigungsministerium macht auch keinen Hehl daraus, dass es solche zivilen Forschungs- und Entwicklungsprojekte für seine Zwecke nutzt.[50, 51] Das bedeutet, dass ein harmloses oder sogar therapeutisches Gerät, das in einem Kontext in den menschlichen Körper eingeführt wird, in einem anderen als militärische Hardware dienen kann.

Zum Leidwesen der Bürger beruhen die bekannten Ansätze zur Regulierung von Technologien mit doppeltem Verwendungszweck wie diesen auf einer fehlerhaften und problematischen Prämisse. Diese Prämisse lautet, dass nur die Bürger eine Bedrohung durch Technologien mit doppeltem Verwendungszweck darstellen, während man sich darauf verlassen kann, dass die Behörden mit wohlwollender Hand regieren. In seinem Buch „Dual Use Science and Technology, Ethics and Weapons of Mass Destruction“ {Wissenschaft und Technologie mit doppeltem Verwendungszweck, Ethik und Massenvernichtungswaffen, Anm. d. Übersetzers] schreibt Seumas Miller, Professor für Philosophie und Experte für Sicherheitsdienste, dass es zur Eindämmung von Dual-Use-Risiken „entgegen der landläufigen Meinung ein gewisses Maß an kollektiver wissenschaftlicher Unkenntnis [Kursivschrift im Original] geben sollte, zumindest in der allgemeinen Bevölkerung.“[52] Könnte dies der Grund dafür sein, dass laut Peter Galison 80-90 Prozent der wissenschaftlichen und technologischen Forschung geheim bleiben?[53] Eine solche Regulierungsstrategie führt jedoch ein ganz eigenes Dual-Use-Problem ein: Sie gibt den Machthabern die Möglichkeit, ein Arsenal an waffenfähigem Wissen und Technologie anzuhäufen, ohne dass die öffentliche Kontrolle und Aufsicht dies kontrollieren kann.

Verbindungen zu COVID

Ian Akyildiz, Pionier des Internet der Nanodinge (IoNT) und des Internet der BioNano-Dinge (IoBNT) [54, 55, 56, 57], die die Grundlage für das Internet der Körper (IoB) bilden, gab auf einem Symposium für Spitzentechnologie zwei Jahre nach einer globalen Injektionskampagne auf der Grundlage von Bio-Nano-Technologien mit doppeltem Verwendungszweck (Nanopartikel und genbasierte Plattformen) einen aktuellen Überblick über die Fortschritte des IoBNT. Er erklärte dies wie folgt:

Die Bio-Nanoscale-Maschinen [hinter dem IoBNT] sind für die Injektion in den Körper gedacht … Und das klappt wirklich gut mit diesen Covid-Impfstoffen. Es geht in diese Richtung. Diese mRNAs sind nichts anderes als kleine, nanoskalige Maschinen. Sie sind programmiert und werden injiziert.[58]

Dies war eine bemerkenswerte Aussage von jemandem mit Akyildiz‘ Ansehen. Alkiyidiz ist Professor an vier Universitäten, Beiratsmitglied an einer fünften und hatte in der Vergangenheit Professuren an mehreren weiteren Universitäten inne. Er war der emeritierte Chefredakteur des „Computer Networks Journal“ (Elsevier) (1999-2019), der emeritierte Gründungs-Chefredakteur des „Ad Hoc Networks Journal“ (Elsevier) (2003-2019), des „Physical Communication Journal“ (PHYCOM) (Elsevier) (2008-2017) und des „Nano Communication Networks Journal“ (NANOCOMNET) (Elsevier) (2010-2017) – neben zahlreichen anderen Referenzen.

Die Aussage von Alkiyidis, dass es sich bei den Covid-„Impfstoffen“ um IoBNT-Nanomaschinen handelt, mag für diejenigen, die glaubten, sie seien aus rein immunologischen Gründen injiziert worden, abwegig klingen, steht aber in völligem Einklang mit der in den Teilen 1 bis 3 beschriebenen militärisch-geheimdienstlichen Literatur über technologisch vernetzte Menschen und eine technokratische BioNano-Weggabelung bis 2020. Sie steht auch im Einklang mit den Erkenntnissen unabhängiger Ermittler aus aller Welt über nicht offengelegte und nicht identifizierte Strukturen und Materialien in Covid-„Impfstoffen“, Abstrichen und dem Blut der Empfänger. Bei diesen Untersuchungen wurden die optische Mikroskopie[59, 60], die Dunkelfeldmikroskopie [61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73], die Hellfeldmikroskopie[74, 75, 76, 77, 78], die optische Verbundmikroskopie mit einer Kombination aus Hellfeld, Dunkelfeld und Phasenkontrast [79] eingesetzt; Stereomikroskopie[80]; Rasterelektronenmikroskopie mit Röntgenbeugungsspektroskopie[81, 82]; Elektronenmikroskopie mit energiedispersiver Röntgenspektroskopie[83, 84]; Mikro-Raman-Spektroskopie[85]; Raman-Spektroskopie[86]; eine Kombination aus optischer Mikroskopie, Dunkelfeldmikroskopie, UV-Absorptions- und Fluoreszenzspektroskopie, Rasterelektronenmikroskopie, Transmissionselektronenmikroskopie, energiedispersiver Spektroskopie, Röntgenbeugung und Kernspinresonanzspektroskopie[87] sowie Rasterelektronenmikroskopie, energiedispersive Röntgenspektroskopie, Massenspektroskopie, induktiv gekoppelte Plasma-Analyse, Hellfeldmikroskopie und Dunkelfeldmikroskopie[88], die alle kompatible Ergebnisse liefern.

