Der Aufstieg des KI-Schreibens und der Niedergang der menschlichen Stimme

Tyler Durden

Künstliche Intelligenz ist zu einem mächtigen Schreibassistenten geworden und hilft Menschen dabei, E-Mails, Essays, Marketingtexte und Social-Media-Beiträge innerhalb von Sekunden zu verfassen. Doch während diese Werkzeuge immer populärer werden, warnen Forscher vor einer unbeabsichtigten Folge: KI könnte nicht nur verändern, was wir schreiben, sondern wie wir insgesamt kommunizieren, berichtet Axios.

Neue Forschungen legen nahe, dass die weitverbreitete Nutzung großer Sprachmodelle die Sprache vereinheitlicht. Eine von der University of Southern California durchgeführte Studie ergab, dass nach der Veröffentlichung von ChatGPT die Vielfalt der Schreibstile in mehreren Kommunikationsformen zurückging, darunter wissenschaftliche Veröffentlichungen, Lokaljournalismus und Social-Media-Beiträge. Die Forscher beobachteten weniger Unterschiede bei Wortwahl und Satzstrukturen, was auf eine wachsende Vorliebe für geschliffene, formelhafte Sprache hindeutet.

Axios schreibt, dass sich der Einfluss offenbar über das Schreiben hinaus erstreckt. Forscher des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung analysierten mehr als 740.000 Stunden gesprochener und geschriebener Inhalte und stellten fest, dass bestimmte Wörter, die häufig mit ChatGPT-Antworten in Verbindung gebracht werden, zunehmend im Alltag auftauchen. Wörter wie „delve“, „meticulous“, „boast“ und „comprehend“ werden immer häufiger verwendet, was darauf hindeutet, dass KI-generierte Sprache auch die menschlichen Sprechgewohnheiten beeinflusst.

Morteza Dehghani, der die USC-Forschung leitete, glaubt, dass dieser Wandel stattfindet, weil Menschen sich an eine bestimmte Art geschliffener Kommunikation gewöhnen. „Die Menschen gewöhnen sich an diese idealisierte, sehr vorhersehbare Form der Sprache, und selbst Menschen, die sie nicht benutzen, beginnen, mehr wie LLMs zu schreiben, um dieses Gefühl von kraftvollem, einflussreichem Schreiben zu erzeugen“, sagte er gegenüber Axios.

Nicht jeder sieht darin Fortschritt. Alex Mahadevan vom Poynter Institute for Media Studies argumentiert, dass KI-generierte Inhalte trotz technischer Korrektheit oft leer wirken. Er beschrieb sie als auffallend „seelenlos“ und „mittelmäßig“ und fügte hinzu: „Es steckt keine Kunst darin.“

Für Emily M. Bender ist die Sorge sowohl persönlich als auch kulturell. Die Linguistin der University of Washington sagte, sie vermeide KI-generierte Texte wann immer möglich und erklärte: „Ich versuche nach Kräften, keine synthetischen Texte zu lesen.“ Gleichzeitig räumte sie ein, dass es zunehmend schwieriger werde, diese zu erkennen: „Oft schicken mir Menschen etwas, und ich weiß es einfach nicht.“

Diese Herausforderung dürfte nur noch größer werden, da sich die Nutzung von KI beschleunigt. Laut einer Umfrage der Brookings Institution aus dem Jahr 2025 verwenden inzwischen fast ein Drittel der kleinen Unternehmen KI-Werkzeuge für Kundenservice und Öffentlichkeitsarbeit, während 16 % der Einzelpersonen angeben, große Sprachmodelle für Kommunikation und Social-Media-Inhalte zu nutzen.

Bender warnt davor, dass das Streben nach makellosem KI-Stil-Schreiben zu dem führen könnte, was sie den „LinkedIn-Durchschnitt“ nennt – eine Kommunikation, die zwar geschniegelt, aber generisch ist. Mahadevan äußerte eine ähnliche Frustration und sagte, er vermisse „gutes schlechtes Schreiben“ – jene Art von unperfekter, aber einprägsamer Arbeit, die echte menschliche Persönlichkeit widerspiegelt. Er gab zu, dass die wachsende Präsenz von KI ihn sogar seinen eigenen Stil hinterfragen lasse: „Ich habe angefangen, an mir selbst zu zweifeln und zu denken: ‚Verdammt, wird jemand glauben, dass das mit KI geschrieben wurde?‘“

Im Kern der Debatte steht eine größere Frage darüber, was Schreiben für Menschen eigentlich bedeutet. Bender argumentiert, dass Schreiben mehr ist als das Produzieren sauberer Sätze – es helfe Menschen dabei, Ideen zu verarbeiten und ihr Denken zu schärfen. „Es steckt ein Wert im Kampf des Schreibens, weil wir lernen, uns auszudrücken, und weil wir lernen zu denken, während wir schreiben“, sagte sie.

Während KI-Werkzeuge zu einem dauerhaften Bestandteil moderner Kommunikation werden, sagen Experten, die Herausforderung werde darin bestehen, Individualität in einer Welt zu bewahren, die zunehmend von maschinell erzeugter Sprache geprägt ist. „Jedes Mal, wenn wir uns dagegen entscheiden, verlieren wir etwas – sowohl individuell als auch gesellschaftlich“, sagt Bender.