Der „amerikanische“ Wirtschaftskrieg im Jemen

Während zwischen der von Saudi-Arabien angeführten Koalition und den mit Ansarallah verbündeten Kräften ein brüchiger Waffenstillstand herrscht, ist der Jemen weiterhin einem schweren Wirtschaftskrieg ausgesetzt, der ausschließlich von westlichen Mächten geplant, unterstützt und orchestriert wird.

Der von den Vereinten Nationen vermittelte Waffenstillstand zwischen Sanaa und Riad, der im April 2022 verkündet wurde und im Oktober technisch abgelaufen ist, hat den Jemen in ein Fegefeuer gestürzt, in dem es weder Frieden noch Krieg gibt. Der Waffenstillstand hat es nicht nur nicht geschafft, die schwere Wirtschaftskrise des Landes zu lindern, die durch die von den USA und Großbritannien unterstützte saudi-arabisch-emiratische Aggression verursacht wurde, sondern hat die Krise in einem seit Jahren nicht gekannten Ausmaß verschärft.

Die militärische Option zur Lösung des Konflikts ist längst überholt. In den vergangenen Jahren, in denen sich das Kriegsgeschehen zugunsten der jemenitischen Armee und der von der Ansarallah unterstützten Volkskomitees verlagerte, wurde tief im saudischen Territorium ein Gleichgewicht der Abschreckung erreicht, das die ausländischen Koalitionstruppen zu einem militärischen Waffenstillstand zwang. In dieser Pattsituation verstärkten sie stattdessen den wirtschaftlichen Druck auf die Jemeniten, um die Bevölkerung gegen die von Ansarallah geführte Regierung in Sanaa aufzubringen.

Versteigerung des Jemen an den Meistbietenden

Vor diesem beunruhigenden Hintergrund haben die ausländischen Besatzer im Jemen mit dem illegalen Verkauf jemenitischen Eigentums begonnen. Die mit den Saudis verbündete jemenitische Regierungsfraktion verkaufte kürzlich 70 Prozent des jemenitischen Telekommunikationsunternehmens Aden Net an das emiratische Unternehmen UAE NX Digital Technology. Dieser verfassungswidrige Schritt wurde von der von den Vereinten Nationen anerkannten Regierung als Joint-Investment-Abkommen gerechtfertigt, nachdem es den lokalen Institutionen nicht gelungen war, Einnahmen für die Staatskasse zu erwirtschaften.

Der Deal löste wütende Reaktionen aus und zeigte die Machtlosigkeit der Regierung von Premierminister Maeen Abdul Malik gegenüber den saudischen Forderungen und Diktaten. Diese Regierung hat es ausländischen Aggressoren ermöglicht, immer mehr Kontrolle über den Jemen, seine Ressourcen und Vermögenswerte zu erlangen und die Bevölkerung weiter auszubeuten.

Leider war dieser Ausverkauf der jemenitischen Souveränität an die Koalitionsstaaten nicht der erste dieser Art. Die Exilregierung, die die natürlichen Ressourcen in den öl- und gasreichen Gouvernements im Süden und Osten des Jemen kontrolliert, hatte bereits zuvor jemenitische Vermögenswerte und Einnahmen an verschiedene ausländische Staaten und Unternehmen im Austausch für regelmäßige finanzielle Unterstützung abgetreten.

US-Wirtschaftskrieg

Ibrahim al-Saraji, Sprecher des Obersten Wirtschaftskomitees in Sanaa, erklärt, wie der Jemen in diese missliche Lage geraten ist. „Nach den kuwaitischen Verhandlungen über die Kriegsgefangenen von Mitte 2016 bis heute können wir sagen, dass die Amerikaner den Krieg und die wirtschaftliche Belagerung des Jemen geführt haben.“

„Während dieser Verhandlungen drohte der US-Botschafter unserer nationalen Delegation offen mit einem Angriff auf den (jemenitischen) Rial, wenn wir die Forderungen der Koalition nicht akzeptieren würden, sodass er nicht mehr das Papier wert wäre, auf dem er gedruckt wurde. Daraufhin wurde ohne rechtliche Befugnis beschlossen, die jemenitische Zentralbank von Sanaa nach Aden zu verlegen und dort die nationale Währung zu drucken“.