Viele dieser Forscher haben nicht nur über nicht deklarierte und oft scheinbar bizarre (bio)mechanische, sich selbst zusammensetzende Nano- und Mikro-Inhaltsstoffe in Covid-19-Injektionen berichtet[89-108], sondern auch mit Hilfe von Elektronenmikroskopen und Spektroskopie kohlenstoffbasierte Strukturen gefunden, die mit Graphen und/oder anderen kohlenstoffhaltigen Mikro- und Nanomaterialien übereinstimmen [109-116] – einschließlich wachsender, nicht-biologischer Strukturen[117, 118] sowie Silizium und Metalle[119-125], von denen viele in die kohlenstoffbasierten Anordnungen eingebettet waren. [126-132] Zu diesen Metallen und anderen Elementen gehören Aggregate aus Eisen-Chrom-Nickel-Nanopartikeln (d. h. rostfreier Stahl), Wismut-Titan-Vanadium-Eisen-Kupfer-Silizium-Aluminium[133], Aluminium und Thalium[134, 135], Eisenoxid[136], Cäsium, Barium, Eisen, Chrom, Titan, Cer, Gadolinium, Aluminium[137], Zinn, Magnesium, Aluminium[138, 139] und mehr. Darüber hinaus wurden in PCR-Abstrichen verschiedener Hersteller mit einem Feldemissionskanonen-Umwelt-Rasterelektronenmikroskop mit energiedispersivem System mehrere nicht identifizierte Strukturen sowie Staub (gewöhnlicher Staub oder „Smart Dust“) gefunden, der Silizium, Kohlenstoff, Aluminium, Kalium, Sauerstoff, Magnesium, Titan, Eisen und Schwefel enthält[140].

Was die Rezeption solcher Erkenntnisse betrifft, so schreibt einer von uns in dem Buch „Covid-19″ Psychological Operations and the War for Technocracy„:

Vor allem im Kontext der IT/Bio/Nano-Ära (siehe Kap. 8) ist dies eine Menge empirischer Beweise, die man verwenden könnte. Dennoch zögern die Kommentatoren aus mehreren Gründen, die Möglichkeit ungenannter Technologien in den „Covid-19-Impfstoffen“ zu erwägen. Zunächst einmal klingt es absurd – wie Science-Fiction – und liegt zu weit außerhalb des Spektrums der gesellschaftlich akzeptierten Meinungen. Dies spiegelt jedoch lediglich die Grenzen der menschlichen Psychologie und des Gruppendenkens wider; es handelt sich nicht um evidenzbasierte Wissenschaft. Militärische Propaganda bedeutet, dass die Wahrnehmungsparameter der Öffentlichkeit auf das Virus, das Spike-Protein, die mRNA/DNA und die von den offengelegten „Impfstoff“-Bestandteilen ausgehenden Gefahren beschränkt bleiben. Die meisten Ärzte, Virologen, Mikrobiologen usw. wissen sehr wenig über die Bio-Nanotechnologie und sind daher nicht qualifiziert, sich dazu zu äußern, und ziehen es verständlicherweise vor, sich auf ihr Fachgebiet zu beschränken. Die Angst vor Repressalien (z. B. Medienberichte, Angriffe von Kollegen, Entzug der ärztlichen Approbation, Schikanen und Morddrohungen) hält Wissenschaftler/Ärzte davon ab, die Orthodoxie öffentlich in Frage zu stellen[141].

Entgegen der oberflächlichen Behauptung, dass die nicht identifizierten Strukturen und nicht deklarierten Materialien, die weltweit in den Covid-„Impfstoffen“ und im Blut der Empfänger gefunden wurden, nur Salz und Cholesterin widerspiegeln könnten, gibt es in der offenen Literatur eine Vielzahl von Bio-Nano-Technologien und Materialien. [142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150; 151, 152] Abgesehen von den Unterschieden in der Zusammensetzung und der Morphologie berichten die Forscher außerdem, dass sich die in den Covid-„Impfstoffen“ beobachteten Strukturen anders verhalten als einfache Salz- oder Cholesterinkristalle, indem sie beispielsweise einen Umfang bilden, bevor sie die inneren Details ausfüllen[153], und dass sich diese Details komplexer gestalten. [154] Ebenso haben die Strukturen gezeigt, dass sie auf elektromagnetische Frequenzen reagieren, indem sie sich z. B. zusammensetzen, wenn ein Router in der Nähe eingeschaltet wird, und sich wieder auflösen, wenn der Router ausgeschaltet wird, oder sich in einem Faraday-Käfig nicht zusammensetzen[155, 156].

Betrachten Sie zum Beispiel die Bilder und Videos von Strukturen, die in dem nachstehenden Produkt von Pfizer-BioNTech gefunden wurden. Mit nur traditionellem mikrobiologischem Wissen als Bezugspunkt und wenig oder gar keiner Kenntnis der Dokumente und Literatur, die in dieser Artikelserie behandelt werden, verweisen voreilige Erklärungen[157] von Kommentatoren, die in den Status quo eingebettet sind, immer auf vertraute und harmlose Konstrukte. Mit dem Wissen um die jahrzehntelange transhumanistische Planung und Forschung und Entwicklung sowie die damit verbundene Regierungspolitik, einschließlich der wichtigen Rolle von Injektionen für die „Aufwertung“ des Menschen (siehe Teil 2 und 3), schlagen wir jedoch vor, dass injizierbare Technologien wie die selbst zusammensetzende DNA-Elektronik genauso viel, wenn nicht sogar mehr Sinn machen.

Bild aus der Videomontage des „Impfstoffs“ Covid von Pfizer/BioNTech, der strukturelle Anomalien enthält, die sich in der injizierbaren Flüssigkeit selbst zusammenzusetzen und wieder aufzulösen scheinen. Nixon, D. 2022a. Konstruktionsvideo 1. DrDavidNixon.com. [Erlaubnis zur Wiedergabe des Bildes von Dr. David Nixon erteilt].

Könnten die mikroskopischen Strukturen, die sich in den oben genannten „Impfstoffen“ von Covid bilden, Technologien wie Makrostrukturen im Mikromaßstab widerspiegeln, die sich aus DNA-Nanostrukturen selbst zusammensetzen[158], die in der Lage sind, DNA-Nanomaschinen [159] zu bauen, möglicherweise mit „selbst zusammengesetzten DNA-Roboterarmen“ neben anderen Komplexitäten [160], und/oder Mikroelektronik und/oder selbst zusammengesetzte DNA-Nanodrähte zu schaffen? [161]. Die alle „leicht modifiziert und mit einer Vielzahl von nanoskaligen Entitäten funktionalisiert werden können, die interessante biologische, chemische, magnetische, elektrische oder optische Eigenschaften besitzen“[162], unter anderem durch „Metallisierung“ der DNA? [163]. Was wiederum dazu führt, dass die DNA-Nano- und -Mikrotechnologien „ausgezeichnete räumlich-zeitliche Reaktionen auf eine Vielzahl von externen Stimuli zeigen“ – wie elektrische, magnetische oder optische Frequenzen.[164]

Einen 75-seitigen Überblick über solche Technologien aus dem Jahr 2023 finden Sie in dem Artikel „Recent Advances in DNA Origami-Engineered Nanomaterials and Applications“ [Jüngste Fortschritte bei DNA-Origami-Nanomaterialien und Anwendungen, Anm. d. Übersetzers], der in der Zeitschrift „Chemical Reviews“ veröffentlicht wurde und auf den hier in der Fußnote [159] verwiesen wird. Ein Video des Wyss-Instituts der Harvard-Universität zeigt, wie sich DNA-Nanotechnologien selbst zu vorprogrammierten, funktionalisierten Makrostrukturen zusammenfügen, darunter auch Smiley-Gesichter.

