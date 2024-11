Der ehemalige leitende Wissenschaftler von Pfizer, Dr. Mike Yeadon, sagt in Österreich aus: Absichten hinter den „Impfstoffen“

Von Aussie17

„… die Absichten der Designer spiegeln sich in den von ihnen getroffenen Entscheidungen, den Strukturen und Komponenten sowie der Formulierung dieser Produkte wider …“

Dr Mike Yeadon's Austrian Testimony

— aussie17 (@_aussie17) November 10, 2024

Transkript (meine Hervorhebungen – A17)

Mein Name ist Dr. Mike Yeadon und in den nächsten 10 bis 15 Minuten werde ich mich auf einen Hauptpunkt konzentrieren, nämlich dass die angeblichen „Impfstoffe“ gegen diese angebliche Krankheit COVID-19 meiner Ansicht nach absichtlich entwickelt wurden, um zu verletzen, zu töten und die Fruchtbarkeit zu verringern.

Diese Behauptung stelle ich nun schon seit etwa dreieinhalb Jahren auf. Wenn ich mich in dieser Zeit geirrt hätte, meine Damen und Herren, dann hätten zahlreiche Wissenschaftler meine Aussagen in Schriftform und in Videos widerlegt. Und wenn ich mich geirrt hätte, hätte ich erwartet, dass die Pharmaunternehmen, deren Produkte ich verleumde, eine gerichtliche Verfügung erwirkt und durchgesetzt hätten, um mich daran zu hindern, diese Anschuldigungen zu wiederholen.

Keines dieser Dinge ist jemals passiert.

Stattdessen wurde ich auf außerordentliche Weise zensiert und verleumdet. Und ich denke, ich kann Ihnen damit einen starken Beweis dafür liefern, dass ich „über das Ziel hinausschieße“, zumindest in Bezug auf diese injizierbaren Produkte, die definitiv viele Menschen verletzt und getötet haben.

Zunächst möchte ich mich kurz vorstellen und meine Qualifikationen darlegen. Mike Yeadon, ich bin seit über 30 Jahren als professioneller Forscher in der Pharmaindustrie und im Bereich Biotechnologie tätig. Mein erster Abschluss war in Biochemie und Toxikologie. Es war ein Joint-Honours-Abschluss. Ich habe einen ersten Abschluss gemacht und dann einen zweiten, einen Doktortitel. Es handelt sich um eine forschungsbasierte Arbeit, die drei Jahre dauerte, und mein Schwerpunkt lag auf der Pharmakologie der Atemwege, der Untersuchung der Auswirkungen von Medikamenten auf die Atmung und so weiter. Und das führte zu meiner Karriere, in der ich als leitender Forschungswissenschaftler für neue Medikamente zur Behandlung von allergischen, respiratorischen und später dermatologischen Erkrankungen verantwortlich war. Ich war einmal Vizepräsident und der höchste Forschungsmitarbeiter bei Pfizer Global R&D, und ich verließ das Unternehmen 2011. Danach war ich zehn Jahre lang, davon sieben als Gründer und CEO eines Biotechnologieunternehmens namens ZIARCO, das 2017 von Novartis übernommen wurde. Seitdem bin ich als Berater tätig, obwohl ich diese Tätigkeit in den letzten viereinhalb Jahren eingestellt habe. Ich habe also in den letzten viereinhalb Jahren keinen Cent mit meinen Äußerungen verdient und möchte das auch nicht.

Es gibt ein längeres Video von mir, das vor etwa einem Monat aufgenommen wurde, 22 Minuten lang und es heißt „Silver Bullet“ und ist auf meinem Telegrammkanal () zu finden und ich hoffe, dass es noch weiter verbreitet wird. (A17: Ja, es ist ein verifizierter Kanal)

Aber heute werde ich mich nur auf die Entwicklung und die Auswirkungen dieser sogenannten „Impfstoffe“ konzentrieren. Ich habe mich mein ganzes Berufsleben lang mit anderen talentierten Menschen zusammengetan, um potenzielle neue Behandlungsmethoden für Atemwegserkrankungen zu entwickeln und zu testen, und wie ich später noch sagen werde, auch für dermatologische Anwendungen. Mit meinem Hintergrund in Toxikologie und meiner eigenen Forschungserfahrung, 30 Jahren in der Branche, kann ich Ihnen sagen, dass ich besser als jeder andere Kommentator beurteilen kann, was in den Köpfen der Menschen vor sich ging, die diese Produkte entwickelt haben.

