Der Arbeitgeber will, dass ich geimpft werde! Was soll ich tun?

Einige interessante Anregungen die sicherlich je nach Land und Situation angepasst werden müsste.

Lieber Allan,

ich habe heute Morgen die folgende E-Mail von meinem CEO erhalten. Es sieht also so aus, als ob der Bezirk jetzt die Arbeitgeber zwingt, alle Mitarbeiter zu impfen.

„Liebes Teammitglied,

„Angesichts des immer rascheren Anstiegs der Neuinfektionen und der immer rascheren Zunahme der Krankenhausaufenthalte aufgrund der wissenschaftlich nachgewiesenen, hoch ansteckenden und weitaus tödlicheren Delta-Variante empfehlen die Landkreise in unserem Gebiet den Arbeitgebern, die Impfung ALLER Mitarbeiter zu verlangen.

„Es gibt auch Empfehlungen, die Nachverfolgung, Tests und Maskierung vorzuschreiben.

„Unser Team prüft diese Empfehlungen. Wir erhalten Rückmeldungen und rechtlichen Rat. Wir legen die nächsten Schritte fest, wann und wie dies umgesetzt werden soll. Bleiben Sie dran, um mehr zu erfahren. Möglicherweise beginnen wir mit einer neuen Tracking-App, die von allen Mitarbeitern bei der Arbeit und außerhalb der Arbeit benötigt wird, um den Empfehlungen zur Einhaltung der Vorschriften voraus zu sein.

„In der Zwischenzeit sollten Sie sich impfen lassen, wenn Sie noch nicht geimpft sind (sofern Ihr Arzt nichts anderes angeordnet hat). Tragen Sie bei der Arbeit weiterhin Masken. Auch wenn Sie doppelt geimpft sind, kann eine Doppelmaske nicht schaden.

„Wenn Sie geimpft sind, tragen Sie bitte immer ein Foto oder eine Kopie Ihres Impfausweises bei sich. Sie können jederzeit aufgefordert werden, Ihren Impfstatus nachzuweisen. Schicken Sie ihn auch an die Personalabteilung.

„Mit freundlichen Grüßen,

Ich bin ein Werkzeug“

*

Allan, welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich die Covid-Impfung nicht machen will?

Vielen Dank für Ihre Nachricht.

*

Sie waren schon immer hinter Ihnen her. Das ist jetzt nicht anders. Holen Sie tief Luft. Das Böse verliert solche Schlachten immer wieder. Bleiben Sie einfach bei Verstand.

Ich möchte darauf hinweisen, dass Sie eine schlechte Politik geschickt haben. Es ist eine Pressemitteilung von einer Regierungsbehörde. Lesen Sie niemals, unter keinen Umständen, eine Pressemitteilung und halten Sie sie für die eigentliche Politik. Wenn Ihnen dieses Thema wichtig genug ist, um mir zu schreiben, dann sollten Sie auch bei der Bezirksverwaltung anrufen und sich den Text der tatsächlichen Richtlinie geben lassen, die in dieser Pressemitteilung zitiert wird. Wenn Sie diese Richtlinie gelesen haben, werden Sie vielleicht feststellen, dass die Pressemitteilung – und damit auch die E-Mail Ihres Chefs – die tatsächliche Richtlinie völlig falsch wiedergibt.

Viele Anwälte sind totale Lügner. Bei Covid habe ich jedoch wiederholt etwas beobachtet: Die Anwälte, die die eigentlichen Richtlinien verfassen, sind in der Regel sehr gewissenhaft und ehrlich bei der Erfüllung ihrer Pflichten, während die von der Regierung angestellten PR-Vertreter, die Pressemitteilungen verfassen, die Journalisten, die als ihre unhinterfragten Stenographen fungieren, und die Politiker, die buchstäblich jeden Satz, den sie auf einer Pressekonferenz sagen, verdrehen, alle so unglaublich anfällig dafür sind, die größten Lügen zu erzählen.

Die Pressekonferenzen und Pressemitteilungen haben so gut wie keine Bedeutung. Die Medienberichte bedeuten nichts. Wenn Sie sich für die Politik interessieren, sollten Sie sich die eigentliche Politik besorgen, was Sie wahrscheinlich als erste Person in Ihrem Unternehmen tun werden. Wenn Ihr Chef nicht gerade ein absolutes Arschloch ist, wie es in Ihrem Fall den Anschein hat, können Sie ihm vielleicht sogar die eigentliche Richtlinie erklären, und er wird sein Verhalten und die Durchsetzung der Richtlinie entsprechend ändern.