Könnten die potenziellen optischen, elektrischen und magnetischen Besonderheiten „funktionalisierter“ Nanotechnologien wie dieser der Grund dafür sein, dass einige Strukturen in den Covid-„Impfstoffen“ auf elektromagnetische Signale reagieren?[165, 166] Oder warum nach der Einführung des Covid-„Impfstoffs“ Videos von Magneten und metallischen Objekten, die an der Injektionsstelle haften, im Umlauf waren? [167] Könnte es erklären, warum eine drahtähnliche Struktur in einer Impfstoffprobe von Pfizer/BioNTech, von der man zunächst annahm, dass es sich um Umweltrückstände handelte, sich über einen Zeitraum von zwei Tagen bewegte, woraufhin sie sich an eine rechteckige, chipähnliche Struktur anzuheften schien?[168, 169] Das Ergebnis waren Formen und Konfigurationen, die denen ähnelten, die bei Pfizer/BioNTech auf der anderen Seite der Welt beobachtet wurden.[170]

[An dieser Stelle finden sich im englischsprachigen Original des Artikels mehrere Bilder. Da ich aufgrund extrem negativer Erfahrungen vor ca. zwei Jahren nicht mehr bereit bin, das Risiko von Bildveröffentlichungen einzugehen, die unter Umständen rechtliche Konsequenzen und saftige Strafzahlungen nach sich ziehen können, lasse ich diese Bilder in meiner deutschen Übersetzung weg und verweise stattdessen auf den englischen Artikel].

Könnten diese Bilder Makrostrukturen im Mikromaßstab darstellen, die sich aus DNA-basierten oder anderen Nanostrukturen selbst zusammensetzen?[171] Könnten die Fasern sich selbst zusammensetzende Nanodrähte darstellen?[172] Oder handelt es sich um etwas ganz anderes?

Leider erfordert die umfassende Untersuchung solcher Fragen den Zugang zu sehr teuren Geräten wie Präzisions-Rasterkraftmikroskopen und Rastertunnelmikroskopen, die in Verbindung mit Elektronenmikroskopen in der Lage sind, Nanopartikel und Nanomaterialien, auch solche mit DNA, genau zu charakterisieren. Die Kosten für solche Untersuchungen sorgen jedoch dafür, dass sie von Institutionen monopolisiert werden, die umfassend von unabhängigen und kritischen Aktivitäten gesäubert wurden[173], insbesondere seit den „Desinformations“-Säuberungen der Covid-Ära. Wenn man also den Bürgern sagt, sie sollten sowas doch selber untersuchen, ist sichergestellt, dass nie eindeutige Antworten gefunden werden. Während mit dem Finger auf die unabhängigen Forscher gezeigt wird, die Fragen stellen und Bedenken äußern, liegt die Verantwortung in Wirklichkeit bei den Institutionen und Behörden, die die Augen vor den Todesfällen und Verletzungen durch die neuen Bio-Nano-„Impfstoffe“ und den zahlreichen veröffentlichten Berichten über deren nicht deklarierten Inhalt verschließen.

Menschliche IoBNT-Konnektivität?

Seit Anfang der 1990er Jahre ist das „Internet“ ein fester Bestandteil des Alltags geworden. Niemand geht zu „Starbucks“ und fragt sich, ob der Kaffee heiß genug oder das Wi-Fi schnell genug ist. Trotz dieser inzwischen üblichen stillschweigenden Assoziationen verwenden jedoch nur wenige Redner Begriffe wie das „Internet der Dinge (IoT)“, noch weniger das „Internet der Nano-Dinge (IoNT)“ oder das „Internet der BioNano-Dinge (IoBNT)“. [174, 175, 176] Werden die letztgenannten Varianten des Internets, die jetzt leise in der Gesellschaft auftauchen, auch so alltäglich werden wie das Gerede über den überteuerten Käsekuchen von Starbucks? Während das Versprechen des Internet lange Zeit den Keim einer möglichen Emanzipation von den Besitzern der Produktionsmittel in sich trug, diente es in gewisser Weise auch als Versprechen für die totale Umgestaltung der Menschheit. Schon der Begriff „Internet“ weckt in uns die Vorstellung einer weitaus besseren kulturellen und sprachlichen Interkonnektivität. Gefangen in einem Netz von Verbindungen können wir gar nicht anders, als zu kommunizieren und Signale für unsere Anwesenheit, unsere Absichten und unser Handeln zu empfangen. Es wird also behauptet, dass der Mensch 2.0 in einer Weise aufgewertet wird, die ihn in ein nahtloses Netz globaler Kommunikationsverbindungen einbindet.

Die begriffliche Verbindung zwischen dem Körper als selbstbestimmtem Ort der Invasion und der staatlichen Überwachung und seiner 24/7-Echtzeit-Internetkonnektivität begann, wie wir bereits anmerkten, nur zwei Wochen nach dem Auftauchen der Geschichte eines tödlichen viralen Erregers aus Wuhan, China, in der Öffentlichkeit aufzutauchen – die Absurditäten, die von führenden Evangelisten der vierten industriellen Revolution in den öffentlichen Diskurs eingespeist wurden. Während Yuval Noah Harari den fruchtbaren Geist der Massen auf die absurde falsche Behauptung vorbereitete, dass die Menschen nun die ausgeklügelte Schlussfolgerung akzeptierten, dass die Überwachung „unter die Haut“ ginge, begannen anekdotische Beobachtungen bizarrer Reaktionen auf die mRNA-Injektionen kurz nach Beginn der Massenimpfkampagne zu kursieren. Videoberichte von Empfängern mit magnetisierter Hautoberfläche in der Nähe der Injektionsstellen gingen um die Welt, und bald darauf tauchten Videos von Menschen auf, die sich in Bluetooth-Netzwerken als elektronische Geräte registrieren. Auf diese Berichte über anekdotische Beobachtungen folgten kleine Vorstudien von Sarlangue et al., die im November 2021 ihre Ergebnisse veröffentlichten und versuchten, etwaige kausale Zusammenhänge zwischen den injizierbaren Gentherapien und Anzeichen von Bluetooth-Konnektivität zu untersuchen.[177]