Seit dem militärischen Scheitern im Vietnamkrieg 1973 verfolgt Washington eine Politik der Wirtschaftskriegsführung, die Sanktionen, Blockaden und Belagerungen umfasst, um Länder, die die unipolare, auf den Regeln der USA basierende Ordnung infrage stellen, auf Linie zu bringen. Diese Politik hat die Volkswirtschaften der betroffenen Länder stillschweigend zerstört, was zu extremen Währungsabwertungen, finanziellem Zusammenbruch, wirtschaftlicher Unterentwicklung und in einigen Fällen zu katastrophalen humanitären Krisen geführt hat – die schlimmste ist nach Angaben der Vereinten Nationen im Jemen, wo 20 Millionen Zivilisten betroffen sind.

Die Ereignisse der letzten acht Jahre unterstreichen die Schlüsselrolle, die westliche Finanzmächte wie die USA und Großbritannien bei der Planung und Orchestrierung eines lähmenden Wirtschaftskrieges im Jemen spielen. Ihr Ziel scheint es zu sein, die Kontrolle über die rohstoffreichen Gebiete im Südjemen zu erlangen und gleichzeitig die humanitäre Krise als Druckmittel gegen Sanaa zu nutzen.

Drei Jahre nach Beginn des Krieges, im November 2018, berichtete UNICEF, dass bereits rund 2,2 Millionen jemenitische Kinder an Unterernährung leiden, 400.000 davon an akuter Mangelernährung. Bis Ende 2022 wird sich diese katastrophale Situation dramatisch verschärft haben: 11 Millionen Kinder sind betroffen, darunter 540.000 Kinder unter fünf Jahren, die an schwerer Mangelernährung leiden. Nach Angaben der Weltbankgruppe vom März hat die ausländische Aggression gegen den Jemen die Armutsrate des Landes auf schwindelerregende 78 Prozent ansteigen lassen – mehr als drei Viertel der Bevölkerung.

Trotz dieser alarmierenden Zahlen hat das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) kürzlich die Nahrungsmittelhilfe für den Jemen gekürzt, sodass etwa 3 Millionen Menschen im Norden und 1,4 Millionen im Süden des Landes keinen Zugang zu der Nahrungsmittelhilfe haben, die sie dringend benötigen, um der Unterernährung zu entkommen.

Die Behörden in Sanaa sehen in der Hungersnot ein weiteres Instrument ausländischer politischer Manipulation und haben die Organisation beschuldigt, ursprünglich für den Jemen bestimmte Hilfsgüter in die Ukraine umgeleitet zu haben. Mohammed Ali al-Houthi, Mitglied des Obersten Politischen Rates, äußerte diese Bedenken bei einem Treffen mit der WFP-Regionaldirektorin für Westasien und Nordafrika, Corinne Fleischer.

Kurz darauf twitterte er: „Die Entscheidung des Programms, die Hilfe für den Jemen zu kürzen, resultiert aus der Tatsache, dass es diese auf Wunsch der Vereinigten Staaten an die Ukraine weiterleitet“.

Jemens Lebensgrundlagen unter Beschuss

Der jemenitische Ökonom Rashid al-Haddad erklärt gegenüber The Cradle, dass die Manipulation der menschlichen Lebensgrundlagen, um politische Zugeständnisse zu erhalten, für Washington an der Tagesordnung sei:

„Die USA nutzen oft ihr diplomatisches Gewicht, um Friedensbemühungen zu vereiteln – und sie nutzen die humanitäre Situation aus, um einen Durchbruch zu erzielen.“

Es gibt nicht nur schlechte Nachrichten. Haddad weist darauf hin, dass „trotz der humanitären Auswirkungen der ausländischen Aggression auf Sanaa und die freien Gouvernements und trotz des Rückgangs der Haushaltseinkommen als Folge des Krieges und der Blockade die Regierung der Nationalen Rettung [NSG] in der Lage war, die wirtschaftliche Situation weitgehend unter Kontrolle zu halten“.