Ich empfehle Ihnen dringend, sich die in der Pressemitteilung erwähnte Richtlinie zu besorgen, bevor wir weitermachen.

Wenden wir uns nun der Politik Ihres Unternehmens zu.

1.) Bitten Sie um ein schriftliches Exemplar der Impfstoffpolitik Ihres Unternehmens.

Eine schriftliche Richtlinie ist keine gut gestaltete Grafik von einer Website oder einem Poster. Sie besteht nicht aus ein paar Sätzen in einer E-Mail Ihres Chefs. Sofern Sie nicht in einem kleinen Unternehmen arbeiten, ist die Richtlinie wahrscheinlich zwischen 4 und 10 Seiten lang und in Juristensprache verfasst, entweder von einem Anwalt (was wahrscheinlicher ist) oder von einem Mitarbeiter der Personalabteilung (was weniger wahrscheinlich ist).

2.) Bevor Sie sie nicht gelesen haben, nehmen Sie nichts an und füllen Sie nichts aus.

Unterbrechen Sie alles, was Sie gerade tun, bis Sie die Richtlinie erhalten, sie gelesen und verstanden haben und keine Fragen mehr haben. Wenn Sie jemand zum Handeln drängt, bevor Sie die Police gelesen haben, sagen Sie: „Ich brauche mehr Zeit, um die Police zu lesen und zu verstehen.“ Solange Sie nicht zufrieden sind, verhalten Sie sich so, als ob die bisherige Richtlinie noch in Kraft wäre, und weisen Sie andere darauf hin, dass Sie dies erwarten, bis Sie Zeit hatten, sie gründlich zu prüfen.

3.) Irgendwo da drin stehen Ausnahmen.

Sie müssen diesen Impfstoff nicht nehmen. Das steht sogar in der Notiz Ihres Chefs: Es sei denn, ein Arzt ordnet etwas anderes an. Es kann weitere Ausnahmen geben. Auch religiöse Ausnahmen sind derzeit in aller Munde.

4.) Sie müssen sich nicht einmal den Vorschriften unterwerfen, Sie können auch ein Gespräch mit Ihrem Chef in Betracht ziehen.

Bevor wir weiter in die Tiefe gehen, möchte ich Sie daran erinnern, dass Sie immer die Möglichkeit haben, einfach mit Ihrem Chef zu sprechen. Viele haben schon Gespräche mit ihren Vorgesetzten geführt, in denen sie sagten, dass die neue Richtlinie für sie nicht in Frage kommt und dass sie sich nicht daran halten werden. Manche gehen sogar so weit, dem Chef mitzuteilen, dass sie sich mit ihrem Schicksal abfinden, wenn das bedeutet, dass sie entlassen werden. Das funktioniert besser, wenn Sie ein geschätztes Mitglied des Teams sind und Ihr Chef kein totaler Soziopath ist. Soziopathen sind unter den Maskenlöchern und Impfstoffnazis überproportional vertreten, aber das ist für mich kein Grund anzunehmen, dass Ihr Chef ein Soziopath ist. Vielleicht ist Ihr Chef tatsächlich ganz vernünftig und tut, wie viele andere Menschen auch, alles, was nötig ist, um so mühelos wie möglich durch den Tag zu kommen.

Ich denke, die überwältigende Mehrheit der Probleme in der Welt, auch dieses, kann mit einem ehrlichen Gespräch gelöst werden, das oft weniger als drei Minuten dauert. Dabei müssen nicht einmal beide Parteien ehrlich sein. Ich unterstütze den Ansatz des ehrlichen Gesprächs sehr.

Manche Menschen gehen sogar noch einen Schritt weiter als ein Gespräch mit ihrem Chef. Sie gehen sogar so weit, dass sie juristische Briefe verschicken. Sie können über einen Anwalt Aufforderungsschreiben verschicken und die Angelegenheit vor Gericht bringen, wenn der Arbeitgeber nicht nachgibt. Es gibt aber auch Menschen, die ohne Anwalt ihre eigenen juristischen Mahnschreiben verschicken. Eine Gruppe von mehreren hundert Beschäftigten der Stadt und des Landkreises San Francisco tut genau das. Die Commoner Law Group auf der Website www.commonerlaw.com bietet weitere Informationen über das Verfahren, das sie anwenden. Regierungsangestellte und Studenten im ganzen Land können das Gleiche versuchen. Ich halte dies für eine unerprobte Methode, aber ich lehne sie nicht ab, da jeder effektive Prozess irgendwo beginnt. Sie ist eine Erweiterung des ehrlichen Gesprächs.

5.) Wenn Sie möchten, dass ich mir die Richtlinie ansehe, können Sie sie auch an mich schicken.