Sarlangue et al. untersuchten die Frage mit einem „between-subjects“-Design, das zu dem erstaunlichen Ergebnis führte, dass 40% der „geimpften“ Personen und 50% derjenigen, die einen PCR-Abstrich erhalten hatten (von insgesamt 17 geimpften oder abgetupften Probanden), alphanumerische Signale in dem Frequenzbereich auszusenden schienen, der den Bluetooth-Signalen entspricht, während in der ungeimpften, nicht abgetupften Gruppe (bestehend aus 20 Probanden) keine Signale auftraten. Die alphanumerischen Signale stimmten nicht mit denen der bekannten Hersteller überein; sie waren „zeitlich nicht konstant und ihr Auftreten [war] kurz“[178].

Nachdem die Forscher solche Unterschiede zwischen den Gruppen festgestellt hatten, untersuchten sie das Phänomen unter verschiedenen elektromagnetischen Bedingungen, indem sie die Signale von geimpften und/oder abgetupften Personen in einer Höhle maßen, die sie wie einen Faraday-Käfig behandelten. Die Forscher fanden heraus, dass im Inneren der Höhle nur 2 von 14 geimpften und/oder getupften Personen (14%) mit alphanumerischen Signalen in Verbindung gebracht wurden. Sarlangue et al. kamen zu dem Schluss, dass sie in beiden Studien „ein sehr deutliches Hervortreten von Signalen, die in einer [elektromagnetisch exponierten] Umgebung ausgesendet werden, im Vergleich zu Signalen, die in einer Umgebung ohne elektromagnetische Aktivität ausgesendet werden“[179] beobachtet hatten. Mit anderen Worten: Ein Teil der Empfänger der Covid-„Impfung“ und der PCR-Abstriche schien Anzeichen von Bluetooth-Technologie in ihrem Körper zu zeigen, die mit elektromagnetischer Strahlung interagierte.

In einer der überraschend wenigen Reaktionen auf die Studien von Sarlangue et al. liefert der Software-Ingenieur David Fergusson (über private Korrespondenz, die hier mit seiner Erlaubnis wiedergegeben wird) einen Gegenbeweis. Bei der Untersuchung der Rohdaten in den beiden von Sarlangue et al. zur Verfügung gestellten Aufzeichnungsdateien stellt Fergusson fest, dass:

Einige der Bluetooth LE-Werbeadressen, auf die in den Ergebnissen/Aufzeichnungen Bezug genommen wird, sind in der Aufzeichnung nicht vorhanden;

Die Zeitstempel der Bluetooth LE-Werbeadressen, die in der Studie erscheinen, stimmen nicht mit den Zeitstempeln ihres Erscheinens in der Aufzeichnungsdatei überein;

Dieselbe Bluetooth LE-Werbeadresse, die mit einer Person assoziiert ist, taucht in der Aufzeichnungsdatei immer wieder auf, lange nachdem das Subjekt aus der Reichweite verschwunden sein sollte; und

Dieselbe Bluetooth LE-Werbeadresse in der Studie wird mit zwei verschiedenen Personen in Verbindung gebracht.

In Anbetracht der Tatsache, dass Bluetooth LE eine Reichweite von bis zu 200 m hat (viel weiter als das ursprüngliche klassische Bluetooth-Protokoll), kommt Fergusson zu dem Schluss, dass es schwierig ist, eine saubere Umgebung zu finden, in der keine anderen Übertragungen vorhanden sind, und es daher wahrscheinlich ist, dass Sarlangue et al. Hintergrundsignale in der Umgebung erfasst haben.

Das von Sarlangue et al. verwendete Design zwischen den Versuchspersonen ergab jedoch, dass die alphanumerischen Signale nicht zufällig über die Gruppen verteilt waren, wie es zu erwarten wäre, wenn sie Hintergrundrauschen widerspiegeln würden. Vielmehr unterschieden sich die Signale je nach Impfstoff-/Tupferstatus, was auf einen Effekt hinweist, der über den der Umgebung hinausgeht. Außerdem scheint der Versuchsort in einem Umkreis von 200 m unbewohnt zu sein.[180] Die Forscher berichteten auch, dass die von ihnen aufgezeichneten alphanumerischen Signale (deren organisatorisch eindeutige Kennungen (OUI) in öffentlichen Datenbanken gesucht werden können) nicht mit denen bekannter Hersteller übereinstimmten, was der Annahme widerspricht, dass die Signale von handelsüblichen Geräten stammten. Als Alternative schlägt Fergusson vor, dass es sich bei den Signalen um Bluetooth Low Energy (BLE)-Werbepakete handeln könnte, die so angepasst wurden, dass herstellerspezifische Informationen weggelassen wurden.

Zur weiteren Untersuchung hat Fergusson selbst zwei „geimpfte“ Personen an einem abgelegenen Ort in den Yorkshire Dales mit einem Samsung-Tablet und einem 2,45-GHz-Spektrumanalysator gescannt und kein Signal oder keine Übertragung festgestellt. Dieses Ergebnis stimmt zwar mit seiner eigenen Interpretation überein, aber auch mit den Ergebnissen der zweiten Studie von Sarlangue et al. und der Möglichkeit, dass jede körpereigene Technologie mit externer elektromagnetischer Strahlung interagieren kann.

