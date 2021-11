Denunzianten werden denunziert… Ist der Schweizer Staatsrat für Gesundheit, der die Pass- und Impfgegner verfolgt, selbst geimpft?

childrenshealthdefense.eu: In einer kürzlich veröffentlichten Erklärung forderte Mauro Poggia, der für das Gesundheitswesen in der Schweiz zuständige Staatsrat, die Kunden von Einrichtungen, in denen das Covid-Zertifikat nicht verlangt wird, zur Denunziation auf. „Diejenigen, die sich die Mühe machen, den Gesundheitspass zu erwerben, müssen selbst zu einem Instrument der öffentlichen Kontrolle werden“. Dies sei „eine Bürgerpflicht“, fügte er hinzu, womit er uns direkt in die Zeit der Kollaboration zurückzuführen versucht.

Es ist nicht das erste Mal, dass Herr Poggia versucht, eine Politik der aktiven Diskriminierung durchzusetzen, da er den Vorschlag geäußert hat, ungeimpften Personen einen Teil der Krankenversicherung zu verweigern, wenn sie aufgrund von Covid 19 ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Ebenso hatte er im August eine doppelte Bestrafung für nicht geimpftes Pflegepersonal gefordert, das sich weigerte, sich der Verpflichtung zu unterwerfen, sich für die Arbeit testen zu lassen.

Angesichts dieser neuen Bedrohungen für die Privatsphäre der Schweizer Bürger und der Auferlegung eines Covid-Zertifikats, das eine Mehrheit der Bevölkerung bei dem Referendum am 28. November ablehnen könnte, sind anonyme „Whistleblower“ in einem Genfer Krankenhaus entschlossen, sich zu revanchieren. Sie wecken Zweifel an seiner eigenen Impfung, indem sie ein Foto vom 23. Oktober teilen, das auf einen Impfstatus hindeutet… noch ohne Eintrag!

Ohne die absolute Authentizität der Information, dass Herr Poggia nicht geimpft sei, garantieren zu können, ist die Verbreitung dieses Bildes bezeichnend für die wachsende Wut und das Misstrauen, die seine extremen Äußerungen hervorrufen. Für viele stellt sich nun die Frage, ob sich die Äußerungen dieses omnipotenten Mannes auch in seinen Handlungen widerspiegeln. Ist es nicht legitim, dass diejenigen, die sich als Inquisitoren aufspielen und private Gesundheitsdaten zu einem Instrument der öffentlichen Kontrolle machen wollen, selbst die ersten sind, die vom Volk befragt und beurteilt werden?

Sich hinter dem „Recht auf ärztliche Schweigepflicht“ zu verschanzen, wäre ein schlechter Witz. Auch das Argument eines Fehlers in den Registern wäre in diesem Fall nicht überzeugend.

Bei aller Befürwortung der Bedeutung der freien informierten Impfentscheidung: Wenn sich herausstellt, dass Herr Poggia noch nicht zwei oder drei Dosen erhalten haben sollte, gibt es Grund zur Sorge.

Möglicherweise traut er den sogenannten Covid-Impfstoffen selbst nicht.

Das könnte man verstehen, wenn man sich das unglückliche Beispiel des kalifornischen Gouverneurs Newsom ansieht, der, nachdem er darauf bestanden hatte, Kindern die Impfung aufzuzwingen, offenbar selbst eine schwere Nebenwirkung nach der Impfung erlitt.

Offensichtlich gibt es für zahlreiche Angehörige der Eliten „zweierlei Maß“…

Was ist mit den anderen Experten und Regierungsmitgliedern, die die Impfungen um jeden Preis befürworten?

Wir erinnern daran, dass Herr Poggia und seine Kollegen bereits früher dabei ertappt wurden, wie sie die Regeln, die sie mit hohem moralischen Anspruch öffentlich fordern, selbst verletzen. Sie zögerten zum Beispiel nicht, einen Freizeitausflug auf den Berg Rigi zu machen, bei dem sie wie Sardinen zusammengepfercht waren, ohne dass jemand eine Maske trug oder die Abstandsregeln respektierte, wie dieses Foto aus der Bergbahn belegt.

Oder wird er durch Dossiers, von denen wir nichts wissen, zu seiner Position „angehalten“?

Mauro Poggias Name erschien auf einer Liste von Personen, die in den Panama Papers aufgeführt sind, und war von 2005 bis 2014 mit einer Offshore-Firma auf den Britischen Jungferninseln verbunden, als er bereits im Genfer Staatsrat saß. Auf die überraschende Enthüllung angesprochen, bestritt Poggia, irgendeine Art von illegaler Tätigkeit ausgeübt zu haben.

In jedem Fall müssen diese Fragen geklärt werden, denn gerade jetzt, wo die Schweiz über den Gesundheitspass abstimmen wird, muss man verstehen, „in welchem Stück man spielt“.