Sie werden den Anschein erwecken, dass Sie dazu gezwungen sind, aber wenn Sie die Richtlinie lesen, werden Sie feststellen, dass die Ausnahmeregelungen sehr umfangreich sind und es an dieser Stelle sehr einfach sein wird, sich selbst davon freizustellen.

6.) Lesen Sie die Richtlinie.

Lesen Sie die Police, jedes einzelne Wort. Verstehen Sie sie. Wenn Sie eine juristische Formulierung nicht verstehen, empfehle ich Ihnen Black’s Law Dictionary. Ältere Versionen finden Sie kostenlos im Internet, z. B. auf dieser Website.

7.) Sie müssen sich nicht an die Richtlinie halten, aber wenn Sie es tun, nutzen Sie die Ausnahmeregelungen, die Ihnen offen stehen.

Sie sollten alle Richtlinien, die für Sie gelten, verstehen. Sie sollten sich wehren, wenn eine Richtlinie nicht befolgt wird. Sie sollten mitteilen, wenn eine Richtlinie für Sie ein Hindernis darstellt oder Ihnen, Ihrer unmittelbaren Rolle oder dem Unternehmen schadet. Ausnahmeregelungen in Gesundheitsvorschriften, die für alle gelten, sollen sicherstellen, dass es Kanäle für solche Gespräche gibt.

8.) Füllen Sie nicht das Formular des Arbeitgebers aus.

Ich halte dies für eine wichtige Unterscheidung. Die Richtlinie schreibt wahrscheinlich nicht vor, dass ein bestimmtes Formular zu verwenden ist. Und wenn doch, dann ist das spezifische Formular wahrscheinlich nicht von der Regierung vorgeschrieben. Das Formular ist etwas, das jemand in der Personalabteilung an einem Nachmittag in der letzten Woche erstellt hat.

Das Formular fragt wahrscheinlich nach fremden Informationen und verlangt wahrscheinlich, dass Sie etwas bescheinigen, das nicht in der Richtlinie vorgeschrieben ist. Diese Formulare entstehen durch Böswilligkeit, Inkompetenz und schlechte Kommunikation gleichermaßen. Schenken Sie solchen Formularen nicht zu viel Glauben.

Ich empfehle Ihnen dringend, das Formular zu IGNORIEREN. Erwähnen Sie es nicht, es sei denn, es wird Ihnen gegenüber erwähnt. Verweisen Sie nicht darauf. Zitieren Sie es nicht. Imitieren Sie es nicht. Seien Sie einfach Sie selbst und respektieren Sie Ihre Privatsphäre, indem Sie das absolute Minimum angeben.

9.) Senden Sie Ihren eigenen Brief, anstatt das Formular zu verwenden.

Ich denke, ein Gespräch ist ideal. Wenn das nicht funktioniert, dann sollte eine E-Mail genügen. Wenn das immer noch nicht ausreicht, schreiben Sie einen Brief, in dem Sie sich auf Ihre Freistellung berufen.

Ihr Name

& Adresse

Ihr Name

& Adresse

Sehr geehrte –,

vielen Dank für die Zusendung der Police. Ich bin aus medizinischen Gründen befreit.

Hochachtungsvoll,

Ihr Name

Alternativ können Sie auch eine religiöse oder andere Befreiung angeben.

Ihr Name

& Adresse

Ihr Name

& Adresse

Lieber –,

vielen Dank, dass Sie mir die Police geschickt haben. Ich bin aus religiösen Gründen befreit.

Hochachtungsvoll,

Ihr Name

Nennen Sie keine medizinischen Bedingungen. Nennen Sie keine Religionen. Zitieren Sie keine heiligen Schriften. Teilen Sie keine Ideen. Lassen Sie das alles privat.

Erstens sollten Sie das alles privat lassen, weil es privat ist. Zweitens sollten Sie damit rechnen, dass jedes kleine Detail, das Sie schreiben, pingelig ist und eines Tages von einem Sachbearbeiter, der seinen Standpunkt beweisen will, bekämpft wird. Je weniger Sie angeben, desto schwieriger ist das.

Wenn Sie Psalm 23 nicht als Grund anführen, warum Sie sich nicht impfen lassen wollen, dann hat ein Urteil des Obersten Gerichtshofs, wonach Psalm 23 kein legitimer Grund ist, sich nicht impfen zu lassen, keine Auswirkungen auf Sie. Das Gleiche gilt für bestimmte Krankheiten. Das geht sie nichts an.

10.) Geben Sie so wenig Informationen wie möglich.