Um solche Interpretationen auseinander zu halten und ihre Unzulänglichkeiten zu beheben, müssen die ersten Ergebnisse von Sarlangue et al. (ein einzelnes, kleines, unabhängiges Forschungsteam) und die von Fergusson (eine Stichprobengröße von zwei Personen ohne Vergleichsgruppe) durch größere, technologisch anspruchsvollere (d. h. gut finanzierte) Studien bestätigt werden. Solche Studien könnten die spezifischen Arten der aufgezeichneten Signale systematischer und präziser messen, aufschlüsseln und untersuchen, ebenso wie etwaige Wechselwirkungen zwischen den von den Studienteilnehmern ausgesandten Signalen und denen der elektromagnetischen Aktivität in der Umgebung. Um die Gültigkeit solcher Schlussfolgerungen zu bestätigen, wären auch Analysen der statistischen Signifikanz erforderlich – ein Anliegen, auf das Pharmaunternehmen, Regierungen und Gesundheitsbehörden bei der Behauptung einer 95%igen Wirksamkeit der Covid-19-„Impfstoffe“ völlig verzichtet haben[181].

In der Zwischenzeit bleiben wir weitgehend im Ungewissen, was die Realität der menschlichen Bluetooth-Emissionen angeht. Da das Phänomen im Kontext des aufkommenden IT-/Bio-/Nano-Zeitalters jedoch prima facie nachgewiesen wurde, gibt es aus wissenschaftlicher und politischer Sicht allen Grund, die Untersuchungen fortzusetzen[182]. Sollten sich die Ergebnisse von Sarlangue et al. letztendlich bestätigen, hätte dies weitreichende Folgen. Diejenigen, die dachten, sie würden „geimpft“, hätten in Wirklichkeit die Ärmel hochgekrempelt, um eine injizierbare Firmware für die vernetzte Kommunikation im Internet der Körper zu erhalten.

Vor dem Hintergrund historischer Betrügereien der pharmazeutischen Industrie[183], der Aussagen von Whistleblowern der Covid-„Impfstoff“-Produktion[184], der Immunität der Impfstoffindustrie gegenüber der Haftung für Schäden[185], der engagierten globalen Vaccine™-Markenverwaltung[186, 187, 188], der Interessenkonflikte in der COVID-Politik; [189, 190, 191] der Vereinnahmung von Medien und Regulierungsbehörden[192] und der unmissverständlichen Agenda des Transhumanismus und der vierten industriellen Revolution im Zusammenhang mit den mächtigsten militärisch-industriellen, politischen und finanziellen Akteuren der Welt[193] (siehe auch Teile 1-3), erscheint es immer wahrscheinlicher, dass es sich bei den seit 2020 eingesetzten Injektionen um Technologien mit doppeltem Verwendungszweck handelt, die der Bevölkerung als „Impfstoffe“ aufgezwungen wurden.

In der Zwischenzeit wurden die zugrundeliegenden Wissenslücken vom wissenschaftlichen Establishment zur Verteidigung der transnationalen Giganten überspielt: Was ist im Namen von Covid-19 „unter die Haut gegangen“ (Harari)? Was war – und ist – in den Covid-19-„Impfstoffen“ enthalten, und wie unterscheidet sich das von Charge zu Charge oder von Hersteller zu Hersteller?[194, 195] Und was sind die Folgen für die menschliche Gesundheit, die menschlichen Gesellschaften und die Menschheit selbst?

Außerhalb dieses auf die Giganten ausgerichteten Establishments haben die Entdeckungen nicht identifizierter Strukturen im Blut von Personen, die gegen COVID geimpft wurden [196-205] und vorläufige Beweise für Bluetooth-Konnektivität bei den Geimpften und den PCR-abgetupften Personen[206] zu einer Reihe von Möglichkeiten geführt, die in der einschlägigen wissenschaftlichen und elektrotechnischen Literatur verankert sind. In einer Videopräsentation mit dem Titel „The MAC Phenomenon“ (Das MAC-Phänomen) schlägt der Forscher Mik Anderson vor, dass die alphanumerischen Sequenzen, die angeblich von Impfstoff- und Abstrichempfängern ausgehen, so genannte „Bluetooth Low Energy (BLE) Media Access Control (MAC)“-Adressen darstellen[207].

Eine MAC-Adresse ist eine Zeichenkette zur Identifizierung von Geräten in Netzwerken, die unter anderem über Bluetooth auf einem Mobiltelefon erkannt werden kann. Mobiltelefone wiederum dienen als „Gateways“ in IoBNT/IoB-Systemen, um körpereigene („intra-body“ oder „in-vivo“) Netze mit körperexternen und körperübergreifenden Netzen zu verbinden, die zusammen das Internet der Körper in der elektrotechnischen Literatur oder die verkabelten Menschen im Bereich der militärischen Intelligenz bilden[208].

Aber gibt es tatsächlich injizierbare Nanotechnologien, die Signale aussenden können, seien es MAC-Adressen oder BLE-Werbepakete? In der elektrotechnischen IoBNT/IoBNT-Literatur sind Nanorouter ein führendes Beispiel. Nanorouter sammeln Informationen von körpereigenen Nanoknoten (z. B. Sensoren) im ganzen Körper und senden diese Informationen an „Gateways“ außerhalb des Körpers, z. B. an Mobiltelefone[209]. Was die einschlägige Forschung und Entwicklung betrifft, so hat Professor Ido Bachelet, ein Pionier auf dem Gebiet der medizinischen Nanoroboter und Experte für synthetische Biologie sowie Mensch-Maschine-Schnittstellen, über sein Unternehmen „Augmanity Nano“ von 2013 bis 2017 einen Zuschuss der Europäischen Kommission erhalten, um an „DNA-Nano-Routern“ zu arbeiten[210]. Allgemein ausgedrückt, verbinden Router Netzwerke (z. B. körpereigene und körperexterne Netzwerke) miteinander und besitzen ihre eigenen eindeutigen MAC-Adressen. Während des Förderzeitraums für DNA-Nano-Router arbeitete Bachelet zusammen mit Pfizer[211] an einem Projekt mit DNA-Robotern, die in der Lage sind, Miniaturantennen zu tragen, Informationen an andere DNA-Roboter zu senden und auf externe Signale zu reagieren.

2013 hielt Bachelet einen Vortrag bei „TedMed Israel“ und erklärte, dass eine einzige Injektionsspritze tausend Milliarden solcher Roboter enthält, die sein Team mit Antennen aus Metall-Nanopartikeln ausgestattet hat. Er erklärte den Zuhörern, dass die Nanoroboter durch die Antennen in der Lage sind, ihre eigene IP-Adresse zu tragen und auf externe elektromagnetische Felder zu reagieren, was den Zugang und die Steuerung durch einen X-Box-Joystick oder ein Smartphone ermöglicht. Der Vortrag enthielt ein mikroskopisches Bild der Nanobots, die Bachelet als Computer von der Größe eines Moleküls beschrieb und die, wie viele Bilder von Strukturen in Covid-Impfstoffen, als Rechtecke erschienen.

