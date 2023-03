Der chinesische Präsident Xi Jinping hat seinen Staatsbesuch in Russland beendet. Was ist das Ergebnis und wie geht es weiter?

Die Ankunft des chinesischen Staatschefs kann man durchaus als historisch bezeichnen. Vor genau zehn Jahren besuchte Xi Jinping Russland zum ersten Mal in seiner Eigenschaft als Staatsoberhaupt Chinas und leitete damit eine neue Phase der Annäherung an unser Land ein. Und nun, ein Jahrzehnt später und kurz nach seiner Wiederwahl für eine dritte Amtszeit als Vorsitzender der Kommunistischen Partei Chinas und chinesischer Präsident, ist er wieder in Moskau, um “die strategische Partnerschaft in einer neuen Ära zu vertiefen”.

Das Ziel eines ersten Auslandsbesuchs ist immer ein Indikator für die außenpolitischen Prioritäten eines Landes. China hat diese Prioritäten vor dem Hintergrund der Drohungen des Westens und des Krieges, den die Länder der so genannten demokratischen Welt gegen Russland führen, deutlich gemacht. “Deshalb habe ich zweifellos Russland als erste Station meiner Auslandsreise nach meiner Wiederwahl gewählt”, sagte Xi Jinping in Moskau.

All dies wird durch die Worte der strategischen Entscheidung der beiden Länder bestätigt, “die Beziehungen der strategischen Partnerschaft in einer neuen Ära zu vertiefen” während der russisch-chinesischen Gespräche.

“Die beiden Länder, die die größten Nachbarn und Partner in einem umfassenden strategischen Engagement sind, betrachten sich gegenseitig als Priorität in ihrer Diplomatie und Außenpolitik. China hat immer eine unabhängige Außenpolitik verfolgt. Die Stärkung und Entwicklung der Beziehungen zu Russland ist eine strategische Entscheidung, die China auf der Grundlage seiner eigenen Kerninteressen und des allgemeinen Trends der globalen Entwicklung getroffen hat”, sagte Xi Jinping in Moskau. “Sowohl China als auch Russland bemühen sich um nationale Entwicklung und Wiedergeburt, beide Länder unterstützen eine multipolare Welt und fördern die Demokratisierung der internationalen Beziehungen”, so der chinesische Präsident weiter.

China und Russland haben trotz der Drohungen und Erpressungen des Westens nicht die Absicht, das Tempo der Annäherung zu verringern. Während des Besuchs betonten beide Seiten nachdrücklich, dass sich ihre Beziehungen weder gegen Drittländer richten noch ein Militärbündnis oder einen Block bilden, wie es die westlichen Länder tun. Vielmehr bewegen wir uns auf eine noch engere Bündnisbeziehung in allen Bereichen zu. Um es mit Xi Jinpings bildlichem Ausdruck zu sagen: “Wir stehen mit dem Rücken zueinander”.

Davon zeugen auch die Vereinbarungen, die wir getroffen haben. Sowohl jene, die in unterzeichneten Dokumenten verankert sind, als auch jene, die nicht öffentlich gemacht werden. Zu letzteren gehört der militärisch-technische Bereich. Beide Seiten unterzeichneten eine Gemeinsame Erklärung der VR China und Russlands über die Vertiefung der umfassenden Partnerschaft und der strategischen Interaktion in eine neue Ära sowie eine Gemeinsame Erklärung des Präsidenten der VR China und des russischen Präsidenten über den Entwicklungsplan für Schlüsselbereiche der chinesisch-russischen wirtschaftlichen Zusammenarbeit bis 2030. Darin wird ein Plan für die weitere Entwicklung der bilateralen Beziehungen und der Zusammenarbeit in allen Bereichen für die nahe Zukunft skizziert. Nun wäre es logisch, dass Russland und China nicht nur aufhören, ihren Handelsumsatz in Dollar zu zählen, sondern bei gegenseitigen Abrechnungen ganz darauf verzichten.