Ironischerweise erleben die jemenitischen Provinzen, die besonders unter der Kontrolle der ausländischen Koalition stehen, „eine wirtschaftliche Inflation, die seit 2015 aufgrund des Zusammenbruchs des Wechselkurses auf über 450 Prozent angestiegen ist“. Diese Regionen kämpfen auch mit einem anhaltenden Zustand der Unsicherheit aufgrund von Zusammenstößen zwischen verschiedenen lokalen Gruppen, von denen jede von einem anderen ausländischen Patron unterstützt wird, was wiederum die Lebensbedingungen verschlechtert und Wachstum und Investitionen verhindert.

Trotz dieser zum Teil eklatanten Unterschiede zwischen den von Ansarallah und den von der ausländischen Koalition kontrollierten Gebieten haben alle Jemeniten gemeinsame Probleme: explodierende Preise für lebensnotwendige Güter, eine abgewertete Währung (mit einem Wechselkurs von 1.500 Rial pro Dollar in den von der Koalition kontrollierten Gebieten und 535 Rial pro Dollar in den von der NSG kontrollierten Gebieten), fehlende finanzielle Liquidität, stagnierende Wirtschaftstätigkeit, Mangel an Erdölderivaten und ein zusammenbrechender Gesundheitssektor.

In seiner Rede im vergangenen Monat wies Ansarallah-Führer Abdul Malik al-Houthi auf diese sich verschlechternden Bedingungen in den von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten kontrollierten Provinzen hin und beschuldigte sie und andere Koalitionspartner, eine „feindselige Politik auf der Ebene des Angriffs auf die nationale Wirtschaft“ zu verfolgen, um den Jemeniten endloses Leid zuzufügen.

In den vergangenen acht Jahren hat die ausländische Kriegskoalition die kommerzielle und öffentliche Infrastruktur in den von Ansarallah kontrollierten Gouvernements gezielt und systematisch angegriffen. Dies geschah, indem sie den Zugang zu wichtigen Materialien und Rohstoffen, die für die Leichtindustrie und den Nahrungsmittelsektor benötigt werden, verhinderte, Investitionsinitiativen behinderte und lokale Produkte verteuerte.

In der Folge mussten zahlreiche Unternehmen schließen, was zu einer Existenzkrise für rund drei Millionen im Privatsektor beschäftigte Jemeniten führte. Verschärft wurde die Situation durch die vom Ausland verhängten Einschränkungen des Seeverkehrs in den Häfen von Aden, Hodeidah und Sanaa sowie auf dem Flughafen von Aden.

Sanaas Bedingungen für Frieden

Zahlreiche von den Vereinten Nationen unterstützte Waffenstillstände wurden unter dem Deckmantel „humanitärer“ Hilfe angeboten, um das Leid der Zivilbevölkerung zu lindern und den Weg für einen umfassenden Frieden zu ebnen. Doch alle haben die Erwartungen nicht erfüllt. Mit dem Inkrafttreten des jüngsten Waffenstillstands wurden die direkten Verhandlungen zwischen Sanaa und Riad wieder aufgenommen, aber bisher ohne Ergebnis.

Saraji, Sprecher des Obersten Wirtschaftskomitees, erklärt gegenüber The Cradle, dass Sanaa während der Verhandlungen stets drei Hauptforderungen gestellt habe: die vollständige Aufhebung der Belagerung des Jemen, die Wiedereröffnung des Flughafens von Sanaa für den normalen Betrieb und die Auszahlung der Gehälter an zivile und militärische Staatsangestellte, Rentner und Sozialversicherungsempfänger, die seit der Verlegung der Zentralbank von Sanaa nach Aden ausgesetzt wurden.