Abschließend teilte Bachelet seine Hoffnung mit, dass „wir in einem bis fünf Jahren [2013] in der Lage sein werden, dies beim Menschen anzuwenden und endlich die Entstehung einer Nanoroboter-Gesellschaft mitzuerleben“[212]. 2021 erhielt dann ein anderes von Bachelets Unternehmen eine „extrem seltene“ Startfinanzierung für ein geheimnisvolles Projekt mit RNA[213].

Könnten solche DNA-Nano-Router oder drahtlos gesteuerte Nanobots die Art von programmierbarer, injizierbarer Bio-Nanotechnologie sein, die laut IoBNT-Pionier Ian Akyildiz „mit diesen Covid-Impfstoffen wirklich gut funktioniert“? [214] Könnte dies oder andere gentechnische Nanotechnologien wie DNA-Elektronik, Plasmid-DNA-Computing, DNA-basierte Substrate für die IoBNT oder DNA-Lipid-Nanotabletten der Grund dafür sein, dass (zusätzlich zur genetischen Veränderung)[215] nicht deklarierte, wahrscheinlich synthetische[216], genetische Produkte[217] und DNA[218-229] in den injizierbaren Covid-19-Technologien (auch bekannt als Impfstoffe) gefunden wurden?

Während sich die meisten Berichte über nicht deklarierte DNA in den Covid-Injektionen um traditionelle biologische Erklärungen und Schäden (Krebs und genetische Veränderung) drehten, öffnet das Bewusstsein für die zentrale Bedeutung der DNA für Bio-Nano- und Bio-Elektronik-Technologien, einschließlich der an IoB- und IoBNT-Schemata beteiligten Technologien, die DNA-Funde über die Transgenese hinaus für ein breiteres Feld transhumanistischer Technologien und Erkenntnisse.

Oder könnten die von Sarlangue et al. berichteten alphanumerischen Signale einfach die Ausgabe von Bluetooth Low Energy (BLE) Beacons widerspiegeln? D.h. „intelligente“ Ortungsgeräte? BLE ist das Bluetooth der Wahl für den Aufbau des globalen IoT[230], da es energieeffizient ist und Strom spart, indem es im Ruhezustand bleibt – wenn also keine Verbindung besteht – und nur sekundenweise kommuniziert, wenn es aktiv ist[231], was mit den Berichten von Sarlangue et al. übereinstimmen würde, dass die von ihnen beobachteten Signale zeitlich nicht konstant waren und nur kurz auftraten.[232] BLE-Beacons, die als „die wohl wichtigste Anwendung der [BLE]-Technologie“ gelten, senden in bestimmten Intervallen, in der Regel im Abstand von Sekunden, eine ID-Nummer aus, mit der sich Geräte, die das Gerät erkennen, verbinden können. [233, 234] Wie DNA-Nano-Router besitzen BLE-Beacons MAC-Adressen[235] (Interessanterweise sind BLE-Geräte in einer so genannten „Master-Slave“-Beziehung organisiert, bei der Master-Geräte die Konnektivität kontrollieren, während Slave-Geräte passiv ihre ID übermitteln, bis sie vom Master angefordert werden)[236]. Von Bedeutung für den Transhumanismus sind sowohl die BLE-Technologie als auch die Beacons als Teil von IoB/IoBNT/ Wireless Body Area Network (WBAN) Routing-Protokollen[237, 238].

Sollten solche Vorschläge absurd erscheinen, sei darauf hingewiesen, dass in der bahnbrechenden Veröffentlichung von 2015 – in der das IoBNT vorgestellt wird, dessen Ziel die „Vernetzung innerhalb des biochemischen Bereichs ist, während es eine Schnittstelle zum elektrischen Bereich des Internets ermöglicht“ – vorgeschlagen wird, synthetische Zellen im menschlichen Körper einzusetzen, einschließlich solcher mit einem elektromagnetischen Nanotransmitter an der Stelle, an der sich der Zellkern und die DNA befinden sollten. [239] Der Hauptautor war derselbe Professor Akyildiz, der sagte, dass die Fortschritte bei den Nanomaschinen, die hinter dem IoBNT stehen, „mit diesen Covid-Impfstoffen wirklich gut laufen“.

In dem Papier aus dem Jahr 2015 wird das IoBNT zum ersten Mal vorgestellt und erklärt, dass es darauf abzielt, lebende Dinge oder „biologische Umgebungen“ in den elektrischen Bereich des IoT und IoNT zu integrieren. Diese Integration soll mit Hilfe der synthetischen Biologie als „Substrat“ im Inneren von Lebewesen erreicht werden. Dazu gehören nicht nur künstliche Zellen, sondern auch künstlich hergestellte DNA, DNA-Plasmide und Proteine, die Zellen als „biologische eingebettete Computergeräte“ umgestalten. Durch die Umgestaltung biologischer Zellen und subzellulärer Komponenten will das IoBNT „Bio-Cyber-Schnittstellen“ schaffen, die „Informationen aus dem biochemischen Bereich der Bio-Nano Thing-Netzwerke [im Körper] in den Internet-Cyber-Bereich übersetzen“ und umgekehrt. Ein Werkzeug, um dies zu erreichen, wäre ein elektromagnetischer Nano-Transmitter, der, in einer künstlichen Zelle verkapselt, „drahtlos mit elektrischen Geräten außerhalb der biologischen Umgebung kommunizieren würde“[240].