Als vollwertiger Erwachsener sollten Sie mit Aussagen wie diesen sehr gut Grenzen ziehen können:

„Die Einzelheiten sind privat.“

„Darüber möchte ich lieber nicht sprechen, da es etwas Persönliches ist.“

„Darüber spreche ich nicht. Das ist ein privates Thema.“

Verwenden Sie sie großzügig. Öffnen Sie nicht die Tür für bohrende Gespräche, die darauf abzielen, unter dem Deckmantel der Fürsorge an Ihrer Entschlossenheit zu rütteln und Nachgiebigkeit zu erreichen.

11.) Legen Sie kein ärztliches Attest oder ein Attest des Pfarrers vor.

Können sie rechtlich gesehen ein ärztliches Attest verlangen? Ich weiß es nicht. Sie wissen es auch nicht. Wir leben in unerprobten Zeiten.

Lassen Sie nicht zu, dass diese alberne Politik der Grund dafür ist, dass Sie Ihre Ressourcen dafür aufwenden müssen, ein Attest von einem Arzt oder Pastor zu bekommen. Bescheinigen Sie sich selbst mit Ihrem eigenen Attest, dass Sie befreit sind. Lassen Sie sie das Thema mit Ihnen erörtern, wenn ihnen Ihr Attest nicht gefällt.

Verlassen Sie sich dabei auch nicht auf eine E-Mail. Wenn Sie angefochten werden, bitten Sie sie, Ihnen die Stelle in den Richtlinien zu nennen, an der ein ärztliches Attest erforderlich ist (tun Sie dies aber erst, nachdem Sie die Richtlinien gelesen haben, damit sie sie nicht ändern können).

Wenn es in der Richtlinie steht, bitten Sie sie, die Stelle in der lokalen Regierungspolitik zu nennen, die sie angeblich befolgen, die das besagt. Wehren Sie sich bei jedem Schritt dagegen. Drehen Sie sich jedes Mal um und legen Sie ihnen die Verantwortung für den Nachweis oder die Widerlegung auf.

Sagen Sie ruhig: „Nein, das kann ich nicht tun. Ich habe mich an die Richtlinien gehalten. Ich möchte in dieser Sache nicht weiter belästigt werden.“

12.) Tragen Sie keine Maske.

Manche Leute denken, dass man eine Maske tragen muss, wenn man keine Covid-Spritze nimmt. Fallen Sie nicht auf diese falsche Dichotomie herein.

Samstagnacht, nachdem ein 26-jähriges Gemeindemitglied – Armoni Howard – auf traurige Weise an einer Covid-Impfung gestorben war, saß ich auf einem Podium mit einer Gruppe von Menschen in der mutig geführten Calvary Chapel in San Jose, die die Rechtmäßigkeit des Neinsagens zu Impfvorschriften erläuterten.

Meine Rolle auf dem Podium bestand darin, zu vermitteln: „SAGEN SIE NEIN ZU DER UNSICHEREN, INFEKTIVEN UND EXPERIMENTELLEN COVID-SPRITZUNG UND SAGEN SIE NEIN ZU DER UNSICHEREN, INFEKTIVEN UND EXPERIMENTELLEN GESICHTSMASKE.

Akzeptieren Sie beides nicht. Eine Gesichtsmaske zu tragen ist dumm. Es gibt keinen Grund, sie zu tragen. Sie ist völlig unwirksam gegen die Verbreitung eines Atemwegsvirus. Es gibt in der Tat einen negativen Grund, sie zu tragen. Sie verursachen medizinische, soziologische und psychologische Schäden.

Der Blutdruck erhöht sich beim Tragen von Atemschutzmasken, mehr als die Hälfte der Menschen leidet unter Kopfschmerzen, nächtliche Schlafapnoe kann entstehen oder sich verstärken, wenn sie tagsüber getragen wird, innere Organe (einschließlich Herz, Lunge, Gehirn und Nieren) werden geschädigt, Föten werden sogar geschädigt, sodass keine schwangere Frau jemals eine Atemschutzmaske tragen sollte, jede Tätigkeit wird mit einer Atemschutzmaske messbar erschwert, Menschen sind beim Tragen einer Atemschutzmaske während des Sports gestorben, die OSHA hat das erzwungene Tragen einer Atemschutzmaske bis zum Frühjahr 2020 nie als geringfügige Angelegenheit betrachtet. Mein nächstes Buch enthält noch etwa 250 weitere Möglichkeiten, wie das Tragen einer Gesichtsmaske Ihnen schadet. Niemand sollte einen Mundschutz tragen – weder Sie, noch Ihre Kinder, noch irgendjemand, der Sie um Rat bittet.