Ich möchte Ihnen sagen, dass jeder Bestandteil eines Medikaments ausgewählt wird. Er wird ausgewählt, um dort zu sein. Das ist kein Zufall. Er wird ausgewählt, um einen Zweck zu erfüllen, das ist normal, vielleicht um die Auflösung eines Medikaments zu unterstützen, um absorbiert zu werden, um im Blut zu verbleiben oder um den Körper schnell zu verlassen und ins Gehirn vorzudringen, wenn es sich um ein neurologisches Medikament handelt, oder um in der Nähe der Lunge zu bleiben, wenn es sich um ein inhalatives Medikament handelt. Es ist also ganz normal, Entscheidungen mit Blick auf bestimmte Ziele zu treffen.

Ich glaube also, dass die Absichten der Entwickler in die von ihnen getroffenen Entscheidungen, die Strukturen und Komponenten sowie die Formulierung dieser Produkte einfließen. Ich werde diese Fähigkeiten sozusagen nutzen, um rückzurechnen, was sie sich dabei gedacht haben, welche Ziele sie hatten, als sie diese Strukturen und Formulierungen wählten.

Bevor ich darauf eingehe, möchte ich noch kurz etwas zu diesen sogenannten „Impfstoffen“ sagen. Nach meiner 30-jährigen Erfahrung in der Branche ist es formal unmöglich, ein komplexes neues biologisches Produkt in weniger als einem Jahr zu erfinden, zu erforschen, zu testen, zu bewerten, herzustellen, die Zulassung dafür zu erhalten und es auf den Markt zu bringen. Es ist formal unmöglich. Es ist mir egal, wie viel Geld und Leute Sie dafür einsetzen, es gibt eine Reihe linearer Schritte, die, wenn sie alle ausgeführt werden, es sei denn, man lässt einige aus, nicht in weniger als mehreren Jahren abgeschlossen werden können. Wenn Ihnen also jemand erzählt, er habe eine brandneue Fluggesellschaft mit neuen Triebwerken in weniger als einem Jahr auf den Markt gebracht, dann wissen Sie, dass es rein formal unmöglich ist, ein völlig neues Design zu entwerfen, einen Belastungstest durchzuführen, die Triebwerke herzustellen, zu testen, Flugtests durchzuführen, die Triebwerke zu optimieren und die behördliche Genehmigung zu erhalten, um Sie in weniger als einem Jahr über den Atlantik zu fliegen. Und natürlich ist das noch nie passiert und es ist noch nie mit komplexen biologischen Produkten in weniger als einem Jahr passiert. Was auch immer sie also getan haben, sie haben nicht das getan, was sie gesagt haben, denn das ist in weniger als einem Jahr nicht zu schaffen.

Zweitens, und ich komme gleich zu den Beispielen, gibt es in diesen Produkten zahlreiche Merkmale, von denen ich, meine Kollegen, Menschen wie ich, Menschen mit meiner Ausbildung und Erfahrung sicher wissen würden, dass sie zu den von mir im Jahr 2020 aufgezeigten Toxizitäten führen würden. Sie sind es nicht, sie erfordern keine besonderen Fähigkeiten, man muss wissen, wie man Arzneimittel erforscht und was schiefgehen kann. Aber ich bin kein Genie, wenn es darum geht, diese Dinge zu erkennen, sondern nur jemand, der ein Fachmann aus dieser Branche ist und auf zahlreiche Merkmale hingewiesen hat, die absichtlich eingebaut wurden und meiner Meinung nach den Empfängern offensichtlich Toxikologie und Toxizität verleihen. Und wie ich bereits sagte, wussten die Leute, die diese Dinge entwerfen, Leute wie ich, wo auch immer sie waren, in der Pharmaindustrie oder beim Militär, dass diese Dinge passieren würden. Und deshalb sage ich, dass es Absicht ist.

Ich werde Ihnen drei Beispiele nennen, die Sie selbst testen können.