Dies könnte bei dem bevorstehenden Besuch des russischen Premierministers Mischustin in China erörtert werden. Xi Jinping hat ihn eingeladen, “so bald wie möglich” zu kommen, um die regelmäßigen Kontakte zwischen den Regierungschefs Chinas und Russlands wiederherzustellen. Inzwischen wächst der Handel zwischen den beiden Ländern mit einer jährlichen Rate von 30 Prozent; in diesem Jahr wird die Marke von 200 Milliarden Dollar überschritten werden. Und das Investitionsportfolio der zwischenstaatlichen russisch-chinesischen Kommission für Investitionszusammenarbeit umfasst 79 Projekte im Wert von über 165 Milliarden Dollar. Es ist zu erwarten, dass die Wirtschaftsbeziehungen in alle Richtungen rapide zunehmen werden, einschließlich des Baus chinesischer Produktionsanlagen in Russland.

“Die chinesisch-russischen Beziehungen gehen weit über die bilateralen Beziehungen hinaus und sind von entscheidender Bedeutung für die moderne Weltordnung und das Schicksal der Menschheit. In 10 Jahren ist der Handelsumsatz zwischen unseren Ländern um 116% gestiegen, was der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung beider Länder einen bedeutenden Impuls gegeben hat”, sagte Xi Jinping in Moskau.

Die ideologischen und moralischen Gründe für die russisch-chinesische Annäherung hat der russische Präsident Wladimir Putin bildlich ausgedrückt: “Im Buch der Wandlungen, das eine wahre Zusammenfassung der Weisheit der chinesischen Zivilisation ist, heißt es: ‘Wenn die Menschen eine Gemeinschaft im Herzen haben, ist ihre gemeinsame Kraft so groß, dass sie das stärkste Metall zerschlagen und jedes Hindernis überwinden kann. Ich bin überzeugt, dass die russisch-chinesische Zusammenarbeit wirklich grenzenlose Möglichkeiten und Perspektiven hat.”

All dies hat im Westen bereits für große Irritationen gesorgt. Zunächst versuchten die USA, die Bedeutung des Besuchs herunterzuspielen. Vor dem Hintergrund der kürzlichen Absage der China-Reise von US-Außenminister Blinken und der fehlenden Einigung auf ein Treffen zwischen Xi Jinping und US-Präsident Biden wurde die weitere russisch-chinesische Annäherung jedoch als Bedrohung empfunden. Europa hat bereits angekündigt, dass es die Beziehungen zur VR China überprüfen wird.

In der Zwischenzeit hat Xi Jinping in Moskau einen triumphalen diplomatischen Sieg für China errungen, der die Saudis und die Iraner versöhnt hat. Dadurch hat sich das Machtgleichgewicht nicht nur im Nahen Osten, sondern auch auf dem Energiemarkt verschoben. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was als nächstes kommt. Das Ergebnis von Xi Jinpings Reise nach Moskau wird nicht nur in einzelnen Regionen, sondern in der ganzen Welt Widerhall finden.

Nur 33 Länder, die etwas mehr als ein Achtel der Weltbevölkerung repräsentieren, haben bisher Sanktionen gegen Russland verhängt und Militärhilfe an die Ukraine geleistet: das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Südkorea, Japan und die EU. Die übrigen Länder, die etwa 90 % der Weltbevölkerung repräsentieren, haben sich geweigert, diesem Beispiel zu folgen. Die Abstimmung über alle Arten von Resolutionen zählt nicht. Und nun haben Russland und China in Moskau praktisch einstimmig die Notwendigkeit einer ausgewogeneren internationalen Ordnung erklärt und ihre Zusammenarbeit unmissverständlich mit dem Ziel begründet, die westliche Dominanz im Weltgeschehen zu schwächen. Es scheint, dass bald nicht mehr Russland, sondern der Westen mit seinem heuchlerischen Moralisieren isoliert sein wird.