Neun Jahre später, im April 2024, beobachteten Mikroskopiker aus em zivilen Sektor mit einem hochauflösenden Lichtmikroskop eine katastrophale Veränderung der roten Blutkörperchen, die sie bereits einige Monate zuvor entdeckt hatten und die seitdem immer häufiger auftrat[241, 242, 243]. In Übereinstimmung mit dem IoBNT-Papier von 2015 interpretieren die Mikroskopiker ihre Befunde als Ausdruck einer „Veränderung der menschlichen Biologie, [einschließlich] der Verwendung oder Herstellung von elektrochemischen Strukturen wie Proteinosomen (elektrochemische Logikgatter/Schaltkreise) und vieles mehr.“[244]

Die Forscher zitieren Beispiele aus einer Vielzahl von Veröffentlichungen, in denen nicht nur künstliche und biohybride Blutsysteme beschrieben werden, sondern auch Technologien, die mit den Nanoarchitekturen[245] und der synthetischen Biologie des IoBNT[246] in Einklang stehen. Dazu gehören künstliche Organellen, die chemische Berechnungen ermöglichen[247] und Protozellen[248], die mit der „Integration von DNA-Nanotechnologie … die Entwicklung lebensechter Objekte mit einfachen Formen körperlich eingebetteter chemischer Berechnungen erleichtern könnten“[249]. In einer anderen Arbeit, die in den „Proceedings of the National Academy of Sciences“ veröffentlicht wurde[250], wird „CRISPR Cas9“ verwendet, um Dual-Core-Computer in menschlichen Zellen zu schaffen. [251] Zu dem offensichtlichen umfassenden Re-Engineering roter Blutkörperchen, das die Bilder der Mikroskopiker nahelegen, schrieben Akyildiz et al. 2015, dass künstliche Zellen „genetische Informationen [und] die zugehörigen molekularen Maschinen für ihre Transkription, Translation und Replikation enthalten können“[252].

Die Mikroskopiker beobachteten die veränderten Blutzellen sowohl bei gegen COVID „Geimpften“ als auch bei „Ungeimpften“ und vermuteten, dass ihre Entstehung auf Umweltverschmutzungen zurückzuführen ist, z. B. auf Wasser, Luft und Lebensmittel. Im IoBNT-Papier aus dem Jahr 2015 heißt es, dass die IoNT „die Grundlage für zahlreiche künftige Anwendungen bilden, etwa im Militär-, Gesundheits- und Sicherheitsbereich, wo die Nanoelemente dank ihrer begrenzten Größe leicht versteckt, implantiert und in der Umgebung verstreut werden können, wo sie kooperativ Erfassungs-, Antriebs-, Verarbeitungs- und Vernetzungsaufgaben übernehmen können.“[253]

Könnten vor diesem Hintergrund die Bilder, die unter den Mikroskopen der Forscher erscheinen, eine Version der künstlichen Zellen widerspiegeln, die die IoBNT-Netzwerkarchitektur bilden, wie sie auf Folie 33 einer Akyildiz-Präsentation aus dem Jahr 2017 dargestellt ist?

Oder könnten sie die vom MIT entwickelten intrazellulären Antennen widerspiegeln, die auf magnetische Wechselfelder reagieren und „drahtlos im Inneren lebender Zellen arbeiten können„[254]? Die „Cell Rover“ genannte Technologie ist ein Produkt des MIT-Labors „Nano Cybernetic Biotrek“, dessen Ziel es ist, „bahnbrechende Technologien für nanoelektrische Geräte zu entwickeln und neue Paradigmen für die Symbiose zwischen Leben und Maschine zu schaffen„. Oder könnte es sich um intrazelluläre Chiptechnologie handeln, wie z. B. Halbleiter-Bioschnittstellen oder magnetisch ansprechende Strichcodes, die „lebende Zellen markieren und manipulieren“ können?[255]

Wie dem auch sei, eine Studie zur Bluetooth-Konnektivität allein ist zwar noch kein Beweis und bedarf der Klärung und Bestätigung, aber sie stellt vorläufige Daten dar, die sicherlich einer weiteren Untersuchung wert sind, um die Gültigkeit der Ergebnisse zu prüfen. Im Zusammenhang mit der Literatur, die wir in dieser Artikelserie durchgesehen haben, scheint der Aufbau eines solchen Forschungsprogramms, das die Möglichkeit der IoBNT-Konnektivität beim Menschen untersucht, ratsam, wenn nicht sogar unerlässlich.

Fazit

In der Literatur, der Kommunikation, den internationalen Beziehungen und anderen verwandten Disziplinen der Geistes- und Sozialwissenschaften haben seriöse Studien, die nicht durch den Einfluss der Staatsideologie beeinträchtigt sind, in den letzten Jahrzehnten einen drastischen Rückgang erlebt, insbesondere nach dem 11. September 2001. Da die Staaten vielversprechenden jungen Wissenschaftlern die Möglichkeit bieten, Kenntnisse und Fähigkeiten zum Schutz der sozioökonomischen Ordnung und der für ihren ununterbrochenen Betrieb erforderlichen Mythologien zu erwerben, ist es nur logisch, dass die intellektuellen Schulen, die sich mit den ethischen Auswirkungen des transhumanistischen Projekts befassen könnten, an den Rand gedrängt werden. Denn wenn wir nach dem transhumanistischen Ethos kaum mehr sind als Mitglieder einer riesigen und weit verstreuten Herde, warum sollte dann die kritische Auseinandersetzung mit der Literatur – einer hohen menschlichen Kunst – ein Gegenstand ernsthafter Studien sein?

Liegt es daran, dass wir alle seit dem Ausbruch des viralen Narrativs eines genozidalen Virus geschult wurden, nicht mehr zu sein als potenzielle Vektoren der Krankheitsübertragung? Der kleinste gemeinsame Nenner unserer Existenz und unserer Bestimmung als menschliche Wesen wurde auf die Ebene der Mikrobe reduziert, deren wahre Absichten nur unter dem Mikroskop erkennbar sind. Es besteht daher keine Notwendigkeit, wie von den dominanten Erzählern vorgeschlagen, sich mit den Schlüsseltexten unseres eigenen Menschseins zu befassen, insbesondere mit jenen, die die Geschichte unserer eigenen kommenden Gefangenschaft skizzieren – eingepfercht, gefangen, mit Nano-Tags versehen und in einer technokratischen Datenbank zur Inventarisierung, zum Abruf, zum Verkauf und/oder zur (missbräuchlichen) Verwendung registriert.