Das erste Beispiel sind die sogenannten Genprodukte, die eine Reihe genetischer Informationen enthalten. Es gibt weltweit keine Produkte dieser Art, die routinemäßig eingesetzt werden. Es handelt sich also um eine brandneue Technologie. Aber Sie werden sich daran erinnern, dass man Ihnen gesagt hat, dass sie Ihren Körper dazu bringen, das, was in diesem genetischen Code enthalten war, als Protein herzustellen. Das ist nun einmal die grundlegende Immunologie. Wie ist es Ihrer Meinung nach möglich, dass Ihr Körper weiß, dass das, was in Ihnen ist, dazu bestimmt ist, dort zu sein, und Sie es nicht angreifen? Wenn jedoch etwas von außen in Ihren Körper gelangt oder sich ein Tumor bildet, etwas, das nicht in Ihnen sein sollte, kann Ihr Körper erkennen, dass es fremd oder nicht selbst ist, und es angreifen. Und die Antwort ist, dass Sie alles tolerieren, was in Ihrem Körper sein soll. Im Mutterleib haben wir die Fähigkeit, uns selbst anzugreifen, ausgeschlossen. Solange man nicht im späteren Leben eine Autoimmunerkrankung bekommt, verhält man sich freundlich zu sich selbst, bis etwas in den Körper gelangt oder etwas im Körper schiefgeht. Meine Damen und Herren, wenn Ihnen eine genetische Sequenz injiziert wird, die dazu führt, dass Sie ein fremdes Protein herstellen, sei es ein Virus oder etwas aus einem Computer, das nicht zu Ihnen gehört und nicht in Ihnen sein soll, dann versichere ich Ihnen, dass Ihr Körper erkennt, dass er angegriffen wurde, dass etwas in ihm ist, das nicht sein sollte, und dass er einen tödlichen Angriff auf jede Zelle startet, von der er glaubt, dass sie nicht richtig funktioniert. Er versucht, Sie zu retten. Diese Autoimmunreaktion, diese Zerstörung, die Ihr Körper versucht, weil er versucht, Sie zu schützen, kann überall in Ihrem Körper, in jeder Zelle, jedem Gewebe, jedem Organ Ihres Körpers auftreten, wo unglücklicherweise Ihre Dosis von dem, was Ihnen injiziert wurde, landet. Wenn es also in Ihrem Herzen landet, könnten Sie eine Myokarditis oder einen Herzinfarkt bekommen. Wenn es in Ihrem Gehirn landet, könnten Sie einen Schlaganfall oder neurologische Erkrankungen bekommen. Wenn es in Ihren Augen ist, könnten Sie erblinden. Wenn es in Ihren Eierstöcken ist, kann es Sie sterilisieren. Aber das erklärt meiner Meinung nach einen Großteil der enorm vielfältigen Toxizität, die bei diesen Produkten beobachtet wurde. Das ist also der eine Punkt: Ihr Körper wird dazu gebracht, etwas herzustellen, das nicht in ihn gehört. Und wenn das passiert, wird jeder, der die erste Vorlesung in Immunologie gehört hat, verstehen, warum das passiert. Es ist kein Zufall, es ist im Design enthalten. Es ist eine bewusste Entscheidung.

Das zweite ist, dass in den sogenannten „Impfstoffen“ etwas kodiert war, von dem man uns jetzt sagt, es sei Spike-Protein. Ich glaube nicht, dass es ein natürliches Spike-Protein gibt, aber Proteine mit solchen Sequenzen sind dafür bekannt, dass sie für Blutzellen akut toxisch sind, was zu Blutgerinnseln in Nervenzellen führt, was wiederum zu Fehlfunktionen und wahrscheinlich zu anderen Dingen führt, von denen ich nichts weiß. Das ist also die zweite Sache, die Ihr Körper herstellte, gezwungen war herzustellen, nicht nur ein Fremdprotein, etwas, das nicht in Ihren Körper gehörte, Sie waren, Ihr Körper war gezwungen, etwas herzustellen, das direkt giftig für Ihren Körper war. Und die Person, die diese Sequenz wählte, wusste, dass dies ihre Eigenschaft war. Es ist kein Zufall, es ist beabsichtigt.

Der dritte Punkt ist absolut schockierend. Es ist normal, dass Medikamente so formuliert werden, dass sie in etwas eingewickelt werden. Sie werden in Kapseln oder Tabletten angeboten. Sie können eine Beschichtung haben. Wenn es sich um einen Inhalator handelt, kann eine Flüssigkeit beigelegt werden, damit er angetrieben werden kann. Im Fall dieser injizierbaren Medikamente wurden sie in wirklich fettige Kügelchen eingewickelt, die als Lipidnanopartikel bezeichnet werden, was winzige kleine Fettpartikel bedeutet. Lipidnanopartikel. Meine Damen und Herren, es gab bereits 2012 veröffentlichte Artikel, die ich vor ein paar Jahren gelesen habe, in denen es hieß, dass die Formulierer in der Branche sehr wohl wissen, dass die in Lipidnanopartikeln enthaltene Nutzlast bei der Injektion in Tiere und Menschen zu einer unverhältnismäßigen Ablagerung der Nutzlast in Ihren Eierstöcken führt. Ich erinnere mich noch gut an den Tag, an dem ich diesen Artikel gelesen habe. Ich konnte wirklich nicht schlafen. Die Person, die sich für die Verwendung von Lipidnanopartikeln zur Formulierung der Produkte von Moderna und Pfizer entschieden hat, wusste ganz genau, dass diese Partikel durch den Körper wandern, durch Membranen dringen, als wären sie nicht vorhanden, und sich überproportional in den Eierstöcken ablagern würden. Und da ich Ihnen die ersten beiden Dinge gesagt habe, wird dies Ihren Körper dazu veranlassen, jede Zelle im Körper anzugreifen, die den Anweisungen folgt. Und diese Anweisung lautet übrigens, ein Gift herzustellen. Sie sollten sich also nicht mehr wundern, dass Menschen verletzt und getötet wurden und ihre Fruchtbarkeit beeinträchtigt wurde.