Die Erfüllung dieser grundlegenden Forderungen „wird sich positiv auf das Leben der Menschen auswirken, wenn sie umgesetzt werden“, so der Ökonom Haddad.

Doch die mangelnde Bereitschaft Riads, diesen Verpflichtungen nachzukommen – nachdem es zunächst Zustimmung signalisiert hatte – hat zu erheblichen Rückschlägen geführt. Das seit Jahren ungelöste Problem der ausstehenden Löhne der Arbeiter in den nicht von der Koalition kontrollierten Gebieten wird seltsamerweise von den Medien der Koalition selbst der Ansarallah angelastet. Und das, obwohl die Koalition Häfen, Flughäfen, natürliche Ressourcen und damit die Staatseinnahmen des Jemen kontrolliert – die einzigen Mittel, mit denen die Löhne der Beschäftigten bezahlt werden können.

Der Vorsitzende des Obersten Politischen Rates, Präsident Mahdi al-Mashat, wertete die Anschuldigungen der Medien gegen Ansarallah als Versuch der Koalitionsgegner, die nationalen Reihen zu spalten.

Sowohl Saraji als auch Haddad sind sich über die Rolle des US-Gesandten im Jemen, Tim Lenderking, einig, der die Lösung der Lohnfrage behindert und Riad unter Druck setzt, diese grundlegenden Forderungen nicht zu erfüllen.

Lenderking scheint zu glauben, dass die Zahlung der Gehälter der Staatsangestellten eine große Niederlage für die USA und die Koalitionsländer bedeuten würde, da sie damit einen großen Teil ihres Einflusses auf die jemenitischen Angelegenheiten aufgeben würden.

Saraji weist auch darauf hin, dass „die Amerikaner die Ersten sind, die die Idee vorbringen, die Gehälter aufzuteilen und nur bestimmte öffentliche Sektoren zu bezahlen“, eine Taktik des Teilens und Herrschens, die die Beschäftigten im öffentlichen Dienst gegeneinander aufbringen könnte.

Vermittler, nicht Einmischer

In der jüngsten Runde der von Oman vermittelten Verhandlungen zwischen Sanaa und Riad reiste der Chefunterhändler der Ansarallah erstmals zu direkten Gesprächen mit dem saudischen Verteidigungsminister Khalid bin Salman, dem Bruder des Kronprinzen Mohammad bin Salman, nach Riad. Beobachter gehen davon aus, dass diese Gesprächsrunde, bei der es um eine dauerhafte Lösung, die Beendigung des Krieges und Nachkriegsfragen geht, möglicherweise die letzte sein wird, da es auf beiden Seiten Anzeichen für guten Willen gibt.

US-Außenminister Antony Blinken ignoriert diese „Premiere“ und tut so, als handele es sich um innerjemenitische Verhandlungen, bei denen die USA und Saudi-Arabien eine Vermittlerrolle spielen und nicht die eigentlich verantwortlichen Kriegsparteien.

Während sich die Friedensgespräche in die Länge ziehen, verliert die jemenitische Bevölkerung an Geduld und Optimismus. Das Gespenst einer erneuten militärischen Konfrontation ist allgegenwärtig. Die Interessen der ausländischen und regionalen Koalitionspartner gehen in vielerlei Hinsicht auseinander, so dass eine Friedenslösung nicht nur von zwei, sondern von vielen Seiten abhängt. Wenn sich keine externen Störmächte einmischen, steigen die Chancen, aber die Wahrscheinlichkeit ist gleich Null.

Wenn alles andere scheitert, könnten die friedenswilligen Jemeniten vertrauenswürdige Vermittler mit nachgewiesener Erfolgsbilanz einschalten – ähnlich wie China bei der Vermittlung der historischen Gespräche zwischen Saudi-Arabien und dem Iran -, um eine stille Einigung unter Ausschluss der USA und anderer ausländischer Akteure zu erzielen.