Abgesehen davon, dass der Mensch als gefährlicher und entbehrlicher Krankheitsüberträger dargestellt wird, ist die vielleicht erstaunlichste Errungenschaft des militärischen Transhumanismus seine Fähigkeit, sich im Verborgenen zu halten. Jahrzehnte an deklassifiziertem Material, öffentlich zugängliches und zur „uneingeschränkten Verbreitung“ gekennzeichnetes Material, von dem wir hier eine kleine Auswahl überprüft haben, ist kaum in die Peripherie der öffentlichen Wahrnehmung vorgedrungen. Wie wir bereits in unserem Artikel „Versteckt vor aller Augen: Technokratische Tyrannei hinter einer medizinischen Maske„[256] dargelegt haben, ist es den Meinungsmachern als geschickten Zauberern gelungen, die Aufmerksamkeit genau zu kontrollieren, ständig zu ködern und zu blenden, so dass jahrzehntelange transhumanistische Eingriffe weitgehend unbemerkt und damit für die breite Öffentlichkeit unsichtbar geblieben sind. Betrachten Sie beispielsweise eine Folie aus dem Schulungsmaterial der „Joint Threat Research Intelligence Group“ (JTRIG) des GCHQ mit dem Titel „Die Kunst der Täuschung“, die auf Konferenzen der Nationalen Sicherheitsbehörde der USA (NSA) präsentiert wird und veranschaulicht, dass die Täuschung der Welt damit beginnt, ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen.

Seit 2020, zwischen Fledermäusen und Schuppentieren und Wuhan und Funktionsgewinnforschung und der FDA und CDC und mRNA und Wahltheater, hat das fortwährende „Ablenken“ und „Blenden“, wie es in „The Art of Deception“ empfohlen wird, dafür gesorgt, dass selbst die Aufmerksamkeit Andersdenkender erfolgreich von dem jahrzehntelangen Militär- und Geheimdienst-Transhumanismus rund um die Covid Bio-Nano-„Impfstoffe“ abgelenkt wird.

Und wie die „Cyber-Magier“ der JTRIG wissen, existiert das, was der Aufmerksamkeit entgeht, wahrnehmungsmäßig gesehen nicht. Dementsprechend können die Propagandisten wie Magier Phänomene nach Belieben erscheinen und verschwinden lassen. Mit einer unerbittlichen Fixierung auf die erklärten Bestandteile von mRNA-„Impfstoffen“ und alten Biowissenschaften werden beispielsweise der militärische Transhumanismus und seine Technologien zum Verschwinden gebracht. „Das Echte verbergen“ und „das Falsche zeigen“, rät die JTRIG.[257]

Da der Termin für die mögliche Verabschiedung des von der WHO vorgeschlagenen Pandemievertrags und der Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) näher rückt (27. Mai 2024), wird die medienkonsumierende Öffentlichkeit wahrscheinlich vom Nachrichtenzyklus des Tages vereinnahmt werden. Wird die Bevölkerung die Warnungen registrieren, dass der vorgeschlagene Vertrag und die Änderungen der WHO drohen, „der WHO beispiellose Befugnisse zu geben, um die nationale Souveränität außer Kraft zu setzen“, was Berichten zufolge medizinische Eingriffe, Überwachung und Impfungen einschließt?[258-264] Oder dass die Akteure, die an den neuen WHO-Befugnissen beteiligt sind, derzeit „aktiv versuchen, die Umsetzung eines globalen digitalen Gesundheitszertifikats zu ’normalisieren’“?[265]

Wird die Überschneidung zwischen diesen Warnungen und der Vision von „Proteus“ von einer Welt nach 2020 die Aufmerksamkeit der Bürger erregen? Das heißt, eine Welt, in der „die Menschen eine ‚MedID‘ bei sich tragen, mit der sie sich überall Zutritt verschaffen können“ und „die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die wichtigste internationale Organisation ist“, die „die militärischen Sicherheitsanstrengungen“ mit der UNO „koordiniert“[266] Wird Proteus‘ Hintergrund in der Vorhersage von Weltereignissen verstanden und in Erinnerung gerufen werden, mit seinem gleichzeitigen Interesse an der Ankunft der „Tweaked“-, „Freaked“- und „Geeked“-Gesellschaftsklassen? Wird dies von informierten Beobachtern als hinreichend beachtenswert erachtet werden, um das abzuwenden, was die nächste Abzweigung auf dem transhumanistischen Weg für die Menschheit zu sein scheint: die WHO, die sich souveräne Befugnisse über Staaten und ihre Bürger anmaßt?

Wenn es noch eines weiteren Hinweises bedurft hätte, um die wachsende Bedeutung der WHO und ihrer Machenschaften zu unterstreichen, so veröffentlichte die Vierte Psyop-Gruppe der US-Armee im Jahr 2022, als sich die ersten physischen und psychischen Schäden der vom Militär unterstützten Zwangs-„Impfung“ zeigten, ein Rekrutierungsvideo. Der Rekrutierungsaufruf schien sowohl das Ausmaß der psychologischen Manipulationen, die zu dieser Zeit im Gange waren, schadenfroh darzustellen als auch neue Rekruten mit der Verlockung von Geheimhaltung, Täuschung und internationalen Intrigen anzulocken. Unter dem Titel „Ghosts in the Machine: Psywar“ wurde die Produktion mit dem Soundtrack von „Last Goodbye“ unterlegt.

Darin erklärt die Vierte Psyop-Gruppe, dass „die Kriegsführung sich weiterentwickelt und die ganze Welt eine Bühne ist … Es gibt eine weitere sehr wichtige Phase der Kriegsführung. Ihr Ziel ist nicht der Körper, sondern der Geist“. Der Text in Großbuchstaben, der das Voice-over begleitet, lautet: „SIE WERDEN UNS IN DEN SCHATTEN FINDEN … ALLES, WAS WIR ANFASSEN, IST EINE WAFFE. WIR KOMMEN IN VIELEN FORMEN. WIR SIND ÜBERALL“.

Der dreiminütige Film wird von der folgenden Frage eingeleitet, die vor dem Bild eines Schauspielers auf einer Bühne erscheint: „WHO’S PULLING THE STRINGS?“ [Wer zieht die Fäden, Anm. d. Übersetzers]. Von rechts nach links verschwinden die Buchstaben, als ob sie eine Ein-Wort-Antwort enthüllen würden: WHO.

Die rhetorische Frage fordert uns als Zuschauer unterschwellig auf, darüber nachzudenken, inwieweit die WHO (der König auf dem Schachbrett) in dieser Frage die Antwort auf unsere Sorgen ist. Wenn in der Tat „die ganze Welt eine Bühne“ ist und „alle Männer und Frauen nur Spieler“, dann ist es ziemlich einfach zu erkennen, wie Bühnenkunst und Staatskunst im Interesse des größten Machtspiels der Geschichte verschmolzen sein könnten.