Ich wünschte, ich müsste diese Informationen nicht weitergeben. Aber es ist ausgeschlossen, dass die Menschen, die an der Entwicklung dieser Produkte beteiligt waren, nicht wussten, dass sie die von mir vorhergesagten Auswirkungen haben würden, und dass so viele Menschen tatsächlich erfahren haben, dass dies beabsichtigt ist. Es gibt zahlreiche Beweise dafür, dass dieser Angriff, der nicht der einzige ist, der jemals stattgefunden hat, leider der erste ist, den ich bemerkt habe. Ich war bis 2020 ein sogenannter Normie. Ich glaubte alles, was man mir sagte. Aber dies ist Teil eines lang geplanten Angriffs mächtiger, wohlhabender Menschen, die über der Ebene der Nation agieren.

Ich fürchte also, dass Organisationen wie die Vereinten Nationen, die Weltgesundheitsorganisation, die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich und das Weltwirtschaftsforum von Menschen bevölkert sind, die meiner Meinung nach diesen Angriff auf die Menschheit inszeniert haben, und sie werden es wieder tun. Überall auf der Welt gibt es Fabriken, die mit der Herstellung dieser sogenannten „Impfstoffe“ beschäftigt sind und sie auf die von mir gerade beschriebene Weise formulieren. Und sie werden sich erfundene Gründe ausdenken, warum Sie die Ärmel hochkrempeln müssen, und ich sage Ihnen, um Gottes willen, bitte tun Sie es nicht. Der einzige Weg, diese Leute in die Schranken zu weisen, besteht darin, unsere Meinung zu sagen und uns einfach zu weigern, absurden Anweisungen zu folgen, egal, welchen angeblichen Grund sie dafür vorbringen…

Ich habe also erwähnt, dass ich einer erstaunlichen Zensur und Verleumdung ausgesetzt war. Und das ist wahr. Ich habe immer gesagt, wenn Sie mich hören, wiederholen Sie bitte, was ich anderen Menschen gesagt habe. Ich habe eine winzige Reichweite, weil ich zensiert werde und niemand sonst kommt, um uns zu retten. Es sind nur wenige von uns, die nicht bereit sind, zu schweigen, während uns das angetan wird. Aber es ist Teil einer umfassenderen Täuschung. Die Pandemielüge ist eine große Lüge. Ich habe jetzt keine Zeit, näher darauf einzugehen, aber sehen Sie sich meine andere Aufnahme an. Aber es gab keine Pandemie. Es hat nie eine Pandemie gegeben. Sie können nicht passieren. Es ist eine Lüge.

Die sogenannte vom Menschen verursachte Klimakrise ist ebenfalls eine Lüge. Es sind dieselben Leute, die das Ende der 1960er Jahre erfunden haben, der Club of Rome, sie haben diese beiden Themen, Infektionskrankheiten und Klimawandel, ausgewählt, um die Menschen zu verängstigen, weil sie erkannten, dass dies eine Reaktion von über der nationalen Ebene erzwingen würde. Aber ich sage, steht auf eigenen Füßen und sagt ihnen, dass sie mit ihren absurden Lügen verschwinden sollen.

Und es gibt noch eine dritte Lüge, die diesen zugrunde liegt, und das ist ihr Glaube. Sie erzählen uns, dass uns unser ganzes Leben lang gesagt wurde, die Welt sei überbevölkert. Und es ist buchstäblich absurd, wenn man in einem Flugzeug innerhalb weniger Minuten sogar über einer geschäftigen Stadt fliegt, ist der Ort einfach voller Städte, Wälder und Felder. Das ist also eine weitere Lüge. Aber ich denke, das ist es, was sie antreibt. Sie denken, dass es zu viele von uns kleinen Leuten gibt, und sie versuchen, uns digital zu kontrollieren und uns dann schließlich zu Tode zu injizieren. Das kann nur durch die Weigerung, zu kooperieren, gestoppt werden. Und das ist meine Aussage. Ich hoffe, das war hilfreich.

-Dr. Mike Yeadon